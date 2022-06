Maskvoje veiklos nenutraukusi „The New Times“ redaktorė: žinau, kad mane gali nužudyti, bet grįžtu į Rusiją daryti to, ką moku geriausiai

Žurnalistė, „The New Times“ leidinio, Rusijoje uždrausto ir pripažinto užsienio agentu, vyriausioji redaktorė Yevgenia Albats LRT KLASIKAI tvirtina iš Rusijos nebėgsianti ir toliau rengsianti publikacijas apie įvykius Rusijoje iš pačios Rusijos, o ne iš saugių šalių. Ji kritiškai vertina kolegas žurnalistus iš Rusijos, kurie situaciją šalies viduje stebi ir apie ją rašo, būdami užsienio valstybėse.

Y. Albats drąsiai tęsia objektyvumu paremtą žurnalistinę veiklą šalyje, sukėlusioje karą Ukrainoje. Žurnalistė neigia skelbiamus statistinius duomenis, kad net 80 proc. rusų palaiko karą Ukrainoje ir Putino režimą. Apie visa tai ir daugiau LRT KLASIKA kalbina žurnalistę Y. Albats.

– Yevgenia, norėčiau pradėti nuo Michailo Chodorkovskio žodžių, kad valdžią Rusijoje gali pakeisti tik tauta, tačiau žvelgiant iš kitos pusės tą padaryti labai sunku, nes visi bijo pasekmių. Jūs taip pat galvojate, kad vienintelė viltis – Rusijos žmonės.

– Žinoma, be abejo, aš taip galvoju. Tik Rusijos žmonės gali pakeisti Rusijos valdžią. Man net nekyla klausimų.

– Bet tas kelias nėra lengvas.

– Labai įdomu, kai apie tai kalba Michailas Chodorkovskis, kuris pats gyvena Londone ir, žinoma, labai lengva atsakomybę permesti žmonėms, bet žinote, aš manau, kad tokio tipo režimai nežlunga dėl žmonių mobilizacijos stokos, tokio lygio režimai žlunga dėl elito skilimo arba, paprastai tariant, dėl perversmo.

Michailas Chodorkovskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tokio tipo režimų istorija rodo, kad žlugimas įvyksta mažiausiai dviem etapais: pirmiausia diktatoriui artimi elito atstovai įvykdo perversmą, nes diktatorius nebepateisina jų lūkesčių ir interesų... Tuomet į valdžią ateina kas nors iš artimo rato – dažniausiai tai karinė chunta, mūsų, Rusijos, atveju tai bus čekistai, o jau paskui, kadangi tokia valdžia neturės jokio legitimumo, tikėtina, kad viskas išsirutulios į demokratiškesnę sistemą.

– Procesas, apie kurį pasakojote, yra labai ilgas.

– Suprantate, aš nežinau, kaip bus... Aš nemoku burti kauliukais, nemoku žiūrėti į krištolinį rutulį ir nuspręsti, kaip bus ateityje. Aš jums pasakoju, kaip viskas aprašyta literatūroje. Aš vedu paskaitas apie autoritarinius režimus ir dažnai paskaitose pasakoju apie tai, kaip žlunga autoritariniai režimai.

Tokio tipo autoritariniai režimai kaip Rusijoje užsibaigia tokiu variantu, kaip papasakojau, greitesnio varianto, tinkamesnio ar patogesnio, deja, nėra, kai diktatorius valdžioje yra daugiau kaip 20 metų. Bet kokiu atveju to, kas buvo 1991 metais, kai Michailas Gorbačiovas atidavė valdžią ir leido pajusti laisvę totalitarinei šaliai, nebus. Antrą kartą toks malonumas neįvyks.

Michailas Gorbačiovas ir Borisas Jelcinas / AP nuotr.

– Jūs nešvelninate žodžių ir sakote, kad Putinas yra diktatorius ir mes turime reikalų ne su prezidentine respublika, bet su diktatorišku režimu, tačiau kaip jūs manote, ar tą supranta Vakarų valstybių valdžios?

– Tai žodžių žaismas. Pirmiausia Rusija yra neprezidentinė respublika. Joje yra mišri valdymo forma. Dažnai ją vadina superprezidentine respublika. Iš tiesų ji tokia pati kaip penktoji Prancūzijos respublika. Tai reiškia, kad valstybės galva nėra vykdančiosios valdžios galva.

Vyriausiasis kariuomenės vadas pasakė, kad Rusija gina Ukrainoje rusakalbius. Žmonės, kurie turi vaikų, yra pasibaisėję, nes supranta, kad jų vaikai bus mokomi būtent tokios istorijos, o ne tiesos apie tikrąją situaciją šiandienėje Ukrainoje.

