Įspūdžiai iš Bairoito festivalio: 15 valandų epas ir aršiausia Wagnerio relikvijų sergėtoja

Bairoito festivalis – viena muzikinės piligrimystės krypčių, apipintų mitais ir legendomis. Šio festivalio centre – Richardo Wagnerio kūriniai, atliekami pagal specifinį kanoną, specialiai šio kompozitoriaus kūrybai įrengtame teatre. Atrodo, kad kiekvienas šio teatro kampelis yra apgalvotas ir įamžina R. Wagnerio, siekusio reformuoti operos pasaulį, darbus bei palikimą.

Šįmet po ilgesnės nei įprasta pertraukos pristatyta „Nibelungų žiedo“ interpretacija, paprastai kelianti aistras ir ant „žalio kalno“, ir tarp viso pasaulio melomanų. Nieko keisto, nes būtent nuo didžiausio Wagnerio gyvenimo veikalo premjeros 1876 m. ir prasidėjo šio festivalio istorija, jam šis teatras ir buvo sumanytas.

Bairoito festivalis

Taigi, koks buvo pirmasis Bairoitas?

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad labai ilgai ir turiningai galima kalbėti apie Bairoito mitą bei tapsmą ir antra tiek apie jo rituališkumą bei realybę. Visi trys įdomūs, lygiaverčiai. Richardas Wagneris „išrūpino“ šį teatrą „Nibelungų žiedui“ ir jam nepritrūko jėgų nei nuvykti pas kaizerį Wilhelmą, nei gauti finansavimą iš Bavarijos karaliaus Liudviko II. Kaip rašė Cosima Wagner, „čia kiekvienas akmuo sulaistytas Tavo ir mano krauju“.

Bairoito, niekuo neišsiskiriančio aukštutinės Frankonijos miestelio, festivalio mitas prasidėjo 1876 metais. Nuo tada pasaulio akys buvo prikaustytos prie jo: su karaliais, to meto kultūros, muzikos, literatūros veikėjais, liberalais ir radikalais, kairiaisiais ir dešiniaisiais publikoje. Aistrų netrūksta ir dabar, nes visi turėjo ir tebeturi savo Wagnerio versiją.

Bairoito festivalis

Architektūriškai – tai vasaros teatras. Du išskirtiniai dalykai – reversinė duobė, paslėpta nuo publikos, po „Parsifalio“ premjeros net pridengta, bei amfiteatrinė, asketiška salė, garsėjanti kėdėmis, neleidžiančiomis nukreipti dėmesio nuo scenos. Visą tai, plius mediniai interjerai, aukštingumas, lemia ypatingą akustinį efektą, dėl kurio garsas pakyla S forma, iš duobės keliauja į sceną ir grįžta į publiką kaip vientisas orkestro ir vokalo lydinys. Dirigentai ir vokalistai papasakotų savo versijas, kaip dorotis su garso kelione, bet klausytojui sėdėti ten reiškia panirti į garsą visa galva. Orkestras renkamas iš geriausių muzikantų. Nes taip norėjo Richardas Wagneris.

Bairoito festivalis

Kaip ritualas tai gerai sudėliotas spektaklis. Pirmiausiai, jis ant kalniuko, keliauji į jį kaip piligrimas į Alyvų kalną. Vokiečiai jį vadina meiliai „Grüner Hügel“. Nes taip norėjo Richardas Wagneris.

Prieigose – Wagnerio biustas, jis žiūri į kitoje parko pusėje pastatytą Cosimos biustą. Kiek nuošaliau ir Lisztas. Wagneris žiūri į Cosimą, Cosima – į pasaulį. Juos skiria Siegfriedo, sūnaus, gatvė, kuri baigiasi įsiliejusi į anūko, Wolfgango Wagnerio, vadovavusio festivaliui 60 metų, aikštę. Visos gatvelės tame miesto kvartale yra pavadintos Wagnerio personažais – Wotanstrasse, Tristanstrasse, Erdastrasse ir t. t.

