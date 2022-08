„Rupert“ mini 10 veiklos metų: kas yra tas mistinis veikėjas, tapęs vieta?

Šiuolaikinio meno, rezidencijų ir alternatyvios edukacijos centras „Rupert“ šiemet mini 10 metų jubiliejų. Siekdama atgaivinti institucinę atmintį ir aptarti, kas įvyko per dešimtmetį, „Rupert“ direktorė Julija Reklaitė kalbina centro „Rupert“ tarybos nares, Nacionalinės dailės galerijos vadovę Lolitą Jablonskienę, kuri dalyvavo ir „Ruperto“ steigiamojoje taryboje, ir šiuolaikinio meno rinkos ekspertę Justę Jonutytę, vadovavusią institucijai ir jos programai 2013–2019 metais.

Julija Reklaitė: Norėčiau pokalbį pradėti nuo klausimo, kas per pastaruosius 10 metų įvyko Lietuvos šiuolaikinio meno lauke? Pirmiausia, kaip, kokiame kontekste ir kokiomis aplinkybėmis „Rupertas“ atsirado? Iš kur prieš 10 metų staiga kilo vidinis ar išorinis poreikis steigti tokią gana nenuspėjamą, dinamišką ir nuolat kintančią instituciją? Kas buvo ta žiežirba?

Lolita Jablonskienė: Buvau nuo pat pradžių „Ruperto“ steigiamojoje taryboje ir galiu pasakyti, kad žiežirba arba degtuką įžiebusi ranka buvo Darius Žakaitis. Jis iškėlė šią mintį, tikėtina, tardamasis su Jonu Žakaičiu, aktyviai veikusiu šiuolaikinio meno srityje.

Pati esu svarsčiusi, kas gi, baigiantis 21 amžiaus pirmajam dešimtmečiui, atsitiko greta to, kad Vilnius tapo Europos kultūros sostine ir atsirado šiek tiek lėšų tam tikroms iniciatyvoms įgyvendinti.

Lolita Jablonskienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Turbūt tuo metu baigėsi pereinamasis laikotarpis, kurį išgyvenome 20 amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, kai susiklostė pradinis šiuolaikinio meno institucijų tinklas, palaipsniui įsitvirtino pirmoji ir antroji šiuolaikinio meno kuratorių ir menininkų kartos ir pagaliau pasidarė ankšta.

Ypač įstojus į Europos Sąjungą, kai dalis jaunų žmonių pradėjo studijuoti užsienyje ir po studijų savo profesinius tinklus ėmė megzti visai kitaip. Jie veikė jau ne tik lietuviškame kontekste, bet buvo įgiję daug platesnį pasaulio meno scenos vaizdą ir paties tinklo supratimą.

Būtent tai turbūt ir prasiveržė per visas įmanomas skylutes. Įsikūrė Nacionalinė dailės galerija, pradėjo aktyvėti privačių kolekcininkų veikla ir ypač jos viešinimas. Iškilo nauja karta kolekcininkų, besidominčių šiuolaikiniu menu.

Matyt, tinklo plėtimosi poreikis jau buvo subrendęs. Įdomu, kad ir privačios institucijos, ir nevyriausybinės organizacijos tuo pat metu pasidarė ryškesnės. Ėmė rastis daugiau projektinių iniciatyvų, steigtis institucijų, papildančių pereinamuoju laikotarpiu susiklosčiusį tinklą, išplečiančių jį ir atveriančių visai kitas nišas.

Laure Prouvost, „Burrow me“, 2015 m. / Rupert archyvo nuotr.

J. R.: Lolita labai taikliai paminėjo, kad grįžta po studijų iš užsienio nauja karta, ir čia jau norisi pereiti prie tavęs, Juste, nes tu tai kartai ir atstovauji. Kai atėjai į centrą „Rupert“, kokia tuo metu buvo tavo vizija? Koks jis buvo ir kokį tu jį tuo metu norėjai lipdyti?

Justė Jonutytė: Aš prisijungiau prie komandos likus keliems mėnesiams iki persikėlimo į patį pirmą institucijos pastatą Vaidilutės g. 79, todėl mano atėjimas iš dalies buvo susijęs ir su šia nauja vieta, ir šios transformacijos poveikiu centrui „Rupert“.

Iki tol centras buvo tarsi bendruomenės būrėjas – mistinis veikėjas, kuris parašydavo grupei žmonių laišką, pakviesdavo į, atrodytų, atsitiktinį susitikimą su kokiu nors patafizikos profesoriumi ar biologu, filosofu ar choreografu.

