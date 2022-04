Menininkės Vaivos dekonstruotame kambaryje: darbo su savimi stalas, būrėjos įspėjimas ir kaimas Ukrainoje

Iki Velykų Vilniaus dailės akademijos parodų erdvėse „Krematoriumas I Meno krosnys“ vyksta menininkės Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“. „Jau buvau viduje apsisprendusi viską prarasti. Ir... praradau. Tik niekada nesigailėjau“, – parodoje išrašytą prisiminimą komentuoja autorė.

„Juokiuosi iš savęs, kad tingiu pakabinti parodos anotaciją, tad kasdien susitinku joje su žiūrovais ir jiems pasakoju, kalbu. Bet iš tikrųjų kiekvienas pasakojimas, be abejo, ir žiūrovų įžvalgos, kasdien prideda vis ką nors naujo. Žinau, kad „inventorizacija“ man suteikė labai daug“, – LRT.lt kalbėjo V. Lanskoronskytė.

Jos paroda – tarsi dekonstruotas fizinis, o kartu ir sąmonės kambarys. Su autore kalbamės, ką jame galime aptikti, kodėl sienas papuošė citatos, ir kokie jausmai čia užplūsta.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Kaip kilo parodos „Mano kambarys“ idėja, kokia ji?

– Netiesioginiu pavidalu, neturėdama jokių konkrečių kontūrų. Parodos „Mano kambarys“ pradinė mintis gimė maždaug prieš dvylika metų, kai pirmą kartą plaukiau baidare per laukinius Labanoro miškus. Sugavau save, kad šį kraštovaizdį skaitau neseniai perskaitytos Ignacijaus Kraševskio knygos „Kunigas“ gamtos aprašymų tekstais.

Tada pirmą kartą galvoje gimė klausimas, ar pasaulį pirma pažįstu per tiesioginį santykį su natūra, o po to jos ženklus atpažįstu skaitomuose kultūriniuose tekstuose, ar nuo vaikystės geriu į save kultūrinį srautą ir per jį suvokiu gyvenimo reiškinius. Šis klausimas manyje miegojo, kartkartėmis išlįsdamas į paviršių, o labai aktualus tapo pandemijos pradžioje, kai visi, norėjome to, ar ne, buvome priversti daugiau laiko praleisti savo asmeninėje erdvėje, vėl ieškoti su ja santykio.

Instaliacijos mintis remiasi tiek į tai, jog pro savo asmeninę, intymią erdvę, tarsi tik prabėgu, natūraliame gyvenimo ritme jos nepuoselėju, joje tarsi nebūnu, tiek į klausimą, kiek manyje iš tikrųjų yra manęs, o kiek mane kuria vietos, kuriose būnu, nuolatos pro mane plūstantis gyvenimo, kultūros srautas.

Visa instaliacija fiziniu pavidalu atrodo tarsi dekonstruotas kambarys, kuriame tarp šilkografijos atspaudų ant veidrodžių įsipina realaus kambario interjero fragmentai, ekspozicijoje tampantys savotiškais simboliais.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Papasakok apie atskirus objektus. Pirmiausia žiūriu į darbo stalą. Kokia jo simbolika?

– Darbo stalas – vienas iš simbolinių interjero elementų. Tai reiškia darbo stalą, kuris turėtų būti neatsiejama kiekvieno kambario dalis, tačiau kuriant instaliaciją nejučiomis man tai tapo darbo su savimi stalu. Todėl jis atrodo kiek atšiaurus, nekviečiantis prisėsti. Tarsi ant jo nugulantys darbai patys norėtų būti nuolatos atidėliojami.

Simboliniu ekranu tapusiame šilkografijos atspaude ant stiklo – beveik iškirsto, mirštančio sodo vaizdas, kuris yra nuoroda į vaikystės sodą. Tačiau pats stiklas vizualiai primena automobilio arba autobuso langą. Tai sukuria papildomą prasmę, kad pro tą vaizdą, kuris tarsi turėtų būti pamatinis, svarbiausias, yra tiktai pralekiama, jis išsaugomas akies pakraštyje. Kodėl pralekiama? Gal sustoti ir pabūti nepatogu? O gal nebėra galimybės?

