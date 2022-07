Toma Gudelytė. Trapūs ledynai ir dar trapesnis žmonijos laikas

Šią neįprastai sausringą ir tvankią itališką vasarą verčiu apsakymų knygą apie pasaulio atsiradimą ir evoliuciją. Knyga komiška ir pilna paradoksų, rašyta įtemptais Šaltojo karo metais, kai žmonija, apsiginklavusi atominiu ginklu ir dirbtiniais palydovais, dairėsi po žvaigždėtą skliautą ieškodama vilties ženklų. Knygos autorius Italo`as Calvino`as (1923–1985), remdamasis to meto mokslo žiniomis, nusviedžia skaitytoją laiku atgal į kosmosą stebėti Didžiojo Sprogimo, įsukančio Visatos mechanizmą, dangaus kūnų elipses ir laiko srautą.

Vertėjos Tomos Gudelytės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“.

Apsakymų laikas geologinis, o drauge mitologinis – aprašoma pati pradžių pradžia ir esamų pasaulio pavidalų susikūrimas, trukęs milijonus metų. Savotiškas kosmogoninis mitas, vaizduojantis, kaip iš pirmykščio chaoso formuojasi pasaulio tvarka, stichijos ir dėsniai. Nors Italo`as Calvino`as laikosi sekuliarių mokslo kategorijų ir evoliucinės sekos, kartkartėmis išnyra tam tikri archetipiniai reliktai, kultūrinių herojų ir pirmavaizdžių užuominos. Vienas tokių – Orfėjo mitas, supintas su tektoninių virsmų siužetu. Orfėjui atsigręžus į Euridikę, iš pirmykščių vandenų iškyla kalnai, pasaulio centras, kur žemė viršuje susiliečia su dangumi, o apačioje – su požemiu (pragaru). Kalnai – sakrali vieta: čia gyvena dievai, statomos šventyklos ir tvirtovės, į kalnus kopia maldininkai ir atsiskyrėliai – kaip į aukščiausio šventumo ir tyrumo vietą. Kalnuose alsuojama amžinybe.

Bent iki šiol buvome įpratę vaizduotis kalnus kaip kažką neaprėpiamo, didingo ir nekintamo, vietą, kurioje net laikas matuojamas ne žmogiškuoju masteliu. Kalnai – prieš šimtus metų susiformavusių ledynų užuovėja, maitinanti kalnų upes ir slėnio gyventojus. Didžiausia gėlo vandens saugykla, kokią turime Žemėje. Islandų rašytojas ir aplinkosaugos aktyvistas Andri`is Snæris Magnasonas (1973) ledynus vadina užšalusiais manuskriptais, išsaugojusiais, panašiai kaip medžių rievės ar nuosėdų sluoksniai, gamtos istorijas apie vulkanų aktyvumą, žiedadulkes ir cheminius atmosferos pokyčius, epiškumu nenusileidžiančias šiauriečių sakmėms.

Autobiografinėje knygoje „Laikas ir vanduo“ (Um tímann og vatnið, 2019) autorius aprašo tokį epizodą: Reikjaviko Árni Magnússono medievistikos institute surengus senųjų rankraščių parodą jam leidžiama prisiliesti prie XII a. siekiančių Islandijos sagų, pačios islandų kultūros širdies. „Staiga pasidariau ypač jautrus aplinkai, bijojau kostelti ar suklupti, net pajutau kaltę, kad kvėpuoju taip arti šios knygelės […] Pasijutau parblokštas galingos laiko tėkmės: juk kalbu beveik ta pačia kalba kaip ir užrašiusieji epą. Ar šis manuskriptas atlaikys dar 700 metų? Ar mūsų kalba ir kultūra išgyvens taip ilgai?“

Priešingai nei I. Calvino`o, A. S. Magnasono žvilgsnis nukreiptas perspektyviai, į galimus pasaulio baigties scenarijus. „Laikas ir vanduo“ yra nerimo knyga apie kintantį klimatą ir sparčiai tirpstantį žmonijos laiką. Vis dar nesuvokiame, bet kaip rūšis esame egzistenciškai susieti su kitomis šio pasaulio būties formomis. Kalnai, vanduo ir žmogus, pasak autoriaus, dalijasi bendru likimu. Atsitraukiantys ledynai, o šis procesas intensyvėja visur, reiškia kylantį vandenynų lygį, užliesiantį mūsų pakrančių miestus ir paversiantį jų gyventojus migruojančia žmonija. Prognozuojama, kad tokiais tempais didžiąją ledynų dalį prarasime per ateinančius 200 metų, o gal ir anksčiau.

