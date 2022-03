Agnė Narušytė. Viskas bus Ukraina! Jau mėnesį trunka ne tik karas, bet ir Vakarų atsipeikėjimas

Jau mėnuo, kai vyksta karas. Tai, kas prieš keturias savaites atrodė kaip nesąmonė, neįmanoma 21 amžiuje, jau tampa kasdienybe. Pranešimai iš Ukrainos ima skambėti kaip „Rytų fronte nieko naujo“.

Menotyrininkės Agnės Narušytės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“:

Tačiau tame „nieko naujo“ slypi prievartavimai, šaudymai į šeimas automobiliuose, gyventojų išvežimai nežinoma kryptimi į rytus, ideologiškai neteisingų knygų naikinimas užgrobtose bibliotekose, sugriauti muziejai ir teatrai, žuvę aktoriai, baleto artistai, rašytojai, vaikai. Tiesa, yra ir linksmesnių žinių: numuštų Mordoro lėktuvų skaičius jau viršijo šimtą, Ukraina dabar turi daugiau tankų nei karo pradžioje, mėnesio jubiliejaus proga sunaikintas orkų laivas.

Agnė Narušytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip, taip, ir aš jau perėmiau ukrainiečių leksiką. Poreikis pasitelkti pasakas atsiranda iš nenoro minėti agresyvią šalį bei jos lyderį vardu. Kurį laiką, kaip ir daugelis, rašiau juos mažąja raide. Dabar nebegaliu ir to. Apžvalgininkai, žurnalistai, oficialūs asmenys tegu įvardija, aš renkuosi stumti juos į užmarštį. Tarsi jie jau mirę, tarsi neegzistuotų. Herojų neturi ten būti. Herojų yra tik Ukrainoje. Neatsitiktinai į pasveikinimą „Slava Ukraini!“ būtinai atsakoma „Heroiam slava!“. Nes herojai nepamirštami, be jų nebus ir pačios šalies.

Mes tai žinome. Todėl ir buvo taip skaudu, kai sausio 13-osios herojus nušvilpė penktoji kolonà. Taip, dabar jau drąsiai galime tai įvardyti. Didieji šeimų maršai, protestai prieš vakcinas ir antrosios Lietuvos grumenimai susijungia į nuoseklią perversmo programą, kurios autoriai – Maskvoje. Tai liudija ir ką tik paskelbtas tarptautinis žurnalistų tyrimas apie „Kremliaus įdarbintus ultradešiniuosius“, kurie gavo įsakymą vienytis ir įsitvirtinti Europos valstybių valdžioje. Tiesa, tą ryšį nujautėme anksčiau, tačiau trūko įrodymų.

Per Sausio 13-osios renginį prie Seimo susirinko protestuotojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be to, penktosios kolonos reikalavimai išvaikyti Seimą galėjo būti palaikyti skurstančios liaudies nepasitenkinimo išraiška. Juk to nepasitenkinimo tikrai yra, todėl perspėjimus apie Kremliaus įtaką nugramzdindavo argumentai, esą valdžia nesirūpina žmonėmis ir štai – rezultatas. Tiesa. Bet ką su tokia tiesa daryti, jei ji paverčiama ginklu užkariauti šaliai? Prisiminkime, kad toks ginklas jau buvo panaudotas tarpukariu, kai penktajai kolonai pavyko sukurti savanoriško prisijungimo spektaklį. Tada Lietuva dar neturėjo atitinkamos istorinės patirties. Dabar turi. Ir kai priešas imasi pervaidinti tą patį istorijos scenarijų, kai informacinę erdvę užplūsta praeities karo vaizdai, tik jau spalvoti, mes atsibundame iš sapno.

Žvelgti į praeitį paprasčiau negu į ateitį. Dabartinis žinojimas it rentgeno spinduliais peršviečia to tarsi neaiškaus, tarsi susipainiojusio reikalavimuose visuomeninio judėjimo kūną. Ir pasimato ne tiktai griaučiai, bet ir patologijos išplitimo mastas. Jau vien laiko sutapimai išduoda ryšį su Kremliumi. Kodėl vadinamasis Lietuvos susipriešinimas taip suintensyvėja likus maždaug dešimčiai mėnesių iki karo, pradėto planuoti prieš metus? Ir kodėl daugelyje šalių tai vyksta sinchroniškai? Judėjimai bando įgyvendinti vieni iš kitų perimtas idėjas, bet, laimė, ne visada pavyksta. Sunkvežimiai į Vilniaus centrą nesuvažiuoja.

Per Sausio 13-osios renginį prie Seimo susirinko protestuotojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau dabar jau akivaizdu, kad užduotis buvo žingsnis po žingsnio silpninti pasitikėjimą valdžia ir oficialia žiniasklaida, kad patikimiau atrodytų Kremliaus finansuojami alternatyvūs informacijos šaltiniai. Geras planas. Tarsi neblogai sekėsi. Riaušės. Baubimai. Kartuvės. Paūmėjęs tradicijų garbinimas ir neapykanta piliečių mažumai susipainioja su be jokių NATO ir Europų klestinčios krikščioniškos tautos idėja. Puikus propagandinis ėjimas, žinant, kad sovietinės okupacijos įskiepyta homofobija čia vis dar gaji. Galbūt pavyks sukelti abejonę ar net įtikinti, kad mes artimesni Mordorui, apsiskelbusiam tradicinių vertybių garantu pūvančiame pasaulyje? Ir kad tikrasis priešas – ne Europos miestus bombarduojanti šalis, bet kitaip mylintys mūsų šalies piliečiai.

