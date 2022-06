Ukrainos pasienyje savanoriaujantis lenkų publicistas: galbūt tai šansas pagaliau pakeisti lenkų ir ukrainiečių santykius

„Blue / Yellow“ savanoris Lenkijos pilietis Nikodemas Szczygłowskis atkreipia dėmesį, kad daugelio lietuvių požiūris į Ukrainą, nors ir labai palankus, vis dėlto dažnai remiasi stereotipais. Pasak publicisto, vertėjo, išplėtoti tikrai gerus santykius tarp tautų trūksta realaus turinio, paremto kiek gilesnėmis žiniomis. „Tas pats, aišku, pasakytina ir apie ukrainiečių požiūrį į lietuvius“, – priduria LRT.lt pašnekovas.

N. Szczygłowskis bendradarbiauja su Lietuvos kultūros leidiniais, už tai 2020-aisiais net pelnė Lietuvos kultūros ministerijos premiją. Nuo karo pradžios bendradarbiauja ir su naujienų portalais, informuoja apie permainas Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, kartais įterpdamas naujausių įspūdžių iš Lvivo.

Pirmomis karo dienomis Nikodemas užsirašė į savanorius Peremislyje, kurį su Lvivu tiesiogiai jungia geležinkelio linija. Jau bene trečias mėnuo mato ir geranoriškų žmonių pastangas, ir piktavalių norą pasipelnyti, išspausti iš nelaimės naudos, ir kai kurių žurnalistų kuriamus mitus.

– Kokie jūsų saitai su Lietuva? Kokiomis aplinkybėmis jie užsimezgė? Kaip su oro transportu susijusios įmonės vadovas tapo publicistu, gyvai ir aktyviai besidominčiu Balkanų valstybėmis, jų kultūra, politika? – LRT.lt teiraujasi Nikodemo Szczygłowskio.

– Lietuvoje gyvenu jau daugiau kaip dvidešimt metų, tiesa, su tam tikromis pertraukomis. Neturiu jokių lietuviškų šaknų, o kalbą tiesiog išmokau. Kodėl? Nes man atrodo, tai normalu ir natūralu – gera tobulai mokėti šalies, kurioje gyveni, kalbą, ypač jei ji tokia unikali kaip lietuvių😉.

Nikodemas Szczygłowskis / N. Szczygłowskio nuotr.

Su aviacija profesine prasme esu susijęs gana seniai, per pastarąjį dešimtmetį tai suteikė man daug galimybių darbinėms kelionėms į įvairiausias Europos vietas – jos mane visada domino ir privačiai.

Tarkime, Slovėnija: dar nuo universiteto laikų šios šalies kultūrinis, istorinis ir kalbinis kontekstas traukė it magnetas. Tai labiausiai nutolusi į vakarus slavų šalis, joje vargu ar galime rasti daug tipiškai įsivaizduojamo slaviškumo apraiškų. Slovėnai kalba gana išskirtine ir iš kitų slavų išsiskiriančia kalba.

Gana atsitiktinai mano profesinis likimas padovanojo man galimybę bendradarbiauti su Slovėnijos oro bendrove „Adria Airways“ (nebeegzistuojančia, deja) – tai labai padėjo praplėsti akiratį, patobulinti slovėnų kalbos žinias praktiškai.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Kiek anksčiau teko bendradarbiauti su turizmo srities profesine žiniasklaida, pvz. „Business Traveller Poland“, taip pat išnaudodavau ir kalbų mokėjimą kaip vertėjas. Taigi mano santykis su rašytiniu žodžiu jau seniai yra ypatingas.

Galimybė perkelti savo mintis ir įžvalgas „į popierių“, kaip sakydavo anksčiau, nors dabar verčiau sakyti „į klaviatūrą ir ekraną“, iš tiesų yra nuostabi patirtis, ji padeda įprasminti daugelį dalykų – visų pirma pačiam sau. Pasirodo, tai, apie ką rašau, kartais būna įdomu ir kitiems.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

– Kas jus paskatino tapti savanoriu, organizuojančiu pagalbą Lenkijos ir Ukrainos pasienyje? Noras būti istorinio įvykio stebėtoju istorinių įvykių epicentre ne kartą atsidūrusioje vietoje? Juk daug laiko pastaraisiais mėnesiais praleidote Peremislyje (gal ir dabar ten esate), turbūt ne kartą jame lankėtės ir anksčiau? Kokia dabar situacija tame istoriškai svarbiame Lenkijos pasienio mieste?

