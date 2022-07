„Midsummer Vilnius“ gala koncerto nesutrukdė jokie netikėtumai: jei skamba ekstravagantiškai – taip ir bus

Likus tik keturioms dienoms iki festivalio „Midsummer Vilnius“ uždarymo koncerto, liepos 18-ąją Violeta Urmana paskelbė, kad dėl ligos vis dėlto negalės koncertuoti. Tačiau festivalio žiūrovai ir klausytojai gavo kitą nepakartojamą progą – toje pačioje scenoje pamatyti vienus geriausių Lietuvos solistų – Kostą Smoriginą ir Justiną Gringytę. „Tai buvo iššūkis, tačiau publikos ausis glostys provansiškai ekstravagantiška, aistringa ir kvapni programa“, – su portalu LRT.lt prieš renginį laukiančiais siurprizais dalijosi Modestas Pitrėnas.

Nepaisant pokyčių, jau antrą savaitę Lietuvos sostinę kaitinančio festivalio „Midsummer Vilnius“ uždaromasis koncertas Valdovų rūmų kieme vyksta. Vilniaus širdį itališku temperamentu pripildo pirmoji koncerto dalis, o antroje koncerto dalyje klausytojų ausis džiugina prancūziškai aistringi kūriniai. Tačiau tai dar ne viskas – suskambėjus arijai iš operetės „Karmen“, galime nusikelti net į tolimąją Ispaniją. Ir nors daugelis kūrinių – hitai, dažnai skambantys koncertų salėse, tokios sudėties jie – pirmą kartą. Skamba ekstravagantiškai? Orkestrui diriguojantis Modestas Pitrėnas patikina, kad to ir reikėjo laukti, o anot solistės Justinos Gringytės, žiūrovai gala koncerto metu turėtų pajusti visą emocijų paletę „nuo rimties iki šypsenos“!

Šoko nebuvo, bet streso jausmas nepaleidžia

Dirigentas M. Pitrėnas, pasirodęs ir šiame, ir keliuose kituose festivalio koncertuose, teigė, kad tokios situacijos – profesijos dalis: „Tokios situacijos nėra retos, mano aplinkoje yra buvę ne vieną ir ne du kartus, kai solistai keičiasi išvakarėse prieš koncertą, nes kažkas pasijunta blogai, pradeda perštėti gerklę ir apskritai dingsta balsas. Yra buvę netgi taip, kad vieno koncerto pertraukos metu įvyko alerginės reakcijos ir staiga dingo balsas, teko išeiti ir pranešti publikai, jog spektaklis nutraukiamas. Nuo tokių force majeure’ų nesame apsaugoti, jie yra mūsų kasdienybės dalis ir mes su jais gyvename, tačiau kiekvieną kartą, kai taip nutinka, streso jausmas kurį laiką nepaleidžia“, – portalui LRT.lt teigė M. Pitrėnas.

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Iškart po prieš savaitę vykusio koncerto „Tarsi Vilnius“ sužinojau, kad Violeta Urmana sunegalavo ir kad galimi kažkokie pokyčiai. Mes vis dėlto tikėjomės geresnio rezultato ir laisvadienius praleidome gan ramiai, tačiau po kelių dienų išgirdome pačios Violetos verdiktą, kad, deja, iki šio penktadienio jai atsitiesti nepavyks. Tada skubėjome ieškoti alternatyvų, kurių buvo gal ir ne taip mažai, tačiau šiuo metu vieni dainininkai atostogauja, kiti kažkur išvykę, tad ne visus galėjome pasiekti. Aš bandžiau susisiekti ir su pasaulinėmis žvaigždėmis, bet arba jų pagauti nepavyko, arba jos jau buvo užimtos.“ Tačiau klausytojus nustebinti vis dėlto pavyko, šiandien scenoje – solistai Kostas Smoriginas ir J. Gringytė.

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Muzikas teigė, kad programą teko keisti iš esmės. „Per vieną parą reikėjo sukurpti visą programą, gauti visą literatūrą ir medžiagą. Vasaros metu gauti orkestro partijas yra labai sudėtinga. Žinoma, stengiausi kiek galima daugiau kūrinių palikti iš buvusios programos, kadangi ir J. Gringytė, ir V. Urmana yra to paties balso (mecosopranai) savininkės, bet galų gale iš buvusios programos galėjau pritaikyti vos kelis kūrinius. Tad žinoma, programa keitėsi ir gana kardinaliai. Tai buvo iššūkis, nes orkestras nebuvo pažįstamas su kūriniais, mums reikėjo keletą dienų intensyviai dirbti, kad galėtume suartėti su vokalistais“, – atviravo M. Pitrėnas.

