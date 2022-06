Būti Dukra Begalybėje. Asmik Grigorian: Tėtis su ašaromis man pasakė: „aš visada tave mylėsiu labiau už viską pasaulyje“

Tėvo diena – proga, kai atsigręžiame, prisimename arba susimąstome ir susivokiame, ką turime. „Mano Karaliau“ – taip kreipdamasi pradėjau sveikinimą savo Tėčiui su 60-ties metų jubiliejumi. Visą gyvenimą savo Tėtį vadinau ir vadinu „Tėtuku“ – šiame žodyje man (su)telpa neišsakomas Jo gerumas, begalinė meilė, kuri, rodos, kaip ir visa, kas šioje žemėje, yra tokia trapi ir efemeriška, bet kartu ji – amžina. Nesvarbu, jog viena žvakė gali ir užgesti, bet ugnis pati savaime liepsnoja, jeigu ne čia, kitur.

Visai neseniai manęs paklausė, kodėl savo Tėtį vadinu Karaliumi. Klausimas šiek tiek suglumino, man atrodė, jog tai yra taip suprantama ir aišku, jog net jokių aiškinimų nereikia. Betgi... Kiekvienai iš mūsų – Dukrai – Tėtis yra Karalius, dėl kurio esame būtent tokios, kokios esame. Tėtis mus padovanoja pasauliui, padovanodamas jį mums – kiekvienai skirtingai ir skirtingą, tačiau patį tikriausią – unikaliai savitą ir ypatingą. Net ir tada, kai Tėčio akivaizdžiai fiziškai nėra, jis veikia mus savo (ne)buvimu. Jis yra įvairiausiais, pačiais netikėčiausiais būdais su mumis ir mumyse.

Norėjau parengti interviu su savo Tėčiu apie Jo darbą, apie Jo profesiją – teisę, advokato darbą, o kartu ir apie gyvenimą, apie tai, ką Jam reiškia turėti neįgalią dukrą – mane. Nesuspėjau... Šiandien mano Tėtis jau amžinybės šviesoje. Tačiau Jį jaučiu dar labiau, dar stipriau, tikėdama Jo buvimo kitoje dimensijoje tikrumu, gyvendama su Juo mūsų su(si)kurtoje realybėje.

Asmik Grigorian su Tėčiu Gehamu Grigorianu. Šokantys. / Asmeninio archyvo nuotr.

Tėvo dienos proga koliažo principu, padiktuotu laiko, asmeninės pajautos, kalbinamos Dukterys, tęsiančios savo Tėvų, Šeimos, Giminės muzikos garsais įprasmintą gyvenimo liniją: dainininkė Ieva Prudnikovaitė, operos solistės Asmik Grigorian, Ieva Barbora Juozapaitytė; pianistė Onutė Gražinytė, pirmoji fleita Airijos RTE Radijo orkestre Silvija Ščerbavičiūtė; seserys smuikininkė Saulė Rinkevičiūtė ir pianistė, lavinamųjų žaidimų ir žaislų parduotuvės internete lavi.lt savininkė Rūta Rinkevičiūtė-Buškevics; vertėja, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalo „Bravissimo“ redaktorė Laūra Karnavičiūtė.

Tegul išsakytos mintys, pasidalinimai patirtimis įkvepia ir skatina Tėčius kurti savo autentiškas tėvystės istorijas, o mus, Dukteris, stiprina tuo ypatingu žinojimu, kad esame Karalių dukterys.

Vaikystės atgarsiai

– Pasidalinkite savojo ryšio su Tėčiu pajauta, ankstyviausiu prisiminimu.

Ieva Prudnikovaitė: Ryšys, kuris natūraliai užsimezgė pradedant mano gyvybę ir kuris, nuolat auginamas, puoselėjamas, kuriamas, yra toks stiprus, kad netgi sudėtinga išskirti konkretų ankstyviausią prisiminimą. Jis būtų apie save pačią. Save matau kaip daugybės genetinių vingių, gyvenimiškų istorijų, likimų tęsinį. Biologinius tėvus turime visi, tačiau ne visiems pasiseka šalia turėti Žmogų. Man pasisekė.

Asmik Grigorian: Išskirti pirmą – sudėtinga, nes mąstant iškyla labai daug prisiminimų. Veikiausiai pirmas, kai buvau dar visiškai maža, labai ryškiai regiu tokią nuotrupą: medinė lovytė ir Tėtis, kuris mane iš jos iškelia ir pabučiuoja.

Asmik Grigorian su Tėčiu Gehamu Grigorianu / Asmeninio archyvo nuotr.

Onutė Gražinytė: Prisimenu, kaip su Tėčiu bei broliu namuose žaisdavom „kautynes“ – kupini džiugios meilės įnirtingai grumdavomės salone ant kilimo. Prisiminus tai, iškyla vaizdinys Tėčio, taip nuoširdžiai šiuo keistu žaidimu besidžiaugiančio, besijuokiančio, kad net besidrovinčio savo šypsenos, bandančio ją sulaikyti, bet jausdavau, jog kaskart iš širdžių gilumos kvatojomės visi kartu.

Visada degiau noru su Tėčiu viskuo dalintis: parodyti Jam savo žaislą, papasakoti perskaitytą mintį vaikiškoje enciklopedijoje ar kokį tos dienos nutikimą... Jis mane skatino būti atvirą, pastabią, veiklią.

Tikriausiai pats ankstyviausias, gan miglotas vaizdinys – mano vienerių metų gimtadienis, kažkas mane laiko ant rankų ir rodo pasaulį. Aš aviu raudonus batukus. Ilgą laiką maniau, kad tai tiesiog ryškiau įsiminęs sapnas. Tačiau vėliau pamačiau būtent šį vaizdą įraše.

Mane ant rankų laikė ir pasaulį rodė Tėtis.

