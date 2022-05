Menininkas Julijonas Urbonas ir jo „performatyvi architektūra“: savaitgalį Vilniaus gyventojus kvies ją išbandyti savo kailiu

Praėjusiais metais Lietuvą Venecijos architektūros bienalėje atstovavęs menininkas Julijonas Urbonas šiemet į unikalią meninę instaliaciją gegužės 28–29 d. vėl kvies architektūrinio savaitgalio „Open House Vilnius“ dalyvius, rašoma „Open House Vilnius“ pranešime žiniasklaidai.

Renginio metu kūrėjas pristatys meninį pasakojimą „Walking on the Wall“, kuriame svečiai galės pasivaikščioti Nacionalinės dailės galerijos pastato fasadu.

Šis performansas, pasak renginio organizatorių, suteiks progą naujai pažvelgti į architektūrą bei papildys šių metų festivalio temą – „iššūkius sprendžianti architektūra.“ Pats J. Urbonas savo kūrybą taip pat apibūdina kaip „performatyvią architektūrą“, kurioje tikrai netrūksta iššūkių.

Iki „Open House Vilnius“ likus vos kelioms dienoms, su menininku kalbamės apie jo neįprastą santykį su architektūra, kūryboje sprendžiamus galvosūkius bei patirtį Venecijos architektūros bienalėje.

– Julijonas Urbonas – žmogus, spėjęs pabūti ne tik Vilniaus dailės akademijos prorektoriumi menui, bet ir Klaipėdos atrakcionų parko direktoriumi. Kaip atrakcionai atvedė jus iki akademinio pasaulio?

– Noras kilstelėti atrakcionus į meno lygį. Man atrakcionai visada kėlė nuostabą savo unikalia estetine galia įtraukti pasivažinėtojo visą kūną į unikalų choreografinį pasakojimą. Kita vertus, atrakcionai man kėlė ir nuobodulį, jaučiau, kad tokia kinetinė estetika yra pasenusi ir neprogresuojanti. Tai paskatino įvardinti šią temą „gravitacine estetika“ ir iškeliauti į Karališkąjį meno koledžą Londone atlikti tarpdisciplininį meninį tyrimą.

– Viena iš jūsų kūrybą apibūdinančių sąvokų yra performatyvi architektūra. Kokia ji ir kaip veikia?

– Ši sąvoka per pastaruosius kelis dešimtmečius labai išsiplėtė ir dabar gali reikšti gan skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, šiuo metu kone labiausiai paplitusi ir pažįstama architektams „performatyvios architektūros“ formuluotė nusako kūrybinio dėmesio slinktį link „gyvos“ architektūros. Tai yra, kaip ji su savo jutiminiu, psichologiniu ir socialiniu kontekstu bei fizika pasireiškia realybėje ir kaip tai gali būti įtraukiama į kūrybinį procesą (dažniausiai svarstant apie naujus skaitmeninius įrankius).

Kita termino reikšmė – architektūros, kaip performatyvaus meno – labiau artima mano veiklai bei pažįstama eksperimentinės architektūros ir meno lauko žmonėms. Čia sutelkiamas dėmesys į architektūros galią inicijuoti ir veikti tam tikrus įvykius, veiklas, veiksmus ir panašiai. Čia architektūra gali būti interpretuojama kaip daiktiškas režisierius, choreografas, kuratorius.

Tokioje performatyvioje architektūroje galima įžvelgti tam tikras architektūrines aplinkybes, kurios sukuria sąlygas atsirasti unikaliems žmogaus judesiams. Štai, pavyzdžiui, mano instaliacija „Airtime“ – grindys, keliančios ir stumiančios žemyn ant jos vaikštančius – konstravo unikalią psichosocialinę ir choreografinę erdvę. Ant jos stovintys asmenys neįprastai elgėsi ir judėjo, nežinodami, ką čia veikti, kaip reaguoti. Sunku, jei apskritai įmanoma, sugalvoti pavyzdį, kuriame grupė žmonių su praviromis burnomis atlieka pirmykštį šokį, balansuodami ore ir išreikšdami ambivalentiškas emocijas tarp skausmo, ekstazės ir baimės. Nukritę šaukia, kvatoja, kartais – pabėga.

