„Kultūros naktis“ – LRT maršrutu: ištaškanti Repšio kompanijos programa, degančios moterys ir Špilevojaus egzaminas

Neatsargus žmogus pasakė, esą „Kultūros naktis“ bus audringiausia šį birželį. Orų požiūriu geriau tokia nebūtų! O kad neklaidžiotumėte, kur papuola, ir išvengtumėte populiariausių taškų, LRT parengė turiningą alternatyvą – 11 renginių maršrutą: sutiksite ir Marių Repšį su „Basu Pegasu“, ir pyktelėjusias elektroninės muzikos kūrėjas, o aktorius Aleksandras Špilevojus, kaip išsiaiškino LRT.lt, per savo pasirodymą laikys doktorantūros egzaminą.

Bent gerai pajudės

LRT kultūros turinio vyriausioji redaktorė Agnė Biliūnaitė „Kultūros naktyje“ siūlo išmėginti alternatyvų maršrutą, sudarytą atsižvelgus į renginių laiką ir vietą. Nereikės jokių išankstinių registracijų, jokių kelionių į nuošalesnes vietas – viskas miesto centre.

„Kultūros naktį“ patirsite ne atsitiktinai, o tikslingai. LRT maršrutas sudėliotas nepraminto tako principu, jame nėra populiariausių erdvių, kurias visi ir taip žino, lanko. LRT maršruto renginiai verti dėmesio, intriguojantys, aprėpiantys platų kultūros lauką – poeziją, elektroninę ir klasikinę muziką, grafikos, tapybos, istorijos parodas, scenos menus. Žodžiu, tai toks gerokai prisodrintas ir labai turiningas kultūros maršrutas, kuriuo eidami žmonės dar ir gerai pajudės“, – sako A. Biliūnaitė.

Agnė Biliūnaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Velniop lietų!

Ankstesnių metų „Kultūros naktyje“ Marius Repšys daugiausiai pasirodydavo teatro scenoje – kaip aktorius. Šįkart jis irgi bus tas pats aktorius Marius Repšys, tik įsikūnys į vokalistą, grupės „Basas Pegasas“ lyderį. Klausytojai išgirs žinomas dainas „Virš debesų“, „Knygų mugė“, išleistas pseudonimu Vandalaz, taip pat naujų kūrinių, prie kurių prisidėjo visi grupės nariai.

„Kultūros naktis`22“. Marius Repšys ir grupė „Basas Pegasas“ / Kultūros nakties organizatorių archyvo nuotr.

Iš šio atradimo, esą, galima tikėtis ir repo, ir alternatyvaus roko. O iš pasirodymo... „Gero pasitaškymo! – LRT.lt sako M. Repšys. – Todėl visus raginu ateiti, nes turėtų būti geras šou. Pats labai jo laukiu, įdomu, kaip bus. Tikiuosi lietus nelis, nesugadins nakties.“

Grupė „Basas Pegasas“ susikūrė lygiai prieš metus, tad pasirodymas Odminių skvere kone jubiliejinis. „Labai norėčiau, kad lietus būtų nupūstas velniop, susirinktų daug žmonių ir visi ateitų gerai nusiteikę“, – „Kultūros nakties“ lankytojams linki M. Repšys.

Dirbtinių ikrų pilna visur

Elektroninės muzikos entuziastė Monika Juškevičiūtė a.k.a. Nika Ganga LRT.lt sako, kad jos ir kolegių pasirodymą „Burning women“ prie Naktinio Vilniaus avilio kursto „toks minimalus ir labai teigiamas pykčiukas“.

Nika Ganga (dešinėje) ir kolegės / Monikos Juškevičiūtės asmeninio archyvo nuotr.

„Moterų kūrėjų yra labai daug. Tačiau yra ir gana keista muzikinio pasaulio tendencija, kad perkame bilietus tik į A klasės atlikėjų koncertus, o į kitus neiname visai. Lengvai gauname tai, ko nereikia ieškoti. Dirbtinių ikrų pilna visur. Tačiau norint rasti aukščiausios kokybės, tenka gerokai pasistengti ir piniginę pakrapštyti“, – sako Nika Ganga, pridurdama, kad labai daug kokybiškos ir geros muzikos slypi kitapus.

