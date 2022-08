Profesorius Hoskinsas: per pusmetį karo – vaizdų dešimtmečiams, bet ar tai padės geriau jį prisiminti?

Rusijos sukeltas karas Ukrainoje yra labiausiai dokumentuojamas ir mažiausiai cenzūruojamas karas pasaulio istorijoje, LRT RADIJUI sako Glazgo universiteto profesorius Andrew Hoskinsas. Nepraėjo nė šeši karo mėnesiai, o vaizdo įrašų apie jį jau prikaupta dešimtmečiams. Vis tik profesorius abejoja, ar daugybė kasdien skelbiamų atvirų vaizdų stipriau įtvirtins karo siaubą visuomenės atmintyje. „Gal kaip tik atbukins auditoriją, o karo šalininkus vers radikalizuotis“, – svarsto jis.

Visas interviu su Glazgo universiteto profesoriumi A. Hoskinsu – radiotekos įraše:

Škotijoje esančio universiteto profesorius teigia, kad ne šiaip sau svarbiausiu informacinio Rusijos karo prieš Ukrainą lauku virto rusiška platforma „Telegram“. Taip esą yra dėl to, kad čia niekas nekreipia dėmesio į etiką, niekas nemoderuoja skelbiamos medžiagos turinio.

Profesorių A. Hoskinsą LRT RADIJAS kalbino forume „Karas skaitmeniniame pasaulyje“, vykusiame Sofijoje, Bulgarijoje.

– Jūsų pagrindinė mintis – šis karas yra labiausiai dokumentuotas ir mažiausiai cenzūruotas. Tačiau skaičiai rodo, kad žmonių susidomėjimas juo slopsta, nepaisant to, kad juos kasdien pasiekia milžiniškas informacijos kiekis iš įvairių šaltinių.

– Žinoma, jei kalbėtume apie 20 a. karą, tai jį galėtume pamatuoti šimtais valandų televizijos eterio laiko, maždaug taip mes galvojame apie 20 a. karą, įsivaizduojame daugmaž tokią visos žiniasklaidos reportažų apimtį. Tačiau 21 a., kai kalbame apie karą Ukrainoje, kuris trunka kiek daugiau nei 150 dienų, turime pasakyti, kad kai kurios organizacijos apie šį konfliktą jau turi surinkusios tiek vaizdo įrašų, kad jų trukmė siekia dešimtmečius.

Dešimtmečiai! Tai neįtikėtinas skaičius. Ir tai yra tik labai nedidelė dalis visos informacijos, kuri liejasi iš išmaniųjų telefonų. Visa tai vadinu „dalyvavimo“ karu. Turiu mintyje, kad tiek daug žmonių – žurnalistų, piliečių, prezidentų, praeivių, karių – nuolat įrašinėja ir į internetą kelia informaciją realiu laiku. Būtent todėl šį karą vadinu labiausiai dokumentuotu karu istorijoje.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Tačiau kartu tai ir labiausiai suasmenintas karas pasaulio istorijoje. Turiu omenyje, kad bet kuris šalia jūsų sėdintis žmogus, kuris žiūri kitą kanalą ar platformą arba, kaip vadinu, karo naujienų srautą, t. y. skaitmeninių naujienų srautą, per kurį mes gauname informaciją, gali visiškai kitaip suvokti karą ir apie jį turėti visiškai kitokią nuomonę ar į jį žvelgti iš kitokios perspektyvos ir visiškai skirtingai vertinti šio karo reikšmę.

Tai galima apibūdinti kaip tikrovės susiskaidymą. Ir čia susiduriame su paradoksu – viena vertus, manome, štai, žiūrėkit, gauname neįtikėtinai daug informacijos apie visus įvykius, esame geriau informuoti nei kada nors anksčiau, nes turime prieigą prie milijonų kanalų, įvairių duomenų, nuotraukų. Nors žmogiškai neįmanoma pamatyti visko, tačiau turime prieigą prie tokios informacijos, ir čia kyla klausimas, kaip mums pasinaudoti šia prieiga, kaip žmogiškai prasmingai galime naudotis informacija apie šį labiausiai pasaulio istorijoje dokumentuotą karą. Deja, šiuo atveju viskas vyksta kaip ir su visomis kitomis naujienomis laikui bėgant – dėmesys galiausiai mažėja.

Taigi manau, tai yra didelis iššūkis. Kartais manome, kad turime ką nors, ko mes iš tiesų neturime. Ir šiame kare kyla problema dėl skaitmeninės informacijos sudėtingumo, įtikinamumo ir masto. Mane labai domina, ką tai reiškia ir kaip šis karas gali būti prisimenamas ateityje.