Bairoito festivalis

Publika eilėje dėl bilietų laukia metų metus. Daugelis čia vilki black tie, white tie, įvairias formalaus garderobo variacijas nuo labai mėgėjiškų dalykinių iki išieškotų baltų švarkų, šilkinių kojinių ir, kaip aš vadinu, nabašniko šlepečių (tokie batai, kuriuos reikėtų mūvėti prie tikro black tie). Įvairios šiuolaikinės mados variacijos su rožinėmis tamprėmis, ekstravagancija, Trinidado tautiniai kostiumai, kiltai ir t. t.

Klausytojai renkasi gerokai anksčiau, būriuojasi aplink teatro balkoną ir laukia varinių pučiamųjų grupės, skelbiančios „skambučius“ artėjančio veikalo leitmotyvais. Balkonėlis įrengtas virš Konigsbau, įėjimo, specialiai sukonstruoto Liudvikui II. Dabar per jį vaikšto Angela Merkel, Nyderlandų premjeras ir daugelis kitų, atvykstančių į festivalio atidarymą su švyturėliais.

Bairoito festivalis. „Konigsbau"

Į salę patekti reikia laiku. Įeiti, kai uždarytos durys, jokių šansų. Per pertraukas – prosecco ir dešrelės duonoje arba galima išsitraukti pikniko krepšį. Kadangi per įžanginį veikalą „Das Rheingold“ pertraukos nėra, ponai keliauja vakarieniauti į vienintelį tuo metu Bairoite restoraną „Oscar`s“. Atstovi kokių 40 minučių eilę ir mėgaujasi vokiška virtuve.

Patekus į salę beveik būtina nusivilkti švarkus, nes nepaprastai tvanku. Per keturias dienas, praleistas čia, nėsyk nesuskambo telefonas, nenukrito žetonėlis, niekas nenusičiaudėjo. Niekam neprireikė į WC. Jokių švieslenčių ir subtitrų nėra, nes visi ir taip viską moka. Pertraukos valandinės, Wagneris vadinamas operos inovatoriumi ir dėl viso socialinio proceso – reikia laiko pakalbėti, pavalgyti, atsigaivinti.

Angela Merkel Bairoito festivalyje

O žiūrint „Žiedą“ pagal Bairoito kanoną, tarp ilgųjų operų daromos dienos pertraukos. Nes taip norėjo Richardas Wagneris. Galima susipažinti su kaimynais – su jais sėdėsi keturias dienas. Jų būna įvairių, publika čia tarptautinė, visi su klausytų Wagnerio veikalų sąrašu. Visi pokalbiai prieš ir po tik apie vieną.

Bairoito festivalis

Pats Wagneris teatru pasidžiaugė neilgai, jį užmanė „Nibelungų žiedui“, kiek vėliau „Parsifaliui“. Tai jam garantavo visišką kūrybinę laisvę ir apsaugą nuo tapimo Liudviko II rūmų muzikantu, bet kartu kėlė nemenką finansinį iššūkį. Teatrą išlaikyti buvo vieno jo reikalas.

Nuo pat pradžių pinigai už bilietus, abonementai, rėmėjo kortelės (taip, jas sugalvojo Wagneris), užsienio turai ir crowdfundingas buvo sugalvotas Wagnerio. Po mirties festivalio vairą perėmė Cosima, daug kovojo dėl teatro ir autoriaus teisių, tačiau festivalį įmuziejino, pavertė šventove, praplėtė kūrinių kanoną. Taigi Bairoite skamba viskas nuo „Skrajojančio Olando“. Nesu tikras, ar taip norėjo Richardas Wagneris. Su laiku mitas tik augo.