Prasidėjus karui, tie balsai nuščiuvo. Bet tik trumpam. Ideologinius nuodus jie vėl paskleidė per kovo 11-osios minėjimą. Paskui ragino nekelti žmogaus teisių klausimo Seime, nes neva tai skatins susipriešinimą. Bet metas pagaliau suvokti, kas iš tikrųjų stengiasi mus supriešinti. Ir kad būtent vengimas garantuoti žmogaus teises piliečių mažumai mus klampina Mordoro ideologinėje pelkėje. Todėl dabar kaip tik metas priimti partnerystės įstatymą ir demontuoti pagrindinį penktosios kolonos ginklą.

Menininkės Agnietė Lisičkinaitė ir Greta Grinevičiūtė įgyvendino meninę akciją „B ir B vestuvės“. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jau mėnesį trunka ne tik karas, bet ir Vakarų atsipeikėjimas. Sulėtintai sklaidosi Mordoro informacinio karo ilgai kurta iliuzija, kad žmonės nebepasitiki demokratiškai išrinkta valdžia ir pageidauja autokratų. Atsipainioja tai, kas buvo supainiota, nes subombarduotų miestų gaisrai apšvietė į Kremlių nutįsusius procesų valdymo siūlus. Bet verta mokytis iš anksto atpažinti, kas tikra, kas ne, nelaukiant karo. Prisimenate, kaip aną rugpjūtį per tą riaušėmis pasibaigusį mitingą šalia pastatytų kartuvių leido dūmus? Dūmuose skendinčios minios fotografijos pateko į Mordoro žiniasklaidą, kur buvo džiugiai pranešama, kad ir Lietuvoje prasidėjo Maidanas. Kam ta ukrainietiška analogija, mąsčiau tada. Dabar – aišku. Tai – dar vienas būdas sujaukti smegenis. Propagandinis triukas, kaip ir pirmosioms agresijos dienoms Kyjive suplanuotas Antimaidanas, kurį turėjo įgyvendinti diversantai.

Maidanas yra galingas simbolis, kurį Mordoras turi išniekinti, jei nori pavergti Ukrainą. Kad suprastume kodėl, metas pažiūrėti Sergejaus Loznicos filmą „Maidanas“ ir Jevgenijaus Afinejevskio – „Deganti žiema: Ukrainos kova už laisvę“. Tikrajame Maidane žmonės ėjo į demonstracijas už europietišką šalies kryptį. Juos išvaikė lazdomis. Tuomet susirinko dar daugiau žmonių, dabar jau pasisakančių ne tik už Europą, bet ir už laisvę protestuoti. Į juos šaudė iš pradžių guminėmis, paskui kovinėmis kulkomis. Priėmė represinius įstatymus. Bet žmonės vėl ėjo, būriavosi, nesitraukė.

Proeuropietiški Maidano protestai Ukrainoje 2013 metų pabaigoje / AP nuotr.

Ir tik po trijų mėnesių, kai jau buvo žuvę per šimtą žmonių ir daugybė sužeistų, valdžia savo pačios smurto neatlaikė. Tad virš Maidano kylantys dūmai buvo tikri, o Vilniuje – tik spektaklis užsakovams. Lygiai taip pat Maidane ir valdžios smurtas buvo tikras, mirtys buvo tikros ir grėsmė laisvei – tikra. Vilniuje visa tai buvo tik žodžiai, smurtavo tik patys protestuotojai. Ir dar vienas skiriamasis bruožas. Tikrajame Maidane susirinkę žmonės kovojo už visų piliečių laisvę ir žmogaus teises. Netikrajame kovojama tik už kai kurių specifines laisves ir prieš atvirai niekinamos piliečių mažumos teises. Nepamenu nė vienos įkvepiančios revoliucijos, kurios tikslas būtų sugrąžinti žmogaus teisių suvaržymus. Tai kažkas kita. Tai – kontrrevoliucija, tas pats Antimaidanas, kokių pilna ir Lietuvos istorija.

Per mėnesį Ukraina pakeitė pasaulį. Gal tai skamba per daug didingai, galbūt vėl viskas sugrįš į savo vietas. Nežinau. Bet nuotaika dabar labai skiriasi nuo būsenos tą ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, kai prasidėjo karas, kai Ukrainai buvo duodamos tiktai 48, paskui 96 valandos. Karo ekspertai ne šiaip spėliojo, jie rėmėsi skaičiais ir patirtimi. Tiek karių. Tiek tankų. Tiek lėktuvų. Tiek… Bet jau tada kirbėjo nuojauta, kad vieno kintamojo racionalūs vakariečiai neįtraukė į lygtį. Nes jo neįmanoma įvertinti skaičiumi.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Sunku net įvardyti, nes čia tinka tik miglota „kovinės dvasios“ sąvoka. Tokie žodžiai jau seniai išmesti iš mokslo apyvartos. Jie nemadingi kaip senovinio mąstymo atgyvenos. Bet širdimi ir mintimis daugiau būnant Ukrainoje nei Lietuvoje, tas kažkas – ta dvasia – tampa apčiuopiama, tikra kaip ukrainiečių praliejamas kraujas. Paaiškėjo, kad ji – stipresnis ginklas negu tankai. O gal čia tik aš užsikrėčiau ukrainiečių tikėjimu. Nesvarbu.

Norėjau užsikrėsti, nes kitaip neįmanoma to žinių srauto atlaikyti, net sėdint už šimtų kilometrų. Todėl, kai laisvojo pasaulio lyderis Volodymyras Zelenskis pakviečia į mitingą, einam, kaip ėjom Sąjūdžio laikais. Kai jau turėtų mus įveikti nuovargis ir apatija, mes keliame geltoną ir mėlyną vėliavą tardami: „Vse bude Ukraina!“ Nes jei nebus Ukrainos, nebus nieko.

