Ukrainiečių filosofas: matome neįtikimą puotą maro metu, kai dalis atsisako tikėti Bučos, Irpinės žmogžudystėmis

Jau penktą mėnesį man niekaip nepavyksta įveikti šoko, kokiu fundamentaliu ir totaliu blogiu tapo Rusija, – blogiu, kurį ji skleidžia kaimyninėje Ukrainoje ir prieš savo gyventojus, blogiu, kurį ji grasina skleisti visame pasaulyje.

Jau dabar Rusija smarkiai keičia pasaulį maisto krize, naftos kainomis, pasauline infliacija. Iškilo ir apokalipsės, žmonijos sunaikinimo grėsmė. Toks kinematografiškas, groteskiškas absoliutaus blogio įvaizdis.

Laisvosios europos radijuje lankosi ukrainiečių filosofas, intelektualas Andrejus Baumeisteris. Su juo aptariame filosofines koncepcijas: Rusija kaip pasaulinis blogis, Rusija, stumianti pasaulį katastrofos link.

Andrejus Baumeisteris / Asmeninio archyvo nuotr.

– Neseniai filosofas Michailas Epšteinas interviu Aleksandrui Geniui sakė, kad Rusijai būdingas tam tikras ontocidas, būties griovimas. Ar Rusija iš tiesų virto pasauliniu blogio įsikūnijimu, ar aš perdedu?

Andrejus Baumeisteris: Pastarąjį istorijos tarpsnį gyvenome jausdami, kad blogis yra sąlyginis dalykas. Pavyzdžiui, Steveno Pinkerio knygoje „Apšvieta šiandien: proto, mokslo, humanizmo ir pažangos atvejis“ (Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress) skelbiamas laipsniškas judėjimas proto, pažangos ir kitų dalykų link.

Stevenas Pinkeris / Vida Press nuotr.

Šiandien mums buvo priminta, kad blogis yra tikrovės dalis, neatsiejamas mūsų gyvenimo elementas. Susidūrę akis į akį su blogiu, patiriame tam tikrą šoką. Klausiame savęs, kaip blogis pastaraisiais metais įgijo tokią galią ir jėgą ir ką dabar daryti.

Blogis yra tikrovės elementas, bet kuris elementas – sunkus klausimas. Viename sename ontologiniame tekste sakoma, kad blogis savo esme yra niekas. Bet koks blogis buvo laikomas gėrio trūkumu, atitrūkimu nuo gėrio.

Bet jei kalbame apie ontocidą, tai blogis savo absoliučiu pavidalu yra būties nebuvimas, tikrovės nebuvimas. Tada atsakymas yra toks: Rusija, jos lyderiai prarado realybės jausmą, jie stovi ant kažkokios ontologinės bedugnės, kažkokio giluminio nihilizmo krašto.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

– Kitoje S. Pinkerio knygoje „Geresnieji mūsų prigimties angelai: kodėl sumažėjo smurto“ (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined), tūkstančio puslapių bestseleryje, tikinama, kad per pastaruosius šimtmečius žmonija evoliucionavo mažesnio kraujo praliejimo link.

Stebėdami tai, kas vyksta prieš mūsų akis, po Irpinės ir Bučos, visa tai, kas vyksta pasaulyje, net ir už Rusijos karo Ukrainoje ribų, ar vis dar galime tikėti S. Pinkeriu, ar yra kokia nors atvirkštinė regresija, archajiškumo triumfas, kai vėl viršų ima jėgos politika, blogio politika?

– Jei neklystu, prieš trejus metus Kyjive vykusiame renginyje „Yes“ diskutavo Niallas Fergusonas ir Fareedas Zakaria. N. Fergusonas dažnai polemizuoja su S. Pinkeriu.

Niallas Fergusonas / Vida Press nuotr.

Ir šiame ginče aš labiau esu N. Fergusono pusėje. Mano nuomone, pagrindinė S. Pinkerio klaida – tam tikras pasaulio vaizdas, pasaulio projekcija, kurioje mažiau bado, karų, grėsmių. Stebimas tarsi laipsniškas regresas. Tačiau tai klaidingas pasaulio matymas. Šią tragediją taip aštriai jaučiame dėl to, kad blogis persikėlė į Europą, Europoje vyksta karas.

