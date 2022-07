Kanados rašytoja: užaugau fundamentalistų bendruomenėje, pagrindinis moterų vaidmuo buvo tenkinti vyrų poreikius

Kanadiečių rašytoja Miriam Toews parašė knygą „Moterų pokalbiai" (išleido „Sofoklio“ leidykla, vertė Nijolė Regina Chijenienė), kurioje skaitytojus nukelia į mitais apipintą menonitų bendruomenę. Išaiškėjus tiesai apie kraupius nusikaltimus prieš Moločnos nausėdijos moteris ir mergaites, aštuonios jos narės svarsto savo tolesnį likimą ir pasineria į egzistencines temas.

Knygoje yra ironijos, humoro ir pokalbių apie gyvenimą, apie moters likimą, žmogaus laisvę, gėrį ir blogį. Plačiau apie knygą „Moterų pokalbiai“, jos kūrimo aplinkybes ir kontekstus Dovilė Kuzminskaitė pasikalbėjo su rašytoja iš Kanados Miriam Toews.

– Miriam, bijau, kad ne visi mūsų klausytojai ar skaitytojai žinos apie menonitų bendruomenę, kurią aprašai romane „Moterų pokalbiai“. Ar galėtum daugiau papasakoti apie juos papasakoti? Žinau, kad turi labai autentiškos patirties...

– Taip, aš pati esu menonitė. Menonitai yra religinė grupė, labai panaši į amišus. Ji susiformavo Olandijoje, 15 a. pabaigoje, kai atskilo nuo katalikų bažnyčios, o jos lyderis buvo toks vyrukas, vardu Menno Simonsas. Tai yra fundamentalistų anabaptistų Bažnyčia, kurios vienas pagrindinių principų – pacifizmas.

Yra daug skirtingų būdų būti menonitu – viena vertus, egzistuoja labai, labai konservatyvios menonitų kolonijos. Tos bendruomenės kone viduramžiškos, taisyklės vyrams ir moterims ten labai griežtos, žmonės gyvena izoliuoti nuo pasaulio, o juos valdo bažnyčios vyresnieji. Bet drauge yra ir labai atvirų, progresyvių ir liberalių menonitų bažnyčių – aš pati esu sekuliari menonitė. Norėdama paaiškinti, kas tie menonitai, dažnai pasitelkiu palyginimą su buvimu žydu – gali būti sekuliarus, bet gali būti ir ortodoksas... Yra daugybė menonitų kultūros sluoksnių.

– Romanas „Moterų pokalbiai“ pasakoja apie labai uždarą bendruomenę, izoliuotą nuo pasaulio. Sakai, kad pacifizmas yra vienas pagrindinių menonitų principų, bet romanas, paremtas tikra Bolivijoje nutikusia istorija, pasakoja apie masinius moterų prievartavimus. Ką norėjai pabrėžti?

– Taip, pacifizmas yra vienas pagrindinių menonitų principų, bet dėl tiesmuko Biblijos interpretavimo menonitų kultūra labai tiesiogiai supranta moters arba vaiko vietą visuomenėje – jie turi paklusti vyrui ir tėvui, o tai sukuria palankias aplinkybes smurtui, nes moterys ir vaikai faktiškai neturi jokių teisių.

Be to, šitos bendruomenės gyvena atsiskyrusios nuo pasaulio, todėl nėra kur bėgti, nėra kur kreiptis pagalbos – statistika rodo, kad smurto šeimose, seksualinės prievartos ir incesto rodikliai šiose bendruomenės labai aukšti. Be to, smurtautojai yra kone ginami, nes jų elgesį pateisina šventraščio interpretacija.

– Nepaisant to, kad smurtas yra vienas pagrindinių šios knygos pretekstų, joje nėra tiesioginių smurto vaizdų. Juk galėjai grafiškai aprašyti visas detales – tam tikrai buvo medžiagos. Vietoje to, grindi romaną moterų kalbėjimu – viso pasakojimo metu klausomės moterų dialogų, kuriuos lydi trumpi pasakotojo intarpai. Kodėl? Juk komerciškai būtų buvę patraukliau išnaudoti smurto estetiką...

– Tikra tiesa, bet aš nenorėjau ir nemėginau atkurti smurto – tam mes turime puikią vaizduotę ir galime susikurti daug įtikimesnį vaizdą, nei įmanoma nusakyti žodžiais. Be to, aš nenorėjau atkurdama smurto scenas tam tikra prasme dar sykį išprievartauti tas moteris.

