770-ąjį Klaipėdos jubiliejaus proga skambės „Sakmė apie Mėmelburgą“

770-ajam Klaipėdos jubiliejui – miesto valstybinio muzikinio teatro dovana. Apie miesto sukūrimą nuo seniausių laikų iki šiandienos pasakos „Sakmė apie Mėmelburgą“, kurią sukūrė kompozitorius Alvidas Remesa, libreto autorius – brolis pranciškonas Sigitas Benediktas Jurčys.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvas į repeticijas renkasi noriai, sako, kad iki miesto jubiliejaus likus kelioms dienoms, norisi oratoriją išdailinti. Klaipėdiečiai kūrėjai pristato „Sakmę apie Mėmelburgą“. Libreto autorius, brolis Sigitas Benediktas Jurčys sako rašęs meilės istoriją.

„Aš labai tikiu į meilę, labai tikiu į grožį. Tik per meilę ir per grožį, ir per gailestingumą mes galime pakeisti šiandieninį žmogų. Pagrindinis veikėjas boso partiją atliks vyskupas, po to vokiečių ordino magistras, bus gražus tenoras, man labai tokia iš mano širdies išplaukė Mėmelė“, – pasakoja libreto autorius brolis Sigitas Benediktas Jurčys.

Istorinės chronologijos librete nesilaikoma, pateikiama romantinė miesto įkūrimo versija. Prieš 770 metų sutarta statyti pilį ir kurti miestą ten, kur Dangė įteka į Kuršių marias. Mėmeliu vokiškai vadintas Nemunas, o miestas tapo Mėmelburgu. Kompozitorius A. Remesa sako tik akompanavęs brolio Sigito Benedikto Jurčio tekstui.

„Užduotis nėra labai lengva, nes tik variniai instrumentai motyvuoja, bet pereinant per visas 7 dalis – 7 dalys ir 7 šimtmečiai – viena dalis ir atspindi tą šimtmetį ir dinamiškai man prieinam iki mūsų laikų“, – nurodo kompozitorius.

Oratorija parašyta simfoninio orkestro varinių pučiamųjų grupei, mišriam chorui, solistams, mušamiesiems, solo instrumentams – smuikui, violončelei, birbynei ir klavišiniams. A. Remesa sako laikęsis pasaulinio garso kompozitoriaus, gyvenusio ir Klaipėdoje, Richardo Wagnerio linijos.

„Jis labai mylėjo varinius instrumentus: jo traktavimas simfoninėse partitūrose yra ypatingas. Ir ypatingai skiriasi nuo kitų kompozitorių. Aš stengiausi prisilaikyti Wagnerio varinių instrumentų suvokimo ir panaudojimo, atskleidimo tam tikro muzikinio kūrinio ir tiesos“, – dalijasi A. Remesa.

Muzikos vadovas ir dirigentas Tomas Ambrozaitis sako, kad partitūra jo nenustebino: kūrėjai – bažnyčios žmonės.

„Ten yra iš archajiškų fanfarų, iš tam tikrų harmoninių vingių, kuriems Remesa yra ištikimas, yra išėjimas į tiesioginį bažnytinį choralą, palydimą vargonų tembro“, – teigia dirigentas.

„Sakmė apie Mėmelburgą“ Klaipėdos piliavietėje skambės per miesto 770-ąjį jubiliejų, rugpjūčio pirmąją.