Buvusi „Novosti“ vedėja: Rusijos žiūrovas karui buvo ruošiamas likus metams iki įsiveržimo į Ukrainą

Buvusi Rusijos televizijos žinių laidos „Novosti“ („Naujienos“) vedėja Farida Kurbangalejeva, Rusijai okupavus Krymą, metė darbą propagandinėje televizijoje. LRT KLASIKAI ji sako, kad lūžis rusiškoje televizijoje prasidėjo tada, kai vadovauti Informacinių programų departamentui pradėjo Jevgenijus Rivenka. Jis, anot žurnalistės, pradėjo sistemingai diegti militaristines temas ir visiškai atsisakyti neigiamų vidaus naujienų žinių laidose. Jei buvo kokia bloga naujiena, tai tik iš Vakarų, prisimena F. Kurbangalejeva.

LRT KLASIKA buvusią Rusijos televizijos žinių vedėją F. Kurbangalejevą kalbina apie tai, kaip informaciniame lauke Kremlius jau ruošėsi karui, ir apie propagandos mechanizmą pačioje Rusijos žiniasklaidoje.

– Pradėkime nuo jūsų žurnalistinės karjeros. Kokia tuomet žurnalistika buvo Rusijoje?

– Žurnaliste dirbti pradėjau 1997 metais. Kazanės televizijoje buvau korespondente. Vėliau tapau laidos „Naujienos“ reportere. Ja pabuvau labai neilgai, parvažiavau į Maskvą ir tapau laidos „Naujienos“ vedėja. Tai buvo valstybinis kanalas, jis, žinoma, labai jau ryškiai nušvietė visus valstybinės reikšmės įvykius ir pačią valdžią – nieko daugiau iš jo tikėtis ir nereikėjo. Tačiau bet kuriuo atveju tuomet nebuvo tokios didelės propagandos, kokią galime pamatyti rusiškoje televizijoje dabar.

Lygindama 2007-uosius, kai pradėjau dirbti „Naujienose“, su dabartine situacija, aš galėčiau tvirtinti, kad tuomet dar buvo nepriklausoma žurnalistika. Tada į eterį dar patekdavo kritiškų siužetų. Jeigu ir nebūdavo kritikuojamas Putinas, tai kritika buvo skirta kokiems nors regioniniams veikėjams, kritikuojamos būdavo politinės nesėkmės ir Maskvoje, ir provincijoje, buvo kritikuojami ir skirtingas pareigas užimantys valdininkai, tačiau buvo laikoma labai blogu tonu, jeigu žinių reportažas buvo pradedamas informacija apie Putiną ar Medvedevą.

Žiniose tokios naujienos buvo nustumiamos šiek tiek tolėliau. Pradžioje buvo stengiamasi parodyti bendresnes, aštrias socialines arba labai ryškias ir matomas kultūrines temas, bet viskas priklausė nuo to, kokios būdavo tos dienos naujienos. Tai buvo visiškai kitokios programos, negu rodomos dabar.

Propaganda ir dezinformacija / Shutterstock nuotr.

– Kada jūs pamatėte, kad vyksta kažkoks lūžis?

– Tai nenutinka per vieną dieną, tai vyko palaipsniui ir aš jums kokios nors konkrečios datos negaliu pasakyti. 2013 metais vadovauti Informacinių programų departamentui pradėjo Jevgenijus Rivenka. Vos tik jam atėjus, aš pajaučiau, kad informacinėse laidose atsirado labai daug militaristinių temų. Nuolatos eteryje būdavo reportažų apie karinius mokymus kokioje nors Čeliabinsko srityje, rodydavome informaciją apie kažkokių raketų bandymus.

Buvo toks jausmas, kad mes ruošiamės karui, tačiau mes su kolegomis taip juokavome – niekas net negalėjo pagalvoti, kad praėjus devyneriems metams iš tikrųjų prasidės toks košmaras. Taigi, tai buvo nuoseklus ir sklandžiai klostęsis procesas. Aš net manau, kad tas pats Rivenka ne veltui atsidūrė savo pozicijose. Jis dėl to ir užėmė tokį postą, kad jam buvo patikėta visą informacijos pateikimo žiniasklaidoje garvežį pasukti labiau į militarizacijos temų pusę.

Visuomenei buvo pradėta diegti nuomonė, kad Rusija yra didi šalis, kad turime grįžti į ankstesnius Rusijos galios laikus. Tada atėjo 2014-ieji. Rusija aneksavo Krymą, o dar vėliau įsiveržė į Rytų Ukrainos teritoriją.

