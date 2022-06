Tarp garsų ir vaizdų. Pokalbis su Povilu ir Mantu Meškėlomis: „gatvės vaikas, įmestas į visiškai kitą pasaulį“

Ko gero, nėra lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs tokių kūrinių, kaip „Mes Jėga!“ ar „Reikėjo berniukams“. Nereikia būti užkietėjusiu metalistu, kad būtum susipažinęs su unikalaus balso savininku, garsiu Lietuvos dainininku Povilu Meškėla.

Kita vertus, Manto Meškėlos vardas yra kiek žinomas vizualiojo meno pasaulyje. Manto tapyba yra nostalgiško, jausmingo, užmiršto, nepastebėto ir sentimentalaus senojo ir naujojo Vilniaus dialogas. Įdomu tai, kad tapyba nėra pagrindinė jo veikla. Manto profesija yra turto vertintojas. Jis laviruoja tarp detalių skaičiavimų ir poetiškos sielos, leidžiančios jam kurti.

Mantas ir Povilas Meškėlos / R. Bugelio nuotr.

– Mantai, kada pajutote polinkį kurti?

Mantas: Visas gyvenimas yra daugiasluoksnė ir spalvinga kūryba. Dar vaikystėje lankiau chorą „Ąžuoliukas“. Buvau maištingas ir nekantrus vaikas, todėl dainavau tik dvejus metus. Labiau viliojo kelionės su „Ąžuoliuko“ grupe, o, norint keliauti, reikėjo stropiai lankyti dainavimo pamokas. Dėl balso stygų uždegimo nustojau lankyti chorą. Vėliau žaidžiau lauko tenisą, daug metų žaidžiau šaškėmis.

Prieš keliolika metų tapyti pradėjau iš smalsumo, noro pažinti ir atrasti naujų dalykų gyvenime. Pradžioje kūriau savarankiškai, kartais iki vėlumos ar paryčių. Tai buvo netikėtas ir prasmingas atradimas, kurį sunku nusakyti žodžiais, lengviau – pojūčiais ir rezultatais. Tuo metu mano tapyti darbai gerokai skiriasi nuo dabartinių. Keletą jų vis dar saugau kaip kūrybinės pradžios ir kaitos ženklą. Vėliau lankiau Savicko dailės mokyklos studijas, piešimo ir tapybos pamokas pas Marijų Piekurą ir Arvydą Pakalką M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Nesitikėjau, kad liksiu ištikimas tapybai iki šios dienos. Už tai esu dėkingas savo mokytojams ir tėvams.

Mantas Meškėla, „Dienos tomai“, 2021, drobė, aliejus / Asmeninio archyvo nuotr.

– Povilai, ar pats tapote?

Povilas: Nemoku. Vaikystėje piešdavau. Ką piešdavau? Indėnus, kas tuo metu buvo labai aktualu. Aš turėjau draugą, kuris piešdavo indėnus gerai. Dar man patiko animacinis filmas „Na, palauk!“, tai vilką piešdavau. Tai čia mano piešimo meniniai pasiekimai.

– Mantas ne vienintelė Meškėlų atžala. Ar Matas su Roku viename ar kitame gyvenimo etape buvo susiję su menu?

Povilas: Taip, Matas irgi vaikščiojo į muzikos mokyklą, mokėsi groti klarnetu, bet pereinamasis maišto laikotarpis padarė savo, tad su klarnetu atsisveikino. Vis dėlto instrumentas jam ir dabar labai prie širdies. Rokas pamuzikuodavo, grojo gitara.

Mantas: Rokas daug metų lankė dailės kalbos būrelį. Pamačiau jo darbus, kai pats pradėjau lankyti dailės pamokas tame būrelyje. Roko kūrybos darbai sužavėjo savo spalvomis ir charakteriu: rokenroliškos manieros gaidys muzikantas ir išraiškingas antinas. Pamenu mokytojos žodžius: „Rokas turi kūrybos dovaną.“

Povilas: Roko darbus išsaugojom, juose yra gyvybės. Tai man labai patinka. Tiek Roko vaikystės piešiniai, tiek Manto darbai yra gyvybingi, kabinantys. Mane tapyba arba kabina, arba ne.

Povilas Meškėla / Asmeninio archyvo nuotr.

– Ar yra tekę bendradarbiauti kūrybiškai?

Povilas: Iki šio taško mes dar nepriėjom.

Mantas: Pasitikiu gyvenimu. Jis puikai dėlioja taškus.

