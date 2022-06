„Velveto lietus“ – tapybos paroda, žiūrovui prabylanti poetiškomis istorijomis

Birželio mėnesį Vilniaus meno erdvėje „GODÒ galerija“ veikia Aistės Gabrielės Černiūtės solo paroda „Velveto lietus“, rašoma galerijos pranešime žiniasklaidai.

„Pavadinimu siekiau apibūdinti parodos visumą, kur svarbiausias jausmas, patiriamas per medžiagiškumą. Pavyko surinkti kolekciją iš skirtingų metų, idėjų ir potyrių – viskas sukurta per paskutinį dešimtmetį. Norėčiau, kad šioje parodoje žiūrovas „jaustų“, galbūt patirtų atsiminimus, neįgyvendintas svajones ar net poetinį išgyvenimą, – sako parodos autorė. – Vaizduoju žmones, kuriuos esu savo gyvenime sutikusi. Ir tie žmonės mokėjo mylėti, bet mokėjo ir skaudinti. Atrodytų, nieko ypatingo, tai vyksta nuolat. Bet iš to atsiranda mano kūriniai – iš priešpriešų. Todėl jei vėl atsiranda naujų žmonių, visada gali taip nutikti, kad jie atsiras mano kompozicijose. Ir nebūtinai žmogaus pavidalu – gal paukščio, gal gėlės…“

Aistės Gabrielės Černiūtės paroda „Velveto lietus“ / „GODÒ galerijos“ nuotr.

Tradicinėmis, klasikinėmis tapybos priemonėmis (aliejus, drobė) kurianti menininkė siūlo kitokį pasaulį, per siurrealumą siekia atpažinti realybę. Tapytoja naudoja vielą ar smėlį, tačiau šie žiūrovui dažniausiai lieka nepastebėti, nes jo akis leidžiasi į daugialypį metaforų narpliojimą. Taip pat menininkė atrinko savo rašytų poetinių dienoraščių fragmentus, kuriuos galima rasti etiketėse.

„Nebūtina jų skaityti, – sako autorė. – Nebent pasiryžtų žiūrovas eiti jausmo keliu. Tekstai nepasakoja esmės, galbūt net klaidina, bet vaizduotė tikrai turės darbo.“

Atidarymo metu buvo pastebėta, kad galerijos erdvė, Vilniaus senamiesčio charakteriu pulsuojantys plytiniai skliaustai labai tinka iš ploštumos lendantiems kūriniams. Visa aplinka sustiprina kūrinių teatrališkumą.

Aistės Gabrielės Černiūtės paroda „Velveto lietus“ / „GODÒ galerijos“ nuotr.

„Kai galerijoje atsirado Aistės Gabrielės Černiūtės darbai, erdvė transformavosi į magišką pasaulį, jausmą, lyg žiūrėtum pro plyšį į pasakų ar mitologinių personažų gyvenimą. Ir net sunku pasakyti, ar tą pojūtį sukuria darbų medžiagiškumas, tai, kad šie trimačiai kūriniai atrodo tarsi atgiję ir besiveržiantys iš drobės ribų, ar dėl gilių kūrinių istorijų, – atidarymo metu pastebėjo „GODÒ galerijos“ įkūrėja Lina Mrazauskaitė. – Aistė meistriškai sugeba bet kokius gyvenimo tarpsnius, patirtis ar net sutiktus žmones savo kūryboje aprašyti poetiškai. Todėl ir apie jos kūrybą norisi pirmiausia kalbėti poetiškai, o ne techniškai. Ir tik po kurio laiko, pergyvenus visas kūrinių istorijas, pradedi atkreipti dėmesį į priemones, kuriomis buvo sukurti darbai. Pavyzdžiui, pamatai mažą detalę – vyšnios kotelį personažo lūpose – ir tarsi sugrįžti į racionalų būvį. Šie darbai reikalauja ypatingo įsitraukimo – kaip ir skaitant poeziją.“

Paroda veiks iki birželio 25 d.

Kultūros naktį, birželio 17 d. nuo 19 iki 23 val., galerija kviečia į susitikimą su autore.

Aistės Gabrielės Černiūtės paroda „Velveto lietus“ / „GODÒ galerijos“ nuotr.

Aistė Gabrielė Černiūtė gimė 1978 m. Kaune, šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje. 1996–2002 m. baigė tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2002 m. vadovauja Molėtų dailės galerijai. 2015 m. Lietuvos kultūros ministerija autorei suteikė meno kūrėjo statusą.