Mano pasakojimas – įsivaizduojamas moterų atsakas į tikrus nusikaltimus. Kalbėdamos moterys išduoda tam tikras detales, galime suprasti, kas nutiko su jų kūnais ir protais. Aš mėginau atskleisti kolektyvinę tų moterų pasąmonę.

– Labai įdomu tai, ką dabar sakai – tas kone pakartotinis išprievartavimas pasakojant istoriją. Čia matyti ir literatūros galia – aprašydamas tokias istorijas turi būti labai atsargus, nes gali sukelti dar didesnių traumų...

– Žinoma, šiuolaikinėje literatūroje ir mene, regis, viskas pateikiama su įspėjimu apie galimus dirgiklius – ir ne veltui.

Kita vertus, tokios istorijos nepapasakosi nesudirgindamas, bet tikiuosi, kad ji drauge ir paguodžia, padeda pasveikti.

– Įdomus ir romano pasakotojas – šią istoriją pasakoja vyro balsas, o tai galėtų sukelti netgi kritišką požiūrį, kodėl moterų traumas pasakoja būtent vyras. Bet pasakotojas Augustas – netipiškas bendruomenės narys. Jis paliko bendruomenę, bet nepritapo išoriniame pasaulyje, todėl grįžo atgal, bet nebuvo gerai sutiktas. Vyrai jo nepriima kaip sau lygaus, jis šliejasi prie moterų, bet nėra vienas iš jų, tad jo padėtis bendruomenėje tarpinė, keista.

– Visiškai taip. Jis įkūnija tų erdvių skirtumą – bendruomenę ir kitą, išorinį pasaulį. Be to, pasirinkau jį ir dėl pragmatinių priežasčių – moterys neraštingos, tad reikia vyro balso, kuris viską papasakotų.

Tačiau svarbiausia yra tai, kad moterys pačios jį priglobia – Ona pastebi, kad Augustas netekęs vilties, vyrai iš jo tyčiojasi, tad pakviečia pabūti su jomis, norėdama apsaugoti nuo kitų ir nuo savęs paties. Todėl jos duoda jam tą tarsi visai nesvarbią užduotį.

Tam tikra prasme Augustas tarsi vaikas – moterys duoda Augustui jam kuo užsiimti, kol kalbasi. Be to, Augustas yra mokytojas, jis pasiliks bendruomenėje, todėl turi išklausyti moterų žodžius tam, kad perauklėtų berniukus.

– Augustas įkūnija menonitų ir mums įprastos realybės sandūrą ir atskleidžia, kaip sunku pritapti, kai esi kilęs iš tokios radikalios aplinkos. Man tai atrodo labai svarbu, nes kalbėdami apie smurto aukas dažnai svarstome, kodėl jos nepabėga, kodėl lieka ten, kur yra, bet nesusimąstome, kaip iš tiesų sunku tai padaryti, kaip sunku suvokti, kad egzistuoja kitoks pasaulis.

– O, taip. Šioms moterims teigiama, kad jos meluoja arba kad taip joms nutiko todėl, kad čia velnias jas baudžia už nuodėmes – labai lengva tuo patikėti, jei tai yra vienintelis tau pažįstamas pasaulis.

Juk šiose bendruomenės moterys faktiškai yra kalinės – jos negali niekur išvykti be vyro palydos, jos nekalba šalies, kurioje gyvena, kalba, o ta, kurią jos moka, net neturi rašytinės formos.

Tokiose situacijose moterims labai lengva perimti smurtautojo diskursą ir manyti, kad jos tikrai kaltos. Ir tai būdinga ne tik menonitams – visame pasaulyje moterys ir vyrai gyvena tokiose bendruomenėse, kur nėra teisingumo ir būdų gauti pagalbos, nėra būdo pabėgti.

– Tai, ką sakote, labai aktualu – netgi moterys, gyvenančios 21 a. kur nors Niujorke, bet, pavyzdžiui, su sociopatinėmis asmenybėmis, arba kurių žodžiu yra nuolat abejojama – joms taip pat primetamas skriaudėjo pasakojimas, su kuriuo labai sunku susidoroti. Todėl skaitydama romaną galvojau, kad sąmonės konceptas čia labai svarbus: man regis, šis romanas yra labiau apie moterų mėginimą suprasti, kas joms nutiko ir perkurti save, o ne apie patį smurtą.