Tam tikruose pasaulio taškuose ledynų nykimas rizikuoja sukelti karus. Knygoje A. S. Magnasonas nekart sugrįžta prie Himalajų kalnyno ir Tibeto istorijos. Himalajų papėdėje driekiasi vienos tankiausiai gyvenamų teritorijų Žemėje, čia plyti net trys ne visad sutariančios atominės valstybės: Pakistanas, Indija ir Kinija. Suprantama, kodėl kinams taip reikia Tibeto: kontroliuojantys Kailašo kalną – blogio ir sielvarto naikintojo Šivos buveinę, kontroliuoja ir vieną didžiausių gėlo vandens telkinių Azijoje.

Pats A. S. Magnasonas, norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį į dramatišką Islandijos ledynų padėtį, 2019-ųjų rugpjūtį su bendraminčiais surengė pernelyg suplonėjusio ir todėl „mirusiu“ paskelbto Oko ledyno laidotuves. Į ceremoniją atvyko ir šalies ministrė, priminusi, kokie svarbūs ledynai šalies tapatybei, kraštovaizdžiui ir istorijai. Ledynams eižėjant Islandija praranda dalį savasties. Organizatoriai prie „mirusiojo“ palaikų įtvirtino vario lentelę su užrašu, skelbiančiu, kad jų karta suvokia, kas vyksta, ir prisiima atsakomybę. Deja, taršos atmosferoje šiuo metu tiek daug, kad net žaibiškai atsisakę iškastinio kuro pramonės Islandijos ledynus vargu ar išgelbėtume.

Ledynai ženklina ir netikėtas klimato anomalijas. Liepos pradžioje Italiją sukrėtė Marmolados ledyno Alpėse griūtis. 300 km per valandą greičiu lekianti atskilusio ledo ir akmenų lavina nusinešė dešimtį gyvybių. „Dolomitinių Alpių karaliene“ pramintas ledynas per pastarąjį šimtmetį neteko 90 proc. savo masės, trečdalio vien per šį dešimtmetį. Klimatologas Luca Mercalli`is pabrėžia, kad Marmolados ledynas netgi nepateko į rizikos grupę, kuriai šiuo metu priskiriami keli mokslininkų ir kalnų gidų stebimi ledynai. Ir tai daug ką pasako apie klimato krizės pasekmių nenuspėjamumą. Taip, kalta užsitęsusi karščio banga, dėl kurios šiauriniuose Italijos regionuose jau skelbiamas sausrų pavojus. Tačiau kalčiausi mes, praradusieji ribų jausmą ir pavertę didingus planetos kalnus nestabilia, karščiuojančia vieta.

Rašantieji apie klimatą pabrėžia, kaip sudėtinga parinkti tinkamus žodžius, kad jie pasiektų skaitytojų protus ir norą keisti įpročius. Patys mokslininkai kaltinami įsijautę į Apokalipsės raitelių vaidmenį, nors dauguma prognozių šiandien rodosi pernelyg optimistiškos. Islandų rašytojas perspėja, kad sausa mokslinė terminija ir statistika rizikuoja virsti baltu triukšmu ar juodąja skyle – vykstančių reiškinių mastas praryja reikšmes. Tikėjimo kalba taip pat nepaveiki: perteklinio vartojimo ir produktyvumo kulto visuomenėje gamtos „sakralumas“ tiesiog netoleruotinas.

Rašytojams būtinos naujos naratyvinės gudrybės, tęsia A. S. Magnasonas: „Metaforos gali padėti suprasti skaičius. Kaip autorius esu paveiktas Italo`o Calvino`o, Umberto`o Eco`o ir Jorge`o Luis Borgeso. Iš jų tekstų mokiausi, kaip per istorijas ir asmeninę atmintį kalbėti apie kitus dalykus. Štai kodėl knygoje „Laikas ir vanduo“ supyniau tarpusavy, regis, nederančius elementus: savo šeimos fragmentus, islandų mitologiją ir budizmą, interviu su jo Šventenybe XIV Dalai Lama ir pasivaikščiojimus nykstančiais ledynais.“

Esame bene pirmoji karta, reginti klimato pokyčius savo akimis tiesioginiame eteryje. Šia prasme, ironizuoja islandų rašytojas, esame karta, gyvenanti ne mažiau mitologiniais laikais: įvairūs pasaulio lyderiai renkasi „padiskutuoti apie klimatą“, pakalbėti apie dažnėjančius uraganus, rūgštėjančius vandenynus, dykumų ir ledynų ateitį. Pasitarti, ar planetos temperatūrai leisti pakilti pusantro laipsnio, dviem laipsniais, ar toliau palikti reguliuoti rinkai. Tai yra tragedija, pačia tikriausia žodžio prasme: mūsų klimato dievukai, pasirodo, tokie pat pažeidžiami, niekingi ir žmogiški kaip ir graikų tragedijos dievai. Kasandros pranašystė šiandien akivaizdi visiems, bet kol nepakreipėme dominuojančios kalbos srovės, tol išlieka grėsmė nugarmėti jos sukeltuose potvyniuose.

