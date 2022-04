21-asis „Vilnius Mama Jazz“: Vladimiro Tarasovo ir jo bendražygių iš Ukrainos koncertas „We stand with Ukraine“

Tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Mama Jazz“ šiemet vyks ne rudenį, kaip įprasta džiazo mylėtojams, o gegužės 26-29 dienomis, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Keletą metų nepamirštamas akimirkas lankytojams dovanojęs Šiuolaikinio meno centre, šiemet „Vilnius Mama Jazz“ grįžta į erdvę, kurioje prasidėjo – festivalio renginiai vyks Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Čia gegužės 29 d. skambės bene garsiausio šalies būgnininko Vladimiro Tarasovo ir jo bendražygių iš Ukrainos – Volodymyr Solianyk bei Mark Tokar – kūryba.

„Nelengva organizuoti festivalį kai mūsų širdys plyšta dėl Ukrainos. Tačiau džiaugiamės šiuo jautriu laiku galėdami pristatyti unikalų projektą – ilgametis festivalio senbuvis Vladimiras Tarasovas į sceną žengs su dviem bičiuliais iš Ukrainos – pianistu Volodymyr Solianyk bei bosininku Mark Tokar. Trio visą savo pasirodymo energiją ir nevaržomą kūrybinę laisvę skirs Ukrainos kovotojų už laisvę garbei, pakviesdami klausytojus kartu išreikšti palaikymą“, – sako festivalio organizatorė Judita Bartoševičienė.

Vladimiras Tarasovas, Volodymyras Solianykas, Markas Tokaras / O. Makovskyi nuotr.

Džiazo natų gausmas Ukrainos kovai už laisvę

Šių metų „Vilnius Mama Jazz“ orbitoje žibėsiantis ypatingas Vladimiro Tarasovo, Volodymyr Solianyk ir Mark Tokar koncertas simboliškai pavadintas „We stand with Ukraine“.

„Iki pat vasario 23 dienos su orkestru repetavome Ukrainoje. Kas iš mūsų galėjo patikėti, kad tie niekšai užpuls Ukrainą! Aš į Lietuvą grįžau pačiu paskutiniu lėktuvo reisu, o Mark Tokar liko kovoti – prasidėjus karui jis savanoriškai stojo ginti tėvynę. Volodymyr Solianyk, nebūdamas pasipriešinimui tinkamo amžiaus, pasitraukė į Norvegiją. Pusė orkestro, su kuriuo repetavau, šiuo metu irgi kovoja, šie muzikantai – šaunuoliai. Kas gali būti geriau nei kartu su jais Vilniuje surengti koncertą, skirtą padėti Ukrainai“, – dalijasi Vladimiras Tarasovas.

Prieš penkerius metus Vladimiro Tarasovo, Volodymyr Solianyk ir Mark Tokar aljansas Ukrainoje pristatė specialią programą „Jazz... One of those things“, įkvėptą kultiniu tapusio kompozitoriaus ir dainų autoriaus Cole Porter dainos „Just one of those things“. Kaip ir pirmojo trio pasirodymo Kijeve metu, muzikantai „Vilnius Mama Jazz“ festivalyje atliks šią programą. Prieš koncertą keletą žodžių tars Ukrainos džiazo federacijos prezidentas, rašytojas ir poetas Sergej Grabar.

Volodymyras Solianykas / O. Makovskyi nuotr.

Įkvepiantis Vladimiro Tarasovo, Volodymyr Solianyk ir Mark Tokar kūrybinis kelias

Vladimiro Tarasovo vardas kalba pats už save – muzikos gurmanai jau daugelį metų žavisi jo kūryba. Menininkas dar 1968-aisiais atvyko į Lietuvą ir tapo viena ryškiausių šalies džiazo figūrų, garsino Lietuvą nesuskaičiuojamose gastrolėse po daugelį Europos ir JAV miestų.

V. Tarasovas dirbo su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, taip pat su kitais orkestrais Lietuvoje, Europoje ir JAV, scena dalinosi su tokiais garsiais menininkais kaip Andrew Cyrille, „The Rova Saxophone Quartet“, Anthony Braxton, Lauren Newton, Didier Petit ir kiti, kūrė muziką orkestrams, kino filmams ir spektakliams, o jo sukurti vizualiųjų menų projektai pristatyti garsiausiuose kultūros ir meno centruose bei renginiuose – nuo Venecijos bienalės, Čikagos Šiuolaikinio meno muziejaus, Georges Pompidou centro Paryžiuje iki Ermitažo muziejaus Sankt Peterburge ar „Southbank“ menų centro Londone.

Gausybę įvertinimų pelnęs kūrėjas kartu su Viačeslavu Ganelinu ir Vladimiru Čekasinu 2017 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už Lietuvos džiazo mokyklos sukūrimą.

Vladimiras Tarasovas / O. Makovskyi nuotr.

Scenoje kartu su Vladimiru Tarasovu pasirodys Ukrainos džiazo muzikantas, Reinholdo Gliero Kijevo muzikos akademijos profesorius, įvairaus žanro džiazo ansamblių meno vadovas, meistriškai naviguojantis pianino klavišais – Volodymyr Solianyk ir ukrainiečių kompozitorius bei bosininkas Mark Tokar, baigęs klasikinę gitarą Lvovo S. Liudkevičiaus muzikos koledže, o vėliau – kontrabosą K. Szymanowskio džiazo akademijoje Katovicuose. Mark Tokar yra grojęs daugelyje Europos bei JAV miestų kartu su tokiais garsiais menininkais kaip Ken Vandermark, Fred Frith, Dave Rempis ir kt., bei yra tarptautinių projektų „Mark Tokar’s Quintet“, „Avtokar“ ir kt. lyderis, groja grupėse „Undivided“, „Five Spot“, „Four“, „Varpaj“ ir „Yatoku“.

Festivalio programoje – ir daugybė kitų pasaulinio garso muzikantų pasirodymų bei muzikines patirtis papildysiantys ir praplėsiantys renginiai.

„Vilnius Mama Jazz“ kviečia Lietuvoje esančius Ukrainos piliečius apsilankyti festivalio renginiuose nemokamai. Detalesnė informacija apie nemokamų bilietų įsigijimo tvarką netrukus bus paskelbta www.vilniusmamajazz.lt.