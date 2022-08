Dora Maar – moteris pliaže ir moteris, kuri verkia: dalijosi gyvenimu su Pablo Picasso ir buvo palaužta

Leidykla „Briedis“ pristato naujieną – istorinį romaną „Dora ir Minotauras. Mano gyvenimas su Pikasu“. Tai knyga apie dailininką Pablo Picasso, vieną žymiausių 20 a. menininkų, ir jo mūzą Dorą Maar, kuri geriau žinoma kaip moteris pliaže ir moteris, kuri verkia. Kokie buvo jų santykiai neramiais laikais iki Antrojo pasaulinio karo ir jo pabaigos – svarbiausiu garsiojo menininko kūrybos laikotarpiu?

Slavenka Drakulić pagal rastą Doros užrašų knygelę atkuria jos gyvenimą, kančias ir džiaugsmus, kasdienybę, jos santykius su Paryžiaus siurrealistų judėjimu. Paulis Éluard`as, Jacques`as Lacanas, George`as Bataille ir daugybė kitų dailininkų, poetų bei filosofų, su kuriais Dora Maar draugavo, vaizduojami šiame įspūdingame liudijime, kuriame atskleidžiamas ir jos intymus gyvenimas bei priklausomybė nuo Pablo Picasso, žmogaus, kuris visur – nuo išmestos vielos iki savo moterų ir meilužių – įžvelgė tik priemones menui kurti.

Remdamasi D. Maar užrašais knygos autorė atvirai pasakoja apie jųdviejų nelaimingą meilę: kaip dviejų kūrybingų asmenybių santykiai galiausiai baigiasi skaudžiu išsiskyrimu ir traumuojančia patirtimi.

Nors originalūs Doros užrašai nebuvo kaip nors pavadinti, regis, šios knygos pavadinimą įkvėpė vienas garsiausių Picassso paveikslų „Dora ir Minotauras“ (1936), kuris tiksliai simbolizuoja poros santykius. Tai knyga apie didingą moterį, kuri dalijosi gyvenimu ir idealais su meno genijumi ir buvo palaužta. Šis romanas nė vieno skaitytojo nepaliks abejingo ir atskleis didžiausių menininkų sielos gelmes.

Romano autorės, žurnalistės ir rašytojos Slavenkos Drakulić knygos išverstos į daugiau nei dvidešimt kalbų. Kūriniuose daugiausia dėmesio skiriama moters kūnui, ligoms ir traumoms, nagrinėjami kūrybingų moterų, gyvenusių su garsiais menininkais, likimai. Ji yra parašiusi ir kitų garsių romanų, tokių kaip „Baimės hologramos“, „Marmurinė oda“, „Tarsi manęs nebūtų“. S. Drakulić publikuoja straipsnius ir komentarus žymiausiuose pasaulio laikraščiuose: „The New York Times Magazine“, „The Guardian“ ir kt.

Knygą iš kroatų kalbos vertė Kristina Tamulevičiūtė.

Tą paveikslą išgyvenau labai emocingai. Didžiavausi, mėgavausi tuščiagarbiškumu. Kita vertus, neapleido ir neigiami jausmai, kažkas tame paveiksle mane labai sukrėtė. Ne grėsmingas, tamsus, prievartą liudijantis paveikslo tonas, o mano veidas, kuriame nėra jokios baimės. Stebėtojas nesupranta, ką moteris jaučia – malonumą ar kančią. Silpnesnis menininkas nebūtų atsispyręs norui parodyti vieną emociją ir taip nutapęs bejėgę moterį, kuri pasiduoda, nes negali apsiginti, bet vis tiek veide regimas siaubas. Paveiksle pavaizduota Dora yra rami, žvelgia kažkur į tolį ir guli po Minotauru, lyg kažko laukdama – gal net malonumo. Nejaugi tai ne pats tikriausias iškrypusių mūsų santykių įrodymas?

Tikiu, kad susidomėjimą kelia būtent tas dvilypumas, daugybiniai paveikslo sukelti jausmai. Dėl to nutapytas moters veidas mane jaudina iki šiol: vaizdinys žiūrovui kelia įvairių jos jausmų interpretacijų, neatmetama ir mazochistiškų. Bet šitaip paveikslą matau tik tada, kai susitapatinu su nutapyta moterimi. Kai žvelgiu žinodama, kad paveiksle mano veidas, suvokiu, kad tapydamas Pikasas manyje vis dar regėjo Batajo meilužę. Be to, jam, kaip vyrui ir menininkui, patraukli buvau tik dėl to. Aš moteris, kuri ir paklusdama parodau aroganciją. Tokią moterį vyras turi suvaldyti, ji privalo priprasti prie skausmo ir jo sukeliamo jaudulio. Vienintelis jos ginklas – abejingumas ir savikontrolė, o tai Minotaurą veda iš proto, ir todėl šis dar labiau siunta ir trokšta keršto.

Šiandien tame paveiksle įžvelgiu dar vieną dalyką... Laukinį gyvulio sekso troškimą, kuris nėra nukreiptas į konkretų asmenį, nes Minotauras – pusiau žvėris. Nors veidas mano, po jaučiu gulinti moteris esu ne aš, ten gali būti bet kuri kita. Juk tai jaučiui nesvarbu.

