Valdemaras Klumbys apie Venclovų namus: sunaikinti juos tik dėl pavardės būtų tikra kvailystė

Rusijos karas meta šešėlį ant sovietmečio stabų. Įelektrinta Lietuvos visuomenė, nekuo tegalėdama pagelbėti ukrainiečiams, nori kartą ir visiems laikams atsisveikinti su sovietiniais atminties ženklais ir tokiomis asmenybėmis. Rūstus sostinės valdžios žvilgsnis nukrypo į Venclovų namus – užsimota juos reorganizuoti, o, kalbant lietuviškai, – sunaikinti. Apie nomenklatūrininką poetą Antaną Venclovą ir kitus „lydinčiuosius“ asmenis – „pokalbis karo fone“ su istoriku Valdemaru Klumbiu.

Juolab kad pašnekesiui yra palanki proga: istorikas parašė monografiją „Stovėję po medžiu. Lietuvių inteligentijos elgesio strategijos sovietmečiu“ (išleido Lietuvos istorijos institutas). 2021-aisiais pasirodžiusi knyga dabar, karo akivaizdoje, susilaukia didelio dėmesio, aptarimų.

Galbūt nebus labai susiaurinta tikroji knygos radimosi dingstis pasakius, kad autorius, kaip ir daugelis jo kolegų per pastaruosius dešimtmečius, polemizuoja su 1996 metais Kęstučio K. Girniaus pateikta sovietmečio inteligentų politinės elgsenos skale: pasipriešinimas–prisitaikymas–kolaboravimas.

V. Klumbys mano, kad trinarė skalė „pasenusi, labiau iškraipanti sovietinę tikrovę, nei ją paaiškinanti“, nes ji pernelyg kategoriška. Inteligentų gyvenimo ir elgesio formos buvo kur kas įvairesnės, tad padėti žmogų viename įsivaizduojamos skalės taške yra nemažas prasilenkimas su tikrove.

Valdemaras Klumbys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Baltušis – kur jį padėti?

– Jūs, istorikai, visų pirma tyrinėjate rašytinius šaltinius. Ir būtent jais paremiate savo išvadas. Tačiau pasaulis kur kas įvairesnis ir tekstai turbūt ne visada atskleidžia tiesą? Norint ją išsiaiškinti, reikėtų įlįsti į žmogaus galvą, o tai neįmanoma. Ar ne dėl to ir radosi tavoji knyga?

– Rėmiausi ne tik rašytiniais šaltiniais – taip pat ėmiau ir daugybę interviu. Jie irgi svarbūs. Tiesa, yra kita problema – praeities įvykius žmogus prisimena dabar ir prisimena tai, kas jam naudinga. Tačiau gyvi liudijimai ir tekstai vieni kitus papildo, kartais – atskleidžia neatitikimą, demaskuoja. Man belieka juos suderinti ir taip bent iš dalies atkurti tiesą.

Tai, kas buvo praeityje, šimtu procentų rekonstruoti neįmanoma, nes faktų pernelyg daug. Kasdienybė yra milijonai visokiausių judesių ir pasirinkimų. Net jei jie visi būtų užfiksuoti, reikėtų atsijoti, atsirinkti svarbius faktus. Tai – viena problema.

Antroji, jei kalbame apie sovietinius šaltinius, – visa, kas parašyta, nebūtinai yra tiesa. Tarkime, galime klausti, ko Vincas Mykolaitis-Putinas neužrašė, nes bijojo užrašyti? Arba kada užrašė ne tai, ką iš tiesų galvojo, o tai, ką apie jį turėtų žinoti ateities kartos? Jis gana eksplicitiškai svarsto, ar verta rašyti dienoraštį, nes galbūt jo niekas neskaitys.

Juozas Baltušis 1939 m. / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

Juozo Baltušio atveju labai ryšku, kaip jis nesugeba savęs sukonstruoti, atitikti paties susikurto idealaus inteligento vaizdinio. Būdamas temperamentingas dažnai išrašo savo emocijas. Ir atsitinka taip, kad vieną savaitę teigia vienaip, kitą – jau kitaip, net priešingai. Save paneigia. Dienoraščiuose pilna tokių demaskavimųsi.