Todėl „deganti moteris“ degė noru atrasti „perliukus“ ir suteikti jiems sceną, profesionalų garso režisierių ir laisvę daryti tai, ko trokšta. „Pagrindinis siekis – skirti daugiau dėmesio tiems, kurie nemoka savęs gerai „parduoti“. O ambicijų ir sumanymų mums netrūksta“, – tikina M. Juškevičiūtė.

„Kultūros naktis`22“. „Burning women“ / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

„Kultūros naktyje“ laikys egzaminą

Aktorius, režisierius, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovas, „be kelių minučių doktorantas“ Aleksandras Špilevojus daugybę kartų dalyvavo „Kultūros naktyje“ – vaidino ir tradiciniuose pastatymuose, ir netradicinėse erdvėse.

„Panorau prisijungti prie kitokio formato kūrybinių pastatymų. „Stepai, gazo!“ kaip tik yra vienas iš tokių mėginimų“, – LRT.lt sako aktorius.

Aleksandras Špilevojus / G. Skaraitienės nuotr.

Tai dviejų aktorių storitelingo spektaklis, smagia ir ironiška forma atskleidžiantis neįtikėtinai įdomius, bet mažai kam žinomus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro gyvenimo, valdymo ir kariavimo su maskoliais įvykius. Aleksandras su kolega Laurynu Jurgeliu motociklais įvažiuoja į erdvę po atviru dangumi ir pradeda pasakojimą.

Lyg pratęsdami S. Batoro laikų klajojančio teatro tradiciją, abu aktoriai apžergę plieninius žirgus keliauja po Lietuvą, pasakoja savaip interpretuotas legendas ir klausosi vietinių istorijų.

„Vėliau iš jų mėginsime kurti naują spektaklį. Tad kiekvienas žiūrovas turi galimybę prisidėti prie jo“, – sako A. Špilevojus. Jis pats vairuoja vintažinį gatvės motociklą „Triumph Bonneville“, o jo bičiulis Laurynas... kažkokią labai sportinę britvą.

„Stepai, gazo!“ / D. Putino nuotr.

Atkreiptinas dėmesys, kad šis pasirodymas „Kultūros naktyje“ A. Špilevojui bus doktorantūros egzamino dalis. Tarp žiūrovų sėdės jo dėstytojai – vertinimo komisijos nariai.

„Doktorantūroje kaip tik tyrinėju ritualinį teatrą ir storitelingą. Pagaliau atsirado proga dėstytojams realiai parodyti, ką trejus metus aprašinėjau, analizavau, įrodinėjau raštu“, – atskleidžia vienas iš „Stepai, gazo!“ kūrėjų.

01 „Auksiniam miške“

Renginio laikas: 18.00–23.00 val. Renginio vieta: Drujos g. 2

Kelionę į „Kultūros naktį“ LRT siūlo pradėti nuo vizualiojo meno parodos „Auksiniame miške“. Tokio miško, vietovės iš tiesų nėra – tai Drujos gatvėje, buvusio „Audėjo“ administraciniame pastate, lankytojus pasitinkantis trijų menininkų tarpdisciplininis projektas. Tapytojas Augustas Lopas gamtą vaizduoja abstrakčia maniera, o jo kolegė Laura Žaliauskaitė – siurrealistiškai. Muzikos ir projekcijų kūrėja Visual Sound Stories savo projektą „Forest“ sukūrė stebėdama saulės atspindžius medžių šakose.

„Kultūros naktis`22“. „Auksiniam miške“ / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

02 „Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir vadovų po miestą dialogas“

Renginio laikas: 18.00–22.00 val. Renginio vieta: Užupio g. 40

„Kultūros naktis`22“. „Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir vadovų po miestą dialogas“ / Kultūros nakties organizatorių archyvo nuotr.

Iš Drujos gatvės, kaip sakoma, ranka pasiekiamas (nors labiau pravers kojos) Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“. Jame rodomi Vilnių įamžinę 19 a. vidurio – 20 a. antros pusės dailės kūriniai ir turistams skirti leidiniai. Vilniaus tema buvo populiari, turistiniai vadovai nurodė, kokias vietas mieste būtina aplankyti, dailininkai jas įamžino. Tad „Kultūros nakties“ lankytojai pamatys, kaip buvo formuojamas Vilniaus turistinis veidas, kuris išliko mažai pakitęs iki šių dienų.

