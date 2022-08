Baltijos jūra – tikras senųjų laivų kapinynas: kodėl skenduoliai atsparūs ir laikui, ir laivagraužiams

Neseniai Liubeke rastos 17 amžiaus laivo liekanos yra vienas iš daugelio puikiai Baltijos jūros dugne išsilaikiusių tokio pobūdžio radinių. Kodėl jos ten taip ilgai nesuyra? – svarstoma portale „Deutsche Welle“ (DW).

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Deutsche Welle“ originalus kūrinys.

Pernai planuoto Travės upės, tekančios per Vokietijos šiaurėje esantį Liubeko miestą, patikrą narai aptiko beveik 400 m. senumo nuskendusio Hanzos laikų laivo nuolaužų. Miestui tai buvo sensacingas radinys ir svarbus jo paties istorijos liudijimas. Iš dalies atidengtoms laivo liekanoms gresia erozija, be to, narai pastebėjo, kaip atviros jo dalys užkrėstos laivagraužiais. Taigi miesto administracija nusprendė laivą gelbėti.

Visgi kaip teigia povandeninis archeologas Florianas Huberis, nuskendusių laivų Baltijos jūroje randama gana dažnai.

Nuskendęs laivas (asociatyvi nuotrauka) / Vida Press nuotr.

Anot jo, buvo paskaičiuota, kad Baltijos jūros dugne dunkso „nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. sudužusių laivų“. Pastarojo meto radinys sensacingas dėl dviejų priežasčių – dėl lokacijos vakarinėje Baltijos jūros dalyje ir dėl to, kad yra priskiriamas XVII amžiaus pabaigai – Hanzos miestų jūrinės prekybos klestėjimo laikotarpiui. „Šio laikotarpio mums žinomų laivų nėra daug“, – DW sakė F. Huberis.

Hanzos sąjunga buvo prekybinių ir pirklių miestų tinklas šiaurinėje Vokietijoje ir aplink Baltijos jūrą.

„Milžiniškas, it ledas šaltas muziejus“

Žvelgiant iš mokslo perspektyvos, toks radinys yra „ypač įdomus, nes galima sužinoti, kaip tais laikais buvo statomi laivai, kokios technologijos buvo naudojamos“, – aiškino nuo 1992 m. pasaulio vandenynus tyrinėjantis F. Huberis. Jo teigimu, maždaug 150 Liubeko laive aptiktų statinių yra ne mažiau svarbūs praeities artefaktai. „Iš jų sužinojome apie tuo metu gabentus krovinius“, – teigė archeologas.

Paveikslas, vaizduojantis skęstančią flotilę per audrą prie Gotlando salos krantų 1566 m. / Vida Press nuotr.

Tačiau kodėl Baltijos jūroje taip gerai išsilaiko laivų liekanos ir kiti nuskendę lobiai? Yra keletas priežasčių. Didelėje Šiaurės Europą skalaujančios vidaus jūros dalyje yra mažai deguonies, šalta, tamsu, jos vanduo ne per daug sūrus.

„Baltijos jūra yra tarsi milžiniškas, it ledas šaltas muziejus – kaip šaldytuvas, kuriame niekas negenda“, – sakė F. Huberis. Dažnai, anot jo, išsaugoma ne tik laivo mediena, bet ir krovinys.

„Neretai randama odos ir tekstilės likučių, kartais statinėse aptinkama džiovintos žuvies – būna likę jos ašakų. Bet kokios organinės medžiagos labai gerai išsilaiko po vandeniu“, – aiškino archeologas.

Nuskendęs laivas (asociatyvi nuotrauka) / Vida Press nuotr.

Ir iš tiesų Liubeko laivo statinėse aptikta negesintų kalkių – svarbios Hanzos laikų statybinės medžiagos – pėdsakų. „Baltijos jūroje yra rasta vyno, šampano, alaus butelių. Žinoma, jie nebuvo tokie seni, bet sakyčiau, 100 ar 200 metų, ir vis dar tinkami vartoti. Šampanas buvo parduotas aukcione už 10 tūkst.“, – pasakojo F. Huberis.