Žinoma, pirmą kartą pamačiusi šį paveikslą, prisiminiau mitą apie Minotaurą, žmogų jaučio galva, kurio motiną, karaliaus Mino žmoną Pasifaję, apvaisino jautis. Nuostabus baltas gyvūnas, kurio karalius Minas nenorėjo paaukoti Neptūnui, ir šis skaudžiai atkeršijo. Minas pastatė labirintą, kuriame uždarė Minotaurą ir kas dešimt metų maitino gražiausiomis Atėnų merginomis bei vaikinais.

Labirintas – baisi, vieniša vieta be išėjimo. Žmogus-jautis tai puikiai žino, todėl jį lydi melancholija. Tai liūdnas žvėris, ryjantis žmogaus mėsą, kad išgyventų. Kanibalas, kurį kartais regiu kaip sielvartingą: klaidžioja nesibaigiančiais koridoriais ir riaumoja, daužo galvą į sieną, nes jo gyvenime nėra nei draugijos, nei meilės, nei vilties. Jis laukia tik mirties, bet Tesėjas, graikų didvyris, kuris, padedamas Ariadnės, nutrauks baisų Minotauro gyvenimą ir išgelbės atėniečių aukas, niekaip nepasirodo. Pikaso atveju jis niekada ir nepasirodys. Mitinis Minotauras trokšta mirties, nes tai vienintelis būdas išsivaduoti iš kančių, kurių visai nenusipelnė.

Ar Minotauras kaltas dėl kanibališkos prigimties? Pikasas, kaip ir labirinte uždarytas jautis, yra savo kūrybingumo kalinys. Jis bijo mirties ir trokšta amžinojo gyvenimo, todėl priima lemtį labirinte, tikėdamasis, kad galės kurti. Jis gyvena iš kitų, ima energiją iš žmonių, kurie jam savanoriškai aukojasi. Bet Pikaso aukoms tikriausiai lengviau, nes jos nė nesuvokia, kad tokios yra.

Tai skamba kaip užuojauta. Ar tikrai užjaučiu Minotaurą, Pikasą? Kas aš tokia, kad galėčiau juos užjausti? Kuo esu geresnė – juk tas, kuris gaili, iš tikrųjų parodo savo galią, tiesa? Gal mano lūpomis kalba išdidumas? Ne, aš taip ginuosi. Arogancija yra vienintelis mano ginklas. Ginklas aukos, kuri akis į akį susidūrė su Minotauru. Tai įžvelgiama ir paveiksle pavaizduotos prispaustos moters veide. Mano likimas toks pat kaip tų karaliaus siųstų merginų ir vaikinų – mirtis.

Pikasas mane nutapė ir kituose paveiksluose, ypač dažnai tai darydavo mūsų santykių pradžioje. Nuostabusis mano portretas paplūdimyje (Dora Maar sur la plage) gimė netrukus po paveikslo su Minotauru. Pirmajame plane – veidas ir vėjyje besiplaikstantys trumpi plaukai. Plačiai atmerktos akys, į žiūrovą nukreiptas šiltas žvilgsnis su melancholijos šešėliu. Paveikslas alsuoja ramuma ir švelnumu, koks, deja, nepavaizduotas nė viename iš vėlesnių mano portretų. Jūra ir mano oda nutapyta pastelinėmis spalvomis, lyg dailininkui pozuotų jauna mergina. Tarsi susitikimas su Minotauru niekada nebūtų įvykęs.

Lyg tarp judviejų nieko nebūtų nutikę.

– Dora-Andora vis dar atrodo kaip ta moteris prieš susitikimą, nepaliesta jo grubumo, – pasakiau Žakui. – Tai mane trikdo.

– Vis dar? – paklausė jis manęs.

– Taip, pripažįstu, kad tas paveikslas man vis dar turi galios, – atsakiau. Šiandien irgi atsakyčiau tą patį.

Paaiškėjo, kad „Dora ir Minotauras“ – ne paveikslo pavadinimas, o ženklas. Jame glūdėjo visas mūsų būsimas santykis – mano prijaukintas žvilgsnis ir jo tvirtas kūnas, palinkęs virš manęs. Į mus įsmeigtos nematomos akys. Dominavimas, pasidavimas – visa tai, kas įsitvirtins per septynerius drauge praleistus metus. Pikasas mane tapė tarytum žinodamas, kas man atsitiks, todėl ir genialus dailininkas. Jis save pažinojo.

Man neužteko būti tik dailininko modeliu – netrukus užsinorėjau daugiau. Daugiau už oficialios meilužės, amante officielle, statusą. Juk būti oficialia meiluže reiškia pripažinti sutuoktinę Olgą ir slaptą meilužę Mariją Terezą, kuri jam neseniai pagimdė dukterį Mają. Tačiau Pikasas nesiteisino ir jokių pokyčių man nežadėjo. Aš turėjau prisiderinti prie tokios situacijos. Ne tik Pikasas, bet ir visa mūsų draugija tikėjosi, kad prisitaikysiu. Priklausiau avangardiniam siurrealizmo judėjimui, garsėjau kaip buvusi Batajo meilužė – nejaugi elgsiuosi kaip buržuazinė moteris ir kelsiu Pikasui pavydo scenas? Nors jam tai būtų patikę, nes labiausiai negalėjo pakęsti mano ramumo, to, kad nesileidau išprovokuojama kitų akivaizdoje.