Klasikinėje prezidentinėje respublikoje, tokioje, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), valstybės vadovas yra ir vykdomosios valdžios galva. Be to, tai yra žodžiai. Kai žmogus valdžioje yra daugiau kaip 20 metų ir kai jis valdžioje yra ne dėl to, kad laimi sąžiningus rinkimus, nugalėdamas opozicijos atstovus, bet todėl, kad jis turi valdžią ir jo rankose jėgos ir represinės struktūros, kas leidžia spausti bet kokią opoziciją, nėra kaip kitaip jo vadinti kaip diktatoriumi, autokratu ar kaip nors kitaip.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Žinote, Putinas turi vieną realų oponentą – tai Aleksejus Anatolijevičius Navalanas. Navalanas bandė užsiregistruoti į rinkimus 2017 metais, buvo sukūręs 84 rinkiminius štabus visoje šalyje, apvažiavo visą šalį nuo Maskvos iki tolimiausių pakraščių. Ir jo vis tiek neužregistravo į rinkimus, o paskui jį dar ir apnuodijo... Jis per stebuklą išgyveno ir tada, kai grįžo 2021 metų sausio 14-ąją į Rusiją, jį pasiuntė už grotų ir, kaip žinote, prieš kelias dienas apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendį Navalnui – 9 metai kalėjimo. Nesuprasi, dėl ko... Taip kad šiuo požiūriu Putinas yra diktatorius ir niekas, mano akimis, Vakaruose neabejoja tuo, kad valdžioje Rusijoje yra autokratas, diktatorius, kuris užgrobė valdžią ir į ją nieko neįleidžia.

Aš matau, kad Vakarai bijo eskalacijos, nes Rusija yra šalis, turinti branduolinį ginklą. Putinas yra ginkluotųjų pajėgų vadas, jo rankose raudonas mygtukas ir Vakarai bijo, kad atsakymas į tokius Vakarų veiksmus, kaip rimtų ginklų tiekimas į Ukrainą, gali būti Putino raudonojo mygtuko paspaudimas. Būtent tokio konteksto fone skamba visi Vakarų pareiškimai.

Visi bandymai susikalbėti su Putinu yra visiškai beprasmiški, nes tai KGB kultūra ir šioje kultūroje vaikinai supranta tik jėgos kalbą. Kai tik jie mato, kad prieš juos kas nors atsiklaupia ant kelių ir bando jų ko nors prašyti, jie tiesiog jį primuša. [...] Vienintelė išeitis Vakarams – parodyti savo palaikymą šaliai, kuri ginasi, ir pateikti pakankamai staigmenų agresoriaus pusei. Tai pozicija, kuri gali duoti kokių nors rezultatų.

Antras dalykas, man kaip žmogui, kuris skaito daug paskaitų apie autoritarinius režimus, atrodo, kad bandymai nuraminti tigrą narve yra beprasmiškas veiksmas. Man atrodo, kad visi bandymai susikalbėti su Putinu yra visiškai beprasmiški, nes tai KGB kultūra ir šioje kultūroje vaikinai supranta tik jėgos kalbą. Kai tik jie mato, kad prieš juos kas nors atsiklaupia ant kelių ir bando jų ko nors prašyti, jie tiesiog jį primuša.

Taigi, kol Vakarai demonstruos silpnumą, kaip atsakymą gaus smūgį kumščiu. Todėl aš manau, kad Vakarai elgiasi neracionaliai ir visa tai paremta neteisinga Rusijos režimo analize ir, svarbiausia, Vakaruose nesuprantama, kokia korporacija dabar kontroliuoja valdžią Rusijoje. Vienintelė išeitis Vakarams – parodyti savo palaikymą šaliai, kuri ginasi, ir pateikti pakankamai staigmenų agresoriaus pusei. Tai pozicija, kuri gali duoti kokių nors rezultatų.

– Yevgenia, jūs ne kartą jau paminėjote, kad dėstote apie autoritarinius režimus. Ar buvo istorijoje diktatorių, panašių į Putiną?

– Žinote, diktatorių būna visokių. Juk tai žmonės, tačiau mes pirmiausia kalbame apie institutus, apie režimus. Tokio tipo režimų jau buvo. Panašus buvo Franko režimas Ispanijoje, Mussolinio režimas Italijoje, Salazaro režimas Portugalijoje. Panašių variantų buvo ir Lotynų Amerikos šalyse. Taigi, kokio nors ypatingo, savito braižo režimo Rusijoje nėra.