Centras „Rupert“ bandydavo dalyvius ir auditoriją įtraukti į platesnį mąstymo lauką ir taip jame atsirado vietos tokiems projektams kaip Roberto Narkaus „Chance“, kur buvo leidžiami tie atsitiktinumai ir per juos gimdavo naujos projekto dalys.

Laure Prouvost, „Burrow me“, 2015 m. / Rupert archyvo nuotr.

Pavyzdžiui, vieną rytą Narkus iš „Ruperto“ gavo kvietimą atskristi į Paryžių trims dienoms, nusivežė ten kaktusą ir tas kaktusas padėjo užmegzti pokalbį. Kitą kartą pokalbis įvyko su batsiuviu, pagaminusiu 50 dydžio batus, Robertas toliau ieškojo, kas juos apsiaus, ir taip toliau.

Kai pirmų metų pabaigoje prisijungiau prie „Ruperto“, čia jau būrėsi bendruomenė, kurią pradėjo jo taryba kartu su Inesa Pavlovskaite-Brašiške, Igne Aleksandravičiūte ir pirmąja „Ruperto“ alternatyvios edukacijos laida.

Mano užduotis buvo padėti centrui įsikurti naujoje vietoje. Kai kuravau antrą alternatyvios edukacijos laidą, mes daug mąstėme apie vietą, kurioje esame – ir geografiškai, ir kontekstualiai. Daug galvojome apie upę ir mišką, taip pat apie savo kaimynus: įgyvendinome ne vieną projektą su greta įsikūrusiais Tremtinių namais, konstravome keltą, sujungusį Verkių parką su Valakampių paplūdimiais, statėme plaustą iš vietoje rastų medžiagų ir taip toliau.

Justė Jonutytė / A. Bako nuotr.

Antraisiais metais rūpėjo, kaip tame naujame name apgyvendinti meno idėjas, kaip užmegzti dialogą tarp menininkų, IT bei kūrybinių industrijų sričių specialistų, kurie kūrėsi tame name kaip ir mes. Kai persikėlėme, prasidėjo rezidencijos.

Centre tuo metu nesijautė hierarchijos, aš kaip vadovė ar kiti komandos kuratoriai mokėmės ir kūrėme kartu su programos dalyviais, kartu spręsdavome, ką pasikviesti į programą ar kokių medžiagų įsigyti.

Įdomu, kad kasmet ateidavo naujas žmogus dirbti su edukacijos programa ir atsinešdavo savo patirtį, kuri papildydavo programą. Mano programoje buvo daugiau DYI (do it yourself) pobūdžio projektų, Justinas Dūdėnas su savo komanda konstravo savaeigį, upės srovės jėga varomą keltą, Vytenis Burokas pagal viduramžių vienuolių receptą virė alų, o Adomas Narkevičius įvedė garso meno liniją.

Alternatyvios edukacijos programos idėja keitėsi pagal poreikį. Iš pradžių tai buvo kone karjeros platforma, pirmuosius menininkus mes labai stengėmės supažindinti su tarptautiniais kuratoriais, išvežti jų kūrybą į užsienį – dalyvių projektai buvo pristatyti Niujorke, Varšuvoje ir Briuselyje.

Vėliau, kai Lietuvoje pradėjo lankytis daugiau užsienio kuratorių, o daugiau Lietuvos menininkų – studijuoti užsienyje, atėjo laikas ir poreikis grupiniam mokymuisi ir kūrybai.

Su laiku mačiau, kad idėjos, su kuriomis pradėjome dirbti 2012–2013 metais, jau nebe tokios aktualios 2017–2018 metais, todėl buvo svarbu leisti institucijai toliau transformuotis, atliepti naują poreikį.

Laure Prouvost, „Burrow me“, 2015 m. / Rupert archyvo nuotr.

J. R.: Man regis, tą savotišką efemeriškumą ir dinamiką atspindi ir centro „Rupert“ logotipas, Godos Budvytytės sukurtas vizualinis identitetas. Kitas labai svarbus centro tapatybę formuojantis elementas yra tavo minėta vieta. Mažiausiai 50 proc. dalyvių rašo apie vietą, mini upę, gamtinę aplinką, apdainuoja pastatą ir panašiai. Kita vertus, labai jaučiasi, kad Vilniaus šiuolaikinio meno scena yra tikrai labai aktyvi, todėl galimybė joje būti ir tuo pat metu nuo jos atsitraukti yra labai didelis privalumas. Labai įdomu, kaip mistinis personažas tampa vieta. Kokią įtaką tai daro identitetui ir kiek trukdo, juk, atrodo, kiek metų galima semti ir tyrinėti tą patį upės vandenį?