Sunkus, aštriais spygliais aplipęs metalinis ratas tampa tarsi simboliniu šio stalo prespapjė. Jis turėtų prispausti, prilaikyti įvairius eskizus, užrašus, kitus kūrybinio proceso elementus, bet iš tiesų – pervažiuotų per juos, palikdamas skausmingą žymę.

Vizualiai mėsmalę primenantis iš ready made elementų sukonstruotas objektas kalba apie mūsų atmintį. Kiekvieną akimirką pro mus nepaliaujamai plūsta įvykiai, informacija, bet jiems perėjus per galvą, lieka tik asmeninėje erdvėje besiraizgantis, jos atmosferą kuriantis srautas. Labai mažai kas išlieka mums suvokiamais, kontūrus turinčiais, pavidalais. Prisėsti ant kėdės – reikštų įsipinti į iš mėsmalės srūvančio srauto raizgalynę ir bandyti ją šifruoti.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Kas vaizduojama tuose veidrodiniuose atspauduose?

– Visų pirma – kodėl veidrodžiai? Savo sąmonę suvokiu kaip veidrodį ar kitaip aplinką atspindintį paviršių, didžiąja dalimi kuriamą aplinkos, kurioje būnu, knygų, kurias skaitau, žmonių, su kuriais bendrauju. Paveikslai savaime bet kokiame interjere taptų mimikrais, visiškai į save įgeriančiais esamą aplinką. Kurdama šiuos vaizdus, bandžiau sąžiningai savęs paklausti, kas į mane yra įsirėžę taip giliai, jog išlieka bet kokioje aplinkoje, bet kokiomis sąlygomis.

Be abejo, galbūt į atmintį įsirėžė kadaise gilų įspūdį palikusi fotomenininko Remigijaus Treigio frazė, jog visa jo fotografija yra vidinio vaizdo paieška. Ant veidrodžių atspausti suabstraktinti senų statybviečių, apleistų karjerų, melioruotų laukų ar vandens plaunamo krantinės betono vaizdiniai man iš esmės labiausiai turbūt ir kalba apie to vidinio vaizdo paiešką, bandant į jį įsimedituoti. Bet patys paveikslų vaizdai yra sunkiai įžiūrimi, pasiklysta tarp atspindžių. Tai yra sąmoningas pasirinkimas, kalbantis apie tai, kaip sunku atsakyti į šį sau išsikeltą klausimą.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Tie silikoniniai muiliukai – kas į juos sudėta?

– Labai gerai pastebėta, jog tai yra tarsi muiliukai, nes iš tiesų vizualiai jie yra tarsi nuo ekspozicijoje esančios senos kriauklės nueinantys seno muilo gabalai, į kuriuos įtrinta kažkas nuo odos. Bet kartu, greta atsiminimų mėsmalės, tai kalba apie dar kitokį santykį su atsiminimais.

Mes jaučiame poreikį kai kuriuos dalykus arba jų ženklus išsaugoti. Tada imame juos vienaip ar kitaip įšaldyti, konservuoti. Tačiau paradoksas tas, kad užkonservavus, nors atsiminimas išlieka, bet jis jau yra atribotas nuo gyvenimo realybės, virtęs suvenyru.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Taip pat matome gultą su draperija. Ką mena užmestas audinys?

– Draperija – tai mano anksčiau kurtas lino raižinio atspaudų ant drobės ciklas „Into Asylum“, šioje instaliacijoje tampantis simboline patalyne. Į visus savo atspaudus, paveikslus, objektus, instaliacijas, nors ir kuriu juos kaip savaiminius darbus, kartu į juos žvelgiu ir kaip į LEGO kaladėles, iš kurių dėlioju vis skirtingas kompozicijas.