– Bene žinomiausias ir daugiausia aistrų bei diskusijų sukėlęs jūsų projektas yra „Eutanazijos kalneliai“, kurių pabaiga – mirtis. Tai, greičiausia, nebuvo tik kraštutinumų ir ekstremalumo paieškos. Kokių dar vertybinių, etinių, estetinių sluoksnių galima įžvelgti šiame projekte?

– Pilnavertiškai atsakant į šį klausimą būtų sunku neišsiplėsti iki šiam formatui nedraugiškos apimties atsakymo. „Eutanazijos kalneliai“ turi ypatingai daug ir skirtingų interpretacinių sluoksnių: tai reali inžinerinė-medicininė eutanazijos įrenginio alternatyva, tai socialinė mokslinė fantastika, tai scenografija siaubo filmui, tai ekstremaliausias pasaulyje atrakcionas, tai gedėjimo skulptūra, tai atrakcionų evoliucijos antkapis...

– Viename skaitytame interviu įsiminė jūsų išsakyta mintis, jog esminės architektūros problemos yra žmogus ir gravitacija. Kas būtų, jei bent vieno iš šių dėmenų nebūtų? Gal pats žmogus gali būti architektūra?

– Architektūra be žmogaus – lengvas galvosūkis. Nors ir terminas „architektūra“ yra prigimtiškai antropocentriškas, galime įžvelgti tokios veiklos požymių ir ne žmonių veikloje: nuo paukščių lizdų, vabzdžių buveinių, kerpių iki bakterinių kultūrų struktūrų. Tačiau gravitacijos dėmuo išlieka ir šių kitų gyvybės formų architektūroje. Galbūt koralinės struktūros, suformuotos polipų plūdrumo, pusiau nesvarumo sąlygose, priartėja prie to, kas galėtų būti vadinama architektūra be gravitacijos.

Tačiau, jei šiek tiek laisviau interpretuosime terminą „architektūra“, įžvelgsime struktūrinių, funkcinių ar net estetinių tokios veiklos požymių ir pačiuose architektuose, žmoguje, kitose gyvybės formose. Štai, pavyzdžiui, tam tikrus žinduolius vienijanti medžiaga – kaulas – yra unikali „gyva“ architektūra, kuri prisitaiko prie kūno struktūros, veiklos ir jų sąlygojamo svorio, apkrovų, pasiskirstymo. Kaulinės ląstelės aktyviai dauginasi kritiškuose mazguose, kuomet mažiau svarbesnėse vietose išmiršta ir taip palengvina struktūrą.

Peršokus iš mikro skalės į kosmosą, galime aptikti panašių pavyzdžių, keliančių įššūkį antropecentriškai architektūrai: nuo naujų planetų iš kosminių dulkių iki žvaigždynų ar Visatos struktūros formavimosi.

Julijonas Urbonas, „Walking on the Wall“, 2012 / A. Valiūtės ir D. Plechavičiaus nuotr.

– 17-oji Venecijos architektūros bienalė baigėsi daugiau nei prieš pusmetį. Gal galime trumpam nukelti į šią Italijos salą tuos, kuriems neteko dalyvauti renginyje. Su kokiais iššūkiais teko susidurti pasirengimo bei dalyvavimo bienalėje metu?