J. Baltušio pavyzdys rodo, kaip žmogus neišsitenka tos trinarės pasipriešinimo–prisitaikymo–kolaboravimo skalės viename taške. Vienoks atsiskleidžia, kai apmąsto sovietinę santvarką: tiesiog genialios politologinės įžvalgos! Apie 1980 metus pasako, kaip sužlugs SSRS. Po metų jau rašo, beje, nuoširdžiai, kaip Lietuva nesugebės išgyventi be SSRS.

Į jį žvelgiame kaip į sovietų epochos žmogų, tačiau jis buvo tarpukario žmogus, mąstė to laiko kategorijomis. Kokia tokio žmogaus patirtis? Esą, Lietuva buvo nepriklausoma, tačiau niekas jos neapgynė ir ji buvo praryta. Be to, dar iškyla prisiminimai apie švedų energetinę monopoliją, neįtikimai dideles elektros kainas, tad, jo manymu, Lietuva dar buvo ir ekonomiškai priklausoma.

Jis nesupranta, kaip po Antrojo pasaulinio karo veikia Vakarų pasaulis, nes jo paties supratimas apie jį išlieka nepakitęs nuo tarpukario. Todėl J. Baltušis nuoširdžiai mano, kad kapitalistiniame pasaulyje Lietuva bus iškart praryta, išnaudojama. Ir tik SSRS ją apsaugos nuo išnykimo.

O kitame pasaže jau keikia rusus – kokie jie nekultūringi, nori viską išvežti iš Lietuvos, rusifikuoti. Tad, viena vertus, ją mato tik SSRS sudėtyje, tačiau, kita vertus, mato ir SSRS supuvimą. Smerkia kyšininkavimą ir nepotizmą, bet pats apsiperka nomenklatūrininkų spec. parduotuvėje, keikia privilegijas, bet ir naudojasi jomis.

Juozas Baltušis / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

Tad iš J. Baltušio dienoraščio galima matyti labai prieštaringą žmogų. Suprantama, prie pasipriešinusių jo jokiu būdu negalima priskirti.

Gana ilgą laiką po sovietinės okupacijos jis buvo gana radikalus, tikėjo sovietine ideologija. Tarkime, kai iš tremties ėmė grįžti kolegos ir prašėsi priimami į Rašytojų sąjungą, pirmininkas Antanas Venclova stengėsi padėti kone kiekvienam. O J. Baltušis – neee. Primindavo, kaip tie rašę „fašistines eiles“ ir nesumoję už tai atgailauti – ne, tokių priimti nevalia!

Valdemaras Klumbys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

O dienoraštyje po 1970 metų matomas J. Baltušio nusivylimas: santvarka perpuvusi, viskas žlunga. Nors tikėjimas idealais išlikęs. Tad kur jį toje skalėje dėti? Suprantama, arčiau kolaborantų.

Vis dėlto J. Baltušis – gana aiškus pavyzdys, yra kur kas mažiau aiškių. Tarkime, vienas mano knygoje minimas žmogus aktyviai bendradarbiavo pogrindžio spaudoje, o duoną uždirbo rašydamas oficialias kalbas vienam LSSR ministrui. Kur padėti tokį? Jis ir priešinosi, ir buvo santvarkos aktyvistas.

Arba dar vienas atvejis: universiteto docentas skaitė paskaitas, prigrūstas Lenino ir Marxo citatų, tačiau pats leido pogrindžio leidinį, už tai net atsidūrė kalėjime. Tad kas jis? Ir prisitaikėlis, ir pasipriešinimo dalyvis.

Juozas Baltušis, Rita Baltušytė, Dagnė Jakševičiūtė, Monika Mironaitė / R. Baltušytės asmeninio archyvo nuotr.

Idealus nomenklatūrininkas

– Vilniaus miesto savivaldybė svarsto reorganizuoti Venclovų namus, motyvuodama tuo, kad pagrindinis dėmesys muziejuje skiriamas būtent A. Venclovai, nutylimas jo vaidmuo sovietams okupuojant Lietuvą. Neklausiu tavęs, ar tikslinga likviduoti Venclovų namus, nes istorikai tarsi ir negali vertinti, gali tik pateikti faktus. Tačiau kaip ta asmenybė tau atsiskleidė rašant knygą?

