Elžbieta Banytė. Keistuolis Nabokovas, žmogžudystė per klaidą ir skaitymo bloką pašalinusi Meko poezija

Vienu svarbiausių 20 a. prozininkų laikomo rašytojo vienas svarbiausių kūrinių lietuviškai – savaime literatūros lauko įvykis. Žinoma, po tokio sakinio gali susidaryti įspūdis, kad knygą skaitys tik literatūrologai arba snobai, bet nuoširdžiai tikiuosi, kad toks likimas šio teksto neištiks: manyčiau, kad daugelis skaitytojų gali čia rasti šio bei to sau tinkamo.

Vladimir Nabokov „Blyški ugnis“. Iš anglų kalbos vertė Kornelijus Platelis ir Laimantas Jonušys. Vilnius: „Vox rara“, 2022.

Nabokovas žinomas kaip žaidėjas forma, parodijuotojas, intelektualas, ir „Blyški ugnis“ puikiausias pavyzdys. Tekstas apytikriai atitinka akademinio leidinio formą: yra epigrafas, dedikacija, įvadas, žymaus poeto Džono Šeido 999 eilučių poema „Blyški ugnis“, jo neva draugo, patikėtinio ir biografo (nors panašu, kad nei to, nei to) Čarlzo Kinboto parašytas kiekvienos poemos eilutės pseodokomentaras ir rodyklė. Bent mane ši dalis linksmino labiausiai: ko vertas vien faktas, kad Kinbotas rodyklėje nurodo pats į save ir rodyklės dalis į jo pavardę yra ilgiausia.

Elžbieta Banytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Visai kaip ir fikcinis Kinbotas, Nabokovas Amerikoje buvo emigrantas ir gal net savotiškas keistuolis. Jis gimė aristokratiškoje šeimoje Sankt Peterburge 1899 m. Tėvas buvo intelektualas, rašė knygas apie politiką ir teisę, dėl to Sovietų Rusiją 1922 m. teko palikti. Šeima įsikūrė Berlyne, ten tėvas per klaidą nušautas – savo kūnu pridengė kitą. Nors Nabokovas apie tai kalbėti nemėgo, reikia pastebėti, kad žmogžudystės per klaidą motyvas jo romanuose vis išnyra.

Kaip kūrėjas įsitvirtina dar gyvendamas Europoje, čia rašo rusiškai, nors, žinoma, šlovė ateina emigravus į Ameriką – „Lolita“ (1955) tampa bestseleriu, atneša šlovę ir turtą ir, deja, šiek tiek nustelbia kitus Nabokovo kūrinius, tarp jų ir „Blyškią ugnį“ (1962). Beje, buvo vienas žinomiausių pasaulio lepidopteristų, profesionaliai tyrinėjo drugelius, netgi yra atradęs vieną rūšį. Ilgametė aistra šachmatams persikelia į romanų struktūrą – personažai sudėstomi pagal šachmatų kombinacijas, jiems duodami figūrų vardai, jų veiksmai lyginami su figūrų ėjimais ir pan.

Reikia pasakyti, kad pradėjusi skaityti daugiausia tikėjausi iš vis beprotiškesnių Kimboto komentarų – iš tikrųjų jis išplėšė „Blyškios ugnies“ rankraštį iš žmonos ir šeidistų profesionalų, neleido niekam redaguoti savo teksto, todėl nei kaip pasakotojas, nei kaip kritikas nėra nė per nago juodymą patikimas. Šeido poema naudojamasi kaip atspirties tašku kalbėti apie Zemblą (fikcinę valstybę, iš kurios Kimbotas atvykęs), jos karalius, paties komentatoriaus gyvenimo istoriją ir visa kita, bet tik ne bandyti atskleisti poemos reikšmes.

Vladimiras Nabokovas 1964 m. / „Vida Press“ nuotr.

Žinoma, Nabokovas čia gana žiauriai parodijuoja akademizmą ir parodo iš svetur atvykusio užsieniečio kultūrinę izoliaciją (komentuodamas poemos eilutę apie beisbolą, Kimbotas, jau daug metų gyvenąs Amerikoje, aiškina, kad „dėl spaustuvininko išsiblaškymo iš kažkokio kito straipsnio jis (Keatso soneto pavadinimas – E. B.) komiškai perkeltas į sporto rungtynių aprašymą“ (p. 109).

Zemblos istoriją, Kimboto beprotiškiausiu būdu įpintą į „Blyškios ugnies“ komentarą, galima vertinti įvairiai: kaip Rusijos istorijos perkūrimą, perspėjimą dėl bet kurios revoliucijos pasekmių, galų gale, kaip į solus rex problemą (tai – šachmatų situacija, kai juodasis karalius lentoje lieka vienas, turi blaškytis po lentą, tikėdamasis vargais negalais pasiekti lygiąsias). Taip ir Zemblos karalius išvyksta žinodamas, kad priešai jį persekios iki pabaigos. Beje, „Solus rex“ turėjo vadintis nebaigto kūrinio rusų kalba dalis.

