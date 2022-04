Lietuviškas dokumentinis filmas „Būsiu su tavim“ išvyksta į du JAV kino festivalius

Balandį Jungtinėse Amerikos Valstijose įvyks prieš pusę metų Lietuvoje pristatyto dokumentinio filmo „Būsiu su tavim“ premjera. Jis bus parodytas net dviejuose kino festivaliuose: balandžio 16, 17 d. – prestižiniame Tarptautiniame Sietlo kino festivalyje (SIFF), o balandžio 22, 23 dienomis – Ajovoje, Tarptautiniame Julien Dubuque filmų festivalyje, rašoma filmo kūrėjų pranešime žiniasklaidai.

„Abu kvietimai atėjo labai panašiu metu, dėl to įspūdis buvo dar stipresnis. Pirmiausiai „Būsiu su tavim“ bus parodytas didmiestyje, prestižiniame Sietlo festivalyje, o po to keliausime į mažiau žinomą miestelį ant Misisipės kranto. Labai nustebino kontrastas tarp abiejų festivalių, tikriausiai tai – geras ženklas. Negaliu komentuoti festivalių atrankos motyvų, bet norisi manyti, kad tai tik patvirtina mūsų sukurto filmo universalumą – jis aktualus ir kitame žemyne, ir didmiestyje, ir žymiai mažesnėje bendruomenėje. Tad kvietimu ir kelione tikrai džiaugiamės, ypač dėl to, kad iš ankstesnės patirties žinome, jog JAV auditorija labai myli dokumentinį kiną“, – sako viena iš filmo režisierių Virginija Vareikytė.

Filmo „Būsiu su tavim“ režisieriai Maximilien Dejoie ir Virginija Vareikytė / D. Matvejevo nuotr.

Virginijos Vareikytės ir Maximilien Dejoie sukurto filmo centre – dvi nedidelio Lietuvos miesto gyventojos: psichologė Virginija Šap ir policijos pareigūnė Gintarė Meškienė. Kino kamera seka jų kasdienį darbą dirbant su savižudybių prevencija Kupiškio rajone. Žiūrovas keliaudamas su filmo herojėmis apsilanko pažeidžiamiausių bendruomenės narių namuose (tų, kurie galvoja apie savižudybę arba praradusių savo artimuosius). Visgi filme, nagrinėjančiame sudėtingą temą, netrūksta šviesos. Abi herojės trykšta pozityvumu, turi puikų humoro jausmą, visad siekia padėti savo klientams. Tačiau net ir optimizmu užkrečiančios herojės neišvengia sunkių akimirkų.

Kino kamera Virginijos ir Gintarės kasdienybę sekė ketverius metus. Per tą laiką Kupiškio specialistų sukurta savižudybių prevencijos programa sulaukė dėmesio visoje Lietuvoje – jų pavyzdžiu ėmė sekti kitos savivaldybės, apie taikomas praktikas Kupiškio specialistai pasakojo mokymuose ir seminaruose.

Filmas „Būsiu su tavim“ / Stop kadras

Dokumentinis filmas „Būsiu su tavim“ 2022-uosius pradėjo Triestės festivalyje, Italijoje, Maksimilien Dejoie tėvynėje. Taip pat buvo rodomas Bolzano kino festivalyje, o Turino Glocal festivalyje laimėjo pagrindinį prizą. Europoje filmas buvo rodomas Rygoje „Artdoc“ dokumentinio kino festivalyje, Tempo festivalyje Stokholme ir Psichinės sveikatos festivalyje Škotijoje. Filmas dar 2021 spėjo sudalyvauti prestižiniame CamerImage festivalyje Lenkijoje, laimėjo apdovanojimą tarptautiniame kino festivalyje Baku. Į JAV kino kūrėjai pakviesti jau prasidėjus karui Ukrainoje.

„Man atrodo, kad viskas tampa nebesvarbu per karą. Mes turime privilegiją gyventi savo gyvenimus, tačiau panašu, kad niekas, ką darome, nesustabdo šio karo, ir dėl to, net jei ir yra kažkokia plona mūsų sukurto filmo aktualumo linija karo laikais, aš jos net nekomentuosiu, leisiu, kad žiūrovai patys atrastų, kas jiems yra svarbiausia.

Filmas „Būsiu su tavim“ / Stop kadras

Man tik įsiminė viešint Rygoje išgirsta vienos latvių režisierės frazė – kad karas parodo, kiek nedaug tereikia gyvybėms naikinti, masiškai, o filmas „Būsiu su tavim“ primena, kiek daug reikia įdėti pastangų, kad tą gyvybę išsaugotum. Ši frazė įstrigo, nes privertė pamąstyti apie visas gyvybes, kurias reikės saugoti ir po šito karo, nes jis baigsis, bet begalinis skausmas išliks dar labai ilgam. Būtinai remkite Ukrainą“, – sako V. Vareikytė.

Filmas „Būsiu su tavim“ iki šiol rodomas internetinėse namų kino platformose, tad jį gali pasižiūrėti visi susidomėję.