Teatro meno kūrėjai iš Lietuvos ir užsienio rengia pasirodymus klaipėdiečiams

Savaitę iki Klaipėdos jaunimo teatro organizuojamo tarptautinio festivalio „Jauno teatro dienos“, kuris vyksta birželio 8–11 dienomis, klaipėdiečius stebino Senajame turguje didžiulė lenta su kasdien vis kitu klausimu: „Jei sutiktum Dievą, ko jo paklaustum?“, „Dažniausiai svajoju apie?“, „Pats juokingiausias dalykas žemėje“ ir pan., rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Miestiečiai buvo raginami rašyti atsakymus, o šie tapo inspiracijomis festivalio dalyviams, tris dienas rengiantiems teatrinius pasirodymus, kuriuos bus galima nemokamai pamatyti birželio 11 d. Klaipėdoje Senajame turguje.

Jau dešimtmetį švenčiantis festivalis „Jauno teatro dienos“ šiemet pritraukė daugiau nei 30 profesionalių režisierių, aktorių, dramaturgų bei scenografų iš Lietuvos ir užsienio. Antrąją festivalio dieną dalyviai buvo suskirstyti į grupes, kuriose prasidėjo kūrybinis darbas, gimsiantis į scenos meno pasirodymą.

„Jauno teatro dienos“ / E. Sabaliauskaitės nuotr.

Atsitiktine tvarka suburtose grupėse gimsta kūrybinės idėjos

Kasmet festivalis turi tam tikrą žanrinę tematiką. Šiemet – komediją. „Šis festivalis yra sukurtas tam, kur jūs galėtumėte klysti, žaisti, bandyti. Visada būdavome rimti, buvo ir tekstų iš Biblijos ir kitų sunkių temų, tačiau šiemet nusprendėme padurnavoti“, – dalyvius antrąjį rytą sveikino festivalio tėvu vadinamas, Klaipėdos jaunimo teatro meno vadovas Valentinas Masalskis.

Atsitiktine tvarka, burtų keliu suburtos komandos išsiskirstė po Kultūros fabriko erdves ir pasinėrė į kūrybinį procesą. Komandas sudaro režisierius, dramaturgas, scenografas bei 4–5 aktoriai.

Režisieriaus iš Italijos Simone Bevilacqua komandai, kurioje dirba dramaturgė Dovilė Katiliūtė, scenografas Andrei–Cosmin Stancu iš Rumunijos ir aktoriai Gediminas Povilavičius, Jurgita Maskoliūnaitė, Rusnė Navickaitė, Miglė Navasaitytė bei Modesta Jakeliūnaitė – teko inspiracija su klausimu: „Jei sutikčiau Dievą, jo paklausčiau?“.

„Jauno teatro dienos“ / E. Sabaliauskaitės nuotr.

„Nusprendėme eiti per mitologiją, nes mums teko klausimas apie Dievą. Ieškosime kelių, kaip tai pasukti prie komedijos, nes gyventojų atsakymai į klausimą nėra jau tokie linksmi, daug apie problemas, karą. Todėl manau, kad bus daug satyros, sarkazmo, kur gali kalbėti lengvai, per juoko prizmę apie sunkius dalykus“, – pasakoja italas S. Bevilacqua. D. Katiliūtė jį papildė: „Antroje dienos pusėje su komanda padirbėsime praktiškai, susipažinsime, ką kiekvienas galime parodyti ir tada žiūrėsime, kas iš to gims“.

Režisieriaus Adomo Juškos komandai, kurioje kuria scenografė Izabelė Narečionytė bei dramaturgė, Klaipėdos jaunimo teatro aktorė Evelina Šimelionė ir aktoriai Dominykas Vaitiekūnas, Alina Neagoe, Rytis Valiūnas, Berta Mikalauskaitė bei Greta Kundrotienė – atiteko inspiracija su klausimu „Dažniausiai svajoju apie?“. „Pirmą dienos dalį susipažinome bei pasidalinome apie savo svajones. Sunku pasakyti, kur mus nuves ši kelionė, panašu, kad reikia daugiau laiko pamąstyti ir nuspręsti, kur judėsime“, – apie pirmąją kūrybinių dirbtuvių dalį pasakojo E. Šimelionė.

„Jauno teatro dienos“ / E. Sabaliauskaitės nuotr.

Trečioji komanda, kurioje darbuojasi režisierė Pamela Leończyk iš Lenkijos, scenografė iš Rumunijos Flavia – Ioana Stroe, dramaturgas Andrius Jevsejevas ir aktorės Solveiga Reklaitytė, Marion Tammet, Rugilė Jankauskytė bei Livija Krivickaitė – pasirinko meilės tematiką. „Mūsų inspiracija – tai dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti visam pasauliui. Kadangi mūsų aktorių kolektyvas moteriškas, nusprendėme kalbėti apie meilę ir moteris, kurios yra stipriai įsimylėjusios ir nori apie tai garsiai rėkti pasauliui“, – pasakoja režisierė P. Leończyk.

Režisieriaus Mariaus Pažerecko komanda, kurioje dirba scenografė Augustė Kunevičiūtė, dramaturgė Miglė Satkauskaitė bei aktoriai Eimantė Urmonaitė, Marzia D`Angeli, Benadas Arkauskas, Kateryna Sazhnieva bei Monika Poderytė – gliaudo „Juokingiausio dalyko šioje žemėje temą“. „Kol kas panašu, jog atsispirsime nuo lokacijos – turgaus ir ten bandysime ieškoti juokingų dalykų. Nesinori atvirauti – viską pamatysite šeštadienį“, – šypsosi M. Pažereckas.

„Jauno teatro dienos“ / E. Sabaliauskaitės nuotr.

Senojo turgaus 300 metinių proga – teatro šventė

Antrąją festivalio „Jauno teatro dienos“ pavakarę dalyviai bei miesto svečiai dalyvavo nemokamoje ekskursijoje „Senojo turgaus istorijos“, kurią vedė gidė A. Abramovičienė. Visus 300 metų turguje vyko ne tik prekybiniai, bet ir kultūriniai mainai, o šiemet – Klaipėdos jaunimo teatras ypatingos sukakties proga dovanos teatro šventę, kurioje ne tik festivalio „Jauno teatro dienos“ dalyvių pasirodymai, bet ir keturių Klaipėdos teatrų pasirodymai, muzikinių grupių koncertai.

11 val. Senojo Turgaus 300 metų MINĖJIMAS TABULAS MUSICA – „Æmotion Theatre“ muzikinis sveikinimas, režisierius Valentinas Masalskis; 16 val Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vaidybos studentų iš Ukrainos muzikinės grupės pasirodymas – tai šeši aktoriai iš skirtingų Ukrainos vietų, atvykę į Lietuvą tęsti studijų.

„Jauno teatro dienos“ / E. Sabaliauskaitės nuotr.

17 val. Klaipėdos dramos teatro muzikinė grupė „Kreivos muzikos orkestras“; 18 val. „Æmotion Theatre“ muzikinis spektaklis „Laiškai Mačerniui“, režisierius V. Masalskis; 19 val. Taško teatro teatralizuotos estafetės „Jomarką atidarom“ – tai legendinių personažų iš pjesės „Amerika pirtyje“. 20 val. gypsy jazz grupės „HIT-KICK“ pasirodymas, 21 val. indie/alternative grupės KOPA koncertas, o finalinis pasirodymas – rokenrolo kolektyvo iš Vilniaus „Baltasis kiras“ koncertas.

Festivalis „Jauno teatro dienos“ vyks birželio 8–11 dienomis, pagrindiniai renginiai vyks Senajame turguje (Turgaus a. 5, Klaipėda). Visi festivalio renginiai nemokami. Detali informacija apie JTD renginius – www.jtd.lt ir „Jauno teatro dienos“ facebook paskyroje.