Taip pat visuomenei buvo pradėta diegti nuomonė, kad Rusija yra didi šalis, kad turime grįžti į ankstesnius Rusijos galios laikus. Tada atėjo 2014-ieji. Rusija aneksavo Krymą, o dar vėliau įsiveržė į Rytų Ukrainos teritoriją. Taigi tas žiniasklaidos virsmas buvo lėtas, tačiau viską keičiantis procesas.

Rusijos propaganda / AP nuotr.

– Tai buvo atsisakyta politinių, socialinių temų?

– Nutiko taip, kad prioritetas buvo suteiktas įvairioms karinėms temoms, kaip ir pasakojau – apie pratybas, naujos rūšies ginklus... Kas nutiko paskui? Paskui prasidėjo karas Ukrainoje. Visos žinios buvo tam skirtos. Aš net prisimenu, kad per karą žinių laikas buvo pratęstas 15 minučių.

Pateikdavome informaciją apie įvykius Ukrainoje, žinoma, buvo kalbama apie tai labai vienpusiškai. Karo zonoje dirbo daug korespondentų, staiga patapusių karo žurnalistais, jie jungdavosi tiesiogiai į eterį, rengdavo reportažus. Vienu metu naujienos buvo vien tik apie karą.

Jų užduotis yra siųsti žinią, kad turime savas tradicijas, mes turime savo norų ir turime daryti viską, kad būtų gerai valstybei. Ir kas čia tokio, jeigu mes truputį pameluosime arba pateiksime tik vieną poziciją?

– Žurnalistai, kurie pateikia informaciją, nemąstė kritiškai? Kad tai neatitinka objektyvumo standartų?

– Aš turėjau tokį kritinį mąstymą. Aš sau kėliau klausimus. Ir tas informacijos tendenciškumas buvo vienas iš dalykų, kurie man darbe nepatiko. Dėl kitų žmonių – labai sunku pasakyti, nes viskas labai individualu. Kai kas viską suprato, supranta ir dabar, bet vis tiek tęsia savo darbą.

Pas mus jau komišku pasiteisinimu tapo hipoteka: kai kas turi paskolą, kiti galvoja, kad daugiau jau nieko nebegali padaryti ir kito darbo negali dirbti, taip pat bijo prarasti ir gerai apmokamą darbo vietą bei statusą, kurį toks darbas suteikia.

Jūs turbūt juoksitės, bet naujienų vedėjai yra parenkami pagal tai, kaip gražiai jie atrodo ekrane. Jeigu tai simpatiška mergina ar vaikinas – to pakanka, kad dirbtum naujienų laidos vedėju.

Yra žmonių, kurie į tai nekreipia dėmesio, jiems užtenka tos informacijos, kurią jie ištransliuoja į eterį. Ir jeigu jie kartais pagalvoja, kad tai, ką jie sako, yra netiesa, tai neturi jokios reikšmės, nes „mano šalis negali būti neteisi“. Jų užduotis yra siųsti žinią, kad turime savas tradicijas, mes turime savo norų ir turime daryti viską, kad būtų gerai valstybei. Ir kas čia tokio, jeigu mes truputį pameluosime arba pateiksime tik vieną poziciją? Kiti kolegos apskritai nusprendė tylėti. Už visus aš pasakyti negaliu, bet manau, kad kiekvienas turėjo savo pasiaiškinimą.

Vladimiras Putinas; propaganda / AP nuotr.

Taip pat reikia suprasti, kad redakcijose, apie kurias mes kalbame, dirba daug žmonių, kurie nesupranta, kaip turi būti pateikiama informacija, kad vykstant konfliktui turi būti pristatomos mažiausiai dvi nuomonės, kad pateikiamas paveikslas turi būti aiškus, kad faktai turi būti patikrinti.

Dirba labai daug žmonių iš kitokių sričių. Pavyzdžiui, laidos redaktoriumi gali būti rusų kalbos ir literatūros mokytojas. Jis gerai rašo, gramatiškai taisyklingai sudėlioja tekstą ir to pakanka. Jam nereikia žinoti to, ko mokoma Žurnalistikos fakultete. Jūs turbūt juoksitės, bet naujienų vedėjai yra parenkami pagal tai, kaip gražiai jie atrodo ekrane. Jeigu tai simpatiška mergina ar vaikinas – to pakanka, kad dirbtum naujienų laidos vedėju.

Dauguma kitų vedėjų tiesiog neužduoda sau tokių klausimų, nekelia sau abejonių, ar pateikia objektyvią informaciją, ar ne. Jiems pakanka to, kad jie sėdi šioje darbo vietoje, kuri yra prestižinė, gerai apmokama. Į visa kita jiems nusispjaut!

Aš laidos vedėja tapau tik po to, kai daug metų dirbau paprasta reportere gatvėje. Taigi, aš supratau, kaip reikia rinkti informaciją, kaip ją tikrinti, kaip surinkti nuomones ir jas pateikti eteriui. Dauguma kitų vedėjų tiesiog neužduoda sau tokių klausimų, nekelia sau abejonių, ar pateikia objektyvią informaciją, ar ne. Jiems pakanka to, kad jie sėdi šioje darbo vietoje, kuri yra prestižinė, gerai apmokama. Į visa kita jiems nusispjaut!

Jeigu rytoj, hipotetiškai kalbant, Rusijoje pasikeistų valdžia ir joje atsidurtų koks nors Aleksejus Navalnas ir pasakytų, kad mes daugiau nebetotalitarinė valstybė, pradedame veikti demokratiniais principais, mūsų šalyje bus normali nepriklausoma žiniasklaida, kad ji dirbs kaip priklauso, kad nebus dusinama opozicija ir stengsimės daryti taip, kad pas mus būtų objektyvus realybės paveikslas ir televizijoje, ir spaudoje, ir radijuje, tai tie žmonės, kurie dabar dirba propagandai, tiesiog pradės viską daryti taip, kaip bus jiems pasakyta.

Jie atrodys kaip demokratinio režimo šalininkai, jie gal net pradės konstruoti savo tekstus, remdamiesi žurnalistiniais principais ir laikysis kažkokių žurnalistinių standartų, tačiau jiems svarbiausia bus išsaugoti darbo vietą ir būti matomiems televizijoje, o jiems patiems tai, apie ką jie kalbės, neturės jokios reikšmės.

– O ko tuomet mokomi žurnalistikos studentai?

– Man sunku pasakyti, kaip rengiami žurnalistai dabar. Aš keletą metų dėsčiau universitete būsimiems žurnalistams ir manęs niekas labai nekontroliavo. Mokiau studentus, kaip reikia parengti reportažą, sakiau, kad jeigu mes rengiame reportažą apie kokią nors konfliktinę situaciją, kur žmonės turi kelias skirtingas nuomones, tai privalome pateikti tas skirtingas nuomones. Rodžiau tokius reportažus ir mes stengėmės kažką panašaus su jais padaryti.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Prisimenu ir tokias akimirkas, kai paskaitų pradžioje savo studentams sakiau, kad vienas iš pagrindinių žurnalistikos tikslų – valdžios kritika, kad valdžiai būtų parodytos jos klaidos. Mačiau, kad tiems studentams, kurie manęs klausėsi, viduje kažkas sprogo – jie apie tai net neturėjo supratimo. Jie klausdavo – ar tikrai, kodėl jūs taip galvojate, ar tai normalu?

Jie atrodys kaip demokratinio režimo šalininkai, jie gal net pradės konstruoti savo tekstus, remdamiesi žurnalistiniais principais ir laikysis kažkokių žurnalistinių standartų, tačiau jiems svarbiausia bus išsaugoti darbo vietą ir būti matomiems televizijoje, o jiems patiems tai, apie ką jie kalbės, neturės jokios reikšmės.

Pavyzdžiui, kritikuoti Vladimirą Putiną, vertinant tai, kiek daug jis daro šaliai? Aš atsakydavau, kad taip. Net ir ši labai paprasta, visiškai teisinga frazė juos šokiruodavo. Studentams prireikdavo laiko, kad šią frazę priimtų ir suprastų, kad žurnalistika turi taip veikti. Aš jiems aiškinau, kad tai normalu, kad ir Vladimiras Putinas klysta ir jei mes jam nesakysime, kad jis daro klaidų, tai viskas pasibaigs labai liūdnai, ir žiūrėkite, kaip viskas skausmingai pasibaigė. Ne veltui juk V. Putinas uždarė visus nepriklausomus žiniasklaidos kanalus Rusijoje.

– Iš to, kaip jūs viską papasakojote, atrodo, kad žurnalistams nedėstomi pagrindiniai principai, kaip turi būti pateikiama informacija.

– Tikriausiai yra dėstytojų, kurie studentams bando išdėstyti teisingus dalykus ir perduoda reikiamas žinias. Tačiau kur studentai gali tas įgytas teisingas žinias pritaikyti? Valstybinėje žiniasklaidoje neįmanoma, net ir nevalstybiniuose kanaluose ne, nes jie veikia pagal diktuojamas valdžios taisykles.