– Į pasienį atvažiavau vasario 27-ąją, trečią karo dieną. Iš pradžių neturėjau konkretaus plano, tiesiog jutau, kad ką nors turėčiau padaryti, likti Vilniuje man būtų išties gana sunku.

Žinia apie karą mane pasiekė Tamperėje, Suomijoje, gana toli šiaurėje. Žinant kaip veikia logistiniai keliai tarp Lenkijos ir Ukrainos ir kad susisiekimo oru su Ukraina nebėra, buvo aišku, kur kryps pagrindiniai žmonių srautai. Taigi atvykau į Peremislį, pasiūliau kelioms redakcijoms reporterio paslaugas, užsirašiau kaip savanoris vertėjas Ukrainiečių namuose ir geležinkelio stotyje ir pasinėriau į įvykių sūkurį.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Laikui bėgant užduočių daugėjo, veiklos diapazono ratas platėjo. Beveik nuo pradžių bendradarbiauju su „Blue / Yellow“, padėjau čia kurti logistikos tašką, organizuoti pagalbos gabenimą per sieną, kurti kontaktų tinklą, orientuotis Lenkijos įstatymų ypatumuose.

Tai itin svarbu, nes visi Lietuvos kontaktai su Ukraina dabar vėlgi vyksta išskirtinai per Lenkijos ir Ukrainos sieną, kito kelio šiuo metu tiesiog nėra.

Peremislio miestas turi 60 tūkst. gyventojų, per jį pastaraisiais mėnesiais praėjo eiti pagrindinis pabėgėlių iš Ukrainos srautas. Svarbu tai suvokti. Skaičius iš tiesų didelis – mažiausiai du milijonai. Nesant susisiekimo oru, tai vienas svarbiausių transporto taškų vykstant į Ukrainą ar iš jos: miestas yra vos 15 km nuo sienos ir apie 100 km nuo Lvivo, juos tiesiogiai jungia geležinkelis.

Peremislyje atsiskleidė, koks svarbus geležinkelis komunikacijos požiūriu, tokiomis situacijomis jis gali užtikrinti susisiekimą dideliam žmonių kiekiui.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Taigi dabar ir karo pabėgėliai, ir žurnalistai, ir politikai, ir oficialios delegacijos – iš esmės visi į Ukrainą keliauja traukiniais ir daugelio jų keliai veda būtent per Peremislį.

Tai istorinis miestas, vienas seniausių Lenkijoje, pasižymintis savita architektūra ir įdomiais istorijos vingiais. Beje, lenkų kinematografijoje jis ne kartą yra vaidinęs Vilnių.

Peremislis po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų iki Pirmojo pasaulinio karo priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai, 1914–1915 metais išgyveno ilgiausią per visą karą rusų kariuomenės apgultį. O 1939 metų rugsėjį nacistinei Vokietijai ir Sovietų Sąjungai užpuolus Lenkiją miestas buvo agresorių padalytas palei Sano upę, toks liko iki 1941-ųjų birželio, kai Vokietija užpuolė ir savo sąjungininkę SSRS. Taigi įvairių istorinių paralelių šiame mieste – apstu.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

– Žinome, kad ilgainiui santykis keitėsi, paliekančius tėvynę ukrainiečius gausa ėmė lenkti norintys grįžti namo. Kaip vertinate šių pasiryžimą, kai nėra jokios garantijos, kad okupantai vėl nepasirodys jų miestuose ir kaimuose? Ką apie tai mano patys pasiryžėliai, kas jiems įkvepia drąsos?

– Iš tiesų dabar situacija atrodo pasikeitusi, palyginti su kovu ar balandžiu. Galima būtų sakyti, kad šiuo metu atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų srautai pasiskirstė daugmaž tolygiai. Tačiau neverta pamiršti ir to, kad ne visi grįžtantieji į Ukrainą pasilieka visam laikui. Kai kurie atvyksta aplankyti giminių ar tvarkytis įvairiausio pobūdžio dokumentų, kurių jiems prireikė ir kurių neįmanoma sutvarkyti nuotoliniu būdu ar per konsulatus. Daugelis nori aplankyti paliktus būstus, įsitikinti, kokia jų būklė. Priežasčių iš tiesų yra labai įvairių.