Tačiau skaitant svarbu atkreipti dėmesį ne tik į komentarą, bet ir į poemą, puikiai išverstą Kornelijaus Platelio (prozos dalis vertė Laimantas Jonušys). Ji ir ironiška, ir metafizinė, ir savotiškai liūdna – atskiras meno kūrinys. Nabokovas turėjo didelių ambicijų, ir įsitvirtinti kaip vienam svarbiausių savo epochos anglakalbių poetų jam buvo svarbu. Taigi verta nusiteikti ir estetiniam malonumui, ir literatūriniam žaidimui, ir pamedituoti su gera poezija. O galiausiai tekstą galima skaityti kaip savotišką detektyvą – siužete palaikoma intriga tikrai tai leidžia, gal tik kiek su ironiška šypsena.

Vladimiras Nabokovas prie darbo stalo 1964 m. / „Vida Press“ nuotr.

Jonas Mekas „Poezija. Raštai. I tomas“. Sudarė dr. Donata Mitaitė. Vilnius: „Odilė“, 2021.

Prasidėjus karui Ukrainoje aš, kaip ir daug pažįstamų, sunkiai susikaupiau dirbti. Viskas, ką skaičiau, atrodė beprasmiška tokio siaubo ir skausmo kontekste. Tačiau Jono Meko raštų pirmas tomas, kuriame publikuojama lietuviškai ir angliškai rašyta poezija (vertė Marius Burokas ir Kornelijus Platelis), šitą bloką keistai pašalino.

Žinoma, reikia suprasti, kad tai ne rinktinė, o tiesiog visa parašyta poezija, kaip ir dera raštams, todėl tekstų ten yra visokių – labai gerų, gerų, vidutiniškų, nelabai pavykusių, tačiau per juos persiyrus tikrai galima rasti posmų, kurie neįtikėtinai jautriai ir taikliai skamba dabarties kontekste. Galų gale, kas kita, jei ne karo pabėgėliai, buvo broliai Mekai, karo blaškyti po Europą, ilgai laukę vadinamosiose dipukų stovyklose ir galų gale apsigyvenę Niujorke?

Knygos viršelis / Leidėjų nuotr.

Knygoje pateikiamos net trys įžangos – įdomu, kad nė viena jų nėra sudarytojos. Poetiškai į skaitytoją kreipiasi Vytautas Landsbergis, Jono Meko bičiulis („Jono daiktai“), yra profesionalus Tomo Venclovos straipsnis, kuriame brėžiamas J. Meko biografijos punktyras, bandoma ryškinti jo originalumą ir poezijos bei kino ryšį („Filmas ir poezija“), taip pat netgi Czesławo Miłoszo 1996 m. rašytas „Mekas“ (vertė Marius Burokas). Atrodo, gal šiek tiek per daug įžangų, bet jos visos turi savo funkciją ir yra be galo skirtingos – asmeniška ir draugiška, literatūrologinė, etinė, todėl atrodo visos reikalingos kaip trys kameros, tą patį dalyką rodančios iš kitos perspektyvos.

Žinoma, „Semeniškių idilės“ bent man neprilygstamos – lėtas, ramus kalbėjimas, nenusaldinti, molingi, nesterilūs peizažai, persmelkti praradimo skausmo ir nostalgijos, kuriuos prikelia tik atmintis ir poetinis žodis. Niekas net nebando virkdyti ar dūsauti – lyrinis subjektas yra savo atsiminimų stebėtojas, eilėraščiai pažymėti nebūties ženklu, todėl ir emocija sutvardyta, išjausta anksčiau – bet vis tiek graudu. Kadangi idiles į anglų kalbą išvertė ir nedidelėje leidykloje išleido Jono brolis Adolfas, jo rašytas tekstas „Iš vertėjo prisiminimų“ išverstas į lietuvių kalbą ir publikuotas po idilių.

Jonas Mekas / K. Vanago/BNS nuotr.

„Reminiscencijos“ estetiškai silpnesnis, bet karo kontekste itin paveikus tekstas. Baisu, kai tos pačios patirtys kartojasi prieš mūsų akis 21 a., o kas laukia – nežinia: „ (...) Sudaužytomis stotim, / išdegusiais ir suanglėjusiais miesčiukais / judėjom mes tolyn, stumdydamiesi / tarp moterų, ir tarp vaikų, / belaisvių, ir sudaužytų, varganų kareivių, / būrių pabėgėlių, / sėdėdami karštoj tvankoj, suvirtę / ant purvinų grindų, ir alkani, ištroškę, / ir tiesdami rankas taip į kiekvieną šulinį, / vandens puoduką, / ir rinkdami ankstyvus, ir neprinokusius obuoliukus, / suodinus ir sudaužytus, nuo bėgių pylimo / ir pageležinkelio griovių.“ (75 p.).

Ir nors vėlesniuosiuose rinkiniuose to graudulio lieka kur kas mažiau, balansuojama, anot Tomo Venclovos, ties meno ir nemeno riba, išvietinto, išsiskaidžiusio į prisiminimų fragmentus ar tiesiog atskirus garsus įspūdis irgi savotiškai paveikus.

Paroda „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Manau, šios Miłoszo eilutės užduoda aiškų skaitymo toną karo kontekste: „Kiek europiečių prarado tėvynę per šį audringą dvidešimtą amžių? Milijonai. Ir, regis, padėtis nė kiek negerėja (...).“ Liūdna, bet to paties galima klausti ir apie 21 a., ir Meko poezija šio klausimo kontekste skamba itin aktualiai ir skausmingai.