Andrew Hoskinsas / Asmeninio arch. nuotr.

– Ir kaip?

– (Juokiasi.) Geras klausimas. Taip, na, atminimas labai svarbus, ypač kare. Žinote, kad būtų pagerbti žuvusieji, įteisintas ar neįteisintas konfliktas, išmoktos pamokos, karo nusikaltėliai patraukti į atsakomybę.

Tačiau jei turite tiek daug informacijos – yra daug organizacijų, kurios nuostabiai kaupia ir renka šią informaciją, kad būtų galima kaltuosius patraukti atsakomybėn už karo nusikaltimus, už tarptautinės humanitarinės teisės ir kitos tarptautinės teisės pažeidimus, už Ženevos konvencijos nesilaikymą.

Tačiau aš keliu tokį klausimą: kaip prasmingai pasinaudoti tokiu milžinišku informacijos kiekiu? Matyt, galiausiai viskas susiveda į išteklius ir valią. Jei neturite išteklių gilintis į šią informaciją ir ją tvarkyti, jei neturite politinės valios, – daug kalbama, kad ateityje mes kaltuosius patrauksime baudžiamojon atsakomybėn ir įvykdysime teisingumą, ir žinote, šie ketinimai geri, tačiau ką tik kalbėjome apie dėmesio mažėjimą praėjus vos keliems mėnesiams, taigi pagalvokite, kad gali sumažėti ne tik dėmesys, bet ir suinteresuotumas kelti ieškinius dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų ar Ženevos konvencijos pažeidimų.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Esu labai skeptiškai nusiteikęs ateities atžvilgiu. Vis dėlto manau, kad svarbu, jog suprastume, kad vien tai, jog turime tokį neįtikėtiną – geriausią, kokį kada nors turėjome per visą karų istoriją, – karo nušvietimą elektroninėje erdvėje, tai nebūtinai reiškia geresnį suvokimą. Būtent tai ir matėme, tai nebūtinai reiškia geresnį gebėjimą reaguoti ir imtis prasmingų veiksmų. Ir tai irgi yra susiję su tuo, kaip šis karas bus prisimenamas.

– Kalbėjome apie Rusijos visuomenės dezinformavimą, ta šalis šiuo metu yra tartum už naujos geležinės uždangos, kuri, tiesą sakant, neveikia, nes jei nori, gali rasti būdų, kaip rasti tikrą informaciją. Kodėl žmonės neieško tiesos Rusijoje ir kitose Europos šalyse, kur vis dar yra prorusiškų žmonių? Kaip jūs ir minėjote, dabar gyvename burbuluose ir renkamės, kuriuo informacijos šaltiniu tikėti.

– Taip, tai yra labiausiai suasmenintas karas žmonijos istorijoje. Turiu omenyje, kad mes esame linkę rinktis, kokias naujienas ar informaciją sekti pagal tai, kokie yra mūsų politiniai įsitikinimai. Ir vien tai, kad turite šimtą kartų daugiau šaltinių, nereiškia, kad naudosite šimtą kartų daugiau šaltinių.

Manau, vienas labiausiai šokiruojančių dalykų apie šį karą yra tai, kas iš tiesų pateikiama „Telegram“ platformoje: visos tos nuotraukos su išniekintais kūnais, žuvusiais, sužeistais ir kenčiančiais civiliais, kareiviais ir t. t. Tai tarytum koks karo pornografijos kanalas – visiškai neįtikėtina, kaip tai siaubinga.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Nors aplinkui diskutuojama apie poreikį moderuoti socialinės medijos platformas, reglamentuoti, kad būtų negalima daryti to ar kitko. Pažiūrėkite į „Telegram“, tiesą pasakius, bet kas gali žiūrėti „Telegram“: galima parsisiųsti kanalus programėlėje „Telegram“ – galiu tai padaryti iš Jungtinės Karalystės, galima tai padaryti iš Rusijos, Ukrainos, Bulgarijos – viso pasaulio.

Tiesiog stebina, kokių nuotraukų iš šio karo galima rasti, nes per kitus karus buvome linkę atrinkti ar cenzūruoti, ir darėme visiškai teisingai – taip, keletas nuotraukų buvo paskelbta ir jos tapo labai įžymios, bet tai buvo išimtys.