Bairoito festivalis

Iš Cosimos festivalio vairą perėmė sūnus Siegfriedas, gana nuosaikus, inovatyvus žmogus, ir festivalio valdymas toliau keliavo pagal šeimos liniją. Siegfriedas mirė nesulaukęs nacių epochos, bet ją labai ypatingai pasitiko jo žmona, anglė Winifried. Po režimo, karo ir denacifikacijos festivalis atiduotas į brolių Wielando ir Wolfgango rankas. Dabar festivalis valdomas Katharinos Wagner, tiesioginės proanūkės. Tai labai didelė ir ilga istorija.

Ypatinga pirmam kartui šiame festivalyje išgirsti „Nibelungų žiedą“ arba „Parsifalį“. Mums labai pasisekė ir subjektyvios aplinkybės lėmė, kad patekome į „Žiedo“ premjerą. Nė vienas veikalų nekelia tiek aistrų kiek „Žiedas“. Tai milžiniškas veikalas visomis prasmėmis. Maža to, publika jam turi savų lūkesčių ir įsivaizdavimų. Festivalis savų. Pirmą kartą netradicinis požiūris Bairoito publiką sukrėtė švenčiant veikalo 100-metį 1976 metais. Taip, tai Patricas Chereau ir Pierras Boulezas. Nors reakcija buvo isteriška, dabar tai etalonas ir atlikimo, ir režisūros požiūriu.

Gudrun Wagner, Katharina Wagner, kompozitoriaus anūkas Wolfganas Wagneris

Toks pat skandalingas buvo ir Harry Kupferio / Danielio Barenboimo „Žiedas“, girtas už vokalo kokybę, ir galiausiai Franko Castorfo interpretacija, kurią tik dabar pradeda vertinti klausytojai, ypač įvykus „Žiedo“, kurį mes matėme, interpretacijai.

Išsyk reikėtų pasakyti, kad „Žiedas“ yra didžiuliai spąstai bet kam. Šįmet veikalas patikėtas jaunam 33 metų austrų režisieriui Valentinui Schwarzui ir jo komandai. Katharina Wagner, matyt, prisimena tuos laikus, kai į Bairoito piranijų tvenkinį ji buvo įmesta gana jauna. O galbūt tai siekis parodyti, kad festivalis atviras ir teikia šansą jauniesiems. Produkcija vėlavo dėl koronaviruso, likus kelioms savaitėms tas pats virusas išvertė ir numatytąjį dirigentą suomį Pietari Inkinneną. Jį keitė Štutgarto operos muzikos vadovas Corneliusas Meisteris.

Taigi, pirmyn į „Žiedą“.

Pirmuosius klausimus V. Schwarzas sukėlė palygindamas „Netflix“ ir „Žiedą“. Šios alegorijos publika nepamiršo. Kartu, pertvarkydamas veikalą į šeimos dramą, režisierius nustatė savo žaidimo taisyklės ir sudėliojo ir taip nelengvai paaiškinamus „Žiedo“ veikėjų ryšius labai savaip. Kad tai bus šeiminė drama, režisierius mums rodo visus 136 „Das Rheingold“ įžangos taktus, baby Wotanui Alberichas sužeidžia akį dar gimdoje. Jie broliai. Das Rheingold – aukso žiedas – yra berniukas, kurį pagrobia dėdė Alberichas, o Nybelhaimas – vaikų darželis, kur septynias mažas mergaites (suprask, būsimosios Valkirijos) auklėja kitas dėdė Mimė. Votanas, Frika ir visa šeima yra tokie savotiški oligarchai, o Valhala – jų namas. „Rheingold“ susilaukė gana didelio palaikymo. Pastatymas atrodo viltingai. Na, gerai, „Žiedas“ šįsyk vaikų darželis. Ir tai publika prarijo.

Bairoito festivalis

„Die Walkure“ prasideda nuo supratimo, kad Siegfriedas yra ne Sieglindės ir Siegmundo vaikas, o Hundingo ir Sieglindės. Ji laukiasi išsyk. Tad jokio incesto nebus. Pirmieji įtarimai, kad kažkas ne taip, kilo šio veikalo paskutiniame veiksme.