Silvija Ščerbavičiūtė: Ankstyviausias atsiminimas: penkerių ar šešerių vykome dviese su Tėčiu į Klaipėdą. Tėtis – klaipėdietis, pajūrio žmogus, tad man Lietuvos pajūris ir vasara asocijuojasi su Juo. Kėlėmės iš Klaipėdos į Smiltynę keltu, buvo gražus, saulėtas labai ankstyvas vasaros rytas. Iš kelto bijojau išlipti. Iš tikrųjų tai buvo mažas laivukas, iš kurio išlipdamas turėjai žengti ant juodos padangos! Belipant nusmuko ir netyčia už borto nukrito mano violetinė guminė šlepetė… Atsimenu Tėtį (arba kaip šeimoje Jį vadiname – Tetį) mane prilaikantį, kad nepaslysčiau. Tą palaikymo, saugumo jausmą visada jaučiu, kai Tėtis šalia. Tąkart Jis netgi sugebėjo išgelbėti ir mano šlepetę, kuri ilgą laiką einant iki jūros dar labai juokingai žlagsėjo… Tėtis nepyko, Jis juokėsi!

Susikibę rankomis smagiai ėjome jūros link ir staiga pamačiau pardavinėjamus rankšluosčius, tarp kurių – nuostabiai gražų žalią, margintą baltais dalmatinais... Labai patiko 101 dalmatino istoriją, tad vos pamačiusi rankšluostį, užsimaniau. Iš karto ėmiau prašyti Tėčio, kad jį man nupirktų... Tais laikais jie buvo brangūs, o mūsų šeima gyveno taupiai – neišlaidaudavome, tad gerai supratau, kad mano prašymas vargiai išsipildys… Tačiau mano begaliniam džiaugsmui Tėtis, pasižiūrėjęs į dideles prašančias akis, ištarė tą nuostabų žodį „gerai“. (Šypsosi.)

Tai – vienas iš nuostabiausių mano vaikystės prisiminimų, keliantis pačius šilčiausius jausmus; o rankšluostis, vadinamas „šuniukų“ rankšluosčiu, iki šių dienų yra mano palydovas važiuojant prie jūros. Tėtis mane pats išmokė plaukti, tačiau iki šiol, nors man jau 27-eri, Jis visada stovi krante, stebi ir saugo mane, besimaudančią bangose, tad jūra man asocijuojasi su Tėčiu.

Rūta Rinkevičiūtė-Buškevics: Man svarbiausia, kad tas ryšys yra, kad jaučiu Tėčio rūpestį, dėmesį, net jeigu ir ilgesnį laiką nesimatome, nesusiskambiname, Tėčio buvimą jaučiu. Galbūt anksčiau ryšys nebuvo toks aiškus, sąmoningas, daugiau savaimingas, tačiau su metais, tapdamas vyresnis, imi suprasti, kad viskas reikalauja pastangų, tavo laiko, atsidavimo. Ryšys yra abipusis santykis, tad, manau, ir Tėčiui nebuvo viskas taip paprasta. Todėl itin vertinu ir branginu mūsų santykį. Tėtis su visais savo vaikais yra sukūręs autentišką ir unikalų ryšį, Jis žino, kas kiekvienam mūsų artimiausia, svarbiausia. Tai ypatinga, kad jaučiame vienas kitą.

Ieva Barbora Juozapaitytė: Man labai sudėtinga sakyti „Tėvas“ ar „Tėtis“, nes nuo mažų dienų iki šiol – tai yra mano Tėvelis. Niekaip kitaip. Žinau, gali atrodyti keista, gal net šiek tiek juokinga, kai suaugusi moteris savo Tėvus vadina „Tėvelis ir Mamytė“. Tačiau žinau, kad turintys artimą santykį su savo Tėvais mane puikiai supras: juk šiuose žodžiuose sutelpa meilė, rūpestis, draugystė...

Juozapaičių šeima. Šv. Kalėdos / Asmeninio archyvo nuotr.

Daugelis galėtų pamanyti, jog dėl Tėvelių darbų gausos galėjau augti stokodama dėmesio, tačiau nuo mažų dienų buvau Jų „uodegėlė“, kuri sekiojo paskui juodu iš vieno krašto į kitą.

Mano Tėvelis – operos solistas ir LR Seimo narys – profesorius Vytautas Juozapaitis visada turėjo rimto, griežto, gana kategoriško žmogaus įvaizdį, tačiau tai – toli gražu nuo realybės. Šeimoje Jis – Karalius pačia geriausia šio žodžio prasme. Turėdamos tokį Karalių, mes, Jo dukrytės – Vaida, Vaiva ir aš, Ieva, – galime jaustis tikros princesės, o Mamytė – tikriausia Karalienė.

Prisimenu, kaip drauge su Tėveliu eidavome į Jo darbą – Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, tada dar tikrai nežinojau, kad vieną dieną ten studijuosiu. Pamenu, jog kartais Jis griežtokai kalbėdavo su savo studentais, kai jie, būdami, švelniai tariant, „vaikėzai“, išpūstomis akimis žiūrėdavo ir nesuprasdavo, o galbūt nenorėjo suprasti, apie ką yra kalbama. Tačiau Tėvelis, žvelgdamas į mane, pamerkdavo akį ir nusišypsodavo.

Tik dabar, būdama suaugusi, suprantu, kad tai nebuvo vien dukrytės pakibinimas, tačiau Jis leido man suprasti, kad, net mylint visa širdimi, kartais reikia pasakyti griežtesnį žodį vien dėl to žmogaus gerovės.

Laūra Karnavičiūtė: Visi ankstyviausi suvokimai apie Tėtį, pianistą Jurgį Karnavičių, susiję su muzika – ypač ryškiai širdyje iškyla Oliviero Messaieno „20 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“, kuriuos skambindavo jaukaus charakterio fortepijonu „Bechstein“ šalia mano mažytės vaikiškos lovelės. Tėčio švelnios rankos visada gebėjo karališką instrumentą prakalbinti itin jautriai ir minkštai; ryškiai prisimenu, kaip tas minkštumas apgaubdavo mane, kurdamas nepaprasto saugumo ir meilės jausmą. Galbūt būtent dėl šių emocijų iki šiol itin žavi fortepijoninė muzika, kurioje visada nejučia ieškau tų vaikystės atgarsių.

Laūra Karnavičiūtė su Tėčiu Jurgiu Karnavičiumi. Druskininkai. 1996. / Asmeninio archyvo nuotr.