Jie nenori dirbti propagandos mašinoje, bet jie negali išvažiuoti, tačiau išgyventi reikia, tad pasirenka darbo vietas žiniasklaidoje, kur nereikia pataikauti valdžiai. Ir tokių žmonių Rusijoje taip pat daug.

Tad turi arba visai mesti žurnalisto profesiją ir užsiimti kuo nors kitu, arba bandyti įsitraukti į sistemą ir priimti žaidimo taisykles. Tikiu, kad yra žurnalistikos studentų, kurie nesutinka su tuo, kaip viskas daroma, jie prieš karą Ukrainoje, tačiau dirbti reikia. Tuomet jie pasirenka kanalą, kuriame politikos nėra, pavyzdžiui, skirtą kultūrai, ten jie tiesiog patyliukais darys reportažus apie kokias nors parodas, pasirodymus, premjeras teatre.

Jie nenori dirbti propagandos mašinoje, bet jie negali išvažiuoti, tačiau išgyventi reikia, tad pasirenka darbo vietas žiniasklaidoje, kur nereikia pataikauti valdžiai. Ir tokių žmonių Rusijoje taip pat daug.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Yra labai ryškių propagandos asmenybių. Solovjovas eteryje pilnas aršiai pateikiamos propagandos, Pozneris – kultūringesnis propagandistas.

– Nežiūriu „Pirmojo kanalo“ (rus. „Pervyj kanal“). Solovjovas buvo nuspėjama figūra ir iš jo buvo galima tikėtis to. Jis bando įžiebti neapykantą, jis meluoja, jis provokuoja gyventojus reikšti kažkokias agresyvias emocijas, mintis, susijusias su Ukraina, Vakarais, Europos Sąjunga (ES) ar NATO.

Vladimiras Pozneris savo pozicijas atvirai atskleidė labai neseniai. Jis juk daugybę metų buvo laikomas žurnalistikos guru, kuris daug visko matė, be to, jis atrodė kaip demokratiškas, liberalių pažiūrų žmogus ir ilgą laiką į jį buvo žvelgiama kaip į Rusijos žurnalistikos protą ir sąžinę. Aš net pati anksčiau jį tokiu laikiau. Tačiau kai prasidėjo karas, viskas buvo sudėliota į savo vietas.

Visos mažosios tautos, dabar esančios Rusijos sudėtyje, buvo užkariautos, nors buvo bandoma pateikti, kad jos norėjo tapti Rusijos dalimi ir su tuo sutiko. Dažnai tai vyko ir su kraujo praliejimu. Vėliau buvo vykdoma suvienodinimo politika. Buvo įvairiais būdais stengiamasi, kad žmogus pamirštų savo šaknis ar religiją, kaip, pavyzdžiui, buvo su totoriais.

Karui prasidėjus, Pozneris labai ilgai tylėjo, Rusijos pajėgos užpuolė Ukrainą ir viešumoje prasidėjo žinomų žmonių – žurnalistų, kultūros pasaulio atstovų, net politikų pasisakymai. Pozneris tylėjo, tačiau aš pasižiūrėjau jo interviu ukrainiečių žurnalistui Gordonui. To interviu pasiklausiau keletą minučių ir buvau apstulbusi. Supratau, kad Pozneris, jeigu ir ne atvirai, tačiau iš principo palaiko tą karą, sakydamas, kad Rusijai neliko kitos išeities, nes kažkas grasino jos egzistencijai.

Nemačiau tos visos laidos, tačiau tiek, kiek mačiau, mane šokiravo. Nežinau, ar Poznerį galime pavadinti kultūringu propagandistu, tačiau tai, kad jis išdavė žurnalistiką ir negali atstovauti Rusijos žurnalistams, man tai akivaizdu. Jo autoritetas mano akyse visiškai lygus nuliui.

Vladimiras Pozneris / „Vida Press“ nuotr.

– Dabar jūs rašote publikacijas. Paskutinė buvo pavadinta „Mano asmeninė denacifikacija“. Jūs turite totoriškų šaknų ir rašėte apie Rusijos tautinių mažumų jau išgyventą denacifikaciją.

– Mums, tautinių mažumų atstovams Rusijoje, šis karas tapo tokiu sukrėtimu, nes tikriausiai mes matome save ukrainiečių, kuriuos dabar Rusija bando užgrobti ir denacifikuoti – sunaikinti jų ukrainietišką identitetą, vietoje. Visi mes kažkada tai jau išgyvenome.

Visos mažosios tautos, dabar esančios Rusijos sudėtyje, buvo užkariautos, nors buvo bandoma pateikti, kad jos norėjo tapti Rusijos dalimi ir su tuo sutiko. Dažnai tai vyko ir su kraujo praliejimu. Vėliau buvo vykdoma suvienodinimo politika. Buvo įvairiais būdais stengiamasi, kad žmogus pamirštų savo šaknis ar religiją, kaip, pavyzdžiui, buvo su totoriais.

Tai, kas vyksta Ukrainoje, labai mus liečia. Mes žinome, kad okupuotose teritorijose atsisakoma ukrainiečių kalbos, deginamos ukrainietiškos knygos ir jų vietą užima rusiškos, naikinamos bibliotekos ir tas „taikos nešimas“ buvo vykdomas ir su mumis, tik ne dabar, o daug anksčiau. Todėl tautinėms mažumoms Rusijoje karas Ukrainoje pažadina labai daug istorinėje atmintyje glūdinčių jausmų.

Ką mes matome Ukrainoje – tai labai žiaurus formatas, to net nesistengiama slėpti. Tiesiog nusprendė, įsiveržė į Ukrainą ir žudo žmones. Ir dabar, kai aš paklausiu „ką jūs darote?“, jie sako: na ir kas, kas mums bus?

Tokia unifikacija vyko ir Rusijos imperijoje. Tautinės mažumos buvo apkrautos papildomais mokesčiais ir tie papildomi mokesčiai galėjo būti panaikinti tik tada, kai žmogus tampa provoslavu, taip pat totoriai buvo priverstinai krikštijami. Tęsėsi tai ir sovietiniais metais, tačiau švelnesnėmis priemonėmis. Ką mes matome Ukrainoje – tai labai žiaurus formatas, to net nesistengiama slėpti. Tiesiog nusprendė, įsiveržė į Ukrainą ir žudo žmones. Ir dabar, kai aš paklausiu „ką jūs darote?“, jie sako: na ir kas, kas mums bus?

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Taigi, visa tai, kas dabar vyksta, propagandiniame lauke buvo ruošiama jau ne vienus metus.

– Tai buvo pasiruošimas karui. Tai nebuvo atsitiktinumas. Aš net atsimenu, kad Jevgenijus Rivenka, dabar jau Rusijos Dūmos deputatas, kuris į žiniasklaidą atnešė daug militaristinių temų, viename susirinkime sakė, kad žiūrint mūsų naujienas apima siaubas – Chakasijoje kažkas sprogo, Jekaterinburge kažkas apsivogė, Samaros srityje sugriuvo tiltas. Jis sakydavo: kolegos, taip negalima, negi jūs norite pasakyti, kad pas mus viskas taip blogai, – turi būti optimistiški ir teigiami siužeti iš regionų apie tai, kokie mūsų pasiekimai ir pozityvūs dalykai.

Taigi, kartu su ta militaristine tematika, atsiradusia informacijos priemonėse, pamažu pradėjo dingti bet kokia kritiška informacija. Ir taip buvo kuriamas įspūdis, kad šalyje apskritai nėra jokių problemų. Problemos tik už šalies ribų – Vakaruose, ten gėjai, badas ir taip toliau... Ir rusai gyveno su pateikiamu tokiu paveikslu.

Kartu su ta militaristine tematika, atsiradusia informacijos priemonėse, pamažu pradėjo dingti bet kokia kritiška informacija. Ir taip buvo kuriamas įspūdis, kad šalyje apskritai nėra jokių problemų. Problemos tik už šalies ribų – Vakaruose, ten gėjai, badas ir taip toliau...

Pripažinti tokio mechanizmo egzistavimą nelengva. Tai buvo grandiozinis planas. Kažkas išėjo iš proto ir tai ne vienas žmogus, o žmonių grupė, kuri įvykdė šį planą. Ir tenka pripažinti, kad Rusijos informacinio karo lauke jie laimėjo.

Pats informacinis karas pasibaigs tik su režimo žlugimu. Tai susiję tiesiogiai. Propaganda yra svarbiausias Rusijos valdžios ginklas. Ji jo niekam neatiduos, nes be jo valdžia nieko negali. Turi griūti režimas, grius propaganda. Kaip reiks išvesti žmones iš šios būsenos? Aš nežinau, bet kai nebus televizoriaus su „Pirmuoju kanalu“ ir kitais propagandiniais kanalais, viskas, tikiuosi, pasikeis.

Pokalbio su buvusia Rusijos televizijos žinių laidos vedėja F. Kurbangalejeva klausykitės ir radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.