Bet ką sako N. Fergusonas ir kam aš pritariu – karas niekur nebuvo dingęs, blogis niekur nebuvo pasitraukęs iš istorijos. Šiandieninė Rusija yra vienas iš šio blogio įsikūnijimų, šiuo metu pats ryškiausias ir akivaizdžiausias, bet ne vienintelis. Šiuo požiūriu S. Pinkerio klaida buvo sukurti pernelyg rožinį tikrovės vaizdą, neatsižvelgti į tamsiąsias sistemos puses, ne tik konservatyvios, bet ir liberalios.

Fareedas Zakaria / Vida Press nuotr.

– Šis blogis vyksta šalia mūsų, socialinių tinklų epochoje jis transliuojamas tiesiogiai, vos po kelių sekundžių pamatome Ukrainos miestų gyventojų nufilmuotus kadrus, išgirstame Rusijos karių ir jų tėvų pokalbių įrašus.

– Mano požiūriu, šiame kare yra dar viena blogio hipostazė, kuri mane gąsdina. Esmė ne ta, kad karai vyko ir iki karo Ukrainoje, kad ir iki šio karo buvo blogis. Kyla pavojus, kad vis daugiau žmonių gali būti visiškai abejingi faktams, įrodymams, tyrimams, kad milijonai žmonių iškreiptą tikrovę gali suvokti kaip normalią.

Šis karas Ukrainoje yra beprecedentis. Kai Artimuosiuose Rytuose vyko karai, visuomenė, pasaulis, intelektualai pasidalydavo į skirtingas grupes tiek Europoje, tiek JAV, tiek Rytų bloke.

Olenivkos kalėjimas / AP nuotr.

Šiandien gi matome kažkokią neįtikimą puotą maro metu, kai įrodymai ir faktai nieko nereiškia. Daliai Žemės gyventojų neįmanoma įrodyti, kad ten, Bučoje, Irpinėje, kitose vietose vyko žmogžudystės, genocidas, tam tikra visuomenės dalis atsisako tuo tikėti. Tai mane gąsdina.

Tai reiškia, kad žmogus potencialiai visą likusį 21 amžių yra pasirengęs užmerkti akis, užsikimšti ausis, išjungti visus jutimo organus ir tikėti tik tuo vaizdu, kurį jam perša viena ar kita propaganda. Tai baisu.

– Kai imi galvoti apie nesuvokimą ne tik šio karo, bet ir paties putinizmo fenomeno, prieš akis iškyla Fiodoro Dostojevskio figūra. Putinizmas, kaip rusų kultūros dostojevizmo produktas, pelkių, ant kurių buvo pastatytas Sankt Peterburgas, miazmos, vėjo perpučiamų, pereinamų Sankt Peterburgo kiemų chuliganizmo, banditizmo, iš kurių išauga ši keista blogio gėlė, kūrinys.

– Drįsčiau nesutikti. F. Dostojevskio romanai – vis dėlto sielos prisikėlimo viltis. Be visų tų niūrių tarpuvartės, uždarų kiemų personažų, ten yra žmonių, kurie pakyla aukščiau blogio. Tai vis dėlto yra vilties tekstai.

Suprantama, Sankt Peterburgas yra, galima sakyti, gamtai prieštaraujantis reiškinys, nes jis buvo statomas ant netvirto pagrindo, tačiau Sankt Peterburgo kultūra vis dėlto sukūrė puikią literatūrą ir muziką.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Mano tezė yra labiau apie tai, kad Rusija nusideda savo europietiškam pradui, savo europietiškai kilmei. Čia, viena vertus, su jumis nesutinku, o kita vertus, pritariu jūsų diagnozei. Rusija negali nebūti Europa, negali nebūti Vakarai.