Mylėsiu labiau už viską pasaulyje

– Pasidalinkite atsiminimu, kuris galbūt net nežinia kodėl iškyla vaizduotėje kaip pats gyviausias ir tikriausias suvokimas, jog tai – mano Tėtis.

I. Prudnikovaitė: Negaliu nepaminėti kūrybinio aspekto, nes profesine prasme pasirinkau eiti Tėčio pėdomis, labai svarbus ir mudviejų mokytojo–mokinio ryšys. Ypatingas emocinis pasitenkinimas apima esant kartu scenoje – tai ir pagarba, pasididžiavimas, lygiavimosi objektas. Tačiau ryškiausias prisiminimas, kuris Tėvo asmeniui suteikia dar didesnį svorį, yra Jo dalyvavimas mano tapsmo Motina momente. Man tai yra didžiausio pasitikėjimo, artumo, palaikymo išraiška.

Vladimiras Prudnikovas su dukrele. Fortepijoninės pamokos. Ievos vaikystė / Asmeninio archyvo nuotr.

A. Grigorian: Tėtis man buvo tarytum „atostogų žmogus“. (Juokiasi.) Matyt, tai Jam suteikė dar gerokai didesnės vertės ir prasmės. Be abejo, Jis visada buvo itin laukiamas, tad ir atsiminimai kupini džiugesio. Visad atostogos, laisvė veikti, ką nori. Gerai pamenu, jog visas kiemas laukdavo atvykstant mano Tėčio, nes Jis atnešdavo labai daug lauktuvių, kurias mes, kiemo draugai, be galo laimingi dalindavomės.

Labai ryškus momentas, kurį tik suaugusi iki galo supratau, kai Tėtis nusprendė išvažiuoti iš Lietuvos. Jis su ašaromis man pasakė: „Žinok, nesvarbu kas, aš visada tave mylėsiu labiau už viską pasaulyje.“

Atmintyje išliko, kaip mes traukiniu važiavome, berods, į Sankt Peterburgą. Aš gulėjau antrame aukšte, o Tėtis – pirmame, ir pasakojo Giacomo Puccini operos „Bohema“ siužetą – giliai, jautriai, susigraudinęs...

Tikriausiai net Mama nežino (juokiasi), kaip Amsterdame Tėtis labai norėjo nueiti į kazino. Jis mane kažkam paliko kavinėje, paprašęs pažiūrėti, ir pasakė, kad jeigu išloš, nupirks man pačiūžas, kurių aš labai norėjau. Atsimenu, stoviu ir laukiu, o tada pamatau Tėtį, išeinantį iš kazino su iškeltu liuksu, ir užplūsta laimės džiugesys, kad tuoj gausiu savo išsvajotas pačiūžas.

Regiu Tėtį, išeinantį iš savo sodo, nešiną pomidorais, dedantį man juos į burną. Šis vaizdinys man asocijuojasi su Tėčio rūpestingumu. Iki šiol, kai nuvažiuoju į Armėniją, visad atrodo: atsidarys vartai, Tėtis išeis iš savo sodo su pomidorais ir pasakys: „Mano mažoji mergaite.“

O. Gražinytė: Tėčio pagalvės kvapas; dar „Aidijos“ skambesys; o kai įsikimbu Jam į parankę, kai apsikabinam ar laikomės už rankų, tada jaučiu, kad Jis šalia, o vidumi dar žymiai arčiau.

Romualdas Gražinis su dukra Onute Gražinyte / Asmeninio archyvo nuotr.

S. Ščerbavičiūtė: Dievinu vandenį kaip ir Tėtis, tad, pagalvojus apie Jį, iš karto regiu saulę, uodžiu sūrų vandenį, girdžiu jūros ošimą mums besipliuškenant bangose. Apima nuostabus laimės pojūtis, prisimenant, kaip Tėtis paimdavo už rankų ir tempdavo mane vandenyje tai į vieną, tai į kitą pusę. Jausmas – tarytum skrisčiau. (Šypsosi.) Tokie mes iki šiol esame – jūrų ruoniai... (Juokiasi.)

R. Rinkevičiūtė-Buškevics: Prisiminimų yra labai daug. Visas mūsų šeimos gyvenimas meno pasaulyje vaikų akimis atrodė labai ryškus. Daugybė momentų išliko atmintyje – koncertai, kelionės, ypač jos. Man atrodo, kad Tėtis su Mama sugebėjo suderinti ir mums perteikti tą koncertinį gyvenimą, mes visa tai matėme iš labai labai arti.

O pats ryškiausias atsiminimas, kai jau aš pati grojau. Turėjau Piotro Čaikovskio Pirmojo koncerto fortepijonui su orkestru turą Vokietijoje. Tada ypač atsiskleidė Tėčio begalinė kantrybė. Šis kūrinys – sudėtingas ir buvo tikrai nelengva ištverti koncertus, kai turi groti kiekvieną dieną ar kas antrą. Tikriausiai būtent tada aš supratau, koks sudėtingas muzikanto kelias – arba jį įveiki, arba renkiesi kitą.

Aš manau, kad kiekvienas žmogus pats renkasi, ką jis gali, ko nori, kaip nori gyventi, turi vadovautis intuicija, klausti savęs ir tikėti vidiniu balsu. Turo metu jaučiau didžiulį stresą, o Tėtis su begaline kantrybe, dėmesingumu savo vaikui buvo šalia. Šiuo sudėtingu etapu mes labai suartėjome, buvome kartu ir nugalėjome. Paskui prasidėjo kitas etapas – lengvesnis – šeimos kūrimas, be kurio moteris, bent jau aš tikrai, negalėtų gyventi.

Seserys Saulė Rinkevičiūtė ir Rūta Rinkevičiūtė-Buškevics / G. Jauniškio nuotr.

S. Rinkevičiūtė: Tėtis mano atsiminimuose visada yra scenoje. Nežinau, kuris prisiminimas yra ankstyviausias, bet ir jis turbūt scenoje. Matyt, todėl, kad Tėtis retai būdavo namuose. Buvo jo karjeros viršūnė, tad labai daug keliavo. Matydavome Jį scenoje ir tai visada būdavo ryšku, įsimintina.