– Kokios muzikos klausotės kurdami?

Mantas: Studijoje klausau klasikos (Claude`o Debussy, Fryderyko Chopino) ir džiazo radijo stoties. Muzika mane atpalaiduoja ir sutelkia tapybai, skambiems potėpiams. Mėgstu klausytis skirtingos muzikos. Esu lankstus ir atviras. Žinoma, roko klasikos klausausi su malonumu. Tai laikui nepavaldi muzika.

Povilas: Dabar nelabai ko klausausi. Aišku, visada pasiklausau, kas naujesnio iš tos, kaip aš vadinu, muzikantų profesūros, nes roko muzikoje vis tiek turi būti profesorius tikrąja šio žodžio prasme, bet kas pagroti negali. Turi taip gerai būti įvaldęs instrumentą arba balsą, kad tai būtų aukštas lygis.

Ir ta muzika, kaip ir Mantas minėjo, turi daug matematikos. Ten tiek reikalų yra, kad kartais net šiurpas bėga per odą. Daugiau klausausi tos senos muzikos, kurią paaugliai ir jaunimas vadina senąja mokykla: „Journey“, „Eagles“, „Iron Maiden“, „Judas Priest“, „Led Zeppelin“, „King Crimson“, „Yes“, Alano Parsono, Ricko Wakemano ir kitų jos atstovų.

Mantas ir Povilas Meškėlos / R. Bugelio nuotr.

– Iš kur semiatės įkvėpimo?

Mantas: Mano mokytojai sakydavo: „Studijuok gamtą.“ Suvokiau, kad gamtoje nėra klaidų. Viskas, ką regiu, turi sąsajas. Vilnius yra pagrindinis mano kūrybos šaltinis ir įkvėpėjas. Nors Vilnius tapomas ir tapytas kitų autorių daug metų, manau, kad jis išlieka ir formuojasi kaip charakteringas, muzikalus, ritmiškas, tapybiškas ir nenutapomas iki galo. Kiekvieno matymas ir pajauta yra skirtingi, todėl jis atviras interpretacijoms. Tai modernėjantis miestas, jaučiantis pagarbą senajam.

Senasis Vilnius dvasiškesnis, formavosi šimtmečiais ir tą charakterį matau architektūroje, skersgatviuose, senuose kiemuose, kyšančiose čerpinių stogų kepurėse, skylančių sienų randuose, styrančių antenų smailėse, bažnyčių didybėje. Savo kūryboje į senąjį Vilnių sugrįžtu iš istorinio, tapybinio smalsumo, nes jis vis dar mane nustebina. Esu tapęs ne tik senamiestį.

Vienoje savo parodoje pristačiau keletą Naujininkų motyvų su pavaizduotais bendrabučiais. Kaip turto vertintojas apžiūrėjau ten keletą butų. Pamačiau ir pajutau tą socialinį gyvenimą kaip spalvingą ir triukšmingą teatrą. Tai mane įkvėpė tapyti. Pamenu, per mano personalinę parodą „Susitikimai“ tai nustebino ne vieną žiūrovą, tarp jų ir mano mokytoją Arvydą Pakalką. Juk mažai kas tapo bendrabučius, blokinius namus „chruščiovkes“ ar laiptines. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo savotiškai užmiršti, apleisti, pilki, šalti, beveidžiai, vienas į kitą panašūs sovietiniai statiniai.

Naujasis Vilnius yra kitoks, konstruktyvesnis, grafiškesnis, atsikartojantis tiek spalviškai, tiek ritmiškai, turintis kitokį charakterį, todėl tai gali būti nauja įdomi terpė eksperimentams tapyboje. Naująjį Vilnių bandau dar tik pažinti, atrasti skirtumus panašume, paklajoti jame. Pastaruoju metu tapau ciklą darbų šia tema ir žiūriu, kur mane tai nuves.

Mantas Meškėla, „Kalbantys langai“, 2022, drobė, aliejus / Asmeninio archyvo nuotr.

– Kaip gimsta kūriniai?

Povilas: Anksčiau kūriniai gimdavo per pačią emociją, o dabar viskas praktiškai sudėliota. Tiesiog žinai, kas kabina, kiek tai turi užtrukti, kaip reikia, kad tai dainai judėjimas būtų. Daugiau tokio išskaičiavimo atsiranda. Savaime suprantama, viskas daroma iš širdies, labai jautriai, bet pasikeitę. Anksčiau buvo kitaip. Nenoriu sakyti, kad anksčiau buvo geriau, visada buvo gerai, tačiau anksčiau tai buvo draudžiama, tokia muzika buvo neleidžiama.

