Julijonas Urbonas pakvietė pasivaikščioti Nacionalinės dailės galerijos sienomis: tai – tikras galvosūkis ir pilvosūkis

„Open House Vilnius“ metu menininkas Julijonas Urbonas atkurs amerikiečių choreografės performansą ir pakvies pasivaikščioti Nacionalinės dailės galerijos sienomis. „Taip suvokiame, koks svarbus balansas, paprastas vaikščiojimas tampa gremėzdišku. Su pusiausvyra susipažįstame per nepusiausvyrą, svaigulį, per galvosūkį ir pilvosūkį“, – LRT.lt teigė menininkas.

„Kviesiu publiką pasiklausyti architektūrinės choreografijos priešistorės, užlipti ant sienų ir jomis pasivaikščioti. Dažniausiai tokios rekonstrukcijos vykdomos tik atlikėjų, o čia galės išbandyti patys lankytojai“, – pasakoja jis. Tai, anot jo, ir paskaita, ir kūrybinės dirbtuvės, ir performansas, ir atrakcionas.

„Šis galvosūkis bus tikras galvos pasukimas, – siedamas su šių metų tema – iššūkius sprendžianti architektūra – pasakojo J. Urbonas. – Bus ir pilvosūkis, ne tik galvos pasukimas. Į architektūrą pažiūrėsime iš kitos perspektyvos, bet tai – ir protinė, kritinė veikla.“

Julijonas Urbonas performansas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis svarsto, gal „pastatus reikia padaryti patogesnius pėdoms“, – sako J. Urbonas ir teigia sunkiai radęs fasadą, kuris tiktų performansui, dauguma fasadų per trapūs.

J. Urbonas pastebi, kad horizontaliai vaikštant sienomis, įvyksta dezorientacija, prarandamas balansas: „Tik tada suvokiame, koks svarbus balansas, paprastas vaikščiojimas tampa gremėzdišku. Su pusiausvyra susipažįstame per nepusiausvyrą, svaigulį, per galvosūkį ir pilvosūkį“.

„I have in the past felt sorry for the ceilings and the walls. It is perfectly good space, why doesn`t anyone use it?!“ (Man anksčiau buvo gaila lubų ir sienų. Tai visiškai gera erdvė, kodėl niekas ja nesinaudoja) – 1971 m. šiuolaikinio šokio pradininkė Trisha Brown ištarė šiuos žodžius lipdama pro langą, kad galėtų pasivaikščioti pastato siena.

Julijonas Urbonas performansas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Iškeitusi šokio batelius į aukštalipiams skirtą įrangą, ji pristatė naują šokio koncepciją. Pasak J. Urbono, pastatai taip tampa taip pat choreografais, kochoreografais.

O NASA tais laikais kūrė mėnulio simuliatorius: „Visiškai identiškas „performansas“, tik su labiau pasviromis sienomis. Taip astronautai treniravosi prieš keliaudami į mėnulį.“

Mokslas, menas vėliau susijungė į tai, kas galėtų būti įvardijama kaip oro šokis, bet vis tiek tai nebuvo išplėtota kaip architektūrinė praktika. „Tik nedaugelis architektų skiria dėmesio architektūrinei choreografijai“, – pastebi jis.

„Tai yra vienas iš mano dizaino choreografijos arba choreografiško dizaino, šiuo atveju labiau architektūrinės choreografijos kūrybinės veiklos pavyzdžių“, – LRT.lt apie savo performansą teigė J. Urbonas.

Julijonas Urbonas performansas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šią strategiją menininkas plėtojo Karališkajame meno koledže, jo pasirinkta tema – gravitacinė estetika: „Svarsčiau apie tris fundamentalius ryšius su gravitacija – pasidavimas gravitacijai (kritimas), stovėjimas kaip pasipriešinimas gravitacijai ir gravitacijos panaikinimas – levitacija.“

Anot jo, mūsų santykis su gravitacija pasireiškia daiktiškoje aplinkoje: „Gravitacija yra turbūt svarbiausia architektūros problema. Retai svarstoma apie tai, kaip tas dialogas su gravitacija pasireiškia per architektūrą. Retai svarstome apie tai, kaip architektūra šokdina mus, žmones.“

Julijonas Urbonas performansas / D. Umbraso/LRT nuotr.

J. Urbonas į architektūrą žvelgia kaip choreografas – stebi, kaip ji veikia mūsų judesius. Šią strategija iš pradžių menininkas plėtojo tekstu, tezėmis, vėliau suprato, kad tai yra kažkas viršžodiško ir pradėjo skaityti paskaitas šokdamas, pasiduodamas architektūros šokdinimui – t. y. prisirišęs su lynais, įsitaisęs pėdomis ant sienos.

Pasirodymai vyks šeštadienį (28 d.) 12–14 val. ir 18–20 val. bei sekmadienį (29 d.) 12–14 val. ir 16–18 val.