Maskvos patriarchas Kirilas, Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Jūs taip pat rašote ir publikacijas apie tai, kas vyksta Rusijoje. Neseniai pasirodė publikacija, jūs bendravote su rusais, gyvenančiais Rusijoje, domėjotės, kaip rusai reaguoja į karą Ukrainoje. Iš viešai skelbiamų apklausų matome, kad rusai palaiko karą Ukrainoje.

– Žinote, pradėkime nuo to, kad aš manau, jog dabar nėra jokių 80 proc. palaikymo Putinui ir karui Ukrainoje. Žinoma, yra žmonių, kurie palaiko Putiną, arba žmonių, kurie atsakinėdami į žurnalistų klausimus teigia, kad palaiko karą Ukrainoje. Aš pati važinėju po skirtingus Rusijos miestus ir pati kalbuosi su žmonėmis.

Iš istorijos vadovėlių jau dingo informacija apie Kijevo Rusią. Dabar tai Senoji Rusia. Dabar vyksta istorijos vadovėlių perrašymas – lygiai taip pat, kaip buvo sovietiniais laikais.

Mano patirtis rodo, kad yra labai aiškus atotrūkis tarp kartų. Žmonės, vyresni nei 55 metų, kurie dar gyveno prie sovietų valdžios ir yra pripratę prie to, kad valdžia priima sprendimus, nesiteiraudama tautos, ar ji sutinka su tokiais sprendimais, ar ne, tokie žmonės greičiausiai palaiko Putiną.

O štai kiti – trisdešimties–keturiasdešimties metų gyventojai, tų Putino palaikytojų vaikai, yra kategoriškai prieš karą Ukrainoje – jie į tai reaguoja kaip į katastrofą. Jie galvoja, kad daugumai jų, kurie dirba kūrybinius darbus, tai profesijos žlugimas, bet labiausiai jie bijo, kad jų vaikai mokyklose bus mokomi pramanytų dalykų istorijos pamokose ir bus tvirtinama, kad viskas, ką daro Putinas ir jo aplinka, yra gerai ir teisinga.

Rusijos propaganda / AP nuotr.

Pavyzdžiui, šeima viename mieste man pasakojo, kad jie nusprendė išvažiuoti iš šalies, kai per informatikos pamoką jų septintokei dukrai buvo aiškinama, kaip internetinėje erdvėje atskirti, kas yra melagienos. Atsakymas toks: jeigu šios informacijos nėra Rusijos gynybos ministerijos puslapyje, o pati informacija susijusi su karu Ukrainoje, vadinasi, tai netikra informacija – melagiena.

Dabar man ir mano leidiniui „New Times“ yra iškelti keturi ieškiniai apylinkės teismuose už melagingos informacijos skleidimą. Kokia gi tai informacija? Tai informacija apie tai, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos atakavo Charkivą, Žytomyrą ir kitus Ukrainos miestus. Tokia informacija pavadinta melaginga, nes Gynybos ministerijos puslapyje nurodyta, kad ši operacija yra skirta Donecko ir Luhansko gyventojams apsaugoti.

Vyriausiasis kariuomenės vadas pasakė, kad Rusija gina Ukrainoje rusakalbius. Žmonės, kurie turi vaikų, yra pasibaisėję, nes supranta, kad jų vaikai bus mokomi būtent tokios istorijos, o ne tiesos apie tikrąją situaciją šiandienėje Ukrainoje. Iš istorijos vadovėlių jau dingo informacija apie Kijevo Rusią. Dabar tai Senoji Rusia. Dabar vyksta istorijos vadovėlių perrašymas – lygiai taip pat, kaip buvo sovietiniais laikais.

Dauguma žmonių, su kuriais kalbėjau, jaučia gėdą taip pat, kaip ir aš, dėl to, kad mes tapome tauta agresore, dėl to, kad Rusijos valstybė vykdo grobuonišką karą Ukrainoje.

Žmonėms, kurie turi vaikų, ir žmonėms, kurie supranta, kokia katastrofa vyksta Ukrainoje, tokie dalykai kelia siaubą. Dauguma žmonių, su kuriais kalbėjau, jaučia gėdą taip pat, kaip ir aš, dėl to, kad mes tapome tauta agresore, dėl to, kad Rusijos valstybė vykdo grobuonišką karą Ukrainoje.

Yra dar viena kategorija – tai jauni žmonės, kurie nepažino jokio kito režimo, tik Putino. Jie apskritai negali įsivaizduoti, kad Kremliuje gali būti kas nors kitas, o ne Putinas. Jie jau yra propagandos objektai, o propaganda sėkmingai vykdoma ir internete, net ir tuose pačiuose „Telegram“ kanaluose.

„Telegram“ programėlė / AP nuotr.