Savaime ciklas „Into Asylum“ yra tarsi suabstraktinta kelionė upe, valtimi, kai iš miesto, civilizacijos erdvės, kurioje daug kontūrų, atpažįstamų pavidalų, išplaukiame į gamtą, vakarą, kur visi kontūrai minkštėja. Šiam ciklui instaliacijoje atliekant patalynės vaidmenį – atspaudas jame tampa tarsi į patalynę per laiką įsigėrusiu atspaudu nuo kūno, visų jo patirtų išgyvenimų.

Taip pat įdomu tai, jog prieš gerą pusmetį šis ciklas buvo eksponuojamas Vilnelės upėje, jis kalbėjo apie mūsų beviltišką pastangą palikti po savęs ženklus. Upė gerokai papildė šios instaliacijos prasmę per vieną naktį nusinešdama didžiąją dalį darbų ir likusius išvartydama. Kai susirinkau srovės nenuneštus atspaudus, buvau tikra, kad juos reikės išskalbti. Bet kažkodėl patį skalbimą atidėliojau. Vėliau supratau, jog skalbti negaliu, nes tas vadinamasis purvas yra į atspaudą įsirašiusi jo gyvenimo istorijos dalis.

Konkrečiai šioje instaliacijoje – tai yra įsenėta, įgulėta patalynė, kurią vieną dieną besikeldamas nubloškei, nuėjai, viską palikai, bet taip ir niekada negrįžai pasikloti lovos.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Ant sienų matome daug tekstų. Kokie tai tekstai? Ir gal perpasakotumei tą savo prisiminimą apie būrėją?

– Iš pradžių, kai mąsčiau, jog pro mano sąmonę nuolatos plūsta įvairūs teksto, informacijos srautai, įsivaizdavau, jog visos kambario sienos turėtų būti aprašinėtos susipinančiomis man svarbių knygų tekstų bei asmeninių išgyvenimų aprašymo citatomis. Tačiau jau erdvėje, bedėliodama instaliaciją, supratau, jog taip pasielgusi meluočiau.

Taip, jaučiu į mane įsigėrusius tekstus, bet jie, kaip ir kiti atsiminimai, yra praradę savo perskaitomus kontūrus, gyvena kitame lygmenyje. Supratau, jog fragmentiškai mano galvoje laikas nuo laiko zuja pačios rašytų eilėraščių citatos. Tad ant sienų vietomis ir nugulė tie eilėraščių gabaliukai, kurie siejasi su bendra ekspozicijos idėja. Jie surašyti chaotiškai, nenuosekliai, taip kuriamas įspūdis, kas iš tiesų iš visos tirštumos mūsų sąmonėje stabiliau užsilieka.

Tarsi intymiausioje kambario dalyje – prie lovos – atsirado vieno realaus, kertinio atsiminimo tekstas. Kadaise netoli nuo Troškūnų miestelio turėjau nuostabią sodybą-vienkiemį. Iš jos dažnokai važiuodavau dviračiu į miestelį apsipirkti. Įsirėžė įspūdingi Troškūnų miestelio vaizdai, primenantys mirštantį, apleistą versterną. Kartą, pavargusią po kelionės, prie bažnyčios mane užkalbina romė, paprašo atsigerti vandens. Po to pasiūlo išburti. Visaip bandau atsisakyti, sakau, jog neturiu pinigų.

Romė dievagojasi, jog nieko nereikia. Burtams paprašo vieno kiaušinio. Jį suskaldžius, kažkokiu būdu viduje atsiranda juodų siūlų raizgalynė ir... išgąstis romės akyse: „Vaikeli, tau ant slenksčio nabašniko vanduo. Juodas kryžius. Savo užantyje užsiauginai gyvatę. Ar nori visą gyvenimą nugyventi su savo vyru? Tu ieškai tokios meilės, kurios nėra. Tau jos nesuteiks joks vyras, jokia moteris. Net tavo motina tau jos negali suteikti. Jei neatsisakysi šio troškimo, viską prarasi.“

Po to sekė ilgas romės mokymas, kad turiu vertinti savo kasdienybę, ją puoselėti, nustoti nuolat žvelgti į kažkokias nesamas tolybes. Bet tik dabar, iš distancijos, supratau, kad dar prieš susitikimą su ja jau buvau viduje apsisprendusi viską prarasti. Ir... praradau. Tik niekada nesigailėjau.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Matome altorėlį, kam jis skirtas, kas jį sudaro?