Mūsų draugijoje buvo tikimasi, kad nepasiduosiu banalioms emocijoms ir netrokšiu įprastų meilės santykių. Iš pradžių pati save turėjau įtikinti, kad viso to nenoriu, nes kaip kitaip būčiau galėjusi su Pikasu pasilikti? Olga jau buvo atstumta. Gailėjausi jos. O ta kita? Ji buvo naivi, ištikima mergaitė, kurios kūnu Pikasas kadaise pasisotino. Supratusi, kad netenka didžiojo dailininko susidomėjimo, vargšelė mėgino jį supančioti pagimdydama vaiką. Pikasas man tvirtino, kad Mają lanko tik norėdamas pabūti su dukterimi. Jiedu neturėjo apie ką kalbėtis. Visus šiuos žodžius kiekvieną dieną kartodavau mintyse, nors žinojau, kad jie labai toli nuo tiesos. Su Olga ir jos advokatais Pikasas kovojo dėl skyrybų. Marijai Terezai jis buvo atsidavęs labiau nei bet kuriai kitai moteriai, nors viešumoje su ja nesirodydavo. Tos moters paslaptis buvo ta, kad ji gebėjo nereikalauti. Jos nedomino, kas vyksta už keturių sienų namo, kuriame Pikasas vaidino rūpestingą vyrą ir tėvą. O aš? Buvau įsitikinusi, jog labai nuo jų skiriuosi. Buvau menininkė, intelektualė, be to, politiškai angažuota. Pati užsidirbau duoną. Norėjau, kad Pikasas tai pripažintų ir su manimi elgtųsi pagarbiai.

Pavydėjau, nors vaidinau, jog man nerūpi. Žinojau, kad jo gyvenime kiekviena nauja moteris žymi ir kitą kūrybos bangą. Minotauras mito ne tik mano, bet ir jų mėsa. Jis buvo aukščiau už visas, jis mums (kaip nekenčiu daugiskaitos!) elgesiu bei paveikslais rodė, kad seksualinis santykis su bet kuria moterimi jam neturi didesnės reikšmės už kanibališką aktą, kuriame vartojamas ne tik kūnas, bet ir pasisavinama visa moters esybė. Seksualinis ryšys nereiškia gilių santykių ir nebūtinai lemia dviejų asmenų suartėjimą.

Tas, kuris tokiu būdu maitinasi gyvos moters mėsa, savyje turi turėti kažką gyvuliška, minotauriška. Kūrybinė asmenybė aplinkiniams yra pavojinga, nes niekuo nesirūpina, o tik ima, savinasi, vagia, valgo, naikina visus, patekusius į jos akiratį. Iš aplinkinių siurbia energiją ir gyvybę. Ryja juos kaip galvažudys, nė nepagalvodamas apie sukeliamą skausmą. Ne prašo, o neatsakingai ima. Tame nėra jokios moralės. Argi empatijos trūkumas nėra psichopatui būdinga savybė? Taip, bet kodėl menininkas negalėtų būti psichopatas? Jie skiriasi tik tuo, kad menininkas viską panaudoja kaip medžiagą naujam kūriniui.

Negerai atsidurti greta genijaus, bet šiandien mano lūpomis kalba jau patirties nugludintas protas. Pati patyriau seksą be artumo, išbandžiau tai su Bataju. Kaip ir artumą be sekso – su Pikasu, ištisus metus po mudviejų išsiskyrimo. Bet tada buvau tvirtai įsitikinusi, kad skiriuosi nuo anų dviejų Pikaso moterų. Buvau ne tik modelis, meilužė, bet ir partnerė, o kaip menininkė tikėjausi su juo susilyginti. Nemaniau, jog Pikasas rūpinsis, ar moteris suprato jo paveikslą. Jokio supratimo jam nereikėjo, nes siekė tik garbinimo.

Dabar suvokiu, kad santykius su Pikasu užmezgiau vadovaudamasi klaidingomis prielaidomis. Dar blogiau – aš jo nuolatos atsiprašinėjau už savo elgesį, kurį akivaizdžiai išprovokuodavo nesusipratimai, mano ir Pikaso lūkesčių nesutapimai. Skundžiausi jo elgesiu, įsižeisdavau, kai mane menkindavo ir tyčiodavosi kitų akivaizdoje. Jei keldavau pavydo scenas, Pikasas priversdavo pasijusti nepatogiai, imdavau jausti kaltę ir skubėdavau atsiprašyti. Kiek kartų jam rašydavau: Perdoneme per esas escenas... tratare de corregirme. Perdoneme, perdoneme, perdoneme – tas mano išsakytas „atleisk“ ilgainiui virto į maldą Dievui dėl per didelės nuodėmės.