Antrame veiksme Votanas (Tomaszas Konieczny) nukrinta nuo lūžusio šezlongo ir trečią veiksmą tęsia kitas baritonas, laisvadienį turėjęs Michaelis Kupferis Radecky. Votanas ne jo plano vaidmuo, visi sulaikę kvapą sirgome už jo „kvapą“ užbaigti Wotans abschied. Bravo Lise Davidsen, užtikrintai ir įtaigiai skrodusiai teatro akustiką, Klausas Florianas Vogtas, čia ypač mylimas, taip pat buvo palydėtas milžiniškomis ovacijomis.

Aš asmeniškai Siegmundą matau kiek kitokioje vokalinėje faktūroje, tačiau tai jau smulkios detalės. Trečio veiksmo pradžia ir Valkirijų skrydis vyksta grožio klinikoje, visos Valkirijos po operacijos, vaikšto kelneriai su padėklais, Hojotbičoho yra toks ištiktukas, išdainuojamas prisilietus prie skaudamos vietos. Trashas.

Bairoito festivalis

„Siegfriede“ pagrindinis herojus, kaip dabar madinga, yra ne visai protiškai sveikas vyrukas. Normalus alkoholikas ir žiaurus niekšas. Net Mimė nusipelno užuojautos. Visi lemtingi šios operos žingsniai vyksta taip – drakonas Fafneris, tai toks kitas senas oligarchas ligoninės lovoje su vaikštyne (tai buvo vienas stipresnių epizodų). Kadangi įprastų „Žiedo“ simbolių, tokių kaip kardas ar ietis, nėra, tai Siegfriedas tiesiog jam koja išmuša vaikštynę ir jis miršta nuo širdies smūgio. Toliau Mimė, paukštelis (Voglein) ir Sigfriedas svaiginasi ant sofos, ant kurios Siegfriedas pirmiausiai pasismagina su Paukšteliu (Voglein), po to nužudo Mimę.

Tetralogijoje tai vienas įdomiausių momentų – Siegfriedas, baimės nepažinęs žmogus, su savo kardu Notungu, kurio likučius paveldėjo iš tėvo Siegmundo, nužudęs drakoną atimą iš jo žiedą ir paragavęs drakono kraujo supranta paukščių kalbą. Ties šiais momentais ietis kryžiuoja filosofai nuo Žižeko, Badiou, Labartho ir atgal.

Na, o čia tiesiog pasismagina su paukšteliu.

Bairoito festivalis

Atsiranda naujas personažas – jaunas Hagenas (kuris yra tikriausiai tas pagrobtasis berniukas iš „Das Rheingold“?). Tai tikrai įdomus žingsnis, nes finale mes nežinome, kur Hageno blogio ištakos. Trečiame veiksme atsiranda kitas nebylus personažas – Granė. Dramaturgijoje jis žirgas, o čia tiesiog nebylus apsauginis.

Trečiame „Siegfriedo“ veiksme, kai Brunhildą po 18 metų miego turi pažadinti herojus, ji ateina pati, apmuturiuota kaip po plastinės operacijos. Siegfriedas ją atvynioja, o ši pirmiausiai pažiūri į veidrodį. Reikia įsitikinti, ar viskas gerai ir pateisinti scenografijoje du su puse veiksmo buvusį veidrodį. Siegfriedas dirbtinai sušunka „Das ist kein man“, kas skamba labai nenatūraliai, o vėliau tiesiog bando pagauti Brunhildą erdvioje scenografijoje, kai įsitikina, kad tai ne vyras ir ne mama. Režisierių šioje dramoje išgelbėjo tenoras Andresas Schageris, jis dainavo su neįtikėtina jėga, meistriškumu ir ištverme.