– Kad istorikas nevertina – šioks toks melas. Iš tiesų jis visada vertina, nes reikia atsirinkti faktus, o atsirinkdamas vertini, susidarai nuomonę. Tik ji paprastai būna įvairesnė nei eilinio žmogaus ir ypač – politiko, kuris pripažįsta tik „taip“ arba „ne“.

Man atrodo, Venclovų namai kaip tik gali tapti gera vieta pokalbiams apie sovietmetį ir to laiko inteligentiją. Muziejus toli gražu nėra garbinimo vieta, kaip buvome įpratinti. Tai – diskusijų vieta. Tarkime, Norvegijoje veikia su naciais kolaboravusio Knuto Hamsuno centras...

Antanas Venclova 1928 m. / Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.

– Gal tai labiau pavardės, o ne muziejaus veiklos klausimas?

– Vis dėlto tai ne Antano Venclovos, o Venclovų muziejus. Tomas Venclova yra ne tik rašytojas, bet ir Helsinkio grupės narys, palaikęs saitus su rusų disidentais. Ir iš esmės oponavęs tėvui. Kaip tik tai sukuria nepaprastai įdomią įtampą: jiedu tiesiogiai susiję, tačiau elgsena, pažiūros – faktiškai priešingos, tėvas yra aukštas sovietinis pareigūnas, o sūnus – maištaujantis, neprisitaikantis disidentas.

Be to, dabartinė muziejaus veikla išskirtinai sukasi tik aplink apie T. Venclovą. Antaną mena tik baldai, daiktai ir knygos – Tomo vaikystės aplinka. Kitas dalykas – muziejus dabar bijo kalbėti apie A. Venclovą. Kodėl? – Nes ne taip pakalbėjęs gaus nuo politikų per kepurę.

Uždaryti muziejų dėl pavardės būtų tikra kvailystė. Sunaikintume tai, kuo galime būti patrauklūs. Nes ta asmenybių priešprieša, nevienareikšmiai santykiai būtų itin įdomūs užsieniečiams. Nežinau, kiek Europos istorijoje yra taip buvę, kad tėvas – prisitaikėlis, o jo sūnus – disidentas. Na, Sakartvele buvo Gamsachurdijos, tėvas – žymus oficiozinis rašytojas, sūnus – disidentas.

Ramūnas Katilius, Josifas Brodskis, Tomas Venclova / Ramūno Katiliaus ir Elės Katilienės archyvo nuotr.

Grįžtant prie A. Venclovos asmenybės... Aišku, vežė „Stalino saulę“. Į komunistų partiją įstojo tik 1950 metais, tai truputį stebina. Kita vertus, partiškumas tais laikais nebuvo toks svarbus, labiau vertinta idėjinė ištikimybė.

A. Venclova buvo gana minkšto charakterio, nuosaikus. Suprantama, stalinmečiu turėjo sakyti ideologines kalbas, rašyti propagandinius kūrinius (už juos gavo Stalino premiją) ar pasmerkti, ką privalėjo pasmerkti. Tačiau šiuo požiūriu jo negalima nė gretinti su J. Baltušiu.

1940 metais jis buvo švietimo liaudies komisaru, tačiau po 1945-ųjų tenkinosi labiau antraplaniais vaidmenimis. Ir tarpukariu, ir sovietmečiu laikėsi atsargiai, konformistiškai, pernelyg nesiveržė į priekį. Rašytojų sąjungos pirmininku tapo 1954 metais, po Stalino mirties. Vadovavimas sąjungai, galima sakyti, buvo jau per atodrėkį.

Justinas Marcinkevičius, Antanas Venclova, Ieva Mizarienė, Juozas Paukštelis 1969 m. / Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.

1940–1941 metų laikotarpiu A. Venclova, kaip ir kiti bendražygiai, iš sovietinės santvarkos daug tikėjosi, bet ir daug ko apie ją nežinojo. Per karą traukėsi į Rusijos gilumą, iš dalies priverstinai. Nenustebčiau, jei manyta: „Ateina fašistai, ir jie mus sunaikins.“ Bijota ne be pagrindo, nes Vytautą Montvilą, Vincą Grybą, tikrai ne pačius ryškiausius sovietinės okupacijos veikėjus inteligentus, sušaudė. Beveik neabejoju, kad ir A. Venclova su Petru Cvirka būtų sulaukę to paties.