Paskui mes nebematėme tikrojo karo siaubo kelis dešimtmečius. Be abejo, organizacijos lyderės nenori skelbti tokių dalykų, nes jų sekėjams tai nepatinka, ir visiškai teisingai, nes tai šokiruoja.

Tačiau yra tokių, kurios skelbia. Ir manau, privalome klausti: kas nutiks, koks bus poveikis, kai šimtai tūkstančių žmonių prenumeruoja kanalus, kuriuose skelbiama tokia baisi medžiaga? Ir abiejose pusėse – abiejose pusėse, t. y. ir Ukrainoje, ir Rusijoje.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Kokį poveikį tai gali turėti tam, kaip bus prisimenamas šis karas, ir galimybei ateityje žmonėms grįžti prie derybų ir svarstyti taikią ateitį? Tai vadinu atminties radikalizavimu, kuriant ypač siaubingų vaizdų archyvą.

Žinote, kai kurios nuotraukos, baisios nuotraukos, gauna daug patiktukų, šlovinančių komentarų ir reakcijų. Ir būtent taip kuriamas ekstremalaus žiaurumo archyvas, taip neabejotinai pažeidžiama Ženevos konvencija dėl orumo ir dėl kūnų ir sužeistųjų per karą rodymo. Ir visa tai paprasčiausiai transliuojama per „Telegram“. Ir man atrodo, kad realiai niekas nebando imtis jokių veiksmų dėl to. Aišku, įdomus klausimas, ką dėl to galima padaryti.

– „Telegram“ yra rusiška platforma ir ar tai reiškia, kad kažkokiu būdu vyksta vadinamasis socialinių tinklų karas ar „Telegram“ karas Rusijos informacinėje erdvėje?

– Nesu visiškai tikras dėl statistikos, bet manau, kad apie 25 proc. rusų ir maždaug 70–80 proc. ukrainiečių turi prieigą prie „Telegram“. Taigi, sakyčiau, tai iš tiesų yra Rusijos skaitmeninio karo prieš Ukrainą svarbiausia vieta, tačiau ši platforma pasiekiama ir iš kitur. Tai vėlgi: kas žiūri į šias nuotraukas, ką su jomis daro, kokį poveikį tos nuotraukos daro? Žinote, jei šlovinate tokias nuotraukas ar dėl jų džiaugiatės, jas sveikinate, kokį poveikį tai daro? Taip vykdomos tam tikros psichologinės operacijos. Ir kituose karuose buvo vykdomos psichologinės operacijos, tačiau jos buvo visiškai kitokio masto, o šios operacijos mastas – neįtikėtinas. Juk kai kurios šių platformų turi tris ketvirčius milijono ar net daugiau nei 1 mln. vien tik prenumeratorių, o vėliau žmonės dar dalijasi šiomis nuotraukomis ir taip nuotraukos patenka į kitas platformas.

Andrew Hoskinsas / Asmeninio arch. nuotr.

– Ką siūlytumėte daryti, nes „Telegram“ yra Rusijos bendrovė ir Europos teisė jai neveikia? Juk išties pačios baisiausios nuotraukos skelbiamos daugiausia „Telegram“, nes „Facebook“ ir kiti socialiniai tinklai prižiūri skelbiamą turinį.

– Visiškai teisingai. Labai sudėtinga atsakyti į jūsų klausimą, nes akivaizdu, kad kai asmenys, jų grupės ar organizacijos uždraudžiami kurioje nors platformoje ar iš jų išmetami, jie pereina į „Telegram“ arba eina į kitas platformas, kurios nėra moderuojamos, neturi jokio reguliavimo.

Kadangi tai yra labai sudėtinga teisinės politikos lygmenyje, pagalvokim, kas galėtų tai pakeisti. Ką galime padaryti, tai kuo geriau informuoti žmones apie tai, kad tai yra problema. Vakarų žiniasklaidoje dažnai naudojamas Tostee ir Boucherio žmogžudysčių pavyzdys, ir tai parodė, kad Vakarų ir kitos pagrindinės organizacijos visame pasaulyje turėtų pranešti apie tokius žiaurumus.

Bet esu 100 proc. įsitikinęs, kad jos turėtų labai atidžiai ir griežtai sekti, kas skelbiama „Telegram“, ir apie tai pranešti. Žinote, tai yra karas visų akivaizdoje, tai yra visiškai akivaizdžiai rodomi baisumai, todėl žmonės turi būti informuojami apie galimą viso to žalą ir apie tai, kaip šis karas šiuo metu skaitmeniniu būdu kariaujamas „Telegram“ platformoje.

