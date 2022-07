Prancūzė Dubois – pirmoji choreografė, pasinaudojusi nesvarumo būsena menui kurti

Kitsou Dubois, AS A JOURNAL

1990 m. choreografė ir šokio tyrėja Kitsou Dubois tapo pirmąja menininke, parabolinio skrydžio kartu su Prancūzijos kosmoso agentūra (CNES) metu patyrusia nesvarumo būseną. Nuo to laiko Kitsou dalyvavo 21 paraboliniame skrydyje.

Parabolinis skrydis vyksta nardančiame orlaivyje, maždaug 25–30 sekundžių nuo 10 iki 20 kartų simuliuojančiame laisvą kritimą. Tai vienintelis būdas patirti ilgalaikę nesvarumo būseną Žemės atmosferoje.

Anksčiau jis buvo naudojamas tik astronautų ir kosmonautų mokymams arba moksliniams tyrimams, kol Kitsou Dubois pirmoji pasiūlė panaudoti jį menui bei mokslui. Savo įvairius jausmus ir pojūčius sužadinančiais performansais bei instaliacijomis Dubois ir toliau padeda žiūrovams visame pasaulyje tiesiogiai patirti nulinę gravitaciją.

Per visus tuos metus į šiuos skrydžius ji galėjo pasiimti apie 15 šokėjų ir akrobatų, kurie kartu su ja kūrė choreografiją bendradarbiaudami su įvairiomis kosmoso agentūromis, įskaitant Jurijaus Gagarino kosmonautų rengimo centrą Žvaigždžių miestelyje Rusijoje (kartu su „The Arts Catalyst“ Jungtinėje Karalystėje ir „Projekt Atol“ Slovėnijoje), Europos kosmoso agentūrą „Novespace“ Bordo (kartu su Londono imperatoriškuoju koledžu ir „The Arts Catalyst“), Prancūzijos kosmoso agentūrą, kur menininkė rezidavo CNES kosmoso observatorijoje, ir, galiausiai, Europos kosmoso agentūrą.

Be parabolinių skrydžių, Kitsou su šokėjais ir akrobatais dirba ir kitose aplinkose su pakeistu gravitacijos pojūčiu (pvz., vandenyje bei virtualios realybės įrenginiuose) ir nuolat bendradarbiauja su mokslo bei technologijų tyrėjais.

Visoje savo praktikoje – nuo sceninių choreografijų iki vaizdo instaliacijų, nuo dokumentinių filmų iki parodų ar hibridinių kūrinių – Kitsou pasitelkia savo patirtį ir žinias apie nesvarumo būseną siekdama tyrinėti judesį, laiko pojūtį, santykį su materija, santykį su kitais, poeziją ir tai, kaip mes suvokiame bei juntame aplinką, kurioje, regis, visos pažįstamos nuorodos pakeistos.

K. Dubois pašnekovas dr. Robas La Frenais – ilgametę patirtį turintis nepriklausomas kuratorius, rašytojas ir dėstytojas, dirbantis su menininkais iš viso pasaulio rengiant naujus jų užsakymus.

La Frenais prieiga – kiek įmanoma labiau tiesiogiai įsitraukti į menininko kūrybinį procesą, kartu aktyviai plečiant kontekstą, kuriame menininkas dirba. 1997–2014 m. jis dirbo „Arts Catalyst“ kuratoriumi, kur kartu su įstaigos vadove Nicola Triscott parengė ambicingą meno ir mokslo programą. Paskutinė La Frenais drauge su „Arts Catalyst“ surengta paroda buvo „Republic of the Moon“ (liet. „Mėnulio respublika“).

Kaip nepriklausomas kuratorius, jis vadovavo didelio masto Tomáso Saraceno projektui Baltuosiuose smėlynuose (Naujoji Meksika) ir kuravo projektą „Egzoplaneta Lotas“ Loto slėnyje Prancūzijoje.

La Frenais taip pat buvo vizituojantis profesorius Srishti institute Bangalore ir vizituojantis kuratorius FACT Liverpulyje bei Nacionaliniame Taivano vaizduojamojo meno muziejuje, kur kuravo parodą „No Such Thing As Gravity“ (Nėra tokio dalyko kaip gravitacija).

