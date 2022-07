„Midsummer Vilnius“ žvaigždė: nemanau, kad Čaikovskis kaip nors susijęs su karu

Liepos 18-osios vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme skamba romantiška, specialiai „Midsummer Vilnius“ parengta dviejų dalių programa – klasikinis rečitalis ir neapolietiškos melodijos. „Kai pradėjau studijuoti, italų muzika man buvo natūraliai artimiausia. Gal tai kraujas, gal – DNR. Todėl festivalio paprašytas atlikti ką nors itališka, mielai tai darau“, – LRT.lt sako vakaro žvaigždė, vienas garsiausių šiuolaikinių tenorų Charlesas Castronovo.

Per pirmąją koncerto dalį skamba romantiškos italų kompozitoriaus Paolo Tosti „belle epoque“ dainos. Operos solistui akompanuoja pianistė iš Jungtinės Karalystės Claire Habbershaw. Antrąją dalį garsusis svečias pradeda arija-rauda „Lamento di Federico“ iš Francesco Cilea operos „Arlietė“.

Į solisto ir pianistės pasirodymą po pertraukos įsitraukė vokiečių gitaristė Eileen Baum ir vilnietis mandolinininkas Tadas Dešukas. Su šiais muzikais Ch. Castronovo publiką nuskraidino į Neapolį. Be abejo, fake news laikais reikia pridurti – vaizduotėje.

„Noriu, kad vakaro atmosfera būtų lengva, nostalgiška, romantiška, kaip ir dera vasarvidžio festivaliui“, – prieš koncertą LRT.lt teigė tenoras.

„Midsummer Vilnius“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Operos rokenrolas

Dainininkas Lietuvoje lankosi trečią kartą, pastarąjį svečiavosi 2017 metais taip pat festivalyje „Midsummer Vilnius“. O su festivalio vadovu Valdu Petreikiu susipažino prieš gerą dešimtmetį po rečitalio Kongresų rūmuose.

Charlesas gimė Niujorke, migrantų – italo iš Sicilijos ir ekvadorietės – šeimoje. Nuo dvejų jau augo Los Andžele, nes Kalifornijos klimatas iš šiltų kraštų kilusiems tėvams labiau patiko. Ch. Castronovo turi dvi pilietybes – JAV ir Italijos.

„Midsummer Vilnius“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuo paauglystės jis mėgo rokenrolą ir gitaros muziką, buvo tiesiog apsėstas bitlų. Tačiau jau nuo 16 metų visą dėmesį pasiglemžė opera.

2000-aisiais Ch. Castronovo debiutavo Europoje. Pasak jo, tokį žingsnį žengęs gana natūraliai – čia sulaukdavo daugiau darbo pasiūlymų, be to, ne paskutinį vaidmenį suvaidino ir šaknys, Sicilijos giminaičių artumas. Kai pirmą kartą juos aplankė, per du mėnesius priaugo apie 10 kilogramų – valgė ir valgė.

Galiausiai atlikėjas nusprendė persikelti iš Los Andželo į Berlyną, nes taip patogiau – visi Europos teatrai pasiekiami per tris valandas.

„Midsummer Vilnius“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Uf, tas kovidas...

COVID-19 pandemija dainininkui, kaip ir daugumai jo kolegų, tapo finansine katastrofa. Vieni teatrai, sustabdę veiklą, atlikėjams šiek tiek kompensavo praradimus, kiti neskyrė nė grašio. „Jaučiausi nesaugus, ėmiau nuogąstauti, kiek metų praeis, kol teatrai atnaujins veiklą“, – prisimena Ch. Castronovo.

Jam nepavyko išvengti ligos. Po pirmojo karantino prasidėjus sugrįžimui į scenas, kai dar nebuvo vakcinos, Charlesas užsikrėtė repetuodamas Vienoje. „Susirgau labai sunkiai, ligoninėje praleidau dvi savaites. Ir praėjo dar 4 mėnesiai, kol mano plaučiai visiškai išsivalė“, – pasakoja operos dainininkas.

Teigia repetavęs kaip beprotis, kasdien išdainuodamas vis ilgesnius intervalus, kol vėl užklupdavo kosulys. Po mėnesio jau sugebėjo padainuoti visą arija nė karto nesukosėjęs. Tuo metu teatrai vėl užsidarė, radosi gera proga išsigydyti ir repetuoti.

