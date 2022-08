Baltarusių solidarumo fondo BYSOL vadovas: Lukašenkos režimas „muša ne per pasą, o per snukį“

Mums tai yra labai sunkus istorinis periodas, pilnas rimtų iššūkių, LRT RADIJUI, praėjus dvejiems metams nuo Baltarusijos prezidento rinkimų ir po jų kilusių masinių protestų, sako baltarusių solidarumo fondo BYSOL įkūrėjas Andrejus Strižakas. Pasak jo, šiuo metu daug vakariečių mato baltarusius kaip Rusijos agresijos bendrininkus, nepaisant to, kad bent jau tie baltarusiai, kurie išvyko iš šalies, niekada nebus Lukašenkos ar Putino šalininkais.

Jau dveji metai praėjo nuo Baltarusijos prezidento rinkimų, kurių rezultatai tuomet kaimyninėje šalyje sukėlė masinius protestus. Vakar, antradienį, baltarusių opozicija paminėjo antrąsias protestus įžiebusių prezidento rinkimų metines ir Lietuvoje. Už laisvą šalį kovojantys baltarusiai rinkosi protestuoti prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, Katedros aikštėje skaitytos iš šalies pabėgusių poetų eilės.

LRT RADIJAS kalbina baltarusių solidarumo fondo BYSOL vadovą A. Strižaką.

– Dveji metai praėjo nuo Baltarusijos prezidento rinkimų, kurių rezultatai sukėlė masinius protestus šalyje. Kuo per tuos dvejus metus tapo Baltarusija?

– Baltarusija per tuos dvejus metus, žinoma, nuėjo labai įdomų kelią: nuo visuomenės pakilimo ir tautos atgimimo iki dabartinės situacijos, labai baisaus, juodo mūsų šiuolaikinės istorijos periodo. Šalyje dar tokių represijų niekada nebuvo. Pastaruosius dvejus metus kasdien aktyvistai, norintys šalyje keisti situaciją, patiria represijas, kurios, deja, niekaip nesibaigia. Bet tai nereiškia, kad žmonės atsisakė laisvės idėjų. Iki šiol baltarusiams yra svarbios šios vertybės.

– O kas liko iš tų masinių protestų?

– Na, visų pirma, reikia suprasti, kad mūsų šalyje yra dviguba okupacija. Ji okupuota neteisėto Lukašenkos režimo ir mūsų teritorijoje yra Rusijos kariuomenė, todėl nėra didelių galimybių daryti viešas akcijas, bet, nepaisant to, žmonės reiškia savo nuomonę.

Pavyzdžiui, vakar viena iš Baltarusijos dainininkių sudainavo grupės „Okean Elzy“ dainą klube. Ji vilkėjo baltus marškinėlius, ant kurių buvo pavaizduota raudona širdis. Tai buvo vienas iš 2020 metų kampanijos simbolių. O jau šiandien buvo sulaikytas šio klubo vadovas. Ją irgi sulaikė, bet iki pirmadienio buvo paleista, pirmadienį vyko teismas. Tai rodo, kad žmonės nesutinka su situacija Baltarusijoje. Kai po 2020 m. buvo sunaikinta pilietinė visuomenė, jie reiškė savo nepritarimą tokiais metodais ir naudodamiesi galimybėmis, kokias turi.

– Pakalbėkime apie baltarusių diasporą Lietuvoje. Vien per šių metų pirmąjį pusmetį į Lietuvą atvyko per 10 tūkstančių baltarusių. Tokie skaičiai, matyt, susiję su Rusijos karu Ukrainoje. Akivaizdu, kad baltarusiai nenori kariauti su ukrainiečiais. Ar pritartumėte?

– Yra labai svarbus aspektas. Po 2020 metų tie žmonės, kurie buvo politiškai aktyvūs ir laisvi, tiesiog paliko šalį tam, kad neatsidurtų kalėjime. Kai kurie jų pasirinko vidinę migraciją, stengėsi nerodyti, kad nesutinka su Lukašenkos valdžia. Nemažą dalį tokių žmonių sudarė ir tie, kurie po 2020 m. persikraustė su savo IT (informacinių technologijų – LRT.lt) kompanijomis, nes šitų kompanijų darbuotojai, kaip ir pačios jų kompanijos, labai priklauso nuo tarptautinio reitingo ir vertinimo, o reitingas po 2020 m. pradėjo kristi. O jau situacija nuo 2022 vasario 24 d. tiesiog privedė prie evakuacijos. Taigi, 2020-aisiais ta migracija vyko iš lėto, o dabar tiesiog visi biurai išvažiuoja iš Baltarusijos dėl to, kad Baltarusija, kaip ir Rusija, papuola net ne į pilkąją zoną, bet į juodąją, joje jau neįmanomi normalūs finansiniai atsiskaitymai, normalios investicijos – tiesiog niekas!