Kuratorius nuolat rašo straipsnius žurnalui „Art Monthly“ ir Prancūzijos internetinei svetainei makery.info. La Frenais buvo pirmasis kuratorius, 1999 m. patekęs į nulinės gravitacijos erdvę Žvaigždžių miestelyje Rusijoje.

Robas La Frenais kalbasi su Kitsou Dubois:

Rob La Frenais: Norėjau paklausti apie tavo požiūrį į erdvę – kaip ji skamba, kaip ji jaučiama, koks jausmas ją liesti, kaip ji skaitoma. Neseniai gilindamasis į naujausius tavo kūrinius pastebėjau, kad savo instaliacijose ir performansuose vartoji terminą „kūno empatija“. Ar galėtum apie tai papasakoti plačiau?

Kitsou Dubois: Tiek savo performansuose, tiek vaizdo instaliacijose kuriu įtraukiančias situacijas, padedančias sukurti empatiją tarp šokėjų/akrobatų ir žiūrovų kūnų. Laikas sulėtėja ir tampa begalinis; nebejaučiame, kur judesys prasideda ir kur baigiasi. Tarsi būtume pakibę, sustabdyti bet kokių ateities įvykių atžvilgiu. Erdvė, kurioje būvame, tampa ekspansyvi ir juda dėl mūsų žvilgsnį sudrumsčiančios vaizdų bei šviesos sąveikos. Šokėjus ir žiūrovus suvienija bendras svaigulio jausmas.

RLF: Iš pradžių tave įkvėpė Gastonas Bachelard`as. Ar per savo ilgametę nesvarumo choreografės ir šokėjos karjerą atradai kitų filosofinių įtakų?

KD: Taip – įkvėpimo sėmiausi iš José Gilio, portugalų filosofo, ir Alaino Berthozo, „judesio pojūčio“ srityje besispecializuojančio neurofiziologo darbų.

RLF: Ar gali papasakoti apie savo paskutinę skrydžio patirtį 2009 m. drauge su Europos kosmoso agentūra, kai kamerų pagalba sukūrėte naują instaliaciją?

KD: Taip, tuo metu tai, ką darėme, buvo itin inovatyvu. Šiame skrydyje naudojome mažytes kameras ir orlaiviui pritaikėme cirko įrangą: prie žemės pritvirtintą gimnastikos lanką ir prie vairalazdės pritvirtintą pagalį – tai buvo pasirodymo įranga.

Taip pat naudojome 3D stereoskopinio fiksavimo prototipą, plačiakampes stacionarias kameras ir „fisheye“ objektyvą, kurį valdė orlaivyje diržais pritvirtintas operatorius. Šis įrenginys buvo labai novatoriškas ir jį valdyti buvo išties sudėtinga.

Tuo tikslu orlaivyje sukūrėme savo erdvės modelį, padėjusį išbandyti visus su stereoskopija kabinoje susijusius apribojimus. Su šiuo 3D stereoskopiniu prietaisu buvo sukurta instaliacija „Perspectives, Time to See“ (Perspektyvos, laikas išvysti).

Parabolinis skrydis / L. Parent nuotr.

RLF: Taip pat išplėtojai dėvimų kūno jutiklių panaudojimo galimybes.

KD: Eksperimentines technologijas naudojau jau 2003 m. – daugiausia būtent pramonėje pasitelkiamas technologijas, kurios imtos naudoti kitaip nei pagal savo pirmines funkcijas ir buvo pritaikytos naujoms paskirtims tyrimų bei eksperimentų mokslo, o vėliau ir meno srityje.

Pačioje šio amžiaus pradžioje jutikliai buvo labai trapūs. Pritaikant juos prie šokėjų ar akrobatų kūnų teko susidurti su daug apribojimų: trintis, atrama ir judesių dinamika neretai sugadindavo prietaisus.

Montavimas savo ruožtu taip pat kaskart pareikalaudavo daug pastangų, įrenginius reikėdavo nuolatos suvirinti ir taisyti. Šie apribojimai vertė mus itin tiksliai pasirinkti, kuriuos jutiklius pasitelkti konkretiems judesiams, garsų tipams ir kūrybiniams tikslams.