Viskas turėjo būti sudėliota taip, kaip reikia ir kaip pasakyta. Tiesiog tuo metu buvo emocinis dalykas, polėkis, maištavimas, „Roko maršai“. Po koncerto susirinkdavom į studiją, pasėdėdavom iki 5–6 val. ryto. Dalindavomės gabalu duonos, stikline arbatos. Dabar viskas kitaip, dabar jau tu žinai, kaip reikia padaryti ir kad reikia daryti. O tai atėję per ilgus darbo metus, mokymąsi iš įvairių savo srities profesionalų (Fausto Latėno, Roberto Dainiaus, Sigutės Stonytės) ir praktiką.

Mantas ir Povilas Meškėlos / R. Bugelio nuotr.

Mantas: Išgyvenimai, stebėjimai, klajonės, netikėtumai padeda atrasti tapybos motyvus. Tokiu būdu galiu mokytis, ieškoti, klysti. Manau, kad vis dar ieškau savęs kūryboje.

– Sportininkai ruošdamiesi varžyboms daug treniruojasi, muzikantai taip pat daug praktikuojasi prieš pasirodydami scenoje. Ar turite kokių lavinimosi ritualų, kuriuos taikote gyvenime?

Mantas: Esu laisvas tapyti, ką noriu ir kada noriu, nesitaikau prie rinkos. Anksčiau daug eskizuodavau studijoje. Vėliau piešdavau mieste. Dabar formuoju spalvotą piešinį ant drobės. Į studiją stengiuosi nueiti kiekvieną savaitę pagal galimybes. Kai tapau rečiau, vartau menininkų albumus, lankausi parodose, klausau meno paskaitų.

Povilas: 4–5 dienas per savaitę prasidainuoju, kad palaikyčiau formą, o taip pat dainuoju tai, kur aš dalyvauju („Roko baladės“, „Paryžiaus katedra“ ir pan.). Kartais geriau išeina, kartais prasčiau. Kitas išgirdęs nejaustų skirtumo, tačiau aš girdžiu. Noriu, kad išeitų taip, kaip man patinka. Esu didelis pedantas ir kabinėjuosi prie savęs.

– Kaip žiūrite į kritiką?

Povilas: Kaip aš reaguoju į kritiką? Kaip ir kiekvienas normalus žmogus. Galbūt iš tam tikrų žmonių tai yra gryna teisybė. Mano nuomone – nė vienas muzikantas gerai nereaguoja, jeigu jį pakritikuoja. Reaguoju normaliai, kai man pasako ne pastabą, o patarimą, tam tikroje diskusijoje ar projekte jis labai praverčia. Arba aš pats pasikonsultuoju, priėjęs prie tų žmonių, kurių nuomonė man yra labai svarbi, kaip kad artimieji, draugai, ir į jų atsakymus reaguoju adekvačiai. Kiti nieko nesako, nes tiesiog ir neklausiu.

Mantas: Didžiausias kritikas esu pats sau, ypač prieš parodą. Kai ruošiuosi parodai galerijos patalpose, sudedu visus kūrinius greta. Tuomet pamatau visumą, parodos išdėstymą, darbų eiliškumą. Tai prabudina vidinį kritiką, jis sukužda, kur galbūt kartojuosi, ką reikėtų patobulinti, paįvairinti, kyla didelis atsakomybės prieš save ir kitus pojūtis. Nuoširdi ir profesionali kritika skatina tobulėti. Jei kritika yra nepagrįsta, paviršutiniška, kandi, tai byloja daugiau apie to žmogaus susikaupusius vidinius negatyvius dalykus.

Mantas Meškėla, „Skalbiniai“, 2021, drobė, aliejus / Asmeninio archyvo nuotr.

Povilas: Labai teisingai, pritariu šimtu procentų.

– O pagyros?

Povilas: Anksčiau aš galbūt kiek kitaip į jas žiūrėdavau, aš esu žmogus, kuriam kiekvienas malonus dalykas yra prie širdies. Kada ateina, apsikabina, pagiria arba nori nusifotografuoti, aš tikrai labai maloniai nusifotografuoju arba tas pagyras labai maloniai priimu, nes man smagu. Lygiai taip pat, kaip ir gimimo diena, kai kas nors tau padovanoja kokį menkniekį, viskas, kas yra žmoniška, man tikrai labai malonu. Ir ūpą pakelia. Esu seno kirpimo, labai vertinu draugystę, man žodis yra įstatymas.

