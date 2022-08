Nepelnytai primiršto kompozitoriaus operos premjeroje – proga pasireikšti dar neišgarsėjusiems solistams

Vilniuje, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kiemelyje antradienį vyko Austrijos kompozitoriaus Franzo Schrekerio operos „Liepsnos“ premjera. Tai pirmoji pažintis su šio kompozitoriaus kūryba Lietuvoje.

Vertingiausia kompozitoriaus F. Schrekerio kūrybos dalis – operos. Prieš šimtą metų jis buvo vienas populiariausių vokiškų operų kompozitorių. Kristupo festivalio scenoje skamba „Liepsnos“ – pirmoji opera, kurią kompozitorius sukūrė 1901-aisiais – vos baigęs akademiją. Vis dėlto šio vakaro koncertas Vilniuje – tik antrasis šios operos pastatymas pasaulyje. Jos premjera prieš 20 metų įvyko Vokietijoje, Kylio operoje.

„Kūrinys atliekamas tik antrąkart pilnai su simfoniniu orkestru, inscenizacija. Buvo dar pora pastatymų praeito amžiaus pabaigoje su kvintetu, bet tai nebuvo F. Schrekerio intencija. Net kai kūrinį pats parašė F. Schrekeris prieš daugiau nei 100 metų, jis buvo atliktas tik fortepijonu“, – pasakoja dirigentas Martynas Stakionis.

Anot dirigento, tyrinėjančio šio kompozitoriaus kūrybą, F. Schrekeris šiandien mažai žinomas ne tik Lietuvoje – dėl tautybės, kadangi buvo žydas, jis į paraštes buvęs nustumtas nacių. Nors nė vieno muzikos kritiko vadintas Richardo Vagnerio tradicijos tęsėju.

Martynas Stakionis / Laidos stop kadras

„F. Schrekeris toliau plėtojo R. Vagnerio „pilną meno kūrinį“ – pats rašė libretus, naudojo leitmotyvus, visą meno kūrinį kūrė pats“, – sako M. Stakionis.

Be F. Schrekerio operos „Liepsnos“, antradienį skambėjo ir G. Puccinio „Džanis Skikis“. Abi operas kartu su Valstybiniu simfoniniu orkestru statė tarptautinės programos „Operos akceleratorius“ rezidentai. Anot programos iniciatorės, penktus metus įgyvendinamos programos tikslas – suteikti daugiau galimybių scenoje pasirodyti jauniems operos solistams.

Richardas Wagneris / Wikimedia Commons nuotr.

„Akademiją baigia labai daug žmonių, kasmet į profesionalius Lietuvos ar užsienio teatrus išeina keletas, bet galbūt ir kiti galėtų po metų, po dviejų ten papulti, jei gautų tą papildomą galimybę kažkaip užsikabinti“, – tvirtina režisierė Karina Novikova.

Viena iš programos dalyvių – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Gabrielė Bukinė.

„Dažniausiai solistams jau būna kokie 35-40, kada jau juos pamato, o jėgų gal jau nebe tiek daug, kiek tau buvo, kai buvo 25 ar 30. Nors aš teatre atlikau tikrai didelius vaidmenis, tokius kaip Violetos iš „Traviatos“ ar Fiorilos iš „Turkas Italijoje“, bet tai yra per mažai. Nes dažniausiai tie pastatymai, jie būna vienas-du per metus. O norisi to darbo vis dėti ir dėti ir, iš tikrųjų, toks projektas kaip šis, „Operos akceleratorius“, tiesiog padeda įgyvendinti savo svajones“, – džiaugiasi G. Bukinė.

Muzikos ir teatro akademijos absolventė Eglė Šlimaitė, šiuo metu dirbanti vokalo mokytoja, sako, kad tokios programos Lietuvoje – labai reikalingos.

„Tikrai niekur nesu sutikusi Lietuvoje, kad būtų tiek daug operos solistų. Aš nekalbu apie operos solistų, bet ir jaunų studentų, antrakursių, trečiakursių, su kuriais pasikalbu – jie tokie laimingi, kad juos 21, 22-ejų metų, nuo tokių metų laiko operos solistais, juos kviečia į sceną, jie gali pasidalinti scena su tikrai žinomais dainininkais jau Lietuvoje ir su užsienio dainininkais“, – pabrėžia E. Šlimaitė

F. Schrekerio opera „Liepsnos“ ir G. Puccinio „Džanis Skikis“ šią savaitę taip pat skambės Trakuose ir Raseiniuose. Būtent Raseinių rajone, mecenatų Kunickų sodyboje, buvo pastatytos šios operos.