Kaip Rašytojų sąjungos vadovas, A. Venclova buvo gana liberalus. Ir neabejotinai nusiteikęs tautiškai. Grynakraujis tarpukario tautinės sąmonės atstovas. Pritarė ir tam, kad Gedimino prospekto pavadinimas būtų sugrąžintas, ir Gedimino paminklo idėjai po Stalino mirties.

Be to, savo vardu prastūmė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio reabilitavimo procesą, suprantama, pridengdamas sovietų propagandos lozungais. Taip pat svariai prisidėjo leidžiant Lietuvių lituanistinę biblioteką, Lietuvių liaudies meno albumų seriją.

Juozas Paukštelis ir Antanas Venclova prie A. Venclovos vasarnamio 1969 m. / Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.

Kai A. Venclova mirė, J. Baltušis dienoraštyje dejuoja, kad dabar žmonių, galėjusių prastumti kokį projektą, kuris šiaip nebūtų priimtas, sumažėjo. Jis buvo idealus nomenklatūrininkas – nepernelyg tvirtas, nes reikia svyruoti pagal partijos liniją, bet ir turintis savo nuomonę.

Tad kaip A. Venclovą vertinti? Iš politinės pusės – jis kolaborantas. Tačiau tik 1940–1941 metais, kai vežė „Stalino saulę“ ir ministeriavo. O jei žvelgsime į kultūrinę veiklą, ji svyruoja nuo propagandos iki labai nuosaikios tautinės opozicijos.

A. Venclova kartu su kitais sovietinės Lietuvos kultūros kūrėjais kūrė naująjį literatūros kanoną: iškėlė Žemaitės, Kristijono Donelaičio vaidmenį, dalį visai netinkamų autorių – atmetė.

Jis buvo sovietinės tautinės kultūros kūrėjas. Nes yra tarpukario tautiškumas ir sovietinis, abu skirtingi, bet turintys gana daug panašumų. A. Venclova prisidėjo tarpukarinį tautiškumą priderinant prie sovietinio modelio. Iš šiandienos pozicijų žvelgiant tai vertintume neigiamai, nes tokiu būdu Lietuvos kultūra buvo sovietizuojama. Kita vertus, šis procesas neišvengiamas, turėjo anksčiau ar vėliau įvykti.

Iš dešinės: Petras Cvirka, Antanas Venclova 1934 m. / „Vikipedijos“ nuotr.

Ar A. Venclova karštai išpažino komunizmo idealus, negalėčiau pasakyti. Iki okupacijos buvo aiškus ir nuoširdus kairysis, tačiau kaip požiūris pasikeitė pamačius stalinines represijas – sunku pasakyti. Tai 1940-ųjų kartai psichologiškai turėjo būti sunku netikėti ir kartu užimti aukštus postus. Kitaip tektų nuolat kentėti dviveidystę. Tad paprasčiau buvo įtikėti, kad štai esama laikinų trūkumų, bet komunizmas iš esmės yra geras dalykas. Manau, P. Cvirka, Salomėja Nėris ar J. Baltušis tikėjo giliau. O A. Venclova... gal tiesiog prisitaikė. Suprantama, tikėjo socialiniu teisingumu, lyčių lygybe. O ar konkreti stalininė ideologija jam kėlė didelį džiaugsmą – abejoju.

Tas tautiškumas sovietmečiu kito. Štai dabar įprasta keiksnoti „Lietuvos“ ansamblį, visokius dainų ir šokių kolektyvus. Tačiau, mano požiūriu, tai buvo tarpukario tąsa. Šie reiškiniai visiškai atitinka tarpukario tautiškumo estetiką. Tada buvo unifikuoti regioniniai liaudies kostiumai, bandyta formuoti valstybinį etniškumą. Ir visa tai pereina į sovietmetį, tik įšvirkščiama naujos ideologijos. Toks tautiškumas A. Venclovos kartai buvo be galo svarbus. O jaunesniajai jau atrodė dirbtinis, netikras. Ta karta ėmė ieškoti autentikos.