Mintis, kad po 1917-ųjų dar kartą galima pasukti vairą kažkokios Azijos bendruomenės link, kažkokių šalių, kurios sukurs naują geopolitiką, naują pasaulio tvarką, mano požiūriu, švelniai tariant, yra visiškai nepagrįsta. Man tai – kažkokia fantastika, kažkoks marazmas. Atsisakydama europietiškos kilmės, Rusija pasmerkia save pražūčiai.

– Andrejau, bet gal mes visi kažkokio Sankt Peterburgo kultūros sukurto mito apie Rusiją aukos, didžios literatūros, prisikėlimo mito? Tikroji Rusija – tai marodieriaujančio kareivio skambutis motinai į Rubcovską: ką imti, kokio dydžio sportbačius... Gyvename įsivaizduodami kažkokią idealią dangišką Rusiją. Bet iš tikrųjų dabar ta pati (atsiprašau už Kremliaus terminą) gilioji tauta ir skambina artimiesiems su klausimu, kokius trofėjus imti, ir, anot apklausų, palaiko šią vadinamąją „specialiąją operaciją“. Gal tai ir yra Rusija, nuo Čingischano laikų užsikonservavusi tame budistiniame, mongoliškame stepiniame sąstingyje, ir Maskva, kaip Ordos projekto („Maskvos chanas“ – taip pasirašinėjo Ivanas Rūstusis) palikimas?

– Mano nuomone, civilizacijos kultūros pasiekimas yra ne masinis žmogus, o jos siūlomi įvaizdžiai. Tas baisus masinis žmogus, apie kurį kalbate, neturi nieko bendra su Fiodoru Dostojevskiu, Levu Tolstojumi, Nikolajumi Gogoliu, Ivanu Buninu ar Borisu Pasternaku. Greičiausiai tie žmonės jų net neskaitė arba skaitė paviršutiniškai. Kultūros uždavinys – rodyti kryptį. Rusija atitolo nuo savo pareigos būti ant pasaulių ribos, būti Europos civilizacijos forpostu.

Žinoma, neapsieinama čia ir be mito. Vakariečiui ilgą laiką „broliai Karamazovai“, vienuolis Zosima, Alioša Karamazovas buvo savotiški tikrosios Rusijos pakaitalai. „Brolius Karamazovus“ skaitė visi nuo Martino Heideggerio iki būsimojo popiežiaus Benedikto XVI, visur, visuose universitetuose, visose aukštosiose mokyklose, visuose kultūringuose namuose.

Vladimiras Putinas maudosi lediniame vandenyje 2018 metų sausį / AP nuotr.

Tragedija ta, kad ši išgalvota, pramanyta Rusija, kažkokia ideali stačiatikybė – čia ir slypi pavojus – tampa alternatyva ankstesnei istorijai. Čia įvyksta lūžis. Šią idėją vėliau pasiskolino euraziečiai, šią idėją iš dalies išpažįsta Aleksandras Duginas, iš dalies išpažino Ivanas Iljinas ir daugelis kitų panašių mąstytojų.

Perėmus M. Heideggerio pradžią – „kitokia pradžia, kitoks judėjimas“, kurį M. Heideggeris įžvelgė F. Dostojevskyje, bandoma perrašyti istoriją – Rusija turi tam tikrą misiją pradėti naują istorijos ratą, sukurti kažkokią naują, kitokią pradžią. Todėl dėl tebesitęsiančios tragedijos iš dalies kalti ir filosofai, ir rašytojai.

Aleksandras Duginas / Shutterstock nuotr.

– Šiandien skaitydami Kremliaus vadovų kalbas taip pat matome šią intenciją: „Jie nugarmės į pragarą, išdvės, o mes pateksime į rojų.“ Pagrindinė idėja – Vakarai yra supuvę, o Rusija per apvalomąjį karo tiglį turi sugriauti supuvusią Vakarų civilizaciją ir suformuoti naują pasaulį, kuriame ji bus tradicinių krikščioniškų patriarchalinių vertybių skleidėja ir sudarys naujas sąjungas su Kinija ir kitais naujais galios centrais.