Kartais į ilgesnes gastroles Jis pasiimdavo ir šeimą. Labai gerai prisimenu gastroles Savonlinoje (Suomija), kur praleidome du mėnesius. Tėtis rengė Giuseppe`s Verdi „Nabucco“ ir Richardo Wagnerio „Skrajojančio Olando“ pastatymus. Nepamenu, kuriais metais tai buvo, tačiau su Rūta buvome dar tikrai mažos. Kasdien būdama repeticijose, bėgiodama užkulisiuose, gadindama grimą Vladimirui Prudnikovui ir Irenai Milkevičiūtei, laukdavau, kol Tėtis baigs repeticiją.

Tėtis man visada scenoje...

Vienas iš įsimintų momentų – Tėtis, sėdintis po obelimi su partitūra. Vasarą Jis mėgdavo važiuoti į kaimą. Ten Jis ilsėjosi. Tiesa, irgi su partitūra. (Šypsosi.) Arba vis bandydavo pataisyti savo motociklą „Jawa“, nes vis kas nors neveikė. (Juokiasi.)

I. Barbora Juozapaitytė: Tiek daug atsiminimų, tiek daug jausmų ir emocijų kyla vien pagalvojus. Apima šviesus graudulys. Tikrai ne liūdesio, o džiaugsmo ir laimės graudulys... ir dėkingumas, kad man aukščiausiasis padovanojo tokią dovaną – tokius Tėvus...

Tas griežtumo, švelnumo ir nuostabaus humoro jausmo santykis tiesiog tobulas. Jis visada net pačiose liūdniausiose ir sudėtingiausiose situacijose moka išvairuoti ir nupūsti rūpestį.

Jausmas ir žinojimas, kad Jis čia, šalia, – labai svarbus.

Vytautas Juozapaitis su dukterimi Ieva Barbora Juozapaityte. 2022. / D. Matvejevo nuotr.

L. Karnavičiūtė: Šeimoje visi esame nuoširdūs gyvūnų mylėtojai, ieškantys su jais ypatingo ir labai turtingo santykio. Galbūt todėl ir prisiminimuose iškyla mano Tėtis, kelias valandas savo glėbyje kantriai šildantis į tankią antklodę įsuptą mažytį, išsekusį katinėlį, kurį visai netikėtai parnešiau iš gatvės... Pamenu, kaip tąkart sėdėjo nejudėdamas, visą dėmesį sutelkęs į tą trapią gyvybę, tarsi tyliai gydydamas ją nuo viso šio pasaulio atšiaurumo ir skausmo. Toks yra mano Tėtis.

Jo meilė

– Tėtis – kas Jis man, kas aš Jam? Galbūt muzikinis kūrinys tai atliepia, perteikia?

I. Prudnikovaitė: Tėčio universalumas visomis prasmėmis daro Jį tikruoju tos „uolos“, į kurią gali remtis, ar, reikalui esant, už jos pasislėpti, pavyzdžiu. Manyje Jis, tikiu, mato vis tą pačią ugningą mergaitę, kuri į Jo gyvenimą įneša kartais labai reikalingų emocinių prieskonių. Kūrinys – galbūt Giuseppe`s Verdi „Requiem“...

A. Grigorian: Tėtis yra mano tikrasis džiugesys, ta neišsenkama šviesi saulės energija, kuri teka manyje. Tai yra mano Tėtis, o kartu ir drąsa bei gyvenimo meilė.

Mama yra mano santūrumas, intuicija, tam tikra ramybė ir gerumas, o Tėtis yra visiškai kitokia – saulės, džiugesio ir gyvenimo meilės energija.

Kas aš buvau Tėčiui? Tai galėtų pasakyti Jis, bet, deja, negali. Aš manau, kad buvau Jo meilė.

Labai daug keliavau su Tėčiu, daug Jo klausiau, girdėjau, tad be galo daug muzikos man yra Tėtis. Galbūt išskirčiau vieną Piotro Čaikovskio operos „Pikų dama“ ariją, kuriai suskambus, aš girdžiu vien tik Tėčio balsą.

O. Gražinytė: Mūsų ryšys – vienintelis ir ypatingas, ir Jis yra tik mūsų. Viskas nulemta iš aukščiau – skaudžiai paprasta: aš esu Jo Dukra, Jis yra mano Tėtis. Būtent toks Jis ir yra: ypač paprastas ir toks nuoširdus, kad net širdį skausteli.

Muzika man visad turi ryšį su Tėčiu. Dvidešimtmečio proga man Tėtis padovanojo savo sukurtą kūrinį „Vigniti Somnium“ („Dvidešimt sapnų / svajonių“). Jį pirmą kartą grojau šiais metais, per Jo jubiliejų. Kūrinėlį ruošiau ilgai, Tėtis mano, kad dėl to, jog nepatogiai sukomponavo. Tai – netiesa. Bandžiau prie „Vigniti...“ prisiliesti ir anksčiau, bet visad apsiašarodavau, nežinojau, kaip prie tokio brangaus arčiau prieiti, paimti „į savo rankas“. Džiaugiuosi, kad tam subrendau. Besimokydama vis sustodavau ir pasakydavau: „Čia – visiškai Tėtis!“

Onutė Gražinytė su tėčiu Romualdu Gražiniu. Jubiliejaus akimirkos / J. Anušauskienės nuotr.

S. Ščerbavičiūtė: Tėtis man nuo mažų dienų ir iki šiol – uola, į kurią galiu atsiremti, Jis – didžiulis autoritetas ir įkvėpimas gyvenime, taip pat ir muzikinėje karjeroje.

Muzikos kūrinys, primenantis Tėtį – Piotro Čaikovskio Penktoji simfonija, lėtosios dalies valtornės solo… Tėtis visada šią solinę partiją sugroja taip nuostabiai gražiai, jautriai, minkštai ir muzikaliai. Valtornė – Jo vidinis balsas, ji pratęsia tai, ką Jis galėtų padainuoti iš savo paties sielos... Jo emocinis jautrumas grojant, Jo gražus, švelnumo, tvirtumo ir ekspresijos pilnas garsas visada skamba mano atmintyje. Valtornė – ne lengviausias instrumentas, bet Tėčiui ji kaip Dievo duota.