L. J.: Manau, kad toji vietos reikšmė susiformavo palaipsniui. Centras „Rupert“ yra pavyzdys, kaip žingsnis po žingsnio buvo kuriama reputacija, kuri ėmė traukti menininkus, pretenduojančius į rezidencijas ar edukacijos programą, norinčius dalyvauti projektuose. Sakyčiau, kad tai visų pirma yra centro komandos darbo ir kompleksinio programų plėtojimo pasekmė.

Veiklos kompleksiškumas – rezidencijos, parodos, pokalbiai, diskusijos ir alternatyvios edukacijos programa – buvo neabejotinai svarbus centro „Rupert“ autoriteto susiformavimui.

Lia Perjovschi, „Knowledge Museum Kit“; Dan Perjovschi, „Time Specific“, 2014 m. / Rupert archyvo nuotr.

Be abejo, paties Vilniaus, kitų čia veikiančių institucijų, kuratorių, šiuolaikinių menininkų reputacija taip pat buvo reikšminga, masino, bet visgi reikėjo kažkaip iš lūpų į lūpas tai perduoti ir pademonstruoti, ką centras gali, sukurti tam tikrą galimybių žemėlapį, kuriuo dabar naudojasi jo programų dalyviai. Juste, ar tau neatrodo, kad tai yra procesas?

J. J.: Taip, ir apskritai tai padėjo mano ir jaunesnei kartai atrasti Valakampių rajoną, jame dabar kuriasi kavinės, dviračių klubai ir barai, žmonės vis dažniau sugrįžta į paplūdimius. Tačiau niekada nebuvo tikslo apsiriboti vien vieta ir atsirinkti tik tuos menininkus, kurie dirbtų tik su vieta ir jos kontekstu.

Pirmus 5-erius metus įsikūrus naujame pastate svarbi programos dalis buvo parodos, nes būtent per jas galėdavome pasikviesti kur kas platesnį žmonių ratą – miesto gyventojus, o ne tik meno profesionalus, kurie domisi rezidentų projektais ir alternatyvia edukacija.

Laure Prouvost, „Burrow me“, 2015 m. / „Rupert“ archyvo nuotr.

Paradoksalu, bet pirmoje centro parodoje menininkė Dora García pasirinko didžiulę galerijos erdvę užverti siena su žaliomis durimis, po kuriomis mėtėsi šūsnys laiškų iš egzilio. Buvome šiek tiek šokiruoti, nes tarsi atidarai erdvę ir vėl ją uždarai. Bet kartu tai labai intrigavo ir paroda per visą jos veikimo laiką nuolat transformavosi, turėjo kelis skyrius kaip knyga.

Kita menininkė Laure Prouvost iškasė tunelį Valakampiuose ir suvertė žemės likučius bei kastuvus į galeriją. Ji kažkuria prasme buvo gana radikali parodų erdvė, menininkai turėjo daug laisvės daryti, ką sugalvoja – įgyvendinti naujus projektus, o ne rengti retrospektyvas. Danas Perjovschi buvo kritiškas politinių karikatūrų ant sienų piešėjas ir jis rašė: „Vilnius atrodo kaip menininkų rojus, bet ar iš tikrųjų?“

Lina Lapelyte, „Piruetas“, 2017 m. / Rupert archyvo nuotr.

J. R.: Gal galėtum daugiau paplėtoti mintį apie parodas? Kokią įtaką pirmosios parodos turėjo Vilniaus šiuolaikinio meno žemėlapyje? Visiems buvo labai įdomu, kas iš to išeis, nes ir vėliau buvo keletas grupinių parodų – pirmoji Linos Lapelytės asmeninė paroda „Piruetas“, vėliau Jono Meko poezijos paroda „Leiskite man svajoti utopijas“. Kiek tai buvo konstruojama siekiant didesnio matomumo visuomenėje, kiek norėjosi, kad tai taptų parodine institucija, o kiek tai buvo tam tikro darbo rezultato rodymas? Kaip tu tai matei bendrame visų trijų programų kontekste?