– Aš kalbėčiau apie didžiulę rusų minties ir rusų literatūros pagundą. Neįžvelgiu tiesioginio priežastinio ryšio tarp didžiųjų filosofų ir rašytojų klausimų ir Vladimiro Putino. Tačiau jie sukelia savotišką pasididžiavimą, tam tikrą pagundą, kad neva Rusija gali parodyti žmonijai kažkokį ypatingą kelią ir juo vesti. Tai – mesijinė idėja.

Anglosaksų tradicija taip pat bandė įgyvendinti šią idėją, bet kitu pagrindu. Čia Rusija bando įsirašyti į didžiuosius naratyvus. Tai galime įžvelgti Aleksandro Puškino „Rusijos šmeižikuose“, tarp slavofilų, kurių, beje, oficialios valstybės struktūros nepriėmė, laikė juos eretikais, darbuose. Ir F. Dostojevskis su savo „Rašytojo dienoraščiu“ jose nebuvo itin geidžiamas žmogus.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Jeigu kalbėtume apie euraziškumą, tai jis jau yra nusivylimo pasekmė, nes visi šie tekstai buvo parašyti užsienyje bolševikinės tragedijos kontekste. Greičiau tai buvo bandymas kompensuoti tai, kas nepavyko, – žlugo didi civilizacija. Kodėl? Todėl, kad buvo statoma vien ant Sankt Peterburgo, santykinai kalbant, o mes esame didelė Eurazijos teritorija, mūsų centrai iš rytų persikėlė vien į Maskvą ir Sankt Peterburgą, todėl ir Levas Gumiliovas laikė save paskutiniu euraziečiu ir pan.

Ir dar dėl to, kad rusų civilizacija vėlavo, kad visi šie naratyvai buvo sukurti pagal vokiškų ar prancūziškų tekstų šablonus, remiantis 300, 400, 500 metų gyvavusiomis idėjomis. Tai – pavėluota civilizacija, kuri savo misiją, idėją nori atrasti trumpiausiu keliu, jau suformavusi didelį valstybinį, politinį kūną. O kadangi laiko mažai, reikia spausti garsesnius klavišus, skelbtis, kokia mes rėksminga mesijinė jėga.

– Tai, kas šiuo metu vyksta Rusijoje, yra fašizmas?

– Žinoma, yra fašistinio režimo elementų, bet man sunku tai pavadinti fašizmu, nes iš pradžių fašizmas, pavyzdžiui, Italijoje buvo savotiška išgryninta saloninė kultūra, kažkokios valstybės tarnautojų grupelės. Tačiau vadindami Kremliaus režimą fašizmu mes nepaaiškiname situacijos ir nesudarome sau galimybių išspręsti šią problemą.

Protestai Rusijoje / AP nuotr.

– Tai koks tuomet sprendimas? Rusijos defašizacija, deimperializacija, dekolonizacija? Sakėte, kad Rusija yra didžiulis teritorinis darinys, ieškantis prasmės, ieškantis nacionalinės idėjos. Anksčiau ar vėliau tokia idėja vis tiek tampa imperija. Ar Rusijai reikia dekolonizacijos? Dabartinis karas yra vienas iš paskutinių kolonializmo protrūkių.

– Apie tai daug diskutuojama, tai – plati tema. Naujausiame Henrio Kissingerio interviu, kuriame jis kiek koreguoja Davose pasakytą kalbą, jo pozicija yra tokia, kad Rusijos žlugimas būtų nenaudingas, pavyzdžiui, JAV konflikte su Kinija. Apskritai tai grėstų Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos destabilizacija. Tai labai pavojinga geopolitinė situacija. Manau, kad sprendimas yra patirtis, kaip gražūs šūkiai, mesianizmas pigiomis priemonėmis turi tapti pamoka ateičiai atvirai demokratinei Rusijai, kuri neturėtų pakliūti į šių pagundų spąstus.

Henry Kissingeris ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Juk šis režimas formavosi nejučia, palaipsniui. Tik dabar matome, kokia sparta viskas rutuliojosi nuo V. Putino atėjimo į valdžią iki 2022 m. vasario 24 d. 2000 m., 2001 m., 2003 m. daugeliui jau kilo įtarimų, kad tai gali būti autoritarinis ar dar blogesnis režimas, bet būnant viduje atrodė, kad tai yra šalies atkūrimas, orumo atkūrimas, ekonomikos atkūrimas, kova su oligarchais. Pagrindinė šio 22-ejų metų pamoka – nepasimauti ant tokių triukų.