Silvija Ščerbavičiūtė su Tėčiu Gintaru Ščerbavičiumi / Asmeninio archyvo nuotr.

R. Rinkevičiūtė-Buškevics: Tikrai simfonija, labai konkreti – Piotro Čaikovskio „Manfredas“.

S. Rinkevičiūtė: Tėtį visada vadiname Tėveliu. Niekada Tėčiu. Iki šiol turbūt nė karto nesu į Jį kreipusis kitaip kaip Tėvelis. Aš Tėčiui esu vaikas. Iki šiol. Niekaip negali suvokti, kad man jau 36-eri. (Šypsosi.) Jis stengiasi manimi pasitikėti, leisti pačiai spręsti (ir Jam neblogai sekasi (šypteli)), tačiau aš Jam visad esu vaikas, kurį Jis stengiasi apsaugoti, pamokyti...

O dėl muzikos, įvardinsiu kompozitorius: Piotras Čaikovskis ir Gustavas Mahleris. Tėtis yra pats nuostabiausias atliekant būtent Čaikovskio simfonijas: „Manfredas“ ar Penktąją, Šeštąją. Taip pat Jo arkliukas yra Mahleris. Ta didybė... Aš ir pati be galo mėgstu šiuos kompozitorius. (Šypsosi.)

I. Barbora Juozapaitytė: Tėvelis – mano autoritetas ir, kaip mano Mamytė sako: „Jis mūsų šeimos ąžuolas“, – tai tikrų tikriausia tiesa!

Tas saugumo ir užtikrintumo jausmas, kas gyvenime benutiktų, – Jis visada šalia. Ir visai nesvarbu, ar už metro, ar už tūkstančio kilometrų, nes meilė ir bendrystė yra visur ir visada. Jis man daugiau nei draugas, juk draugams viską turi sakyti, aptarti, o su Tėveliu dažnai užtenka ir patylėti, nes Jis viską supranta ir jaučia. Tėvai – mano mokytojai ir autoritetai, draugai ir bendrakeleiviai, tvirtovė, pūkuoti meškiukai, druska ir pipirai – viskas, ko reikia. Kai gera net tada, kai sunku...

Galiu įsivaizduoti, jog dabar skaitydami pagalvojote, kad viskas rožėmis klota ir aš siaubingai išlepinta dukra... Anaiptol!.. Mes – šeima, kaip ir kitos, kuriose aistros liejasi laisvai. (Šypsosi.) Tačiau, kaip ir minėjau, net kartais pasakytas griežtas žodis liudija tik dar didesnę meilę. Skamba keistai, bet tik po kurio laiko supratau, kad tai yra didžioji mokykla – kad tapčiau dar tvirtesnė, savarankiškesnė ir kartu dar labiau atjaučianti. Tokia stengsiuosi būti tik Jų dėka, todėl, nors šis interviu skirtas Tėvo dienai, patikinu, kad Jiedu yra vienis, vienas kitą papildo ir man abu yra vienodai brangūs!

Labai sudėtinga išskirti konkretų kūrinį ar dainą, juk visa muzika yra mūsų šeimos jungiamoji grandis. Esame palaiminti galėdami dalintis muzikos džiugesiu ir gelme būdami drauge scenoje ir ne tik. Tėvelį man labiausiai primenanti opera yra Giuseppe`s Verdi „Rigoletto“. Būtent ji dėl visų gražiausių priežasčių tapo ir mano svajonių opera, juk tai bene vienintelė opera, kurioje galėtume būti, kaip ir esame gyvenime: mylintis Tėvas ir mylinti dukra. O dar ir balso tipus atitiktų... (Šypsosi.) Žinau, kad dangus mums dovanos tą aukštį ir laimę patirti daugybę nuostabių akimirkų operos scenoje drauge!

Nuostabioji pop klasika – „My Way“, kuriai lietuvišką tekstą parašė mano mamytė Eglė Juozapaitienė – „Esu laimingas“, manau, kad ji – viena iš mano Tėvelio vizitinių kortelių.

Ieva Barbora Juozapaitytė su tėčiu Vytautu Juozapaičiu. Metų koliažas / Asmeninio archyvo nuotr.

L. Karnavičiūtė: Mūsų su Tėčiu santykis – labai ypatingas ir daugiabriaunis; turime savų ritualų, savų juokų, apie kuriuos nežino likęs pasaulis, nuostabių kelionių, į kurias mėgstame leistis dviese, be kompanionų. Tėtis yra mano didysis pagalbininkas, patarėjas, ranką ištiesiantis draugas. Norisi tikėti, kad apie mane galėtų pasakyti tą patį.

Tikriausiai kaip ir daugumai muzikantų atžalų, man Tėtis asocijuojasi su pačia Muzika. Jam keliaujant savąją artisto, atlikėjo kelionę, nuolat keitėsi skirtingų kūrinių, epochų, stilių peizažai, tad ir aš nuolat juose kurdavau naujus Tėčio portretus. Pastaruoju metu mus abu itin stipriai jungia Philipo Glasso muzika: sužavėta susitikimo su šiuo kompozicijos maestro ir jo efemeriškų etiudų fortepijonui, padovanojau Tėčiui jų natas – džiaugiuosi, kad etiudų muzika Jam puikiai prilipo ir ėmė skambėti koncertuose.

Visada jaučiu ypatingą emocinį virpulį klausydama, kaip Tėtis skambina Glassą: atrodo, ta muzika tokia paprasta, kartais monotoniška ar sudaryta vos iš kelių garsų, tačiau už jų – okeanas, smingantis tiesiai į širdį. Matyt, toks ir mūsų ryšys: autentiškas, neužkrautas nereikalinga beletristika, plaukiantis kasdienybe, bet visada įtekantis į platų okeano glėbį.

Laūra Karnavičiūtė su Tėčiu Jurgiu Karnavičiumi. 1991. / Asmeninio archyvo nuotr.