Galiausiai, „Götterdämmerung“, prasideda scenografijoje nuo „Das Rheingold“. Įdomu, kad režisierius gana garsiai atsisakė mito elemento, bet tikriausiai pritrūko laiko, nerado sprendimo ir tam tikrus mito elementus paliko. Pavyzdžiui, Nornės vaikšto po namus, vaidindamos geriausiose „Kakės makės“ spektaklių tradicijose. Siegfriedas ir Brunhilda jau turi mergaitę. Dar papildomų personažų, tarsi Wagneris tetralogijoje jų pakankamai neprirašė.

Bairoito festivalis

Hagenas buvo vienas geriausių suvaldytų personažų – neskrupulingas, šaltas ir žiaurus. Ir vaidmeniu, ir vokalu. Nors Dohmeno arkliukas visada buvo Alberichas, ir tai reta proga jį išgirsti kaip Hageną. Aš visada sakiau, su geru Hagenu galima išgelbėti visą „Žiedą“. Štai savo „Hier sitz ich zur Wacht“ jis atlieka prie jau nudirto Granės, spręsdamas, ar jam palengvinti kančias peiliu, ar dar palaukti.

Guntheriui sukurtas prieštaringas, kvailokas personažas, aprengtas marškinėliais su užrašu „Who d’f**ck is Grane“. Gana gražiai išspręsta Waltrautės scena. Apskritai pirmasis „Götterdämmerung“ veiksmas yra milžiniškas pasaulis. Trukmės požiūriu tai beveik visas „Das Rheingold“, veiksme nutinka keliolika esminių dalykų (Nornės, Siegfriedas ir Brunhilda, Gibishungų menė ir Siegfiredo atminties praradimas, Valtrautės scena ir Brunhildos pagrobimas).

Antras veiksmas „Götterdämmerung“ buvo vykęs: ne per daug chaoso scenografijoje, jokių sofų, palyginus minimalu, nuosekliai išspręsti personažai, aiški logika. Puikus choras ir visa Hageno vasalų scena.

Trečias veiksmas – baseino, matyto „Das Rheingold“, dugnas ir Siegfriedas, žvejojantis nedidelėje baloje. Jis ir toliau alkoholikas. Traukia butelius iš šaltkrepšio. Tolesnio veiksmo aprašinėti nebėra prasmės, Hagenas nužudo Siegfriedą, matyt, dėl to, kad jam žudyti tiesiog patinka. Brunhilda šaltibarščių spalvos suknele padainuoja „Starke Scheite schichtet mir dort“, dar bando atidaryti geltoną kanistrą, šis per sunkus, tad velniop, apsieisime ir be gaisro, ir 15 valandų epą baigia salomėjiška scena su Granės galva. Jis, ji ir nebylaus bičo galva. Projekcija rodo kūdikius motinos pilve, nusileidžia kažkoks kosminis laivas. O kur vaikas? Kodėl visi pamiršo vaiką?

Uždanga.

Publika mandagiai palaukė, kol orkestras baigs finalą iki paskutinio garso.

O tada tulžingai išliejo viską, ko laukė ir nesulaukė, ko nesuprato, kuo baisėjosi, kuo žavėjosi, dėl ko buvo šokiruota ilgu, gerkliniu, giliu 20 minučių bū (pas mus į tą bū būtų galima sudėti visas negandas, kurios mums nutiko per dešimtmetį, įskaitant nelaimėtą „Euroviziją“ ir kt.). Joks palaikymo signalas ar ovacijos tiesiog neturėjo akustinių šansų. Publika pagyrė Hageną (Albertas Dohmenas), Gutrunę (Elizabeth Teige), Guntherį (Michaelis Kupferis Radecky), Siegfiredą (Clay Hilley, atšauktą iš atostogų Baryje paskutinę minutę, nes Stephanas Gouldas susirgo), orkestrą, kuris pelnytai buvo keturių vakarų širdis ir kraujas. Ir įteikė nušvilpimo porciją Brunhildai (Irene Theorin). Jai objektyviai jau nebereikėtų imtis šio vaidmens. Ir dirigentui C. Meisteriui.