– Georgas Hegelis rašo apie kurmį, kuris kasasi po žeme ir staiga iškyla į paviršių tobulos, tuo metu modernios Prūsijos valstybės pavidalu. Čia irgi faktiškai nuo 2000 metų (o gal net nuo 1991 m. ar 1993 m., nuo parlamento apšaudymo) kurmis kasė, kasė ir galiausiai 2022 m. vasario 24 d. išlindo į paviršių putinizmo pavidalu, kvazifašistinio režimo pavidalu. Galbūt tai ir yra galutinė nacionalinė forma, šiuolaikinės Rusijos viršūnė, gal ji ir nusipelnė tokios formos?

– Nesinorėtų taip manyti, nes ir 19, ir 20 amžiuje buvo puiki pasipriešinimo tradicija tiek literatūroje, tiek filosofijoje. Nuo septintojo 19 amžiaus dešimtmečio reformų Rusija pasižymėjo labai stipriomis liberaliomis tradicijomis. Rusų literatūroje ir kultūroje buvo juntamas labai stiprus protestas prieš stalinizmą ir sovietinį totalitarinį režimą. Rusijoje yra ir kitų srovių.

Ukrainos kariai kasa apkasus netoli fronto linijos Donecko srityje. Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Esu Ukrainos pilietis, negaliu patarinėti. Tačiau būsimiems politikams, kursiantiems demokratinę Rusiją, rekomenduočiau atkreipti dėmesį į šį palikimą. Jis yra, tik dėl tam tikrų priežasčių buvo pertrūkęs. Kaip pertrūko 1860–1970 m. reformos ir bandymas judėti Vakarų pasaulio link 1917-aisiais, kaip su antraisiais rinkimais žlugo dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžios liberalioji Rusija, o paskui buvo įpėdinis ir kiti dalykai. Aš remčiausi tuo, kas laisva, kas liberalu, teigiama to žodžio prasme.

Rusijos karas prieš Ukrainą; protestai / AP nuotr.

– Ar šiuolaikinė Ukraina yra Antirusija? Ne ta prasme, kad ji nėra rusiška, bet tiesiog bandydama tapti tuo, kuo Rusija nepajėgė tapti, – tautine valstybe, pokolonijiniu projektu, pilietine tauta, kuri šiuo metu yra „kalama“ karo tiglyje.

– Aš taip nesakyčiau. Ukraina per savo istoriją išgyveno daugybę sąveikos su Rusija etapų ir suteikė Petro I valdomai Rusijai pirmąją rimtą valstybės idėją. Jei prisiminsime Mohylos akademiją, kitas kolegijas, kultūrą, kuri buvo kuriama Kyjive ir kituose miestuose, – viso to nebūtų galima laikyti antirusiškumu.

O kokia Ukraina iškils prieš mūsų akis, kokia nauja Ukraina formuojasi, – didelis klausimas. Mano šalis taip pat turi pagundų. Ji gali tapti didžia Ukraina, tai yra suformuoti laisvą, įvairiapusę valstybės kultūrą, būti europietiška arba gali užsiverti.

Rusijos karas prieš Ukrainą; protestai / AP nuotr.

Nesinorėtų tapti Antirusija, savotišku bastionu, mobilizuota Rytų Europos dalimi, esu už pirmąją Ukrainą. Manau, kad kovojama už laisvą, įvairiapusę, intelektualią, kultūringą Ukrainą. Apie tokią Ukrainą svajoju, stengiuosi pagal savo išgales prisidėti, kad tokia šalis atsirastų.

– Yra galimybė, kad Ukraina taps savotišku Rusijos ateities modeliu – šalies, kuri stovi ant savo žemės, bet kartu yra orientuota į Europą ir yra neatsiejama didelės pasaulinės bendruomenės dalis.