– Kokio geriausio pagyrimo yra tekę sulaukti?

Povilas: Vienas žmogus pasakė, kad yra du kartus buvęs „Paryžiaus katedroje“ ir kad kai aš išeinu ir uždainuoju, jam net šiurpas per kūną eina. Man tai vienas geriausių pasakymų, nes tai yra ženklas, kad tai stipriai kažką viduje užkabina. Ne iš vieno žmogaus tai girdėjau. Tikrai to nesakyčiau, jei tik keli žmonės būtų tai sakę, tačiau dažnai tai girdžiu. Ir tai man didžiausias įvertinimas, už kai esu be galo dėkingas.

Mantas: Jeigu žmogui, žiūrinčiam į mano darbą, sukyla nuostaba, prisiminimai, asociacijos ar kiti jausmai ir tai paliečia jį asmeniškai, įvyksta susitikimas su kūriniu. Taip pat jaučiu nuolatinį artimųjų, šeimos narių palaikymą. Per vieną personalinę parodą girdėjau, kad mano darbai skamba, yra muzikalūs. Man tai didelis įvertinimas ir paskata. Vienas įsimintiniausių mokytojo palinkėjimų – „tik nenustok tapyti“.

Povilas: Iš savo bičiulių, pažįstamų sulaukiu daug pagyrimų Manto kūriniams. Tėvas džiaugiasi. Jeigu vaikui gerai, man dvigubai geriau. Jeigu vaikui blogai – dvigubai blogiau. Kai man tokius dalykus sako visiškai pašaliniai žmonės, kurie nepažįsta Manto, tačiau pažįsta mane, ir specialiai iš niekur paskambina, pasako tokius dalykus, kas gali būti geriau.

Mantas ir Povilas Meškėlos / R. Bugelio nuotr.

– Mantai, kaip manote, ką esate perėmęs iš tėvų?

Mantas: Tėtis atsiduoda darbui ir savo profesijai 100 procentų. Mama – trokštanti žinių, užsispyrusi, kryptinga. Abu yra kūrybingi perfekcionistai. Gerai, kad neturiu perfekcionizmo jausmo, mokausi į dalykus žiūrėti paprasčiau, bet atsidavimą, atsakomybę, nuoširdumą, gebėjimą nepasiduoti, kai ką nors darai, esu paveldėjęs iš jų abiejų. Svarbiausia būti sąžiningam sau.

– Labiausiai patinkantys kūriniai, projektai?

Mantas: Turiu man brangų kūrinį pavadinimu „Laiptinė“, nutapytą 2015 metais. Laiptų motyvą pasirinkau kaip tam tikrą kilimo ir leidimosi, kelionės, cikliškumo simboliką. Tai man siejasi su žmogaus gyvenimo etapais. Laiptai man primena laiko klavišus, kurie atspindi mūsų laikinumą ir trapų gyvenimą. Tai buvo laikotarpis, kai išėjau iš pagrindinio darbo ir ryžausi gyventi tik iš kūrybos.

Tuo metu turėjau studiją A. Jakšto gatvėje neogotikiniame pastate. Šis pastatas turi istorinę ir tapybinę dvasią. Nors atostogos truko pusmetį, tai buvo prasmingas kūrybinių išbandymų laikas, kai ieškojau dialogo su užmirštais objektais, apleistais sandėliais, automobilių sąvartynais, medžioklės, gaisrinės bokštais, avarinės būklės daugiabučiais, troleibusų parkais. Iš pirmo žvilgsnio keistais, vienišais, neišsiskiriančiais, bet prabylančiais savo nepaprastumu.

Pajutau laisvumą kurti. Vėliau suvokiau, norint tapyti, reikalingos stabilios pajamos. Grįžau į įprastą turto vertintojo darbo rutiną.

Povilas: Man tiesiog pasisekė, nes jei būčiau tam tikru laikotarpiu pasilikęs vienoje vietoje, man nebūtų pasisekę. Man pasisekė, kad aš susitikau su Kęstučiu Antanėliu ir buvau pakviestas į „Meilę ir mirtį Veronoje“, kurią režisavo Eimuntas Nekrošius. Tai žmonės, prie kurių daug kas neprieina, tiksliau negalėjo prieiti. Aktorių puokštė: Vladas Bagdonas, Kostas Smoriginas, Viktorija Kuodytė, Kęstas Jakštas, Saulius Mykolaitis. Atsiprašau, kad daug ko nepaminėjau. Ši plejada – mano mokykla.