Tie 10 tūkstančių žmonių, apie kuriuos jūs dabar kalbate, ir yra tie, kurie išvažiavo kartu su savo IT kompanijomis ir, žinoma, į šį skaičių įeina ir tie žmonės, kurie iš principo nesutinka su Lukašenkos politika, kurie pasisako prieš Putino agresiją Ukrainoje ir bijo, kad juos gali pašaukti į kariuomenę bei išsiųsti kariauti į Ukrainą. Tokių irgi yra nemažai – tai yra jauni šauktiniai, kurie nenori dalyvauti Putino avantiūroje Ukrainoje.

– O kaip Baltarusijos ekonomiką veikia sankcijos?

– Remiantis klasikine formule, kai žmogus papuola į stresinę situaciją, iš pradžių jis tą situaciją neigia, po to atmeta, tada pyksta, o tada pradeda derėtis. Lygiai tas pats įvyko su Baltarusijos valstybės tarnautojais, kai jie pačioje pradžioje rodė, kaip jiems nusispjauti į šias sankcijas, kad jos tik sustiprins baltarusiškos ekonomikos galimybes. Jau dabar niekas tokių pareiškimų nebesako ir pripažįsta, kad situacija iš tikrųjų yra sunki.

Visai neseniai buvo vieno iš valstybės pareigūno pareiškimas. Jis dirba žemės ūkio sektoriuje su įvežtine technika, tokia kaip kombainai. Jiems trūksta detalių, kurių negalima įsivežti, dėl to negali normaliai dirbti. Čia vienas iš pavyzdžių, kaip sankcijos veikia Baltarusijos ekonomiką. Na, ir žinoma, mūsų šalis visada turėjo pakankamai atvirą ekonomiką, kuri priklausė nuo eksporto ir importo, tad dabar galima įsivaizduoti, kas darosi, kai daug gamybinių grandinių yra nutrūkusios, galimybės normaliai prekiauti išorinėse rinkose irgi nukirstos. Visa tai veda prie rimtos recesijos ir šalį daro priklausomą nuo rusiškų finansų įliejimo, dėl to Lukašenkos manevrų laukas žymiai siaurėja.

– Jūsų manymu, kokia yra tikimybė, kad Baltarusija įsitrauks į aktyvų karą Ukrainoje?

– Tai, apie ką dabar kalba Lukašenka, yra maksimumas, kurį jis šiuo metu gali sau leisti dėl skirtingų priežasčių. Tai ne tik kalba apie ekonomiką arba politinę situaciją, bet ir apie šio reikalo karinį aspektą, nes Baltarusija yra nepasirengusi rimtiems karinio puolimo veiksmams, neturi tokio puolimo potencialo kaip Rusija, nes Rusijos kariuomenėje buvo daromos bent kažkokios reformos: atsirasdavo nauja karinė technika, naujos ginkluotės pavyzdžiai. Nors tai buvo, kaip mes dabar matome, menkas aprūpinimas ir kariuomenė, kuri save vadino antra pagal dydį pasaulyje, visiškai negali pretenduoti į tokį vardą.

Tačiau Baltarusijoje yra dar blogiau, nes kariuomenė iš visų jėgos struktūrų buvo finansuojama prasčiausiai pagal principą „kas atliko“. Pirmąją vietą pagal finansavimą visada užimdavo KGB ir milicija, nes jie buvo skirti tramdyti ir kontroliuoti baltarusius, o kariuomenė – kažkur gale. Ir dabar, jeigu pamėgintume įsivaizduoti, kad Baltarusijos kariuomenė įžengė į Ukrainą ir ten pradėjo kažkokius aktyvius veiksmus, vargu, ar šitoje operacijoje ji galėtų pasiekti reikšmingų pasiekimų, nes realiai kariuomenėje yra tik keletas normaliai sukomplektuotų profesionalių karinių padalinių, tai yra specialiųjų operacijų pajėgų arba desanto pajėgų. Jų skaičius toks nedidelis, kad tai nebūtų problema Ukrainos kariuomenei ir nesuvaidintų iš esmės didelės reikšmės.