Taip pat neverta pamiršti, kad į Lenkiją vis dar atvyksta nauji žmonės, bėgantys iš karo veiksmų zonų rytuose, kur tebevyksta mūšiai. Nepamirškime ir to, kad beveik visa Ukrainos teritorija yra reguliariai apšaudoma raketomis – iš Juodojoje jūroje esančių rusų laivų ar iš Baltarusijos teritorijos.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Tūkstančiai ukrainiečių iki šiol mėgina pasitraukti ir iš Rusijos, į kurią juos jėga ištrėmė Ukrainos pietryčių teritorijas užėmę rusų okupantai. Jų kelias į Europą labai sudėtingas ir tolimas, ilgai trunka. Praėjusią savaitę (interviu darytas birželio 10-ąją, – LRT.lt) Peremislyje kalbėjau su grupele žmonių, kuriuos į Rusijos gilumą išvežė iš Melitopolio. Jie keliavo per visą Rusiją iki Narvos Estijoje, ten kirto sieną, vėliau dar kelias dienas užtruko kelionėje iki Peremislio, kur turėjo susitikti su kitais giminaičiais iš Ukrainos. Tokių istorijų yra nemažai.

– Esate atkreipęs dėmesį, kad pirmoje Ukrainos pabėgėlių bangoje būta nemažai keliauti gerai pasirengusių žmonių, dideliais lagaminais ir pan. Juos vėliau keitė artimųjų netekę nelaimėliai iš Rytų Ukrainos vos su vienu nešuliu, po pažastimi glaudžiantys kokį jiems likusį augintinį, gyvulį. Kokio vertinimo nusipelno skeptiškai apie emigrantus atsiliepiantys lietuviai, tarkime, sakantys „štai su kokiais prabangiais automobiliais jie pas mus suvažiavo“?

– Man sunku vertinti požiūrį, kuris paremtas nuostata „life as usual“ (gyvenimas, kaip įprasta). Esu matęs gana įvairių žmonių, kiekvieno situacija kitokia.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Karas trunka jau 106 dienas, jis nesibaigė per porą savaičių, kaip kai kas tikėjosi, ir perėjo į ilgo ir sekinančio susidūrimo fazę. O tai skatina vadinamąjį karo nuovargį, kuris gali atsiskleisti įvairiai.

Kovą per Lenkiją nuvilnijo itin ryški ir net gal daug kam netikėta solidarumo banga, į savanorius įsitraukė šimtai tūkstančių Lenkijos piliečių ir gyventojų – jei ne jų ryžtas ir pasiaukojimas, kaip ir atskirų savivaldybių iniciatyvos, bendra situacija būtų daug blogesnė, turint omenyje valdiškų iniciatyvų trūkumą valstybės lygmeniu.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Tačiau taip, karo nuovargis dabar pastebimas ir Lenkijoje, neišvengiamai jis bus juntamas ir Lietuvoje. Nors apraiškos, aišku, gali būti skirtingos. Čia, Peremislyje, sutikau kauniečių porą, kuri savo automobilyje praleido tris paras laukdama pažįstamos šeimos iš Charkivo.

Kalbėjausi ir su tolimųjų reisų vairuotoju iš Kėdainių, jis piktinosi Lietuvos Vyriausybės skiriama pagalba ukrainiečiams, kai, pasak jo, „paprastiems lietuviams niekas nepadeda“. Taip atsiskleidžia mūsų visuomenėje jau seniai slypintys įvairūs kompleksai ir fobijos, jas karas ir Rusijos agresija (panašiai kaip prieš tai COVID-19 pandemija) tiesiog išryškino.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

– Turbūt ukrainiečiams pasisekė (jei apskritai tokiomis aplinkybėmis moralu kalbėti apie sėkmę), kad Ukrainos kaimynystėje yra panašia kalba kalbantis ir, mano subjektyvia nuomone – svarbiausia, ne formaliai, o nuoširdžiai religingas, tikintis kraštas. Kiek šiltą pabėgėlių priėmimą Lenkijoje lemia būtent tai?