J. J.: Aš žiūrėjau į parodų programą pirmiausia kaip į edukacinės ir rezidencijų programų dalį. Menininkai, kurie atvažiuodavo rengti parodų, įtraukdavo rezidentus ir edukacinės programos dalyvius į skaitymus, performansus ir tapdavo jų mentoriais. Taip pat, kaip jau minėjau, tai buvo proga kartą ar du kartus per metus pasikviesti kur kas platesnį ratą miestiečių ir miesto svečių, ne tik profesionalus, kurie seka nišinius meno pristatymus.

Laure Prouvost, „Burrow me“, 2015 m. / Rupert archyvo nuotr.

L. J.: Centro „Rupert“ taryboje dažnai kildavo klausimas, ar parodos iš tikrųjų pritraukia daugiau lankytojų, padidina jo matomumą. Mano atsakymas – taip. „Ruperto“ surengtos šiuolaikinio meno parodos yra svarbus riboženklis meno sklaidos procesuose, nes iki tol Vilniuje šiuolaikinio meno pristatymus daugiausia organizavo Šiuolaikinio meno centras ir kelios privačios galerijos.

Centras „Rupert“ gal ir nesiėmė rungtyniauti su ŠMC, bet rengdamas parodas aiškiai parodė, kad nėra šiuolaikinio meno lauko valdymo, prioritetų, vertybių steigimo ir modeliavimo monopolio.

Palaipsniui atsirado daugiau naujų vietų – ir nedidelių nekomercinių, ir komercinių erdvių. Galiausiai per 10 centro veiklos metų susiformavo su juo susijusi nauja, taip pat ir tarptautinę karjerą darančių šiuolaikinių Lietuvos menininkų karta (Augustas Serapinas, Anastasia Sosunova, Vytenis Burokas, Ona Juciūtė, Viktorija Damerell, Andrej Polukord, Antanas Lučiūnas ir kt.).

Centro „Rupert“ nuopelnas didelis ir kaip bendruomenės telkėjo, ir kaip naujo meninio mąstymo skatintojo, ir kaip kitos vietos, kurioje vyksta šiuolaikinio meno projektai, kūrėjo.

Lia Perjovschi, „Knowledge Museum Kit“; Danas Perjovschi, „Time Specific“, 2014 m. / Rupert archyvo nuotr.

J. J.: Galiu tik papildyti, kad centras ne tik užaugino tuos menininkus, bet ir leido kūrėjams, kurie tiesiogiai nedalyvavo šiuolaikinio meno lauke, lengviau į jį pereiti, pavyzdžiui, Viktorija Rybakova prisijungė iš architektūros srities, Audrius Pocius – iš filosofijos, ir, manau, alternatyvios edukacijos programa jiems ir kitiems dalyviams buvo geras būdas įvykti šiai tranzicijai.

J. R.: Bet ar galima tada teigti, kad centras „Rupert“ ir pasiūlė tą alternatyvą, sukurdamas programą, kuri yra ne tik kuratorinė ar parodinė, bet ir skirtingų programų nuolatinis persipynimas, o tai veikia visai kitaip nei įprasta parodinė arba rezidencijų institucija? Taigi kažkuria prasme centras parodė, kad galima veikti kitaip. Suprantu, kad nebuvo tokios intencijos, bet, žvelgiant retrospektyviai, susidaro įspūdis, kad būtent skirtingų programų lydinys savo auditorija, pritraukiamais menininkais sukūrė truputėlį kitokią terpę ir būtent ji duoda tuos įdomius rezultatus.

Julija Reklaitė / D. Umbraso/LRT nuotr

J. L.: Galbūt, bet man įdomiau, kad tai buvo tokia nekategoriška alternatyva, kitokia nei dešimtąjį dešimtmetį Šiuolaikinio meno centro kurta radikali opozicija Dailininkų sąjungai ir jos modeliuotam meno gyvenimui.

Centras „Rupert“ tiesiog siūlė dar vieną požiūrį, kaip dirbama su šiuolaikiniu menu, kaip kuriamas šiuolaikinio meno žinojimas (knowledge production). Tai buvo teiginys šalia kitų pozicijų.

Dirbdama Nacionalinėje dailės galerijoje įsitikinau, kad centras „Rupert“ visada ieškojo ryšio ir su ŠMC, ir su NDG, ir su kitomis institucijomis, kad reziduojantys menininkai arba edukacinės programos dalyviai turėtų platesnį supratimą, kas vyksta aplink, kaip mąsto kiti meno lauko agentai. Nors žodis „alternatyva“ čia turbūt tinka.

Lia Perjovschi, „Knowledge Museum Kit“; Dan Perjovschi, „Time Specific“, 2014 m. / Rupert archyvo nuotr.