– Šios mini instaliacijos pavadinimas „Žolinės ikona. Žovid-Rietavas“. Žovid – nepaprasto grožio kaimas Ukrainoje, esantis netoli Rusijos ir Baltarusijos sienos. Teko vasarą jame atostogauti, gyventi tarp unikalių senovinių kaimo sodybų, turtingos gamtos apsuptyje, patirti vietos gyventojų dosnumą.

Net baisu pagalvoti, kas dabar yra nutikę šiam kaimui. Lygiai taip per abu karus nutiko mano gimtajam Rietavui, kurio visos apylinkės šiuo metu – numelioruoti laukai. Plynėse, kuriose po karo vietomis ėmė kilti sovietmečiui būdingi balto silikato plytų namai, iš nedidelių ženklų, iš vietovardžių bandome perskaityti kadaise buvusią turtingą istoriją.

Tačiau net ir atėmus iš žmogaus visus dalykus, iš kurių jis įpratęs kurti savo gyvenimą, vietoje jų davus visiškai kitokias, gerokai grubesnes medžiagas, net bandant įsprausti jį į visiškai buitišką kasdienybę, jo giluminėje atmintyje vis tiek išlieka ta pati, senoji struktūra. Poreikis gyvenimą konstruoti pagal sakralinių švenčių kalendorių, giluminis poreikis šventybės, kuri tampa net ir suvulgarintos kasdienybės pagrindine atskaitos sistema.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Vienoje iš krosnių sukurtas uosto peizažas. Kokią prasmę čia įgyja uostas?

– Tai yra kito ciklo „Uostai ir prieplaukos“ fragmentas, konkrečiai šiame kambaryje atliekantis giminės nuotraukų albumo funkciją, svarstantis mūsų ryšį su protėviais ir šeima. Ciklas „Uostai ir prieplaukos“ gvildena komplikuoto mūsų santykio su tuo, kas turėtų būti mūsų kertinės atramos, temą. Viena iš tų atramų, su kuria kartais išgyvename komplikuotą santykį yra šeima ir giminė.

Į suabstraktintas betonines menamo uosto sienas įlydyti mano protėvių veidai. Visi jie tokie rimti, tarsi neprakalbinami. Iš šių nuotraukų ir steam punk elementų sukonstruotas uostas vėlgi neatrodo kviečiantis, prie jo tarsi nedrįstum prisišvartuoti, o išlipus būtų nedrąsu laisvai vaikščioti. Visi protėviai fotografijose, net jei užfiksuotą akimirką amžiumi yra jaunesni už mane, atrodo tokie rimti, solidūs, nedvejojantys, negalintys suprasti nei mano kasdienių rūpesčių, nei kiek nerimtos natūros.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Kitoje krosnyje – sėdmaišis. Ką perteikia ši kompozicija?

– Greta sėdmaišio dar yra garso takelis. Mes dažnai pavargstame nuo nuolatinio mūsų gyvenimo ir informacijos srauto, kartais sunku suvokti, kuri informacija yra tiesiog praeinanti pro mus, o kuri jau įsirašiusi ir tapusi mūsų savasties dalimi. Kartais bandome nuo to pasislėpti giliai savyje, bet iki galo to padaryti neįmanoma. Galbūt galime atsiriboti nuo įžiūrimų, atpažįstamų, perskaitomų pavidalų, tačiau visada liks emocinė jų pulsacija. Toji tuščia krosnis su garsu yra tarsi slėptuvė, kalbanti apie tai, jog neįmanoma pasislėpti.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Matome ištrauką iš Koheleto knygos. Kodėl pasirinkai būtent šią knygą ir ką sako senos lovos atkaltė?