Tiesos prizmė, meilės pagrindas

– Jūsų patyrimu, įsivaizdavimu ir suvokimu – svarbiausios Tėčio duotys man, kodėl aš esu aš santykio su Tėčiu, Jo įtakos, pavyzdžio, autoriteto akivaizdoje?

I. Prudnikovaitė: Duotybė visada buvo ir yra dovanojamas laikas ir besąlygiška meilė. Esu įsitikinusi, kad į žmonių tarpusavio santykius reikia daug investuoti – tik tada jie prasmingi, gilūs ir tikri. Nemėgstu drungnumo. Abipusiai jaučiame poreikį daug bendrauti. Laisvalaikį taip pat dažnai leidžiame kartu. Iš Tėčio paveldėjau aštroką charakterį, mokėjimą bendrauti, adekvatų savęs vertinimą. Jis – autoritetas ne tik man ar mano vaikams, o tai kelia dar didesnę pagarbą.

A. Grigorian: Tėčio duotys ir yra tas begalinis džiaugsmas ir begalinė gyvenimo meilė. Tai yra didžiulė dovana. Aš myliu viską: myliu žmones, myliu patį gyvenimą; turiu beprotišką apetitą viskam; mane džiugina viskas. Tai yra tikrai be galo didelė dovana, kurioje yra labai daug mano Tėčio.

Kalbėjau apie drąsą. Iš tiesų manau, kad ją paveldėjau iš abiejų Tėvų, nes Jie abu labai savitai ir skirtingai yra be galo drąsūs žmonės. Ši savybė man yra viena iš brangiausių.

O. Gražinytė: Neretai savęs to klausiu. Jaučiu: esu Tėvelio Dukrelė, kad ir ką tai reikštų. Tų duočių daug ir jas užčiuopti nėra paprasta, o jei bandyčiau protu su(pa)prastinti, tikriausiai sprogčiau. Visai neesminga, bet tikrai Tėčio – apvalus veidukas ir mano nosytė. Galbūt nagai. Nors dėl pastarųjų dviejų Jis visad ginčijasi, sako, kad mano žymiai gražesni.

S. Ščerbavičiūtė: Tėtis, atlikdamas savo tėvišką pareigą, kartu su Mama užaugino dvi gražiai išauklėtas dukras. Tėtis mane įkvėpė būti atsakingą visose gyvenimo srityse, įskiepijo moralės ir kultūros vertybes, skatino domėtis politika, istorija, pažinti pasaulį, siekti aukščiausios grojimo kokybės, būti disciplinuota.

Savo atsidavimo darbui pavyzdžiu parodė, kad ryžtu, pastangomis ir valia įmanoma pasiekti profesinių tikslų, patenkinti asmenines ambicijas ir kartu sukurti gražią šeimą, jaukius ir mylimus namus. Tai matydama stengiuosi sekti pavyzdžiu – būti atsakinga, aštraus proto dukra, kuri visada pasiruošusi siekti muzikos idealo!

R. Rinkevičiūtė-Buškevics: Galbūt anksčiau jutau atsakomybę, kad turiu pateisinti Tėčio lūkesčius muzikos pasaulyje, bet laikui bėgant mano pajauta ir suvokimas pasikeitė, taip pat, atrodo, pasikeitė ir paties Tėčio žvilgsnis į mane, tapo visiškai aišku, kad niekam nieko neturiu įrodyti.

Labai sudėtinga pasakyti, kokia stipri Tėčio įtaka. Jis yra visame kame. Mūsų su seserimi suvokimas, mąstymas suformuotas ir pagrįstas Tėčio, abiejų Tėvų pasaulėvoka, nes viskas eina iš šeimos, Tėvai viską perteikia, perduoda savo vaikams. Jau vėliau pats įgyji patirties, žinių, bręsti, tačiau tavo esaties pagrindas – vaikystė, šeima, Tėvai.

Vertybės, gyvenimo principai, požiūris yra įgyta, Tėčio suteikta. Mano požiūris atitinka Jo požiūrį į gyvenimą, kaip elgtis su žmonėmis. Jis įdiegė, kad turiu būti sąžininga su savimi, taip pat ir su kitais. Svarbiausia vertybė – teisingumas, tikrumas gyvenime. Tikrai ji man perduota Jo – gyvenimo pajauta per tiesos prizmę. Ją turint, gyvenime viskas vyksta lengvai, savaime susidėlioja tiek darbe, tiek šeimoje, viskas – meilės pagrindu. Tiesos prizmė yra meilė vieno kitam, šeimai, apskritai žmonėms. Tai didžiausia vertybė.

Gintaras Rinkevičius su dukterimis Rūta ir Saule bei Petru Bingeliu ir Vita Šiugždiniene po koncerto „Queen Symphony“ / G. Jauniškio nuotr.

S. Rinkevičiūtė: Tėvelis man yra autoritetas, įdiegęs visas turimas vertybes. Man visada buvo labai svarbu nenuvilti Tėčio, negalėjau įsivaizduoti, kad Jis manimi nusivilia... Laikytis duoto žodžio Tėčiui, elgtis taip, kad Jis manimi didžiuotųsi – iki šiol svarbiausia. Gerai, kad nebuvau maištautoja, kuri nueitų visai kitais keliais, negu Tėtis linkėtų... Visada buvo ir yra svarbu – Jo nenuvilti.

I. Barbora Juozapaitytė: Tėvelio sprendimai, žinios, pasirinkimai man visada atrodo patys teisingiausi. Būtent todėl visos šeimos moterys eina pasitarti su Juo visais klausimais. Jis žino atsakymus į visus klausimus arba pasako taip, jog pats greitai supranti, ką rinktis, nors galbūt ne visada norisi vienaip ar kitaip elgtis, jauti: patarimas – vertas daugiau nei apmąstymo.

Su metais Tėvelis tampa vis atlaidesnis ir supratingesnis, nors mano jaunatviškas maksimalizmas daro savo: man vis norisi bėgti, viską užkariauti ir įrodyti tiesą visur ir visada... Būtent todėl retsykiais girdžiu: „galbūt nereikia taip“, „atlaidžiau, šiek tiek ramiau“, „išlauk, nurimk“, „daryk ir viskas pavyks“, „iškelk galvą ir pirmyn“, „paklausk, juk niekas neduos per galvą, o jeigu norės duoti, tai neleisk“ (šypsosi)...