Taip, priklausomai nuo performansų temų ir konkrečių judesių savybių, naudojome įvairius jutiklius: lenkimo jutiklius ant alkūnių ir kelių sąnarių, slėgio/spaudimo jutiklius po pėdomis arba ant „Wiwi“ žaidimų platformos, jutiklius su magnetiniais laukais ant menčių arba „Myoware“ jutiklius, fiksuojančius raumenų jėgą ant dilbių. Nuo rankų/kojų lenkimo iki spaudimo ir raumenų jėgos – šių jutiklių pagalba galėjome analizuoti garso poveikį naujoms judesio savybėms ir taip tobulinti savo choreografinius bei muzikinius sprendimus.

RLF: Kaip savo performansuose, ypač cirko pasirodymuose, priverti žiūrovus pasijusti taip, tarsi jie būtų kosmose?

KD: Pasitelkdama 3D stereoskopinius vaizdus sukūriau vaizdo instaliacijas erdvėje, kurioje arba aplink kurią juda žiūrovai. Sukonstravau įtraukiančias erdves, kuriose sukuriamos 3D panirimui analogiškos situacijos, pvz., ant sienos projektuojami apkarpyti šokėjų vaizdai, savo dydžiu panašūs į žiūrovus be vaizdo rėmo. Taip atrodo, kad jie juda visoje priekinėje kambario erdvėje.

Cirko pasirodymuose dėmesį perkėliau į cirko artisto figūrą. Užuot pirmenybę teikusi nusileidimui ant žemės, akcentavau judėjimo eigą tarp starto ir nusileidimo – taip užgožiamas aparatas ir akiratyje lieka tik oro akrobatas, judantis visomis kryptimis šioje sustabdytoje, pakibusioje erdvėje.

Orlaivyje buvome įrengę 3D kameras, tačiau dėl lėšų stygiaus ant žemės stovintys žiūrovai dėvėjo 3D akinius – taip sukurta įtraukianti situacija, kurioje jie patyrė šį jausmą. Šokėjus filmavome 3D formatu, o vaizdą projektavome ant „Maison Européenne de la Photographie“ sienos. Šokėjų atvaizdai buvo tokio pat dydžio kaip ir žiūrovų. Jie judėjo taip, kaip judėtų kosmose, o tai sustiprino įtraukiančios patirties pojūtį. Orlaivio vidaus nesimatė – jis buvo visiškai juodas, o šiame juodame fone iškilo nulinės gravitacijos sąlygomis judančių šokėjų siluetai.

RLF: Šiuo metu tai pat dalyvauji Annick Bureaud organizuojamame tyrimo projekte ir simpoziume „Which Bodie(s) in/for Space“, kuris rengiamas kaip „All Women Crew“ veiklos dalis, tiesa?

KD: Taip, šiame projekte nagrinėjamas mūsų kūno kompleksiškumas ir tai, kad būdami Žemėje juo rūpinamės tik tada, kai sunegaluojame, esame visiškai pasimetę socialinėse medijose ir t.t.

Tiesa ta, kad patirdami nesvarumo būseną sąmoningiau suvokiame savo kūną. Tai kaip buvimo „matricoje“ paradoksas, kai prarandame atramos tašką. Pavadinimas – „Modified Body in Microgravity: Complexity and Paradoxes“ („Modifikuotas kūnas mikrogravitacijoje: sudėtingumas ir paradoksai“).

Nulinė gravitacija modifikuoja kūno pojūčius. Atramos tampa tariamos, kūnas išsiplečia. Jis svyruoja tarp padidėjusio jautrumo ir visiško jautrumo praradimo. Daugiau nebelieka nieko; nei gravitacijos, nei atramos – tik kūnas ir nesibaigiančio judėjimo pojūtis. Kažkur tarp tuštumos ir pilnatvės, nebuvimo ir buvimo, praradimo ir įsitvirtinimo, malonumo ir baimės, greičio ir lėtumo kyla paradoksalūs pojūčiai.

Mikrogravitacijos patyrimas chaotinėje aplinkoje (kadangi prarandami atskaitos ženklai) sukuria įtraukiantį, „matricą“ primenantį pojūtį. Kaip choreografė ir šokio tyrėja, aš permąstau pagrindinius šokio gestus remdamasi būtent šia kito erdvėlaikio patirtimi. Per šio erdvėlaikio reprezentaciją Žemėje kvestionuojamos kūrybos praktikos (eksperimentavimas skrydžių metu, vandenyje, cirko aparatuose, su sensoriniais jutikliais), choreografinis rašymas (susijęs su kūno būsenomis), sceninė erdvė (pasinėrimas į vaizdą ir garsą) ir meninių formų kaita (nuo šokio iki cirko, tiek per vaizdo instaliacijas, tiek in-situ).