J. J.: Taip, mes buvome bendradarbiaujantys bei diplomatiški ir dėl savo ribotų galimybių, ir dėl biudžeto. Nenorėdami su niekuo konkuruoti ir nejusdami konkurencijos net su kitomis rezidencijomis, pavyzdžiui, Nidos meno kolonija, o ką jau kalbėti apie parodines erdves, mes visada vieni pas kitus važiuodavome, dalindavomės patalpomis, turais ir viskuo kitu. Tai padėjo mums ir netgi finansiniai ribotumai tapo savotišku pliusu.

O kalbant apie ribotas galimybes ir reputaciją noriu pabrėžti, kad, viena vertus, pastatas labai svarbus, jis teikia patikimumo ir solidumo, ypač pradedant programą ir kviečiant į rezidenciją.

Bet yra ir antra pusė, nes žmonės mato prabangų pastatą ir įsivaizduoja neribotas „Ruperto“ galimybes, nors programa finansuojama tik iš valstybinių lėšų, o jos konkursinės ir niekada negarantuotos.

„Rupert“ / Pranešimo autorių nuotr.

Visada, kai tik gaudavome biudžetą projektams, stengdavomės menininkams skirti kuo didesnį atlygį tiek už parodas, tiek už paskaitas – tai buvo labai svarbu. Atėjome į šį lauką nenorėdami konkuruoti, tačiau tikiuosi, kad paskatinome kitas institucijas dažniau skirti atlygį kūrėjams, o tai Lietuvoje ne visada savaime suprantama.

Taip pat dėl moterų menininkių – aš neturėjau tikslo rodyti tik moteris, bet taip išėjo, kad iš pradžių mūsų programoje buvo vien tik moterys kūrėjos, o tuo metu kai kuriose Vilniaus institucijose dominavo vien vyrų menininkų parodos.

Ir tada staiga žiūri, kad po kelerių metų ir tų institucijų programoje atsirado daugiau moterų kūrėjų. Aš nežinau, ar tai susiję, bet kartais net nekonkuruodamas natūraliai kitoms institucijoms duodi impulsą peržiūrėti savo programą.

J. L.: Tai kitos kartos požiūris, kuriam centras suteikė platformą ir padėjo jį skleisti.

„Rupert“ / Pranešimo autorių nuotr.

J. R.: Kita tema, kuri vis keliauja per šį pokalbį kaip leitmotyvas, yra užsienis. Susidaro įspūdis, kad centras „Rupert“ geriau žinomas užsienyje nei Lietuvoje. Gal todėl, kad jis iš karto pradėjo nuo tarptautinės veiklos? Iš pradžių į rezidencijas aplikuodavo daugiau užsieniečių, o į alternatyvią edukaciją – lietuvių, o dabar stebima atvirkščia dinamika: į alternatyvią edukaciją tiesiog plūste plūsta užsieniečiai, kurie pasiryžę čia gyventi tuos kelis mėnesius, kad galėtų tą programą patirti. Kiek ši tarptautinė reputacija buvo formuojama sąmoningai ir kiek tai yra tam tikros veiklos pasekmė? Galiausiai, kiek tai kartais rodo kompleksą, kad būtinai reikia žvilgsnio iš užsienio, kad galėtume įvertinti, ką čia sukuriame? Juk ne mažesnį vaidmenį atlieka ir tas netikėtumo efektas, kai menininkai ar teoretikai atkeliauja pirmą kartą nieko nesitikėdami ir gauna visą paketą – kontaktų, aplinkos, temų bei rūpesčio.

L. J.: Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad, nors mes kalbame 2022 metais, kai kurie dalykai nepasikeitė nuo 20 amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigos ir 21 amžiaus pradžios. Prisiminkime, kad ŠMC irgi buvo iš pradžių geriau vertinamas užsienyje negu Lietuvoje.

Akivaizdu, kad šiuolaikinis menas Lietuvoje dar nėra visiškai publikos internalizuotas – turime žiūrovų, turime kartais, t. y. nenuosekliai, besidominančiųjų, bet nėra kaip kitose šalyse, kur šiuolaikinis menas tiesiog yra greta kitų epochų kūrybos. Taip, centras „Rupert“ užsienyje gerai žinomas, tačiau ir bendruomenė, besidominti šiuolaikiniu menu Lietuvoje, jį puikiai žino.

Jonas Mekas „Leiskite man svajoti utopijas“, 2019 m. / Rupert archyvo nuotr.