Laivagraužiai: didžiausi medinių laivų liekanų priešai

Tačiau šaltis ir tamsa veikia ne tik kaip konservantai, jie padeda atbaidyti vieną didžiausių sudužusių laivų priešų – laivagraužius (Teredo navalis). Tai ypač naudinga Baltijos jūros dugne besiilsinčioms medinėms laivų nuolaužoms. Laivagraužiai mieliau tarpsta deguonies prisotintame sūriame vandenyje. Kuo toliau į rytus, tuo daugiau gėlo vandens susikaupia Baltijos jūroje. „Botnijos įlankoje prie Suomijos ir Švedijos vanduo beveik gėlas, druskingumas ten itin mažas, todėl laivagraužiai neišgyvena“, – teigė F. Huberis.

Nuskendusį laivą apžiūri naras / Vida Press nuotr.

Štai kodėl ten dažniausiai randamos itin gerai išsilaikiusios laivų liekanos. „Baltijos jūroje kartais pasitaiko 200, 300, 400 ar 500 m. senumo sudužusių laivų, kurie vis dar stovi vertikaliai su stiebais. Tai visiškai unikalu“, – aiškino archeologas.

Tai taip pat paaiškina, kodėl Liubeke rastos laivo dalys jau atrodo šiek tiek porėtos. Liubekas yra vakarinėje Baltijos jūros dalyje. Liubeko miesto valdžios publikuotose nuolaužų nuotraukose ant medienos matyti aiškūs laivagraužių palikti pėdsakai.

„Be laivagraužių laivų liekanoms nemenkesnį pavojų kelia klimato kaita, žvejybos tralai ir plėšikavimas“, – aiškino F. Huberis.

Laivagraužių paliktos skylės mediniame laive / Vida Press nuotr.

Hanzos miesto pranešime spaudai apie sensacingą radinį teigiama, kad vandenyno srovės ir laivagraužiai kelia didžiulį pavojų laivo nuolaužoms. Todėl būtina užkonservuoti ir išsaugoti radinį, nes jis yra „unikalus ir išskirtinis vakarinės Baltijos jūros istorijai ir archeologijai“.

Išsaugoti laivų liekanas nėra lengva

Užkonservuoti laivo nuolaužas, kai jos bus iškeltos, Liubeko miestui bus milžiniškas darbas. Juk to, ką ištrauki iš vandens, kaip teigė F. Huberis, negali tiesiog išdžiovinti ir pastatyti muziejuje.

Medienoje ir toliau vyksta procesai. Šimtmečius gulėjusi jūros dugne ji yra prisigėrusi vandens, todėl turi būti iškelta lėtai ir atsargiai. Vanduo „turi būti pakeistas skystu plastiku, kad medienos ląstelės nesubliūkštų. Procesas sudėtingas ir brangus“, – teigė archeologas.

XVII a. švedų karališkasis flagmanas, nuskendęs per pirmąją kelionę vos už 1300 m nuo kranto / Vida Press nuotr.

Kiti išgelbėti laivai, kaip antai anglų „Mary Rose“ ar Brėmeno kogas, yra įspūdingi pavyzdžiai, liudijantys, kaip sudėtinga išsaugoti senąsias laivų liekanas. 1961 metais Švedijoje iš Baltijos jūros buvo ištrauktas XVII amžiuje nuskendęs karo laivas „Vaza“ – specialiai jam buvo pastatytas muziejus. Liekanas teko impregnuoti polietilenglikoliu, kad džiūdama mediena nesusitrauktų ar nesutrūkinėtų.

„Visada reikia apsvarstyti, ar galite sau tai leisti ir ar to norite“, – sakė F. Huberis.

XVII a. švedų karališkasis flagmanas, nuskendęs per pirmąją kelionę vos už 1300 m nuo kranto / Vida Press nuotr.

Liubeko miestas pasiryžęs iškelti laivo liekanas iš Travės upės. „Jis turėtų būti kuo greičiau iškeltas ir už konservuotas, kad vėliau visu savo autentiškumu būtų išsaugotas kaip Hanzos sąjungos istorijos dalis“, – rašoma miesto pranešime spaudai.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Deutsche Welle“ originalus kūrinys.