– Lukašenka leido bevizį režimą lietuviams, dabar sako pilietybę lengviau suteiksiantis. Ko jis siekia ir kokia tai grėsmė lietuviams?

– Norint suprasti, ką mąsto Lukašenka ar Putinas, reikia paskaityti tokį filosofą Duginą. Jis – labai odiozinis ir atitrūkęs nuo gyvenimo sovietinis imperialistinis žmogus, atrodo, rašantis visiškas nesąmones. Nepaisant to, kad suprastume, kaip veikia šių minėtų vyrų protai, reiktų jį paskaityti. Svarbiausia jo mintis – žemių ir žmonių protų surinkimas prie imperinės vėliavos, postsovietinio imperializmo, tarkim, kažkokios naujos valstybės, kažkokios naujos Rusijos, naujos Sovietų Sąjungos. Ką dabar ir daro Lukašenka. Jis bando surasti silpnų vietų naujosiose valstybėse, kurios atsirado po Sovietų Sąjungos žlugimo. Lietuva yra viena iš jų ir į ją kreipiama daug dėmesio.

Ir Lukašenka, ir Putinas naudoja šį būdą – lengvesnį pilietybės suteikimą. Ir tai ne vien žodžiai, bet ir realūs veiksmai. Atsimenate vaiką iš Latvijos, kuris ėmė iš Lukašenkos interviu? Jam buvo suteikta Baltarusijos pilietybė. Tai rodo, kad realybėje ši sistema jau veikia, o tai leis ne daugumai, o daliai Lietuvos arba Latvijos piliečių, jaučiančių nostalgiją Sovietų Sąjungai, pabandyti, pasižiūrėti ir pajausti patiems, kas tai yra. Bet, žinoma, tai veiks iki pirmo nepasitenkinimo. Iš pradžių bus didelis džiaugsmas dėl „puikiosios“ Sovietų Sąjungos ir žemų komunalinių paslaugų įkainių, o po to paaiškės, kad į tavo butą Baltarusijoje bet kada gali užeiti teisėsaugos pareigūnai ir pasodinti tave į kalėjimą už smulkmeną, dėl kurios Lietuvoje niekas to nedaro. Aš raginu visus Lietuvos piliečius nesilankyti Baltarusijoje, nes tai gali baigtis verbavimu ir kitomis problemomis.

– Kokią tolesnę Baltarusijos perspektyvą matote?

– Mums tai yra labai sunkus istorinis periodas, kupinas rimtų iššūkių, su iššūkiais susiduria mano šalis, jos žmonės, joje gyvenantys arba tie, kurie buvo priversti ją palikti. Ir labai sunku prognozuoti. Vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti, – žmonės, norintys pokyčių Baltarusijoje, nenustos dėl jų dirbti.

Aš matau kolegų vieningumą ir pasiryžimą toliau ginti tuos, kuriems reikia tokios apsaugos, bet tai daryti darosi vis sunkiau ir dėl Rusijos karo Ukrainoje. Daug vakariečių mato baltarusius kaip agresijos bendrininkus, nepaisant to, kad bent jau tie baltarusiai, kurie išvyko iš šalies, niekada nebus Lukašenkos ar Putino šalininkais.

Deja, kaip sakoma, „muša ne per pasą, o per snukį“. Taigi, mes ir gauname visa jėga. Tokia diskriminacija yra didelė problema, nes labai sunku tada skirstyti žmones į tuos, kurie „už“ arba „prieš“. Dėl to prognozės yra gana santūrios. Taigi, vienintelis dalykas, kurį aš galiu pasakyti, kad aš ir mano kolegos ir toliau tęsime darbą, kad padėtume baltarusiams tapti laisviems tiek, kiek tai mūsų galioje, o tie, kurie yra šalies viduje, gyvena sudėtingai. Turbūt tai viskas, ką aš galiu pasakyti.

