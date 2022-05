„Atvirukas Ukrainai“: menininkai kviečia pamatyti keliaujantį atvirukų stendą ir paremti Ukrainą

„Atvirukas Ukrainai“ – keliaujantis atvirukų su Lietuvos menininkų darbais stendas. Atvirukuose – darbai, išreiškiantys palaikymą Ukrainai, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Įsigyję atviruką galėsite jį pasilikti sau, arba pasibaigus karui su linkėjimais ir palaikymu nusiųsti pasirinktu adresu į Ukrainą.

Stendo vietos keisis. Jo buvimo vietas, dalyvaujančius autorius ir informaciją apie surinktą paramą galite rasti @atvirukasukrainai Instagram paskyroje. Pirmoji stendo stotelė – „Skalvijos“ kino teatras. Atviruko stendo idėją papildys projekte dalyvaujančių autorių paroda. Ją, bei atvirukų stendą galėsite pamatyti visą birželio mėnesį.

Dalyvaujantys autoriai: Kristina Asinus, Andrius Makare Makarevičius, Goda Lukaitė, Adelė Liepa Kaunaitė, Artūras Arce Rožkovas, Inga Noir Mrazauskaitė, Laima Kulbytė, Antanas Šeronas, Ugnė Upė Pilitauskaitė, Third Sister, Liucija Dervinytė, Laura Petruškė, Gabrielė Šermukšnytė, Laura Slavinskaitė, Daiva Kairevičiūtė, Teklė Ūla, Mone Kielė, Dalia Juodakytė, Monika Ivaškaitė, Dominyka Lomsargytė, Lina Žvirblis. Idėjos autorius: Goda Lukaitė. Maketavimas ir vizualai: Kristina Asinus. Stendas: Margiris Buržinskas.

„Atvirukas Ukrainai“ / Organizatorių nuotr.

„Dėl karo jaučiuosi labai blogai, todėl ieškau būdų ir idėjų, kaip galėčiau padėti, prisidėti. Per Paveikslai.Lt, bei Artkiosk platformas pardaviau kelis paveikslus už paramą Ukrainai, bet norėjau prisidėti dar, todėl ir kilo ši idėja. Atvirukus lengva tiražuoti, jų kaina prieinama didesnei daliai žmonių, nei paveikslų originalai. Norėjome išreikšti palaikymą ir pasidalinti tuo su platesne žmonių auditorija. Pasirinkau du darbus. Pirmąjį, pavadinimu „Svarbus kiekvienas plazdesys“, sukūriau pirmomis karo dienomis, antrąjį „Mintimis kartu“ šiek tiek vėliau. Abu darbai yra įkvėpti noro padėti, išreikšti paramą“, – teigė idėjos autorė G. Lukaitė.

„Nusprendžiau prisidėti, nes taip liepė širdis, parinkau darbą „Gynėja“ – mistinė karė, kačių užkalbėtoja, kovojanti už Ukrainą“, – sakė Artūras Arce Rožkovas.

Gabrielė Šermukšnytė tikina, kad apie neprisijungimą nebuvo nei minčių: „Šioje situacijoje kiekvienas žmogus turi daryti viską, kas jo galioje. Viską, kad sustabdytų šitą košmarą“.

„Atvirukas Ukrainai“ / Organizatorių nuotr.

Jos atviruke yra darbas, kurį nutapė aukcionui Ukrainą paremti: „Jis – apie tai, kaip matau šitą tragediją moterų akimis ir net negaliu suvokti, kokį skausmą joms tenka ištverti ir kokią stiprybę demonstruoti. Šiuolaikinės amazonės, saugančios savo kasose visų kartų moterų išmintį, susikaupimą ir neregėtas supergalias. Palikau baltą foną, kaip naujo, švaraus lapo simbolį“.

Teklė Ūla teigė bandanti prisidėti visur ir visaip, kaip tik sugeba ir kaip moka ir teigė atvirutėms parinkusi darbus, kuriuos buvo sukūrusi Ukrainai palaikyti nuo vasario 24 dienos.

„Visuomenėje vis labiau jaučiamas abejingumas ir emocinis nuovargis karo tematikai. Norisi rasti vis naujų būdų, kaip prisidėti, rinkti lėšas ir pagelbėti savo broliams ir sesėms Ukrainoje. Manau, menas – tai puikus būdas ne tik skleisti žinią, bet ir motyvuoti žmones nepamiršti aukoti, – tvirtino Dominyka Lomsargytė. – Šiam projektui pasirinkau „Saulėgrąžas“, kurios gimė pirmomis karo savaitėmis. Mane įkvėpė ukrainiečių ryžtas ir drąsa kovojant, bei mūsų tautiečių susivienijimas padėti savo kaimynams“.

„Atvirukas Ukrainai“ / Organizatorių nuotr.

Antanas Šeronas sakė dalyvauti nusprendęs, nes tai – galimybė išreikšti savo poziciją: „Kas kuo gali tuo ir padeda. Be to, kultūra neturi sienų, gali skleistis per visą platų pasaulį“. Atvirukui jis parinko paveikslą „Vakaro užrašai II“: „Jame yra laiptai. Jie simbolizuoja kylimą į viršų. Jo greitai reikės Ukrainai ir ją palaikančiam pasauliui“.

Daiva Kairevičiūtė tikino: „Dalyvaujame, nes laisvė svarbiau už viską. Šia akcija palaikome Ukrainą“.