Paminklo sovietiniam rašytojui Petrui Cvirkai nukėlimas Vilniuje / BNS

Akmuo, išverčiantis vežimą

– Dabar norėčiau pokalbį pakreipti apie Rusiją. Esi sakęs, kad didelį (gal net lemiamą) vaidmenį permainoms joje turės emigravę rusų inteligentai?

– Didžioji aktyvių inteligentų dalis dabar matoma internetinėje erdvėje. Dauguma jų gyvena Vakaruose arba ne Rusijoje. Grįžkime į sovietmetį. Čia reikia prisiminti, ką sakė Bronys Raila, Vytautas Kavolis ir kiti mūsų išeiviai – „herojus liko namuose“. Kokia buvo užsienio balsų reikšmė Lietuvai? Ji buvo svarbi kaip kitoniškumo apraiška.

Be to, savo darė ir popkultūra, besiskverbianti iš užsienio per kiną ar net su Ančiuko Donaldo kramtomąja guma. Visa tai veikė kaip minkštoji galia, ji keitė Lietuvos žmonių santykį su santvarka ir ideologija.

Bronys Raila, Antanas Venclova 1930 m. / Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.

Dabartinėje Rusijoje, kaip suprantu, labai ryški kartų takoskyra. Išsilavinusiam rusų jaunimui, gyvenančiam didžiuosiuose miestuose, mažiau būdinga imperinė sąmonė – priešingai nei vyresnei kartai, ją paveldėjusiai iš sovietmečio ir sustiprintai Putino. Rusijos didybė jaunimui nelabai svarbu.

Nekalbu apie regionuose, kur nors Buriatijoje gyvenančius žmones. Nes pokyčiai įvyks būtent Maskvoje ir Peterburge, o ne Sachaline. Jie yra kosmopolitai, kaip ir vėlyvojo sovietmečio lietuvių karta. Ir jiems darosi nuobodu gyventi su Putinu, kaip jaunimui buvo nuobodu Brežnevo ir Andropovo laikais.

Michailas Chodorkovskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

O užsienio rusų balsai bus svarbūs pasakyti tai, ko negalima pasakyti būnant pačioje Rusijoje. Jie suformuos idėją, tačiau įgyvendins ją tik vietiniai. Man sunku patikėti, kad revoliucija Rusijoje gali būti įvykdyta iš užsienio. Visų pirma, pats režimas turi įlūžti, kaip tai atsitiko Gorbačiovo laikais. Dabar atsitiks kas nors panašaus, prasidės nuo Putino mirties, pasitraukimo ar dar ko nors.

Pasitraukusi rusų inteligentija pamažu lašina priešinimosi idėjas. Ją lengva stebėti Rusijoje, nes ji pasiekiama internetu. Kol kas tos idėjos dar nepasiekė didžiosios dalies visuomenės, nes jai tai kol kas nesvarbu, rūpi kiti dalykai. Tačiau kai ateis tiesos akimirka ir nusivylimas dabartine santvarka, tada tai, kas šnekama užsienyje, pasidarys labai svarbu. Tada emigrantai gali tapti akmeniu, kuris išverčia vežimą. Tačiau be vidinio protesto jokių pokyčių tikrai nebus.

Garis Kasparovas / Organizatorių nuotr.

– Neseniai LRT.lt publikavo pokalbį su rusų sociologu Grigorijumi Judinu. Jis teigė, kad Rusijoje visi kaip vienas žino, kas vyksta Ukrainoje. Tik jiems dabar patogiau palaikyti Kremliaus melą.

– Tai tas pats mechanizmas, kurį minėjau kalbėdamas apie A. Venclovą: geriau tikėti sovietų ideologija, negu netikėti. Rusijos visuomenei parankiau nustumti mintis apie „kažkur vykstantį karą“, apie tai negalvoti. Žmogus deleguoja žinojimą Putinui: esą, valdžia žino geriau, tegul ji ten sprendžia, o aš nieko negaliu pakeisti, tai nieko ir nedarysiu.

Grigorijus Judinas / „YouTube“ stop kadras

Putininė propaganda visai kitokia nei sovietinė. Ji nacionalistinė. Todėl nemėgstu, kai kartojama, kad Putinas nori atkurti SSRS. Nenori, jis tiesiog nekenčia SSRS. Jis nori atkurti Rusijos imperiją.