„Meilė ir mirtis Veronoje“, ta pati „Paryžiaus katedra“, tie patys Roko Radzevičiaus „Jūratė ir Kastytis“ ir „Eglė žalčių karalienė“, K. Smorigino režisuotas spektaklis. Tiesiog negali ko nors vieno išskirti. Kiekvienas iš tų spektaklių man ką nors davė. Aš buvau gatvės vaikas, įmestas į tam tikrą aplinką, konkrečiai kalbu apie „Meilę ir mirtį Veronoje“, kur yra visiškai kitas pasaulis, visiškai kitas bendravimas, visiškai kitas tavęs priėmimas tuo laiku. Sakau tik du žodžius – man pasisekė. Ir tai aš maksimaliai stengiuosi išlaikyti.

Mantas ir Povilas Meškėlos / R. Bugelio nuotr.

– Jeigu ne pasirinktas dabartinis kelias, kuo užsiimtumėte?

Mantas: Ko gero, būčiau psichologu ir tapytoju. Man labai svarbus kokybiškas ir jaukus bendravimas, kito išklausymas ir palaikymas.

Povilas: Nežinau, pajuokauti galima, bet ką rimtai pasakyti? Aš gal sugrįšiu prie to, kad darau tai, kas man patinka, esu tas, kas noriu būti. Turiu vidinę laisvę ir nesimėtau. Kam čia mėtytis? Turi ir puoselėk, o kai pajausi, kad nekas, tada susidėliosi taip, kad tavo patirtis, su kuria ėjai iki tam tikro taško, būtų perduota kitiems. Man puikiai išeina bendrauti su jaunimu, su jaunais žmonėmis, mokyti juos dainavimo, nėra jokios įtampos, jie būna išsišiepę, visi patenkinti, skambinėja, nori ateiti. Prašau, tik norėk. Gal aš apsistosiu prie to, ką turiu.

– Pandemija ir karantinas – sunkus laikotarpis, tačiau nemažai menininkų atrado ir teigiamų atspalvių. Kaip sulėtėjęs tempas paveikė jūsų kūrybinį kelią?

Mantas: Paskutinės parodos „Klajonės Vilniumi“ visi darbai buvo nutapyti per pandemiją. Pandemijos laikas suteikė galimybę patirti kitokį miestą. Miesto gatvės nurimo, ištuštėjo, sulėtėjo, bet išsaugojo savo savastį. Vilniaus tapymas man atvėrė gilesnį ir jautresnį miesto, jo senbuvių ir neišvengiamos kaitos pojūtį. Pradėjau pastebėti mažas detales. Skubus ėjimas sulėtėjo, norėjosi atsisėsti ant suoliuko, prie nulinkusio medžio, prigulti parke ant pievos, užkalbinti vietinius klajoklius, ieškoti naujų maršrutų.

Mantas Meškėla, „Tarp medžių“, 2021, drobė, aliejus / Asmeninio archyvo nuotr.

Povilas: Aš tiesiog ilsėjausi, nebuvo įtampos, ateidavau į studiją, dainuodavau. Prasidainavimas, meditacija ir poilsis, su tuo man siejosi karantinas.

– Ką patartumėte pradedantiesiems menininkams? Kaip išgirsti kūrybinį pradą ir nebijoti negatyviai nusiteikusios aplinkos?

Mantas: Būti smalsiam, dėkingam, kurti iš idėjos ir tikėti tuo, ką darai.

Povilas: Dainavimas yra geras dalykas, tačiau tai juodas ir sunkus darbas, tik vienetai iškyla, pasilieka, o konkurencija – didžiulė. Norėdamas būti profesionaliu muzikantu, turi turėti labai storą odą, užsispyrimą ir stiprią discipliną. Aš visiems patariu turėti kokią nors specialybę, ką nors pabaigti, nes tai padeda apsidrausti.

Muzikuoti galima šalia, o iš ko nors pragyventi vis tiek reikia, negali skrajoti padebesiuose. Laiko surasti įmanoma, o kaip vien iš to gyventi? Jei būna koncertų – gerai, jei ne, o kas tada? Specialybės turėjimas padeda geriau jaustis ir psichologiškai, nes turi į ką atsiremti. Jaučiu Mantui didžiulę pagarbą, jis ir turi specialybę, ir tapo.