J. J.: Iš pat pradžių neturėjome tikslo tapti žinomi tarptautiniu mastu, tai greičiau pozityvus šalutinis poveikis. Aš tik vėliau supratau, kad tai buvo užprogramuota veiklos pobūdyje – kai nuolat priimi naujus rezidentus ir jie sugrįžę persako įspūdžius savo rato menininkams ir kuratoriams. Toks tinklo plitimas yra labai svarbus.

Prie viešinimo (nors ir neplanuoto) daug prisidėdavo ir lektoriai, kuriuos mes kvietėme į programą, kad edukuotų arba įtrauktų mūsų menininkus. Kai per kelerius metus pakvieti į savo programą 300 rezidentų ir 100 lektorių ir jie visi pasidalina informacija su savo tinklais, vardas ir žinomumas savaime išsiplečia, palyginti su institucijomis, kurios per metus surengia 5 parodas.

Tačiau tai niekada nebuvo pagrindinis tikslas. Mūsų siekis buvo suteikti menininkams tarptautinę platformą ir suteikti galimybę įgyvendinti savo idėjas Lietuvoje. Rezidencijų programoje neturėdavome daug lėšų produkcijai, todėl stengdavomės menininkus kuo geriau įtinklinti ir trūkumą kompensuoti žmogiškaisiais resursais.

Aistė Ambrazevičiūtė, „Kerpių gramatika“ / Rupert nuotr.

Bet negaliu visų nuopelnų skirti vien centro „Rupert“ komandai, nes būdavo tokių rezidentų, kurie atvažiuodavo ir su mumis beveik nepraleisdavo laiko, nes juos įtinklindavo, pavyzdžiui, Gintaras Didžiapetris su Liudviku Bukliu.

Taigi tai ne tokia rezidencija, kur lieki vienas gavęs raktus nuo studijos ir stipendiją. Ir tikrai labai dažnai mūsų svečiams būdavo fantastiška patirtis, kad Vilniuje gali gana greitai ir nesudėtingai susitikti su kitų institucijų kuratoriais, vadovais arba rasti reikiamą kontaktą savo projektui.

L. J.: Centras „Rupert“ visada buvo svetingas ir rūpinosi čia atvažiuojančiais žmonėmis: tiek menininkais, tiek lektoriais. Kitaip nesklistų žodis. Jis sklinda, kai atvykęs dalyvis jaučia, kad buvo reikalingas, kad yra įvertintas ir kad bus naujų galimybių ateityje. Argi gali būti kitaip?

Centre „Rupert“ vykusi paroda „Leiskite man svajoti utopijas“ / E. Genio/LRT nuotr.

Visus norinčius iš arčiau susipažinti su Valakampiuose įsikūrusiu meno centru „Rupert“ jau šį šeštadienį, rugpjūčio 20 dieną, nuo 16 iki 24 valandos kviečiame į centro 10 metų jubiliejaus minėjimo renginį „Laimės ratas“.

Vienos dienos ir vakaro programoje išvysite Ievos Rojūtės specialiai šia proga sukurtą renginio scenografiją, Mako Ishizukos vardo suteikimo altorių, turėsite galimybę apsilankyti vienos dienos parodoje ketvirtojoje centro „Rupert“ studijoje, kur paprastai gyvena ir kuria rezidentai: čia išvysite Monikos Radžiūnaitės tapybos kūrinius, Delphine Lejeune skulptūrą, Simonos Žemaitytės videoinstaliaciją ir Philipo Coyne piešinius. Galerijos salėje vyks skirtingi garso ir muzikos performansai, kuriuos pristato Andrius Arutiunianas, „Eye Gymnastics“, Gediminas Žygus ir „Holly Childs“ kartu su Antanu Lučiūnu, bei Essi Kausalainen performansas, kurį pievoje po medžiu atliks operos dainininkai Renata Dubinskaitė ir Nerijus Masevičius. Šventės pradžioje ir pabaigoje gros „Dodomundo“. Miškelyje šalia centro visą dieną ir naktį čiurlens Tomo Daukšos fontanai, o aplink pastatą sušokusios Vlado Suncovo konstruotos medinės krosnelės-raketos lauks būti uždegtos renginio kulminacijos metu.

Anot organizatorių, „Laimės ratas“ yra magiškas ir nepaiso linijinio laiko, taigi esate kviečiami prisijungti prie renginio bet kuriuo metu nuo 16 iki 24 valandos. Renginio vieta – „Tech Arts“ (Vaidilutės g. 79, Vilnius).

Sekite renginio naujienas – „Facebook“ renginys.