Šiame tinkle sukurta daug valstybinių kanalų, juose platinama ta pati propagandinė karo ir „vienintelės tiesos“ informacija, kaip ir valstybinėse televizijose. Jauni žmonės nežiūri televizoriaus, tačiau jie skaito „Telegram“ kanalus ir ten sužino, kad, pasirodo, rusai yra svarbiausi slavai, tačiau yra prastesnių slavų – tai baltarusiai ir ukrainiečiai.

O Ukraina, pavyzdžiui, nevadinama šalimi, teigiama, kad ji turi būti Rusijos dalis. Šitie jauni žmonės – milenialsai (tūkstantmečio karta – LRT.lt), kurie nežino jokios kitos, o tik Putino valdžią ir kurie užaugo smegenų plovimo aplinkoje, jie ne tai kad palaiko karą, tačiau jiems tai atrodo tiesiog kaip įdomus dalykas ir tol, kol jų nepašauks į armiją arba kol jų draugų būryje neatsiras žuvusių ar sužeistų šiame baisiame kare, kitų argumentų jie paprasčiausiai negirdės.

– Yevgenija, jūs atvažiavote iš Rusijos ir vėl ten grįšite?

– Taip, grįšiu. Ten mano namai. Aš gyvenu Maskvoje.

Šitie jauni žmonės – milenialsai, kurie nežino jokios kitos, o tik Putino valdžią ir kurie užaugo smegenų plovimo aplinkoje, jie ne tai kad palaiko karą, tačiau jiems tai atrodo tiesiog kaip įdomus dalykas ir tol, kol jų nepašauks į armiją arba kol jų draugų būryje neatsiras žuvusių ar sužeistų šiame baisiame kare, kitų argumentų jie paprasčiausiai negirdės.

– Mes girdime, kad nepriklausomiems žurnalistams ten neįmanoma dirbti.

– Aš nebijau grįžti. Aš nebijau. Aš visą tiesą sakiau iki karo, sakau ir karo situacijoje. Mano požiūris yra toks, koks yra.

– Bet ką mes girdime? Nepriklausomas Rusijos televizijos kanalas „Dožd“ uždarytas, visi išvažiavo, o jūs dirbate, nors kritikuojate režimą.

– Mano portalas Newtimes.ru buvo užblokuotas ketvirtą karo dieną ir vis tiek mes dar turime keturias bylas teismuose. Dabar štai tokios darbo sąlygos... Negali gi visi imti ir išvažiuoti, kas nors juk turi rašyti apie tai, kas vyksta Rusijoje. Negalima juk sėdėti kažkur Lietuvoje, Vilniuje, Rygoje ar Taline. Negali sėdėti Londone ir kalbėti apie tai, kas vyksta Rusijoje. Nėra jokios ilgų distancijų žurnalistikos. Galima užsiimti duomenų žurnalistika, galima užsiimti tyrimais, susijusiais su korupcija ir taip toliau, bet rašyti apie tai, kas vyksta šalies viduje, nuo jos būnant už tūkstančių kilometrų, – neįmanoma. Aš su žurnalistika dirbu jau 45 metus. Visuomet taip dirbau ir tik taip dirbti temoku.

Žinoma, tai nelengvas darbas, taip, tikėtina, net kiek rizikingas. Ar jie gali mane nužudyti? Tikriausiai gali. Bet ką aš su tuo galiu padaryti? Jeigu jie nuspręs nužudyti, vadinasi, nužudys.

– Žinote, mes girdime, kad jeigu žurnalistas kalba ne taip, kaip nori girdėti valdžia, jis gali tapti jos priešu. Todėl mes manome, kad Rusijoje nebeliko objektyvios žurnalistikos.

– Bet tai netiesa. Aš jums galiu pasakyti – taip nėra. Gal jums, žinoma, geriau matyti. Bet taip nėra. Žinoma, tai nelengvas darbas, taip, tikėtina, net kiek rizikingas. Ar jie gali mane nužudyti? Tikriausiai gali. Bet ką aš su tuo galiu padaryti? Jeigu jie nuspręs nužudyti, vadinasi, nužudys.

Vladimiras Putinas, propaganda / AP nuotr.

– Kaip manote, kas bus su nepriklausoma žiniasklaida Rusijoje? Kaip ji toliau vystysis?

– Vystytis ji dabar negali. Pavyzdžiui, mano puslapis, kaip jau minėjau, yra užblokuotas. Tam, kad žmogus puslapį atsidarytų, jam reikia VPN. Dėl to, žinoma, jokia žurnalistika nesivystys, tačiau aš tikiuosi, kad šis tamsus periodas baigsis. Taip ne pirmą kartą vyksta su Rusija ir reikia viltis, kad šalis grįš į demokratinių valstybių būrį.

Pokalbio klausykitės ir radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.