Yra ir dar viena intencija arba vilionė aplankyti „Tartle“ – birželio 17-osios vakarą į centrą bus galima patekti nemokamai.

„Kultūros naktis`22“. „Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir vadovų po miestą dialogas“ / G. Kropio/BNS nuotr.

03 „Poezijos ūksmas“

Renginio laikas: 19.00–20.30 val. Renginio vieta: Visų Šventųjų gatvė

„Kultūros nakties“ maršrutas tikrai būtų nevisavertis, jei aplenktų Lazdynų Pelėdos skverą. „Garinio angelo“ terasoje girdėsis šiuolaikinės lietuvių poezijos ūksmai. Savo kūrybą skaitys poetai Dovydas Grajauskas, Vytautas Stankus, Dovilė Bagdonaitė, Mantas Balakauskas, Laura Kromalcaitė, Donatas Petrošius, Greta Ambrazaitė, Simonas Bernotas. Dėl lietaus būgštauti neverta – jei ką, visus priglaus vidinės „Garinio angelo“ patalpos.

„Kultūros naktis`22“. „Poezijos ūksmas“ / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

04 „Burning women“

Renginio laikas: 18.00–00.00 val. Renginio vieta: Vilniaus g. 22

Atviroje lauko scenoje prie Naktinio Vilniaus avilio visą vakarą skambės elektroninė muzika. Ir ne bet kokia, o atliekama šešių itin savitų moterų – Nikos Gangos, Petunijos, Justės Kraujalytės, Godo Yorke`s, Jausmės ir Ginos Shee. Atvira meilės liepsna degančios kūrėjos elektroniniu būdu išsakys viltį, meilę viena kitai ir muzikai. Tikras šviesos ir geros muzikos laužas „Kultūros naktyje“ – garantuotas.

Nika Ganga (dešinėje) ir kolegės / Monikos Juškevičiūtės asmeninio archyvo nuotr.

05 MMLAB teatro erdvė

Renginio laikas: 18.00–01.00 val. Renginio vieta: Vokiečių g. 13A

LRT maršruto iniciatoriai nepamiršta ir teatro, šokio, performanso meno. Tad pasiklausę elektroninės muzikos „Kultūros nakties“ lankytojai galėtų rinktis MMLAB teatro erdvę Vokiečių gatvėje 13A ir, pavyzdžiui, 21 val. pasižiūrėti aktoriaus, režisieriaus, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovo, „be kelių minučių doktoranto“ Aleksandro Špilevojaus spektaklį „Stepai, gazo!“. Tada galbūt sulaukti vidurnakčio, kai bus analizuojamas žvėris.

„Kultūros naktis`22“. MMLAB teatro erdvė / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

06 „Musica Notturna“

Renginio laikas: 21.00–22.00 val. Renginio vieta: Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Jono g. 12

Koks įspūdžių rinkinys be klasikinės muzikos?! Ja bus pasirūpinta programoje „Musica notturna“, be to, dalyvaujant pačiam muzikos instrumentų karaliui. Vilniaus universiteto kamerinis orkestras ir nuostabus vargonininkų duetas Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė ir Vidas Pinkevičius atliks du muzikos šedevrus – Handelio Vargonų koncertą Nr.6 B-dur ir Respighi Siuitą vargonams ir styginių instrumentų orkestrui G-dur.

„Kultūros naktis`22“. „Musica Notturna“ / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

07 Augusto Bidlausko ir Tado Gindrėno kūrybos parodos

Renginio laikas: 18.00–00.00 val. Renginio vieta: Latako g. 3

Septintasis „Kultūros nakties“ žygeivių stabtelėjimas galėtų būti itin savito braižo grafikos meno kūrėjų paroda Vilniaus grafikose meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“. Augustui Bidlauskui būdinga žmogaus tema, ją dailininkas interpretuoja pasitelkdamas alegorijų kalbą, neslėpdamas ironijos tyrinėja žmogiškumo ribas ir silpnybes. O jo kolega Tadas Gindrėnas laikosi įsikibęs lino raižinio tradicijos, tačiau tai nėmaž netrukdo išraiškingai žaisti miestietiškos kultūros elementais, atskleisti šviesiąsias ir tamsiąsias vartojimo kultūros puses. Abu autoriai galerijoje lauks „Kultūros nakties“ svečių.