– Pirmiausia reikia pasakyti, kad išties Lenkijos visuomenėje, kažkokiame giluminiame lygmenyje, visada buvo juntamas itin kritiškas požiūris į visa, kas rusiška. Daugiausia, aišku, dėl istorinių priežasčių. Todėl daugeliui lenkų atrodo visiškai normalu ir suprantama padėti Rusijos užpultam kaimynui, kovojančiam ne tik dėl nepriklausomybės ar savo teritorijų, bet ir dėl savos tapatybės, dėl teisės į tai, kad toji tapatybė nebūtų tapati rusiškajai.

Kita vertus, Lenkijoje jau seniai gyvena labai didelė ukrainiečių bendruomenė, jie čia dirba, mokosi, kuria verslus ir pan. Dėl šios priežasties Ukraina ir Lenkija gana tvirtai susijusios ekonominiu požiūriu.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Tiesa, būtina pasakyti, kad Lenkijos visuomenėje esama ir kritiškai žvelgiančių į bendradarbiavimą su Ukraina. Daugiausia tai dešiniųjų pažiūrų žmonės, šie savo nuomonę grindžia įvairiais skaudžiais istorijos kontekstais, pvz., tragiškais Voluinės įvykiais 1943 metais. Juos jie mėgina ekstrapoliuoti į šiandieną.

Istorinę lenkų ir ukrainiečių santykių patirtį būtų galima sugretinti su lenkų ir lietuvių, bet tik iš dalies, nes esama ir esminių skirtumų. Lietuvių ir lenkų santykiuose vis dėlto niekada nebuvo tokio tragizmo.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Nereikia pamiršti ir to, kad Ukraina nei kultūrine, nei istorine, nei religine ar kalbine prasme nėra monolitas, šiuolaikinė visuomenė šioje šalyje vis dar kuriama. Tą procesą, suprantama, labai pagreitina dabartinė Rusijos agresija, ji atlieka tam tikrą katalizatoriaus funkciją.

Tarkime, ukrainiečių ir lenkų kalbų panašumas, aišku, kiek padeda susikalbėti buitiniu lygmeniu, vis dėlto mokykloje vaikams iš pradžių tai yra neįveikiama kliūtis.

Be to, pastebėjau, kad žmonės, atvykę iš Rytų ar Pietryčių Ukrainos, kitaip nei atvykėliai iš vakarinės dalies, dažniausiai lenkų kalbos nė nesupranta – niekada su ja neturėjo jokio santykio, o ir ukrainiečių kalbos žinios, kurios bent kiek padėtų suprasti lenkų kalbą, dažnai labai paviršutiniškos.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

– Išties, lenkų ir lietuvių santykius mūsų visuomenės vertina nevienareikšmiškai. Istorinių susidūrimų gausi ir ukrainiečių ir lenkų nesantaika. Ko gero, ne vienas Peremislio senbuvis turėtų ką papasakoti iš savo artimųjų praeities. Lygiai kaip ir ukrainietis – iš savosios. Koks fenomenas verčia pamiršti visas nuoskaudas ir padėti? Laikas? Mielaširdystė? Panašios lemties baimė?

– Peremislis yra regione, kuris po Antrojo pasaulinio karo sukaupė daug skaudžios patirties. Čia veikė Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) pogrindis, daugelio kaimų etninė sudėtis buvo maišyta. Kai kur ukrainiečiai sudarė daugumą, viską komplikavo ir faktas, kad nuo 1946-ųjų prasidėjo sovietų vykdoma vadinamoji repatriacija: lenkų – iš SSRS į Lenkijos Liaudies Respubliką (LLR), o ukrainiečių kilmės Lenkijos piliečių – iš LLR į SSRS.

Paskiau sekė garsioji akcija „Vysla“, kai ištisi ukrainiečių kaimai Pakarpatės regione ir aplink Peremislį buvo iškeldinti iš namų ir perkelti į Vakarų ir Šiaurės Lenkiją, Vokietijos sudėtyje buvusius regionus, kuriuos LLR prisijungė po karo.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Tokiu būdu iš esmės buvo sunaikintas šimtmečiais formavęsis ukrainiečių gyvenimas dabartiniame Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, taip pat ir lenkų kitoje sienos pusėje.

Paradoksalu, bet tai nepanaikino istorinių nuoskaudų, o kartais jas net labiau paryškino. Dabar, kai matome didžiulį Lenkijos gyventojų solidarumą su ukrainiečiais Rusijos agresijos akivaizdoje, galbūt iš tiesų turime šansą pasiekti tam tikrą lūžio tašką tarpusavio santykiuose.

