Venecijos kino festivalyje triumfavo dokumentinis filmas apie opioidų krizę Amerikoje

Venecijos kino festivalyje pagrindinį prizą – „Auksinį liūtą“ – šeštadienį pelnė dokumentinis filmas, pasakojantis apie menininkės kampaniją prieš milijardierių šeimą, kaltinamą dėl priklausomybės nuo opioidų epidemijos Jungtinėse Valstijose.

Cate Blanchett už gyvenimo sunkumų patiriančios dirigentės vaidmenį filme „Tar“ pelnė savo antrąjį Venecijos festivalio vaidybos apdovanojimą. Pirmasis toks prizas jai atiteko 2008 metais už netikėtą Bobo Dylano vaidmenį filme „I'm Not There“ (Manęs čia nėra).

C. Blanchett pažadėjo „gerti daug raudonojo vyno“ iš jai įteiktos Volpi (Volpio) taurės, taip pat padėkojo „žmonėms visame pasaulyje, kuriantiems muziką, kuri pastaruosius kelerius metus padėdavo mums išsiversti“.

Venecijos kino festivalis. Cate Blanchet / AP nuotr.

Tuo metu Colinas Farrellis buvo pripažintas geriausiu aktoriumi už vaidmenį airiškoje dramoje „The Banshees of Inisherin“ (Salos vaiduokliai). Šios juostos scenarijaus autorius ir režisierius Martinas McDonagh taip pat pelnė geriausio scenaristo apdovanojimą.

Vis tik „Oskaro“ laureatės Julianne Moore vadovaujama žiuri nusprendė, kad geriausias iš 23 konkurse vertintų filmų yra „All the Beauty and the Bloodshed“ (Visas grožis ir kraujo praliejimas).

Venecijos kino festivalis. Martinas McDonagh / AP nuotr.

Tai naujausias dokumentinis filmas, režisuotas „Oskaro“ laureatės Lauros Poitras, kuri anksčiau įėjo į istoriją kaip viena iš pirmųjų žurnalistų, kuriems paslapčių viešintojas Edwardas Snowdenas atskleidė, kad JAV žvalgyba vykdo masinį piliečių sekimą.

Naujajame L. Poitras filme apžvelgiamas neįprastas amerikiečių fotografės Nan Goldin gyvenimas ir jos aktyvizmas – N. Goldin neseniai pradėjo kampaniją, siekdama viešai sugėdinti Sacklerių šeimą, kuriai priklauso farmacijos įmonė, gaminanti vaistus nuo skausmo „Oxycontin“.

Venecijos kino festivalis. Laura Poitras / AP nuotr.

„Gyvenime pažinojau daug narsių ir drąsių žmonių, bet niekada nepažinojau tokio žmogaus kaip Nan“, – sakė L. Poitras, atsiimdama apdovanojimą.

„Žmogaus, kuris galėtų ryžtis stoti į kovą su milijardierių Sacklerių šeimą, kuri yra negailestinga ir atsakingą už daugybę mirčių ir tiek daug pralieto kraujo“, – kalbėjo laureatė.

Priklausomybės nuo nuskausminamųjų krizė Jungtinėse Valstijose sukėlė jau daugiau kaip 500 tūkst. mirčių nuo perdozavimo. Teismai Sacklerių bendrovei nurodė išmokėti kompensacijų, kurių suma siekia 6 mlrd. dolerių (5,9 mlrd. eurų).