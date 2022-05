Gatvės menų festivalis „SPOT“ kvies tyrinėti teritorijas bei ribas

Menų spaustuvės organizuojamas tarptautinis festivalis – SPOT, šiais metais Vilniuje vyks jau penktąjį kartą ir visus vilniečius bei miesto svečius pakvies atrasti gatvės menus ir į kasdieninį miesto gyvenimą pažvelgti kiek kitomis akimis, rašoma Menų spaustuvės pranešime žiniasklaidai.

Skelbiama, kad tarptautinis gatvės menų festivalis – SPOT vyks liepos 7–10 dienomis, o šių metų festivalio tema – teritorijos ir ribos.

„SPOT“ akimirkos / M. Repečkos nuotr.

„Praėjusiais, 2021-aisiais metais SPOT festivalis pirmą kartą savo istorijoje turėjo konkrečią temą – mobilumas, judėjimas mieste, kuri pasiteisino su kaupu: atsirado temų viešoms diskusijoms, kūrybinėms dirbtuvėms ir daugiau erdvės interpretacijoms, pačių menininkų kūrybai. Su komanda penktojo SPOT temą sugalvojome dar rudenį, šių metų festivalis kvies kalbėtis apie teritorijas ir ribas. Kaip apibrėžiame savo teritorijas? Asmenines, rajono ar miesto? Kur yra mūsų žmogiškosios ribos? Gal jas tiesiog susikuriame? Kas mus riboja ar verčia išsilaisvinti? Pastarųjų mėnesių karo kontekste ši festivalio tema tampa dar prasmingesnė ir įgyja dar daugiau sluoksnių“, – apie festivalio temą pasakoja viena iš festivalio organizatorių Judita Strumilaitė.

Kasmet festivalis SPOT Vilnių paverčia savotiška žaidimų aikštele, pristatydamas tiek užsienio šiuolaikinius gatvės menininkus, tiek lietuvių kūrėjų darbus, supažindindamas ne tik su įvairia festivalio menine programa, tačiau ir kviesdamas į festivaliui skirtas diskusijas bei edukacijos užsiėmimus. Liepos 7–10 dienomis šiuolaikiniais gatvės menais alsuos tiek Vilniaus senamiesčio gatvelės, tiek atokesnės miesto rajonuose esančios erdvės ir kvescionuos žmonių susikurtas fizines ir vertybines ribas.

„SPOT“ akimirkos / M. Repečkos nuotr.

„Įvairių šalių menininkai stebi ir tyrinėja aplinką, kuria joje ir jos įkvėpti, o po to grįžta į gatves, kiemus, aikštes su alternatyvia tam tikros vietos realybe. Jei klaustume, kam to reikia, mano atsakymas būtų, jog to reikia tam, kad asmeninių ir kolektyvinių ribotumų kontekste vis dėl to turėtume erdvės naujoms patirtims, kurios augintų empatiją, toleranciją ir galų gale pozityvias emocijas“, – apie festivalio būsimą programą ir temas pasakoja Menų spaustuvės projektų koordinatorė Ineta Pliekaitytė.

Šokio spektakliai, netikėtos instaliacijos, gatvės teatro pasirodymai, interaktyvios ekskursijos ir dar daugiau visko – tarptautiniame gatvės menų festivalyje – SPOT, jau liepos 7–10 dienomis, atvirose Vilniaus erdvėse, nemokamai!

Daugiau: menuspaustuve.lt