„Ir praėjusią vasarą, kai sugrįžau į operą, pasiekiau geriausią formą, nes turėjau laiko ir galėjau praktikuoti nieko netrukdomas. Uf, vis dėlto ta situacija dėl kovido buvo labai nemaloni“, – pripažįsta solistas.

„Midsummer Vilnius“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Cancel kultūra

„Artistas išlieka artistu, nors suprantu, kad visada esama politinių poteksčių, išimčių. Dainuočiau su visais, nesvarbu, kas ir iš kur jie“, – sako Ch. Castronovo, klausiamas apie kitą aktualiją – rusų kultūros atšaukimą. Tenoro biografijoje – pasirodymai su primadona Ana Netrebko ir dirigentu Valerijumi Gergijevu, kitais rusų atlikėjais, vaidmenys rusų kompozitorių operose.

Solistas sako nepažįstantis nė vieno žmogaus, kuris palaikytų karą. Nuo paauglystės nepaprastai domėjosi kariavimo istorija, tuo buvo susidomėjęs ir jo sūnus. Jiedu romantizavę visus istorinių mūšių pasakojimus.

„Kai labiau suaugau, supratau, kad tai visiškai neromantiška, tai – siaubingas dalykas. Anaiptol nenorėčiau nieko panašaus patirti. Ir jokiu būdu nepritarčiau. Tačiau tikiu menu. Nemanau, kad, tarkime, Piotras Čaikovskis kaip nors susijęs su karu, todėl man sunku sutikti, kad jo kūrinius „Eugenijus Oneginas“ ar „Spragtukas“ reikia atšaukti. Nesu nė vienoje konflikto pusėje, todėl galiu atskirti tuodu dalykus. Nors mėginu suprasti ir kitaip manančius, tai siejančius“, – kalba pašnekovas.

„Midsummer Vilnius“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tikras džentelmenas ir viena istorija

Ch. Castronovo pavyko susitikti ir dainuoti su kiekvienu iš dievinamos tenorų trijulės – Placido Domingo, Luciano Pavarotti ir Jose Carrerasu. Nors festivalio afišoje teigiama, kad P. Domingo jį priglaudė po savo sparnu, „Midsummer Vilnius“ svečias su tuo nesutinka, nors pripažįsta, kad legenda buvo puikus scenos partneris, daugeliu atvejų patardavęs jam jaunam, kaip elgtis. Tame pačiame teatre Los Andžele jiedu su maestro dirbo dvejus metus.

Klausiamas apie P. Domingo pateiktus kaltinimus seksualiniu priekabiavimu, Ch. Castronovo atsako: „Nežinau, kas vyksta už uždarų durų. Neturiu jokių galimybių pažvelgti į kitų žmonių privatų gyvenimą, tad neturiu supratimo, kas iš tiesų atsitiko. Mano požiūriu, jis yra senosios kartos džentelmenas – žavus, norintis patikti moterims. Bent jau tokį įspūdį susidariau matydamas jį daugybėje aplinkybių su kolegomis, draugais, gerbėjais. Beje, daugeliui mano kolegių jis taip pat atrodo džentelmenas.“

„Midsummer Vilnius“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prieš porą metų, kai #MeToo skandalai, ypač JAV, buvo sutelkę viso pasaulio dėmesį, Ch. Castronovo dirbo Paryžiuje, buvo statoma „Traviata“. Per repeticijas mecosopranui, kuri ruošėsi Floros vaidmeniui, jis ištarė: „Atrodai nuostabiai, nemaniau, kad tavo tokia daili figūra.“ Repeticijos dar vyko be sceninių kostiumų, dainininkė į jas atbėgo iškart po jogos užsiėmimo, aptemptais sportiniais drabužiais...

Scenos partnerė piktai dėbtelėjo į kolegą. „Tuo metu visi buvo labai jautrūs. Puoliau atsiprašinėti: „Atleisk, tikiuosi, neįžeidžiau tavęs.“ Ji tarė: „Charlie, čia Prancūzija, ne Amerika, mes nesame tokie nukvakę.“ Tada pasakiau jai: „Oi, atleisk, atrodai taip seksualiai.“ Ji atsakė: „Taip kur kas geriau“, – nusijuokia Ch. Castronovo. Įžeidė pasakęs ne per daug, o – per mažai.