– Dėl pandemijos Bienalė buvo perkeliama kelis kartus, kol galų gale perkėlė visiems metams. Gyvenant terminų „vakar“ laikais, tokia žinia buvo gluminanti, bet tuo pačiu atpalaiduojanti. Staiga susidūrėme su tokiais iššūkiais, kaip kylančios gamybos ir medžiagų kainos, logistikos trikdžiai bei kaip per visą tą pertrauką išlaikyti paviljono idėją ir komunikaciją gyva ir aktualia. Nepaisant viso šito, netrukus susitaikėme su pokyčiais, viskas nurimo, aš pagaliau galėjau daugiau laiko skirti mažamečiam sūnui, perskaityti knygų krūvą, pradėjusią rinkti storą dulkių sluoksnį, daugiau svajoti, o kartais tiesiog nieko neveikti. Panaši nuotaika tvyrojo kassavaitiniuose komandos vaizdo skambučiuose.

Dėka šio papildomo laiko mes išvystėme apie 5 skirtingas paviljono versijas. Kai kurios buvo labai skirtingos. Pavyzdžiui, viena iš idėjų buvo besisukantis paviljonas-centrifuga, sudaryta iš besisukančio būgno-kambario. Jo viduje atsistoję prie jo sienelių suktųsi lankytojai. Išcentrinė jėga juos stipriai pritrauktų prie pasvyros sienelės, kūnai pradėtų šiek tiek slysti aukštyn ir pakibtų ore. Tokio gravitacinio teatro centre būtų rengiamos paskaitos, performansai, koncertai. Tai būtų poetiškas pakitusios gravitacijos poveikio svajojimui ir mąstymui eksperimentas. Mes net gavome dosnią paramą suprojektuoti tokią centrifugą, kurios maketą rodėme paviljone ant besisukančio stalo.

Pauzės daro stebuklus – šalia labai kompleksiškos paviljono produkcijos mes radome laiko ir entuziazmo parengti ir išleisti knygą „Lithuanian Space Agency: Annual Report no. 1“, kuri kontekstualizuoja paviljono projektą, bet tuo pačiu veikia kaip savarankiška knyga.

– Venecijos architektūros bienalėje Lietuvos erdvės agentūros (LEA) paviljonas išsiskyrė nagrinėjama nežemiškos architektūros problematika. „Planet of people“ projekte pats žmogus tampa statybine medžiaga naujai planetai sukurti, o suformuotas kosminis darinys – monumentu žmonijai. Kokių įžvalgų po renginio parsivežėte ar nepasigedote platesnio architektūros sąvokos supratimo kituose paviljonuose?

– Tiesą pasakius, daugiau įžvalgų kilo bendraujant su lankytojais nei apsilankius kituose paviljonuose ir parodose. Daugelis šių įžvalgų praturtino projekto kritinį turinį, o kai kurios tapo bendradarbiavimo su įvairiomis institucijomis ir kūrėjais užuomazga. Štai keletas tokių institucijų pavydžių: Europos kosmoso agentūra, Melburno „Science Gallery“, Milano Trienalė, Arte TV ir pan.

– Šių metų „Open House Vilnius“ tema yra iššūkius sprendžianti architektūra. Architektai iššūkius dažnai supranta tiesiogiai kaip pastato sukūrimo galvosūkį per miesto erdvių, istorinio konteksto ar pavienių architektūros detalių, estetikos paieškas. Kaip iššūkius architektūroje suprantate jūs?

– Vienas kebliausių, bet tuo pačiu man įdomiausių, iššūkių yra vaizduotės krizė architektūroje ir dizaine.

J. Urbono meninį pasakojimą „Walking on the Wall“ pamatyti ir jame sudalyvauti bus galima jau gegužės 28–29 d. „Open House Vilnius“ metu menininkas atkurs amerikiečių choreografės Trisha Brown performansą, apjungdamas gyvą pasirodymą su pasakojimu. Visiems susirinkusiems bus suteikta galimybė pasivaikščioti Nacionalinės dailės galerijos fasadu ir pažvelgti į architektūrą visiškai kitu rakursu.

Pasirodymai vyks šeštadienį (28 d.) 12-14 val. ir 18–20 val. bei sekmadienį (29 d.) 12–14 val. ir 16–18 val.