– Tiek Koheleto knygos fragmentas, tiek lovos atkaltė vienu metu yra ir organiški ekspozicijos papildiniai, tačiau kartu tai yra ir instaliacijoje netyčia atsidūręs visiškai realios mano praeities fragmentas. Kadaise gyvenau viename nejaukiame bendrabučio kambarėlyje, tada pirmą kartą gyvenime turėjau asmeninę erdvę. Bandžiau ją kurti, tačiau kartu ir stebėjau, kaip man nesiseka tai daryti.

Tuo metu – perrašinėti smulkiu šriftu Koheleto knygą ant kambario sienų buvo savotiškas mano kasdienis ritualas, meditacija. Porą metų taip ir gyvenau – Koheleto knygos minčių apsuptyje. Taip pat ir šis lovūgalis, nors spalviškai ir prasmiškai jis tampa visiškai organiška kompozicijos dalimi, tačiau, juokas juokais, bet tuo etapu miegojau lovoje su lygiai tokiu lovūgaliu. Sąmoningai neketinau to daryti, bet į instaliaciją netyčia įsiliejo realus mano praeities kambario interjero fragmentas.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Kaip apibūdintumei, koks šis „kambarys“ – fiziškai ir dvasiškai? Ar čia harmoninga, tylu, ar laikas čia sustingęs, ar čia nerimastinga?...

– Kietas klausimas. Visa tai man yra tokia natūrali manęs dalis, kad dar kol kas labai sunku kiek atsitolinti ir suprasti. Faktas, kad čia yra tylu. Tai yra kaip sustojusi akimirka, kviečianti meditacijai. Fragmentiški ženklai, skatinantys skaityti ir kurti kadaise būtus pasakojimus. Iš esmės tai yra tylus kvietimas pabūti su savimi. Matyt pati viduje jaučiau šį poreikį, ir visai netyčia pojūtis išsiliejo ekspozicijoje.

– Ką tau pačiai suteikė tokia kambario inventorizacija?

– Iš tiesų, manau, kad dar suteiks. Pati instaliacija viduje brendo ir kito labai ilgai, bet jos materializavimasis davė ir visiškai netikėtų atradimų. Juokiuosi iš savęs, kad tingiu pakabinti parodos anotaciją, tad kasdien susitinku joje su žiūrovais ir jiems pasakoju, kalbu. Bet iš tikrųjų kiekvienas pasakojimas, be abejo, ir žiūrovų įžvalgos, kasdien prideda vis ką nors naujo. Žinau, kad inventorizacija man suteikė labai daug, bet dar reikia laiko, kad suvokčiau, ką konkrečiai.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Ar ši paroda – būdinga tavo kūrybai? Ar tai tendencinga temos, formos prasme?

– Oi. Dar jaučiuosi tokia žalia, kad bijau daryti panašius apibendrinimus. Manau, jog formos vis dar ieškau. Bet kartu esu tikra, kad jos ieškosiu visą laiką. Nenoriu užsisėdėti ties kažkokiu vienu dalyku ir kartoti save. Visi mane įkvepiantys menininkai, kuriuos laikau savo tiek tiesioginiais, tiek netiesioginiais mokytojais, yra labai universalios asmenybės. Tad ir pati stengiuosi to universalumo siekti. Labiau už viską bijau užsisėdėti pernelyg ilgai vienoje vietoje.

– Kaip kinta tavo kūryba?

– Irgi dar labai sunku pasakyti. Bet aš manau, ar bent jau norėčiau, jog taip būtų, kad forma darytųsi vis minimalesnė ir laisvesnė. Siekiu to momento, kad kartais mažiau reiškia daugiau. Kiek tai pavyksta – klausimas.

Vaivos Lanskoronskytės paroda „Mano kambarys“ / Onos Marijos Urbšytės nuotr.

– Ką kuri šiuo metu?

– Visi mano darbai yra tęstiniai, tarsi nepabaigiami, lipantys vienas iš kito. Artimiausias mano projektas – šios parodos tęsinys, instaliacija „Into Asylum: vidinė zona“. Manau, kad ji kalbės apie tai, kas nebuvo parodyta tuščiojoje šios erdvės krosnyje. Dar turiu labai daug beprotiškų svajonių, bet laikausi prietaro, kad geriau anksčiau laiko neišplepėti.