Bairoito festivalis

Didysis švilpimo siaubas įvyko išėjus V. Schwarzui ir jo komandai. Man neteko girdėti tokio baubimo jokia proga, jokiame kultūros kontekste, jokiems žmonėms. Bet, kaip teko skaityti vėliau, tai beveik istorinis nušvilpimas, net lyginant su paskutine Franko Castorfo ar istorine Patrice Chereau inscenizacijomis. Manėme, kad publika ims mėtyti daiktus.

Dar savaitę siūbavo diskusijų lavina spaudoje, nuo „Der Tagel Spiegel“, „Die Zeit“, „Allgemeine“ iki „The Guardian“, „The New York Times', šimtų blogų, socialinių tinklų paskyrų. Vieni reikalavo K. Wagner galvos, kiti keikė režisūrinį teatrą, treti atsižegnojo nevažiuosiantys jau tikrai daugiau niekada. „Götterdämmerung“ tiesiogiai transliavo televizija ir BR-Klassik, tad publikos ratas buvo didžiulis. Ketvirti ilgėjosi senosios kartos dainininkų.

Bairoito festivalis

Tai ar pelnytai?

Wagneris gana jautriai numatė personažų dinamiką. Wotanas, kuris atsisakė meilės dėl valdžios, įkalintas savo paties taisyklių, per tris operas yra kitoks, transformuojasi ir vokaliai ir personažu, kol tampa klajokliu. Siegfriedas, užaugęs miške, pirmasis visiškai laisvas tetralogijos žmogus, nematęs moters, viename veikale patiria didžiulę transformaciją nuo „žmogus, kuris nejaučia baimės“ galabyti drakoną iki „žmogaus pažinusio baimę“, pabučiavusio moterį. Šiame „Žiede“ tos transformacijos labai trūko.

Atrodo, V. Schwarzas, prieš nutraukdamas Wagnerio sudėtus ryšius, simbolius ir prasmes, ne iki galo turėjo savųjų priemonių, ir, išsikėlus kartelę aukštai, teko nemažai klaidžioti. Visoje tetralogijoje yra daug draminio teatro, emocijos dėl emocijos, perteklinio ir smulkaus veiksmo. Žiūrėti nenuobodu, bet ir prasmės maža.

Manau, V. Schwarzas dar nesyk pastatys įspūdingų veikalų, tačiau dabar žirklės tarp muzikos, teksto ir veiksmo yra per didelės. Didelė, narkotiška, savipakankama muzika teka, griaudėja, riaumoja savo ruožtu, mizanscenos ir muzikos diktuojamas veiksmas – savo. Scenografija, kostiumai, šviesa labiau primena regioninį saviveiklos teatrą. Apskritai riebaus, ryškaus, rožinio, perdėto vulgarumo netrūko.

Bairoitas garsėja provokuojančiais pastatymais ir publika prie to palaipsniui priprato. Šįmet savo „Tristano“ versiją pateikė R. Schwabas, kartotas Tobiasas Kratzeris Tannhauseris, atsirado besiilginčių Castorfo „Žiedo“. Taip, klausytojai diskutuoja, nesutaria, bet priima šias versijas. Vadinasi, čionykštė publika nėra tokia dogmatiška kaip C. Wagner.

Richardas Wagneris

Pats Wagneris yra sakęs, perfrazuojant, kad jaunimas statys savo. Kažkas su Schwarzo versija rimtai negerai. Arba jai tiesiog reikia laiko ir distancijos. Režisieriaus pasiūlymas parodyti veikalą kaip šeimos albumą yra puikus, matytas, bet iki galo neišpildytas. Nepakanka parodyti, kad blogi tėvai gimdo blogus vaikus, o šie dar blogesnius. Kas iš to? Koks moralas istorijoje apie pasaulio virsmą, godumą ir valdžią, galiausiai atperkančią meilę ir žmones, kurių rankose lieka pasaulis žlugus seniesiems dievams?