„Kultūros naktis`22“. Augusto Bidlausko ir Tado Gindrėno kūrybos parodos / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

08 „Pajusk permainų laiką!“

Renginio laikas: 18.00–00.00 val. Renginio vieta: Totorių g. 28.

Valstybės pažinimo centras birželio 17-osios naktį organizuos kelionę į praeitį, 1985–1995 metus. Kad geriau pavyktų, lankytojai kviečiami apsirengti ano laiko drabužiais.

Raškantys nuo valstybės pažinimo medžio susipažins, kaip keitėsi gyvenimas Lietuvoje sovietmečio pabaigoje ir pirmaisiais nepriklausomybės metais, kokia kultūra dominavo teatre, kine, muzikoje ir dailėje, kaip rengėsi ir ką laisvalaikiu veikė jaunuomenė.

Lankytojus, kiekvieną pagal orientaciją, įtrauks orientaciniai užsiėmimai, 10-ojo dešimtmečio žaidimai, testai ir net kūrybos dirbtuvės! Intriga?

„Kultūros naktis`22“. „Pajusk permainų laiką!“ / Kultūros nakties rengėjų archyvo nuotr.

09 Marius Repšys ir grupė „Basas Pegasas“

Renginio laikas: 23.00–00.00 val. Renginio vieta: Odminių skveras

Klausytojai išgirs ne tik jau žinomas Mariaus dainas „Virš debesų“, „Knygų mugė“, išleistas pseudonimu Vandalaz, bet ir visiškai naujas, autorines dainas, prie kurių prisidėjo visi grupės nariai. Iš šio atradimo galima tikėtis ir repo, ir alternatyvaus roko. O grupės nariai teigia, kad labiausiai reikėtų tikėtis rapcore`o.

„Kultūros naktis`22“. Marius Repšys ir grupė „Basas Pegasas“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

10 LRT KLASIKA „Kultūros naktyje“. Gilyn į kultūrą!

Renginio laikas: 16.00–00.00 val. Renginio vieta: Aušros vartų g. 5

LRT KLASIKA paliks įprastą radijo studiją ir įsikurs Nacionalinės filharmonijos pašonėje, buvusio baro erdvėje. „Kultūros nakties“ vaikštinėtojams ji parengė specialią vakaro programą „Gilyn į kultūrą“ – būtent tokiu šūkiu radijo stotis pasitinka vasaros sezoną.

Išskirtinėje laidoje „Pakeliui su vasara“ bus pristatytos naujo sezono laidos, jų vedėjai. Vakarėjant miestą užburs „Klasikos koncertų salė“, net 4 valandas skambės keturių kvartetų muzika.

Programą užbaigs viena iš seniausiai transliuojamų LRT KLASIKOS laidų „Vidurnakčio lyrika“, joje – poetai, skaitantys savo kūrinius ir atviras mikrofonas tiems, kurie norėtų pasidalyti savo kūryba su radijo ir Basanavičiaus skvere esančiais klausytojais.

„Kultūros naktis`22„. LRT KLASIKA „Kultūros naktyje“. Gilyn į kultūrą! / Kultūros nakties organizatorių archyvo nuotr.

11 „Back to disco“

Renginio laikas: 21.00–01.00 val. Renginio vieta: Pylimo g. 21B

Visi verti renginiai paprastai baigiasi šokiais. Pasiekusieji 11-ąją LRT maršruto stotelę „Paviljone“ pateks į diskoteką „Back to disco“: tikro devintojo dešimtmečio vakarėlio atmosferą su Teisučio Makačino ir kitų autorių disko muzika kurs Nikita Trofimovas. O tada jau tik spėkite į naktinį autobusą – jie birželio 18-osios naktį kursuos iki 2 val. 20 min.