– Tikrai taip, tu visiškai teisi. Moterys kalbasi iš tiesų filosofiškai – jos bando suprasti, kas ir kodėl joms nutiko ir nuspręsti, ką darys. Be to, jos bando suprasti, kas tokios yra, apibrėžti save, nes prieš tai niekada neturėjo tokio pasirinkimo – jų vaidmuo joms buvo tiesiog priskirtas. Moterys romane nori trijų dalykų: apsaugoti savo vaikus, išlaikyti tikėjimą ir mąstyti.

– Tai irgi universalu – bet kuris iš mūsų po kokios nors trauminės patirties turėjo tarsi persikurti save iš naujo...

– Žinoma. Be to, šioms moterims jų pasaulis – vienintelis pažįstamas. Mes visi susidūrėme su turėjimu ką nors palikti – namus, darbą, santykius, visi kažką palikome ir patraukėme nežinios link, tai reikalauja labai daug drąsos. Šioms moterims absoliučiai viskas yra nauja – net ir tai, kas jos yra ir kuo gali tapti. Net jų pačių mintys joms naujos.

– Susidariau įspūdį, kad savo kūryboje daug dėmesio skiri moterų kančioms, psichologinėms problemoms. Kodėl tai tapo viena pagrindinių tavo temų?

– Manau, iš dalies todėl, kad pati užaugau labai patriarchalinėje fundamentalistų bendruomenėje, kur moterų ir mergaičių teisės ir poreikiai buvo nesvarbūs. Mačiau tai visur aplinkui – pagrindinis moterų darbas buvo patenkinti vyrų poreikius.

Taigi, man natūraliai ėmė kilti klausimų. Kalbant apie psichinius sutrikimus – mano tėvas, labai atsidavęs menonitas, panašus į Augusto figūrą romane, iš kurio buvo juokiamasi, bet drauge jis buvo gerbiamas mokytojas, nors išsilavinimas menonitams nėra didelė vertybė, jis turėjo psichikos sutrikimų, mano sesuo taip pat, abu jie nusižudė, todėl šios temos yra ir visada bus mano kūryboje, aš niekada nenustosiu apie tai galvoti. Matydama savo mamą, tetas, pusseseres ir mūsų visų patirtas kančias (tiesa, ir vyrų, vyrai irgi kenčia) ėmiau pykti, tapau labai maištinga, todėl buvau ekskomunikuota ir puikiai su tuo susitaikiau, nes tuo metu jau buvau atsiskyrusi nuo bendruomenės.

– Jeigu mūsų klausosi (ar skaito) moteris ar mergina, kuriai tenka susidurti su sunkumais, galvoju – rašymas gali būti geras būdas išmokyti save turėti balsą, suvokti save. Tiesa?

– Niekada nesu apie tai pagalvojusi, bet taip – vien ištraukti savo balsą į išorę ir sukonstruoti pasakojimą yra vertinga patirtis. Tai padeda suteikti mintims, idėjoms, įvykiams formą ir paversti kažkuo apčiuopiamu, kažkuo daugiau, ne chaotiškai galvoje besisukančiomis iš proto varančiomis mintimis.

– Jau minėjote autobiografinį savo romanų aspektą – viena vertus, normalu, kad rašytojai rašo apie tai, ką pažįsta ir išmano, bet kita vertus, man atrodo, kad moterų literatūroje labai dažnai remiamasi savo gyvenimo patirtimis.

– Tiesą sakant, man regis, kad niekad nesu rašiusi kitaip. Kai pradėjau rašyti vyrai kritikai dažnai sakydavo – o taip, čia jaunų moterų rašytojų teritorija, ji dabar rašys apie save, bet kai to nusikratys, jau galės pradėti rašyti „didžiąją literatūrą“. Tai mane labai paveikė – galvojau, aha, jeigu rašai apie save, tai čia ne ta „tikra“ literatūra. Bet kitaip rašyti nemokėjau, man reikėjo surinkti savo gyvenimą, jausmus ir mintis ir ką nors iš to padaryti. Tai buvo kažkas panašaus į performanso meną.

Dabar laikai pasikeitė ir net tie „rimtieji“ kritikai supranta, kad toks rašymas taip pat yra literatūra, bet ilgą laiką maniau, kad nesu tikra rašytoja. Bet turiu skaitytojų, daugelis jų – moterys, nors ne tik jos. Skaitytojai atsiliepia į mano knygas ir tokiu būdu mes palaikome dialogą, nors ir nesusitinkame gyvai – man tai atrodo prasminga.