Teisinga alchemija – jau per pirmąją repeticiją

K. Smoriginui pakeitus Alfredo Nigro, o J. Gringytei – Violetą Urmaną, teko suskubti ruoštis koncertui, tačiau solistai – pradžiugino, teigia dirigentas. „Trečiadienį buvo pirmoji repeticija kartu su dainininkais ir mane labai nudžiugino mūsų balsai, kurie yra mūsų geriausias eksportas į užsienį. Tai žmonės, kurie didžiausią savo gyvenimo dalį praleidžia ne Lietuvoje, o važinėdami po visą pasaulį. Jau per repeticiją pasijuto teisinga alchemija, užsikabinome už teisingų momentų ir jau pačią pirmąją dieną patyrėme malonumą.“

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sėkmės paslaptis – ankstesni ryšiai, teigia jis: „Nei su Kostu, nei su Justina tai nėra pirmoji meilė. Mes esame seniai pažįstami, ir, sakykime, seniai įsimylėję. O su Kostu net pirmąjį kartą grojome šiame festivalyje, kai visa tai dar neturėjo „Midsummer“ pavadinimo, ir tik bandėme, ar toks įvykis galėtų virsti festivaliu. Jau tada jis su mumis dalinosi savo talentu ir jau tąkart turėjome džiaugsmą su juo pamuzikuoti būtent toje pačioje erdvėje. Bet po septynerių metų tie balsai dar labiau sustiprėję ir įgavę sparnus – šįkart jau ir pasaulinius.“

„Susidainuojame linksmai“

Solistė J. Gringytė portalui LRT.lt teigė, kad organizatoriams jos neteko ilgai įkalbinėti: „Ši situacija turi didelį emocinį krūvį, todėl sprendimas dalyvauti nebuvo lengvas, nors aš sutikau padėti iškart. V. Urmana yra dainuojanti legenda ir aš puikiai suprantu gerbėjų liūdesį, kad negalės išgirsti mūsų mylimos Primadonos. Tačiau tokių situacijų, kai tenka staiga įšokti į renginį, būna ir, žinoma, kad tai kelia jaudulį. Tačiau šiuo atveju tiek su maestro M. Pitrėnu, tiek su Lietuvos kameriniu orkestru, tiek su K. Smoriginu esame daug ir gražiai dirbę, o tai suteikia saugumo jausmą.“

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

K. Smoriginas taip pat džiaugėsi turėdamas galimybę dalyvauti festivalyje ir pakartoti savo debiutą, kai festivalis dar nevadintas „Midsummer“: „Mes dalyvavome festivalio debiute, kai Valdas Petreikis iškėlė labai aukštą kartelę, kurią iki šiol išlaikė. Tuomet Lietuvoje buvo savotiška inovacija turėti tokį festivalį – labai daug kas bandė ir ne visiems pavyko, bet „Midsummer“ užkariavo klausytojų ir žiūrovų širdis. Nepaisant to, kad buvau nutraukęs visas repeticijas iki rugsėjo, buvau Vilniuje, ir kadangi jau bendradarbiavome anksčiau, buvo labai malonu prisijungti. Esu labai laimingas, kad organizatoriai iškart kreipėsi į mane ir Justiną pakeisti A. Nigro ir V. Urmaną.“

Solistai vienas kitam negailėjo komplimentų. K. Smoriginas LRT.lt teigė: „Justina yra puiki partnerė. Esame puikūs draugai, jeigu reikia dainuoti duetu, visada pirmiausia prisimenu Justiną. Dažnai kartu dėliojamės koncertus. Ji puiki partnerė, atlikėja ir kolegė.“ Tuo tarpu solistė J. Gringytė su šypsena paantrino: „Kostas yra aukščiausio lygio profesionalas, fantastiškai dainuojantis ir vertinimas pasaulio scenose. Mano ausims dalyvauti repeticijose ir iš arti stebėti Kosto meistriškumą yra absoliuti šventė. O susidainuojame linksmai.“

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Gyvenimą švenčiame, kad ir kur būtume

Prieš koncertą muzikai pasidalijo viltimis, kad menas, kultūra ir muzika nebuvo bejėgiai. M. Pitrėnas sakė: „Gyvenimą švenčiame, kad ir kur būtume. Net ir ukrainiečiai savotiškai švenčia, šlovina gyvenimą kovodami, rūsiuose gimdydami naująją kartą, ir mes, nors negalime tuo skausmu dalintis, galime dalintis gydančiu sielas menu. Karas irgi yra tam tikra pandemijos rūšis, tam tikras žmonių netoliaregiškumo ir bukumo ženklas, užklupęs mus nepasiruošusius po to, kai jau atrodė, kad atsitiesėme po visų ligų. Ir vėl mes griebiamės to meno šiaudo, su juo ir plauksime toliau.“

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tuo tarpu K. Smoriginas į klausimą, ar menas katastrofų apsuptyje apskritai pajėgūs ką nors pakeisti, atsakė klausimu: „Kas yra žmogus be meno, be pojūčių, be muzikos, be jausmų? Menas gali viską: gali pakeisti, sutaikyti, perteikti gražiausius jausmus. Pats gražiausias ir pats šviesiausias dalykas yra kultūra. Valstybė ir žmonės be kultūros yra tušti. Menas ir kultūra yra žmonijos variklis į priekį. Muzika, o ypač klasikinė, gali perteikti vaizdinius, jausmus – viską.“

„Nors karas ir tęsis, bet ir jis turės kažkokią pabaigą ir apie jį vėl bus sukurti meno kūriniai: operos, romanai, filmai, ir mumyse tai vėl sudaigins naujus daigus. Žmogus visada kariaudavo ir visada kurdavo. Tai du dalykai, kurie vienas kitą naikina ir vienas kitą papildo“, – viliasi M. Pitrėnas. „Midsummer“ festivalis su trenksmu atsisveikina iki kitų metų ir palieka žiūrovus laukti naujos programos.