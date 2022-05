LATGA direktorė Laura Baškevičienė tapo Europos autorių bendrijas vienijančios GESAC Tarybos nare

Beveik 6 tūkst. Lietuvos autorių vienijančios Asociacijos LATGA direktorė Laura Baškevičienė praėjusią savaitę tapo Europos autorių ir kompozitorių bendrijų susivienijimo GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) Tarybos nare, rašoma LATGOS pranešime žiniasklaidai.

Konfederacija GESAC vienija 32 Europos šalių autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, Asociacija LATGA jos nare tapo 2005-aisiais.

Tai didelis įvykis ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos šalių kolektyvinio autorių teisių administravimo bendrijų istorijoje. Baltijos šalių atstovai niekada nedalyvavo tokių svarbių autorių bendrijų konfederacijų kaip GESAC ar CISAC valdymo organuose (tarybose).

„Kaip vadovė siekiu LATGA pozicijos stiprinimo tarptautiniu lygiu. Tikiuosi, kad mano dalyvavimas GESAC taryboje leis mums pasisemti daugiau patirties iš ilgiau veikiančių Europos autorių organizacijų ir prisidėti prie svarbių teisėkūros procesų Europos Sąjungoje. Taip pat tikiuosi, kad mūsų, kaip nedidelės multirepertuarinės kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacijos (tokių Europoje yra tik 5), patirtis taip pat bus naudinga konfederacijai GESAC“, – sakė L.Baškevičienė.

GESAC Tarybos prezidentu tapo Austrijos autorių bendrijos AKM vadovas Gernotas Graningeris, nuo lapkričio šias pareigas ėjęs laikinai. Viceprezidentų pareigos atiteko Airijos, Vengrijos ir Vokietijos bendrijų atstovams. Į Tarybą be L. Baškevičienės pateko Italijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Suomijos bendrijų atstovai.

Šiuo metu GESAC sudaro 32 Europos šalių autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos, kartu atstovaujančios daugiau nei milijonui kūrėjų ir teisių turėtojų – muzikantų, rašytojų, vizualiųjų menų kūrėjų, kino režisierių ir daugelio kitų autorių, muzikos, garso ir vaizdo, vaizduojamojo meno bei literatūros ir dramos kūrinių srityse.

Asociacija LATGA taip pat priklauso tokioms didelėms konfederacijoms kaip CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), EVA (European Visual Artists), IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), SAA (Society of Audiovisual Authors) ir kitoms.

Asociacija LATGA abipusio atstovavimo sutarčių pagrindu atstovauja daugiau kaip 20 milijonų užsienio kūriniams ir virš 4 milijonų muzikos, dramos, vizualinių menų ir audiovizualinių menų autoriams bei prodiuseriams iš viso pasaulio. Šiandien LATGA yra pasirašiusi 169 tarptautines abipusio ar vienašalio atstovavimo sutartis su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis iš 69 užsienio šalių.