O kas aš Jam esu? Manau, esu turtas, džiaugsmas, skausmas, jaudulys, pasididžiavimas... Mes, visos Jo mergaitės: mamytė Eglė, dukrytės Vaiva, Vaida ir aš, Ieva; anūkės Ugnė, Saulė, Austė ir Adelė, esame didžiausias Jo turtas, nors reikėtų pripažinti, jog kartais ir galvos skausmas... (Juokiasi).

Ieva Barbora Juozapaitytė su tėčiu Vytautu Juozapaičiu „Traviatoje“ / Asmeninio archyvo nuotr.

L. Karnavičiūtė: Tėtis, šalia daugybės kitų dalykų, man yra ir Žmogus, su kuriuo patiriu gražią savo giminės istoriją – Jo veide visada matau ir savo Senelį, ir Prosenelį. Tėčio dėka jaučiu jų buvimą šalia. Tėčio dėka gavau neįkainojamą dovaną priklausyti nuostabių žmonių linijai, visada alsavusiai muzikos garsais, puikių knygų puslapiais, paveikslų potėpiais, inteligencijos ir elegancijos dvelksmais. Jaučiu, gyvenime mane tai labai remia ir stiprina.

Vienintelis Žmogus Žemėje

– Atsitikimas, situacija, patirtis, žodžiai ar emocija, užliejantys, aplankantys dabar, mąstant apie Tėtį, arba visada, kai tik mintys aplanko Jį – „...“.

I. Prudnikovaitė: Pirma mintis – Jo rudos akys, kuriose telpa visa mudviejų istorija, pokalbiai, ginčai, juokai ir begalė nepasakytų, bet išjaustų dalykų.

A. Grigorian: Visa, kas susiję su Tėčiu, kupina šviesos. Net ir Tėčio išėjimas, nors iš esmės buvo labai netikėtas, bet tam tikra prasme šviesus. Viskas įvyko labai greitai, tačiau aš spėjau būti šalia Jam išeinant. Man buvo duota galimybė būti su Juo iki tol gana ilgai – beveik du mėnesius, – kaip gyvenime paprastai retai būdavo.

Ilgesys be galo stiprus. Kartais man atrodo, kad bėgant metams vis labiau stiprėja jausmas ir tu pasiilgsti jau ne tik to žmogaus, bet galbūt netgi labiau savęs to, kuris buvai, kai tas žmogus buvo šiame pasaulyje. Kartais aš labai ilgiuosi savęs, tos mažos mergaitės, kuri turėjo Tėtį, kuri turėjo tą vienintelį Žmogų Žemėje, kuriam ant kelių būdavo galima atsisėsti ir būti silpnai.

O. Gražinytė: Plūstu emocijomis bandydama suprasti ir išreikšti, koks Jis yra, kas Jis yra, kas Jis yra man... Jis tiesiog tokia natūrali ir neatsiejama dalis manęs, ir tai taip akivaizdu ir aišku. Bet kartais sunku net užčiuopti, juolab į žodžius „įrėminti“.

Kai patiriu tikrai puikiai, gyvybingai, jautriai ir įtikinamai atliekamą muziką – čia Tėtis. Pajuntu stiprų ryžtą ir gebėjimą susiimti – Tėtis. Būti visišku krykštaujančiu vaiku – vėl Tėtis. Kai skęstu emocijose – Jis. Kai viduje ieškau ir randu atleidimą ar užuojautą – Jis. Ir dar Mama. Jie kartu.

Tad galbūt mane labiau Jis aplanko patiriant pasaulį, o tada, galvojant apie Tėtį, man tiesiog gera.

Onutė Gražinytė su tėčiu Romualdu Gražiniu / Asmeninio archyvo nuotr.

S. Ščerbavičiūtė: Susimąsčius apie Tėtį apima geros emocijos, žinau, kad Jis vėl ruošiasi kitam atsakingam grojimui, praktikuojasi metų metus patikrintus valtornės pratimus, turbūt vakare po darbo prisėdęs kremta ką nors skanaus, žiūrėdamas politines žinias kartais net per tris skirtingų šalių kanalus... (Šypsosi.) Kartais apima ir liūdnos mintys, nes dažnai Jo nematau, gyvenu toli ir kalbamės gerokai rečiau negu su Mama. Būtų smagu dažniau susiskambinti.

Rūta Rinkevičiūtė-Buškevics: Brangiausia, ką turime – vienas kitą. Mūsų ryšys yra svarbiausia.

S. Rinkevičiūtė: „Jei negrosi, būsi asfalto lygintoja.“ (Juokiasi.) Jei rimtai, Tėvelis visada buvo labai griežtas. Pirmas Jo žodis, jei ko nors paprašydavome, visada būdavo „ne“. Pavykdavo išsiprašyti, bet reikėdavo daug laiko ir pastangų Jį įtikinti, palenkti... Dabar jau netenka Jo ko nors labai prašyti, o jei tenka, sekasi lengviau. (Nusijuokia.) Jo griežtumas tikrai įsiminęs, kaip ir teisingumas.

I. Barbora Juozapaitytė: Dabar, Jums atsakydama į šiuos klausimus, sėdžiu lėktuve, šniurkščioju nosį ir braukiu pavienes ašaras, riedančias skruostais... Matau, kad žmonės gal kiek keistai žiūri, bet dabar esu savo „kokone“, kur leidžiu įvertini, apgalvoti, prisiminti visus gražiausius prisiminimus – būtent tokie jausmai mane užplūsta kaskart, kalbant apie mano pačius brangiausius žmonės: Mamytę ir Tėvelį.

L. Karnavičiūtė: Ačiū už tai, kad tada, kai mano siela susitiko Tavąją sielą Begalybėje, Tu pasirinkai mane tapti Tavo Dukra.

Laūra Karnavičiūtė su Tėčiu Jurgiu Karnavičiumi. 2022 / Asmeninio archyvo nuotr.

Myliu Tave

– Tai, ką visada sakau Tėčiui, arba ko vis taip ir nepasakau – „...“.