Apie C. Meisterį ir orkestrą reikėtų atskiro sakinio. Meisteris yra vagneriškos dedikacijos dirigentas, Štutgarto operos muzikos vadovas, namų teatre statantis „Žiedą“. Tačiau jis į pastatymo traukinį įšoko likus dviem savaitėms, susirgus P. Inkinenui. Ir priėmė iššūkį. Tiesą sakant, jis šauniai su šiuo iššūkiu susitvarkė. Padedamas orkestro, net bandė pasiūlyti savo idėjas, suvaldyti savitą Bairoito akustiką.

Tai labai didelis darbas. Ruošiesi diriguoti „Tristaną“, o dirbi su „Žiedu“. Tačiau čia koją pakišo Bairoito metras Christianas Thielemannas, tarp „Siegfriedo“ ir „Götterdämmerung“ dirigavęs „Lohengriną“. Tada visi suprato, kaip iš tiesų Wagneris skamba savo namuose, kaip tausojami vokalistai ir kas yra meistrystė, o kas bandymas.

Katharina Wagner, Eva Wagner-Pasquier

Vokalinė sudėtis taip pat nepalieka vienareikšmės nuomonės. Taip, išgirdome seriją šiuolaikinių ir puikių atlikėjų – Lise Davidsen, Georgas Zeppenfeldas, Klausas Florianas Vogtas, Andreasas Schageris, Albertas Dohmenas. Bet Bairoitas visada buvo vagnerizmo kultūros centras, etalonas, švyturys, termometras. Geros produkcijos Berlyne, Romoje, Barselonoje ar kokiame regioniniame staats teatre Vokietijoje yra tikrai puiku. Tačiau tikimasi, kad Wagneris Bairoite skambės taip, kaip jis neskamba niekur, ir ne tik dėl išties ypatingos akustikos, o dėl to, kad čia viską sugalvojo jis – Richardas Wagneris. Gaila, kad kurį laiką publikos lūkesčiai, kartu su mitu vis atsitrenkia į realybės sieną. Ir tos realybės vardas greičiausiai yra Katharina Wagner?

Svarbiausia – bravo orkestrui. Šie žmonės yra fanai, specialistai ir meistrai. Orkestras groja savotiškame Nybelheime, galeroje, paslėptoje nuo publikos, jiems neprivalomi smokingai ar frakai ne todėl, kad jų nesimato, o todėl, kad duobėje pragariškai karšta. Orkestras Wagnerio veikaluose yra atskiras personažas, naratorius, ten vyksta sava drama, sava garso logika. Girdėti juos Bairoito akustikoje yra nepaprasta. Vario ir styginių lydiniai niekur kitur taip neskamba, neturi tokio santykio, įsibėgėjimo, kelionės nuo piano iki kulminacijos. Kita tema, kaip tai išgaunama, ką toje duobėje girdi dirigentas, kaip jaučiasi vokalistai. Kaip ten bebūtų, publika gauna geriausią rezultatą.

Bairoito festivalis

Publikai „Žiedas“ pirmiausiai yra patirtis. Šįmet savo trečią gyvenimo „Der Ring des Nibelungen“ statys Danielis Barenboimas Berlyne su režisieriumi Dmitrijumi Černiakovu. Privalau pažymėti, kad Sieglindė bus Vida Miknevičiūtė, o Valtrautė – Violeta Urmana. Vasarį vyks Christiano Thielemano variantas „Semper“ operoje Drezdene, neseniai „La Monaie“ teatras Briuselyje paskelbė apie Romeo Castelluci pamečiui statomus tetralogijos veikalus. Tuo tarpu Bairoitas kitais metais ruošiasi „Parsifalio“ premjerai – dar vienai tai duobei ir toms sienoms priklausančiai relikvijai. Sako, bus su papildytos realybės akiniais, o po 4 metų laukia 150-mečio „Žiedas“. Tikiuosi, kad jis bus pakankamai apvalus.

Bairoito festivalis

O aš jau noriu savo trečiojo „Žiedo“.

Zurück vom Ring!