– Kokia dabar situacija visos Lenkijos mastu? Pamenu įspūdingą žinią, kad dešimtadalį Varšuvos gyventojų jau sudaro ukrainiečiai pabėgėliai. Kaip jiems pavyksta integruotis?

– Didžiausiuose Lenkijos miestuose – Varšuvoje, Krokuvoje, Vroclave, Katovicuose – iš tiesų ukrainiečiai dabar jau sudaro ženklų gyventojų skaičių. Bet nereikia pamiršti, kad emigracija iš Ukrainos ir anksčiau iš esmės orientavosi į šiuos miestus. Krokuvoje dabar kalbama apie 350 tūkst. ukrainiečių, Varšuvoje – apie pusę milijono. Kiek mažiau, bet irgi daug Ukrainos piliečių yra Poznanėje, Lodzėje, Gdanske.

Apie dabartinės atvykėlių bangos integraciją kalbėti gana sunku, nes praėjo dar per mažai laiko, be to, tikėtina, ne visi jie sieja savo ateitį su Lenkija.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Kalbant apie senesnę – daugiausia ekonominę – migraciją, esama tikrai neblogų integracijos pavyzdžių. Žmonės iš tiesų sugeba neblogai išmokti kalbą (taip, čia jau tikrai padeda kalbų santykinis artumas), baigia mokslus, įsidarbina gerose darbovietėse. Pavyzdžiui, vienas geriausių mano kontaktų migracijos klausimais dabar yra teisininkė ukrainietė, baigusi čia mokslus, puikiai kalbanti lenkiškai.

Suprantama, yra ir kita medalio pusė – galbūt kiek mažiau matoma. Panašius dalykus teko matyti ir tarp kai kurių Lietuvoje dirbančių ukrainiečių – žmonės šalį traktuoja tik kaip pinigų uždirbimo šaltinį, o jos kultūra, kalba domisi minimaliai, tik kad galėtų sutvarkyti įvairius administracinio pobūdžio reikalus. Tiesa, nesu sociologas, mačiau labai įvairių pavyzdžių, nebūčiau linkęs apibendrinti.

– Ar teisinga būtų manyti, kad pabėgėlių klausimą Lenkijos valstybė iš dalies paliko savanoriams, nevyriausybinėms organizacijoms ir savivaldai, o pati labiau susitelkė į politinę, karinę pagalbą užpultai šaliai?

– Iš dalies sutikčiau, netgi daug kur sutikčiau. Sunkiai įsivaizduoju, kaip atrodytų situacija pasienyje, jei nuo pat pirmųjų dienų nebūtų buvę vietinių savanorių ir žmonių, atvykstančių iš įvairiausių Lenkijos vietų (ir kitų šalių, tarp jų ir Lietuvos), norinčių padėti, pavežti, apgyvendinti.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Kalbant apie valdžios institucijas, pagrindinė našta teko savivaldybėms, ir joms ne vienodai sekėsi tvarkytis. Tačiau esmė ta, kad Lenkijos Vyriausybės sprendimus vietoje vykdo vaivadijos administracija, ji atsakinga už veiksmų koordinavimą ir pinigų skirstymą. O čia jau negalėčiau įvardyti daug gerų pavyzdžių, bent to tikrai nesimatė.

Nereikia pamiršti, kad Lenkijoje per pastaruosius penkerius metus atsirado gilesnis visuomenės susiskaldymas dėl pačių įvairiausių valdančiųjų vykdomos vidaus politikos aspektų. Šie dalykai gal ir buvo akimirką primiršti, bet iš esmės niekur nedingo.

Ukrainos karo fone į daugelį Lenkijos valdančiųjų deklaracijų ir Lenkijos teikiamą pagalbą ukrainiečiams irgi reikia žiūrėti visų pirma per vidaus politikos prizmę, kaip, pavyzdžiui, per esamos Lenkijos Vyriausybės tam tikrą konfliktą su Europos Komisija. Tai, suprantama, nereiškia, kad kai kurie šios Vyriausybės veiksmai Ukrainos atžvilgiu bendrąja prasme nėra teisingi ir sveikintini.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

– Turbūt Peremislyje ir kituose sienos perėjimo punktuose matėte ne tik daug noro padėti, bet ir piktavalių? Kai situacija mažiau kontroliuojama, ko gero, randasi visokio plauko naudos ieškotojų? Ir kaip pabėgėlių santalkos centruose elgiasi žurnalistai, atvažiavę daryti reportažų?