I. Prudnikovaitė: Visada prašau, kad atrastų laiko sau, pailsėtų. Kita vertus, suvokiu, kad maksimalistinis požiūris į kūrybą ir mokytojavimą, tėviškas rūpinimasis ugdytiniais, kultūrinių renginių lankymas ir yra Jo variklis, Jo charakteriui labai tinkamas gyvenimo būdas. Ko nepasakau? Tiesiog dažniau turėčiau pasakyti, kad myliu. Tačiau Jis tai kuo puikiausiai žino.

Vladimiras Prudnikovas su dukterimi Ieva Prudnikovaite / M. Aleksos nuotr.

A. Grigorian: Nėra tokio dalyko, kurio nepasakiau, turbūt.

O. Gražinytė: Tu – mano pats mylimiausias, pats brangiausias ir pats gražiausias. Žinau, gramatiškai ne visai tikslu, bet būtent taip dažnai sakau.

Nesakau dažnai, kad man gera su Tavimi būti, nes tai – savaime aišku. Dabar bus dar aiškiau.

S. Ščerbavičiūtė: Dažniau reikėtų pasakyti tiesiog du paprastus žodžius: myliu Tave.

R. Rinkevičiūtė-Buškevics: Myliu Tave.

S. Rinkevičiūtė: Manau, aš pasakau viską. (Šypteli.) Visada pasakau, kad myliu, kiekvieną gimtadienį pasakau, kad Jis yra pats geriausias Tėtis pasaulyje. Tai galiu kartoti visada. Nors ir griežtas, tačiau – pats geriausias.

I. Barbora Juozapaitytė: Dėkojau, dėkoju ir dėkosiu už kiekvieną buvusią, esamą ir būsimą akimirką. Tikiu, kad Jis jaučia, kad esu Jo atrama ir parama, kaip ir Jis man.

L. Karnavičiūtė: – Man regis, ypač šiais laikais, dauguma kenčiame nuo to, kiek daug nesugebame arba nespėjame pasakyti – vis atrodo, kada nors ateityje, bet ta ateitis dažnai išnyksta, taip ir nesuteikusi daugiau progų. Nors pati stengiuosi savo jausmus išsakyti kiek įmanoma gausiau, kartais jų aidas neišvengiamai dingsta kasdienybės rūpesčiuose. Širdyje nuolat kartoju padėkas savo Tėčiui už tai, kad yra šalia, už suteiktą laimingą vaikystę, už vertingą gyvenimą, kurį gyvenu.

Laūra Karnavičiūtė su Tėčiu Jurgiu Karnavičiumi. Lukiškių aikštėje. 1993 / Asmeninio archyvo nuotr.

Dukters būtis ir duotis

– Mano žodžiai Dukterims – sau asmeniškai, visoms kartu ir kiekvienai individualiai, ir visiems Tėčiams – šiandien ir ateityje – „...“.

I. Prudnikovaitė: Dukros ir Tėvo ryšys – vienas iš stipriausių prigimtinių ryšių. Mane šiek tiek gąsdina dabartinio pasaulio atsiribojimas nuo tiesioginio kontakto, „gyvo“ potyrio, todėl linkėčiau rasti laiko tiesiog būti kartu – lėtai, kokybiškai, išjaučiant, mėgaujantis, siurbiant kiekvieno momento emociją...

A. Grigorian: Saugokim ir džiaukimės kiekviena sekunde, kol esam dukterys, kol turim tą laiką, kada galim būti mažytės ir saugomos. (Nusijuokia.)

O. Gražinytė: Kaip gražu, kad tėčiai yra. Kaip nuostabu, kad yra mūsų Vidiniai Tėčiai. Kiekvienoje dukroje. Vidiniais Tėčiais galime kliautis, Juose ieškoti paramos, gerumo, stiprybės; iš Jų kyla iššūkiai, tačiau Juose randame stiprybės. Svarbu atrasti tą „įsodintą“ meilę ir ja pasitikėti. Pajausti dėkingumą.

Tėčiai, ačiū, kad gyvenate kiekvienoje iš mūsų.

S. Ščerbavičiūtė: Mylėkime ir branginkime savo Tėčius, nes Jie visada, kad ir tyliai, atiduoda mums viską, ką turi.

R. Rinkevičiūtė-Buškevics: Būkime atviri sau ir kitiems.

S. Rinkevičiūtė: Dukrai Tėtis turi būti vyro idealas, pavyzdys. Tėčiai – būkite pavyzdžiai. Tačiau pasitikėkite savo dukromis, kad ir kaip norisi jas apsaugoti – joms reikia Jūsų pasitikėjimo ir palaikymo. O dukroms ir sau pačiai sakau: skambink, nuvažiuok, būk kartu, pasikalbėk. Kol gali.

I. Barbora Juozapaitytė: Saugokime ir branginkime kiekvieną akimirką, net ir tą, kada manai, kad ji – pati blogiausia. Kartais ta, sunkiausia akimirka, vėliau gali atrodyti pati gražiausia, o galbūt net laimingiausia.

Pasistenkime suprasti, priimti ir įsidėmėti, ką mums sako mūsų Tėvai: juk jie savo kūdikiui, – nepaisant jo amžiaus, – visada nori geriausio, todėl būkime dėkingi, mylėkime ir vertinkime kiekvieną minutę, linkėdami, kad jie būtų. Būtų visada. Sveiki ir laimingi.

Ieva Barbora Juozapaitytė su tėvais Egle ir Vytautu Juozapaičiais / Asmeninio archyvo nuotr.

L. Karnavičiūtė: – Mielos Dukros, dažniau atidžiai pasižiūrėkime į savo Tėčius – ne vien atliekančius gyvenimo skirtą tėvišką vaidmenį. Pamatykime juos ir kaip žmones su savomis istorijomis, patirtimis, svajonėmis, nusivylimais, pamokomis. Jie kartais juokiasi, bet kartais ir verkia. Gyvenkime drauge su jais įvairių skonių ir spalvų užpildytą gyvenimą, kaip sielos, kurios nuolat viena iš kitos mokosi. Ir mylėkime, visada mylėkime – ištikimai, atlaidžiai, džiaugsmingai.