Švedijoje Jono Meko 100-metį pradeda švęsti Stokholmas

Gegužės 4 d. Švedijos nevyriausybinė organizacija „Kinas šiuolaikiniame mene“ atidarė Jono Meko 100-mečiui skirtą filmų ir pokalbių programą, pristatydama vieną garsiausių J. Meko filmų „Walden“, praneša Kultūros ministerija.

Jo peržiūrą lydėjo pokalbis, kuriame dalyvavo Stokholmo šiuolaikinio meno centro INDEX prodiuserė ir kuratorė Isabella Tjäder, J. Meko programos kuratorė Cecilia Björk ir Lietuvos Respublikos kultūros atašė Liana Ruokytė-Jonsson.

Paroda „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jono Meko 100-mečio renginių programos atidarymas Stokholme surengtas viename seniausių Švedijos kino teatrų „Zita Folkets Bio“, kuris, Stokholmo centre įkurtas dar 1913 m., iki šiol išsaugojęs daug autentiškumo. Šį kino teatrą itin mėgsta išskirtinai autorinio kino gerbėjai.

„Mes rodome Jono Meko filmus, nes jis padarė didelę įtaką jaunajai menininkų kartai tiek Švedijoje, tiek visame pasaulyje. Visas šios menininko gyvenimo projektas ir meninė veikla yra svarbus įkvėpimo šaltinis daugeliui kūrėjų, kurie šiandien dirba kino ir kitose meno srityse. Ypač džiugu, kad Jonas Mekas Stokholme lankėsi dar 1980 m. ir jo vizitas buvo susijęs su paroda „Malonumo kupolas – Amerikos eksperimentinis kinas 1939–1979“. Ji tapo iki šiol viena didžiausių Švedijos investicijų į eksperimentinio kino meną, daugeliu atžvilgių priartinusi Švediją prie pasaulinės meno arenos. Labai džiaugiamės galėdami įtraukti Joną Meką į mūsų programą „Stokholmas kine“ parodydami filmą, kurį jis nufilmavo kelionėje į Stokholmą“, – sako organizacijos „Kinas šiuolaikiniame mene“ direktorė Nathalie Ålbeck.

Jonas Mekas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Gegužės 18 d. kino teatre „Zita Folkets Bio“ bus pristatytas dar vienas Jono Meko filmas „Out-Takes from the Life of a Happy Man“, vyks pokalbiai apie kūrėjo įtaką ir svarbą Švedijos bei pasaulio menui.

Švedijos nevyriausybinė organizacija „Kinas šiuolaikiniame mene“ tyrinėja šiuolaikinio meninio kino ir videomeno sroves, siekdama pristatyti kuo daugiau skirtingų filmų.

Jono Meko filmų ir pokalbių programą Stokholme inicijavo, koordinavo kultūros atašė Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje L. Ruokytė-Jonsson, filmų programą parengė organizacija „Kinas šiuolaikiniame mene“, ją kuravo C. Björk.

Jonas Mekas / K. Vanago/BNS nuotr.

Daugiau nei 50 įvairių renginių apimančią tarptautinę Jono Meko 100-mečio programą organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kultūros atašė ir Jono Meko fondas (Estate of Jonas Mekas). Kino peržiūros, parodos, videoinstaliacijos, koncertai, poezijos skaitymai, diskusijų ir teminių rezidencijų programos, kūrybinės poezijos vertimų dirbtuvės, leidybiniai sumanymai ir kitos iniciatyvos vyksta solidžiose, gerai žinomose kultūros institucijose keliolikoje pasaulio šalių.

„Jonas Mekas 100!“ programa pristatoma tinklalapyje www.jonasmekas100.com.