– Taip, ypač iš pradžių vyravo chaosas, jame atsirasdavo labai įvairių kontekstų. Teko matyti ir gana akivaizdžių prekybos žmonėmis apraiškų, piktnaudžiavimo žmonių surinkta pagalba ir kt.

Dabar šiuo požiūriu situacija kur kas geresnė, stabilizavosi. Dėl žurnalistų – atskira istorija. Nuo pirmųjų karo dienų miestą ėmė lankyti daug žiniasklaidos atstovų iš labai įvairių šalių. Tokios plačios geografijos atvykėlių Peremislis turbūt nematė nuo Pirmojo pasaulinio karo.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Kita vertus, buvo akivaizdžiai matyti, kad daugeliui ne itin žinomas vietos, kurioje lankosi, kontekstas – tiesiog vykdo redakcijos užduotį, kad būtų „kas nors apie karą“. Dažnu atveju nemokėdami nei lenkų, nei ukrainiečių kalbos, kai kurie žurnalistai tiesiog medžiojo „sensacijas“ Peremislio geležinkelio stotyje arba greta esančioje pasienio pėsčiųjų perėjoje Medykoje.

Kartais tai atrodė gana kurioziškai, kai, tarkime, vienos TV atstovė darė tiesioginį reportažą pasienio perėjoje, dėvėdama neperšaunamą liemenę ir šalmą su užrašu PRESS...

Verta paminėti ir Lenkijos visuomeninę TVP, paverstą valdančiųjų propagandos ruporu. Jos žurnalistai dažnai mėgino parodyti atvykstančių žmonių dėkingumą Lenkijos Vyriausybei, užduodavo atitinkamus klausimus atvykstantiems žmonėms.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

– Kaip vertintumėte perspektyvą lietuviams mokytis ukrainiečių kalbos? Juk ateis tas laikas, tikimės – jau greitai, kai bus važiuojančių atstatyti to krašto ir kalba labai pravers.

– Suprantama, perspektyvą vertinčiau teigiamai. Juk bet kurios kalbos mokėjimas praplečia akiratį, atveria naują pasaulį – tam tikrus kultūrinius kodus, būdingus tik tos kalbos vartotojams.

Pastebėjau, kad daugelio lietuvių požiūris į Ukrainą – nors ir labai teigiamas – išlieka gana stereotipiškas, išplėtoti tikrai gerus santykius tarp tautų trūksta realaus turinio, paremto kiek gilesnėmis žiniomis. Tas pats, aišku, pasakytina ir apie ukrainiečių požiūrį į lietuvius. Kalba labai padeda išeiti iš užburto stereotipų rato. Galbūt skamba banaliai, bet tai tiesa.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

Lietuvoje iš esmės ne itin daug dėmesio skiriama slavų kalboms mokytis, klaidingai manant, kad užtenka rusų kalbos, esą ji yra raktas į slavų pasaulį. Manau, tai labai klaidinga nuomonė, nes, visų pirma, nėra jokio „slavų pasaulio“ – tai gana skirtingos tautos, be etninės kilmės jų dažniausiai nesieja nei bendra istorinė patirtis, nei religija, nei kultūra. Rusų kalba ir kultūra jokiu būdu nėra ir negali būti koks nors bendras vardiklis, ji nėmaž nepadeda suprasti lenkų, čekų, kroatų ar slovėnų kultūrų.

Kalbant apie Ukrainą, savaime aišku – buitiniu lygmeniu rusų kalba leis bendrauti su ukrainiečiais, juolab kad daugeliui tai gimtoji kalba. Tačiau, norint iš tiesų suprasti Ukrainą, jos mentalitetą, tikrąją istoriją, kultūrą, vis dėlto būtina susipažinti su jos literatūra, poezija. O tai įmanoma padaryti tik per ukrainiečių kalbą.

Peremislis ir ukrainiečių pabėgėliai / N. Szczygłowskio nuotr.

LRT.lt publikacijų cikle „Pokalbis karo fone“ meno kūrėjai, kultūros žmonės kiekvienas iš savo profesinės perspektyvos vertina Rusijos karo įtaką ir kylančius iššūkius.