RLF: Šis simpoziumas turi ir politinį aspektą. Kai pirmą kartą susitikome dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, tau kilo sunkumų dalyvauti nulinės gravitacijos (paraboliniuose) skrydžiuose, nes visose kosmoso agentūrose dominavo vyrai. Jie nežiūrėjo į tave rimtai, nes buvai moteris.

KD: Taip – nes buvau moteris, šokėja ir prancūzė. Dabar situacija kitokia. CNES kosmoso observatorijos darbuotojui Gerard`ui Azoulay paadedant man pavyko patekti į šią vyrų dominuojamą aplinką.

Dabar pagrindinis klausimas susijęs su meniniu aktu paraboliniuose skrydžiuose. Mokslininkai mano, kad kultūros sektorius turi daug pinigų, o kultūros sektoriuje manoma, kad mokslo pasaulyje turima daug pinigų, todėl šių dviejų sričių atstovai vieni kitų nesupranta. Labiausiai tai – politikos reikalas. Šiais laikais didžiausias skirtumas tas, kad jei turi pinigų, gali labai greitai patekti į parabolinį skrydį, o anksčiau tekdavo laukti trejus ar ketverius metus.

RLF: Tai matyti ir naujojo milijardieriams skirto komercinio kosminio turizmo su „Blue Origin“ ir „SpaceX“ atveju. Turiu dar vieną klausimą apie menininkus, dirbančius su nuline gravitacija. Anksčiau kildavo problemų įtikinant kosmoso agentūras dėl parabolinių skrydžių panaudojimo kuriant meną teisėtumo. Ar dabar – klimato katastrofos akivaizdoje – galime pateisinti iškastinio kuro deginimą meniniais tikslais?

KD: Anksčiau svarbiausia buvo tai, kad padėjome tyrėjams ir mokslininkams ir bendradarbiavome drauge siekdami naujų atradimų. Dabar galima tiesiog nusipirkti skrydį, mokslininkų naudingumas meniniame darbe nyksta; jų indėlis visiškai nebenaudingas. Mintis ta, kad būtų toliau daromi atradimai tiek menininkams, tiek mokslininkams.

Su nesvarumo būsena dirbu ne dėl pramogos. Tai darau jau labai seniai ir man tai tikrai svarbu. Man liūdna, kad neseniai į kosmosą pakilę milijardieriai visuomenei buvo parodyti kosmose darantys kvailus dalykus. Akivaizdu, kad tai ne tas pats. Man tai tikrai labai svarbu – labai.

Parabolinis skrydis / D. Delayhe nuotr.

RLF: Taigi, manai, kad mokslinių tyrimų rezultatai pateisina tuos skrydžius?

KD: Taip, manau, kad taip; atlikdami šiuos tyrimus darome pažangą visuomenės labui. Tai labai sunku, bet aš už tai stočiau į kovą. Nes mums, kaip žemiečiams, pakeisti savo požiūrio tašką padeda atrasti save kitu kampu ir persvarstyti savo santykį su laiku bei erdve.

RLF: Dabar norėčiau pakalbėti apie gravitaciją. Vienas iš dalykų, kuriuos atradome pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje „Arts Catalyst“ organizuotuose skrydžiuose Žvaigždžių miestelyje Rusijoje buvo tas, kad 25 sekundžių trukmės parabolinio skrydžio metu egzistuoja mažiausiai keturios gravitacijos rūšys – nulinė gravitacija, dviguba gravitacija ir t. t. Tai kitaip nei nuolatinės nulinės gravitacijos arba laisvo kritimo atvejais – to, ką patirtume Tarptautinėje kosminėje stotyje. Ar svarstei galimybę panaudoti tokią aplinką, pvz., dirbant su astronautais jų misijose?

KD: Taip, viskas būtų kitaip, jei galėčiau dirbti tokioje aplinkoje, išbūti joje ilgą laiką, o ne tik tas 25 sekundes, kurias turėjau. Ši aplinka tikrai kitokia ir keltų daug su prisitaikymu susijusių klausimų. Buvo keletas projektų, kuriuos pradėjome vykdyti kartu su astronautais siekdami sukurti gestų teoriją. Tai labai, labai sudėtinga ir mums taip ir nepavyko tų projektų įgyvendinti – buvau labai nusivylusi. Labai norėčiau galėti taip dirbti, bet tai labai uždara aplinka. Tai labai sudėtinga.

RLF: Kas buvo tas astronautas, su kuriuo bandėte dirbti?

KD: Prancūzų inžinierius, dirbęs Kolumbo stotyje. Jis buvo apmokytas kaip inžinierius, taigi jam nebuvo pernelyg įdomu įsitraukti į projektą apie gestus stotyje; ne visai tinkamas tipažas. Tai buvo labai seniai. Deja, jei būtume dirbę su Thomas Pesquetu, gal būtų pavykę. Tačiau šis astronautas buvo tipinis inžinierius ir, iš tiesų, nebuvo itin susidomėjęs – todėl projektas ir neįvyko.

RLF: Kokie tavo planai ateičiai? Kaip norėtum toliau plėtoti šią temą? Žinau, kad su nesvarumu dirbi nuo 1990 m. Nuolat kuri naujus būdus šiai patirčiai nagrinėti. Jei turėtum išteklių, pinigų, laiko, bendradarbiavimo galimybių, kokia būtų ideali tolesnė tavo darbo raida? Kaip galėtum panaudoti naująsias technologijas ir virtualiąsias aplinkas, pandemijos metu išplitusias visose srityse?

KD: Na, netrukus išleisiu knygą – „Kitsou Dubois, Danser De L`apesenteur“, – kuri bus pristatyta simpoziume „Which Bodie(s) in/for Space?“. Taip pat dirbu prie naujo kūrinio dviem šokėjams su ant kūnų pritvirtintais jutikliais, skleidžiančiais garsą ir šviesą.

Performanso erdvėje sukuriama itin taki visata, kurioje nepaliaujamai juda šviesa ir garsas. Scenoje – baltas fonas, ekranas ir baltos grindys. Šokėjai juda su pritvirtintais jutikliais, o jiems šokant žiūrovai jaučia, kaip kompleksiška yra „sustoti“. Nesvarumo būsenoje sustoti tikrai labai sunku. Performansas susideda iš dviejų dalių: pirmojoje žiūrovams nieko nepasakoma, o antrojoje pateikiama šiek tiek paaiškinimų apie naudojamas technologijas. Todėl jie gali dar kartą peržiūrėti kūrinį kitu žvilgsniu.

RLF: Jei tau tektų dar viena galimybė atlikti parabolinį skrydį, kokioms darbo sritims ir kokioms naujoms idėjoms teiktum pirmenybę?

KD: Jei turėčiau galimybę atlikti dar vieną skrydį, norėčiau padirbėti prie „kirstynių“ (angl. melee) koncepcijos su viena ar dviem šokėjų poromis; kokius galimus poslinkius, kokius susipynimus, kokias erdves tarp kūnų galėtume sukurti nepasimesdami? Kaip galime atrasti save, kai nutolstame vienas nuo kito ir, svarbiausia, kaip dviejų kūnų nuolatinės tėkmės mainuose užsimezga kūniškas santykis – kaip galime rasti autonomiją kiekvienam iš partnerių ir kaip galime sustiprinti dviejų žmonių susiklausymą nulinės gravitacijos sąlygomis?

Iš anglų kalbos vertė Alexandra Bondarev

Publikuojamas straipsnis išspausdintas Lietuvos kultūros instituto leidžiamame meno ir kultūros žurnalo „* as a Journal“ numeryje „Cosmos as a Journal“ (liet. – „Kosmosas kaip žurnalas“). Kosmoso temai skirtą numerį sudarė menininkas, Lietuvos erdvės agentūros steigėjas, Lietuvos nacionalinio paviljono 2021-ųjų Venecijos architektūros bienalėje autorius Julijonas Urbonas. Numeryje publikuojami 18 menininkų, tyrėjų, kuratorių ir žurnalistų iš Lietuvos, JAV, Prancūzijos ir Vokietijos straipsniai, pristatomi meno kūriniai ir ...kosmoso kvapas. Kitus žurnalo „* as a Journal“ straipsnius galima skaityti interneto svetainėje www.asajournal.lt