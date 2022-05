„Druskomanija“ Druskininkuose skelbia: stovės druskos stulpai, todėl bailiai – laikykitės!

Festivalis „Druskomanija“ – vienas seniausių šiuolaikinės muzikos įvykių Lietuvoje. Kiekvieną pavasarį jis pažeria šūsnį šviežių ir originalių jaunųjų kompozitorių premjerų. Šiais metais festivalio tema – „NARATYVAI“, kurie įtrauks kiekvieną festivalio dalyvį ir svečią į nepaprastą kūrėjų, kūrinių ir garsų istorijų sūkurį ir leis nukeliauti į dar neatrastas naujosios muzikos žemes, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Šiek tiek ilgiau nei savaitę „Druskomanijos“ koncertai skambės Vilniuje, o finalinį savaitgalį, gegužės 20–22 d. festivalis nusikels į gimtinę – Druskininkus. Čia per tris dienas nuaidės 5 koncertai, kuriuose pasirodys ryškiausi ir perspektyviausi šiuolaikinės muzikos atlikėjai ir kūrėjai. Tad pasiruoškime įsimintinam savaitgaliui viename gražiausių Lietuvos miestų.

Gegužės 20 d. 19 val. Grand SPA Lietuva „Nemuno“ salėje vyks nebylaus filmo „Bailiai, laikykitės“ (rež. Guy Maddin, 2003, N-16) peržiūra. Filmo metu skambės atviro kvietimo metu atrinktų talentingų kompozitorių Andriaus Šiurio, Filippos Raskovic, Ievos Raubytės ir Manuelio Velázquezo jam sukurtas garso takelis, atliekamas šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“. Šis filmas – tai bendras festivalio, ansamblio ir muzikos inovacijų centro „Meno avilys“ projektas. Netikėtus, šokiruojančius ir ypač vizualius filmo naratyvus išpildys nauja, dar negirdėta muzika.

„Quark Effect“ / T. Tereko nuotr.

Dar tą patį vakarą, 21 val. kavinėje „Širdelė“ siautulingai energijai nurimti neleis improvizacinės muzikos trio „Quark Effect“. Vaikinai, savo muzikoje derinantys kraštutinumus ir jungiantys akustinės bei elektroninės muzikos principus į vieną bendrą muzikinę kalbą neleis nuobodžiauti net įnoringiausiems klausytojams.

Šeštadienį, gegužės 21 d. 15 val Grand SPA Lietuva „Nemuno“ salėje aidės vokalinės muzikos programa „VOX“. Šiam renginiui išskirtinius performansus parengė kompozitorės Justina Šikšnelytė ir Raimonda Žiūkaitė. Pasirodymuose „V“ ir „WowJustWow“ menininkės nagrinės psichologines ir socialines temas, skatinančias iš naujo pažvelgti į kasdienius reiškinius.

Kompozitorius Domantas Pūras / Asmeninio archyvo nuotr.

Iškart po to, 17 val. Druskininkų jaunimo užimtumo centre nersimės į lietuvių kolektyvinėje atmintyje išlikusius naratyvus. Domantas Pūras parengė gyvos elektroninės muzikos pasirodymą „Tremtis“, kuriame nuoširdus tremtinio pasakojimas virs individualiais kompozitoriaus kuriamais garsovaizdžiais.

Vakarėjant, 20 val. Grand SPA Lietuva „Nemuno“ salėje praūš šiuolaikinės muzikos ansamblio „Artisans“ viesulas, pavadinimu „Druskos stulpai“. Savo kūrinius atliksiantys menininkai kiekvienu pasirodymu klausytojus nustebina drąsiais muzikiniais žaidimais ir netikėtomis kompozicijomis, todėl „energijos ir (savi)ironijos nestokojančius artisanus tiesiog privalu išgirsti gyvai“.

Šiuolaikinės muzikos ansamblis „Artisans“ / S. Norkaus nuotr.

Šiais metais atgis ir ilgametė „Druskomanijos“ tradicija – paskutinę festivalio dieną, gegužės 22 d. kelsimės keltu į Liškiavą, kur 13 val. Švč. Trejybės bažnyčioje nuskambės finalinis koncertas – elektroakustinė programa „Dualitas“. Duetas „Twenty Fingers Duo“ pristatys kompozitorių Ritos Mačiliūnaitės ir Kristupo Bubnelio kūrinius „Dreamcatcher 2120“ bei „…please leave your message after the tone…“. Smuiko, violončelės ir elektronikos garsyno kuriama subtili atmosfera įtrauks kiekvieną čia tam atvykusį ar netyčia užklydusį klausytoją.

Išsami festivalio programa „Druskomanijos“ internetiniame puslapyje bei facebook platformoje.

Festivalį organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga.