Išskirtinis Marinos Abramović interviu: kai vyksta karas, svarbu suteikti auditorijai besąlygišką meilę

Performanso menininkę Mariną Abramović daugelis žino kaip ilgos trukmės performansų meistrę, kuri atgaivino ir įtvirtino šią meno sritį. „Aš nesu tas žmogus, kuris tiesiog stovės prieš sieną – aš ją sugriaunu. Už jos yra kita, paskui dar kita. Neužtenka nugriauti vieną sieną, kad atsidurtum laisvėje. Reikia peržengti daug sienų – fizinių, mentalinių, emocinių“, – teigia menininkė.

Kovo 31 dieną 18 val. Žalgirio arenoje Kaune vyks menininkės paskaita „Performansas. Praeitis, dabartis, ateitis“ ir tai bus vienas svarbiausių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ renginių. Menininkę Mariną Abramović nuotoliniu būdu kalbina menotyrininkė Laima Kreivytė.

L. Kreivytė: – Laba diena, Marina. Esu jūsų kūrybos gerbėja, mačiau jūsų darbus parodose, daug skaičiau apie jus. Lietuviškai yra išversta jūsų autobiografija „Eiti kiaurai sienas“, Jeannette Fischer parengta „Psichoanalitikė kalbasi su Marina Abramović“ (leidykla „Kitos knygos“), neseniai pasirodė jūsų kūrybos katalogas „Valytoja“ (galerija „Meno parkas“). Daug gerų žodžių apie jus girdėjau iš kuratorės Bojanos Pejić, kurios parodoje „Lyties kontrolė. Moteriškumas ir vyriškumas Rytų Europos mene“ dalyvavau kaip tyrėja iš Lietuvos.

Pristatoma knyga „Psichoanalitikė kalbasi su Marina Abramović. Menininkė kalbasi su Jeannette Fischer“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Norėčiau mūsų pokalbį pradėti nuo dabartinės situacijos. Kalbamės karo metu, Rusijai puolant Ukrainą. Savo įkurto Marinos Abramović instituto (MAI) feisbuko paskyroje Jūs labai aiškiai pasisakėte prieš Rusijos invaziją į Ukrainą – kad ataka prieš šią šalį yra mūsų visų užpuolimas. Prisimenu jūsų kūrinį Venecijos bienalėje „Balkanų barokas“ (1997), kur sėdėjote ant gyvulių kaulų krūvos ir gremžėte juos. Tai kiaurai persmelkiantis vaizdas, kuris, kartu su jūsų vaikystės prisiminimais (kai buvę partizanai tėvai miegojo su užtaisytais pistoletais po pagalvėmis) stipriai rezonuoja su šiandiena. Kaip jaučiatės karo akivaizdoje?

M. Abramović: – Žmones žymiai stipriau veikia tai, kas vyksta jų kieme ar namuose, ir žymiai mažiau tai, kas vyksta toli nuo jų. Kai karas vyko Afganistane, Irake, Sirijoje, žmonės atrodė tarsi abstraktūs – nežinai jų vardų, nepažįsti veidų. Žinoma, žmonių kančia ir mirtis jaudina. Bet ne taip stipriai, kaip karas su artima slavų tauta – tai tarsi įrašyta tavo DNR. Buvusios Jugoslavijos karas mane sugniuždė. Man buvo taip gėda dėl to, kad mes priėjome ribą, kad prasidėjo genocidas ir žmonių žudymas – siaubingi dalykai. Muziejai vis klausdavo manęs, ką galvoju apie karą. Aš buvau taip arti, kad net negalėjau akimirksniu sureaguoti, kaip kiti menininkai. Man reikėjo laiko išsiaiškinti, kaip geriausiai išreikšti tai, ką jaučiu, ir išgryninti idėją, kurią paskui pristačiau Venecijos bienalėje.

Aš grįžau į savo šalį ir pakalbinau savo mamą ir tėtį, Antrojo pasaulinio karo veteranus, kovojusius kartu su Tito, ir žmogų, 35 metus gaudžiusį žiurkes. Jis papasakojo apie žiurkę-vilką buvusioje Jugoslavijoje. Žiurkės nepjauna savo gentainių. Bet jei sugauni ir uždarai narve 30 ar 40 žiurkių ir duoti tik vandenį, jos iš bado pradeda žudyti silpniausias, kol lieka stipriausia. Procesą atidžiai stebi žiurkių gaudytojas. Kai mato, kad dantys nesustoja augti, bet nebėra ką graužti ir žiurkė tuoj uždus nuo alkio, jis išduria žiurkei akis ir paleidžia į laisvę. Paklaikusi žiurkė bėga į savo urvą ir nugalabija visus šeiminykščius. Taip sukuriama žiurkė-vilkas.

Ir tą žiurkvilkę gali nužudyti tik stipresnė žiurkė-vilkas. Tai neįtikėtinai stipri Balkanų karo metafora. Žmonės žudė savo kaimynus, artimuosius, draugus. Buvo siaubinga. Taigi valiau kaulus Venecijoje, 30 laipsnių karštyje. Smarvė buvo nepakeliama. Tai buvo mano atsakas – sukurti vaizdinį, kad niekada negali nuplauti kraujo nuo rankų. Šveičiamų ir mazgojamų kaulų vaizdinys siejasi ne tik su Balkanų karu – tas vaizdas iškyla galvojant apie bet kurį karą, bet kuriuo metu, bet kur. Menininkas turi sukurti kažką transcendentišką – tokį vaizdinį, kuris gali pasitarnauti skirtingu metu.

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

Nes žmonijos istorija yra karų ir žudynių istorija. Mes niekaip neišmokstame pamokos. Tai buvo vienas iš politiškiausių mano darbų. Paskui dar buvo keletas kitų, o neseniai sukūriau skulptūrą Babin Jare. Projekto meno vadovas Ilja Chržanovskis pakvietė mane nuvykti į vietą ir sukurti vieną iš didžiausių instaliacijų, kokią esu kada nors padariusi. Tai raudų siena, kuri, mano nuomone, tarsi pratęsia Jeruzalės Raudų sieną, skirtą maldoms ir išgijimui.

1941–1943-iais metais naciai Babin Jare nužudė 100 tūkstančių žmonių. Išrengė nuogai ir sušaudė žydus, gėjus, romus – ir užkasė masiniuose kapavietėse. O po karo atėjo rusai ir šioje vietoje įveisė parką, pastatė namus ant žydų kapų. Neliko atminties – nieko, kas galėtų priminti istoriją. Kai buvo išrinktas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jis inicijavo Babin Jaro atminimo įamžinimą. Buvau pakviesta sukurti kūrinį. Taip atsirado juoda siena – it juodoji skylė – tamsi ir sunki, su kristalais.

Pasiūliau kristalus išdėstyti tokiame aukštyje kaip žmogaus galva, širdis ir skrandis. Kristalai yra apie gijimą. Žmonės žvelgia į kristalus ir jaučia energiją ir kartu tyloje prisimena praeitį bei gydo žaizdas ateičiai. Atidarant šią sieną dalyvavo Vokietijos, Ukrainos ir Izraelio prezidentai, kurie pirmą kartą susitikę žiūrėjo ne į žmones, bet į raudų sieną su kristalais ir prisiminė istoriją. Tai buvo istorinis momentas.

O tada prasidėjo karas ir rusų bomba nukrito Babin Jare – ji apgriovė bokštą tik už 100 metrų nuo kristalų sienos. Mes nežinome, kas dar nutiks Kyjive. Todėl aš labai aktyviai palaikau Ukrainą.

Daugybę kartų pasisakiau socialiniuose tinkluose, spaudoje, televizijoje ir toliau tai darau. Man atvykimas į Kauną svarbus ne tik dėl paskaitos, bet ir dėl tos žinios, kurią noriu paskleisti – kalbėti apie karą ir kokia yra menininkų pareiga ir ką galime padaryti.

Nes Rusijos žmonės dėl cenzūros nežino, koks pragaras vyksta, jie tiki, kad jie išvaduoja Ukrainos žmones – tokia paralelinė realybė. Tai grėsminga, nes Putino ego – kaip Himalajai, jis nesustos. Jei nuspręs paspausti branduolinio karo mygtuką, paspaus. Mes gyvename pavojingiausiu 21 amžiaus metu. Aš gimiau po karo, 1946-aisiais, mano ir jūsų karta ir nepatyrė tokio masto karo. Tai ne tik Ukrainos, tai mūsų visų karas.

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

L. Kreivytė: – Jūs pasakėte svarbią mintį, kad menininkas turi sukurti transcendentišką formą, kuri įsirašytų į sąmonę vizualiai ir poetiškai. Jūsų performansuose ir atminimui skirtuose darbuose labai svarbus kūniškasis matmuo, bet kartu ir poetinė dimensija. Kai kalbėjote apie nepakeliamą pūvančių kaulų kvapą „Balkanų baroke“, pagalvojau apie kūno irimą, gyvenimo trapumą. Ir kartu prisiminiau Dylano Thomaso eilėraščio „Ir nebus mirties karalijos“ eilutes: „Nors jų raumens iširs ir kaulai sugurs, / Alkūnės ir pėdos palies žvaigždes“ (vertė Tomas Venclova). Tai kaip žvaigždes paliečiantys kaulai. Skaičiau jūsų autobiografijoje, kad jaunystėje rašėte eilėraščius. Ar jūsų kūrinių poetiškumas atkeliauja iš to laiko, ar tai įkvepia naujos idėjos ir patirtis?

M. Abramović: – Aš ką tik parengiau naują katalogą – tiksliau, knygą, kuri prasideda eilėraščiu, kurį parašiau būdama 14 metų. Galėsiu paskaityti šį eilėraštį per paskaitą Kaune. Gera mintis. Kai buvau keturiolikos, mano protas buvo toks aiškus, buvau labai emocinga, kupina idėjų ir visur aplink mačiau poeziją. Poezija buvo tokia svarbi! Dabar Vakaruose, jei atvyksti į JAV susitikti su kažkuo ir paklausi, ką žmogus veikia, jis atsako „aš – poetas“. Tai man skamba kaip „benamis“. Niekas negali išgyventi iš poezijos šiandien. Poezija nyksta. Menininkai turi jausti poeziją, tai labai svarbu.

Marinos Abramovič performansas „Šviesa-tamsa“ / Vida Press nuotr.

Menininkai skirtingai reaguoja į poeziją, ypač karo metu. Man didelį įspūdį padarė Matisse`as. Antrojo pasaulinio karo metu menininkai rašė, tapė vaizduodami karo siaubą – kaip Pisasso „Guernica“. O žinote, ką karo metais tapė Matisse`as? Jis tapė tik gėles. Gėles. Tai buvo jo atsakas – jei aplink siaubas, turime kurti grožį, kuris padėtų sveikti mūsų sieloms. Jis rašė poeziją ir tapė gėles, tik gėles. Žmogaus protas lengvai palūžta, jam reikia transcendencijos. Poezija yra labai svarbi, norint pakelti žmogaus dvasią. Net sunkiausiais gyvenimo momentais mums reikia vilties. Vilties netekęs žmogus žlunga.

L. Kreivytė: – Tiesa. Jūsų performansai reikalauja ištvermės – ne tik fizinės, bet ir dvasinės. Iš kur semiatės jėgų, iš kur kyla jūsų stiprybė atsiverti visai nepažįstamiems žmonėms? Kai vyko jūsų performansas Modernaus meno muziejuje Niujorke „Dalyvauja menininkė“, žmonės laukdavo eilėse per naktis, kad galėtų atsisėsti priešais jus ir tiesiog patylėti. Nepatyriau to tiesiogiai, bet net žiūrint nufilmuotą vaizdą sukrečia emocijų lavina. Jūs dalijotės savo energija su žmonėmis, kurių daugumą matėte pirmą kartą. Ar ta vidinė stiprybė ir ištvermė kyla iš vaikystės, kai buvote griežtai auklėjama tėvų – karo pragarą praėjusių partizanų?

M. Abramović: – Nežinau. Jessica Rabbit sakė, kad „esu taip padaryta“. Nežinau, iš kur tai. Visada turėjau daug energijos. Manęs visiems buvo per daug. Visada degiau siaubingu entuziazmu. Kaip vaikas kas rytą nubundu ir sakau – štai nauja diena! Pirmyn! Таi esu aš, tai mano meno šerdis. Menas turi būti jausmingas. Netikiu intelektualiu menu. Nemanau, kad norint suprasti meno kūrinį, reikia perskaityti daugybę literatūros ir tekstų.

Meno kūrinys pats skleidžia energiją ir turi galią pataikyti į paširdžius. Nuo manęs priklauso, kaip aš perduodu tą energiją publikai. Tai nelengva. 50 metų keliavau ir gilinausi į skirtingas kultūras, mokiausi iš šamanų, aborigenų, Tibeto vienuolių. Vakarų kultūra labiau pasikliauna racionalumu, kompiuteriais, bet mes nepasitikime sąmonės galia. Netikime telepatija, atsitiktinumais ir sinchroniškumu.

Daug išmokau iš kitų kultūrų, nes jos išsaugojo archajinį žinojimą, ir įtraukiau tai į savo kūrybą. Kai pradedi daryti performansus, apsikrauni daiktais, nes esi jauna, jautiesi nesaugiai, atrodo, kad visko reikės – bandai pasislėpti už daiktų ir objektų. Dirbdama toliau aš vis daugiau dalykų atsisakiau. Performanse „Dalyvauja menininkė“ tėra dvi kėdės ir stalas. Po poros mėnesių atsisakiau stalo. Liko dvi kėdės, du vienas į kitą žiūrintys žmonės. Pradedi suprasti vidinės energijos galią. Nieko nereikia. Tik energijos apykaitos tarp tavęs ir žiūrovo – perdavimo ir grįžtamojo ryšio. Tokia komunikacija sukelia nenusakomus jausmus. Užtrukau visą gyvenimą, kol to išmokau, tai nenutinka akimirksniu.

Ulay Marinos Abramovič performanse MoMA muziejuje / Vida Press

Dabar aš tikrai džiaugiuosi, kad esu sena. Tai nuostabu, nes įgijau žinių ir išminties, kurios neturėjau jaunystėje. Dabar tik reikia būti sveikai ir pasidalinti tuo su jaunesne menininkų karta. Neužtenka sulaukti sėkmės ir niekuo daugiau nesirūpinti. Menininko pareiga – perduoti žinias. Todėl man labai svarbus yra Marinos Abramović institutas, kuriame perduodu savo sukauptą patirtį jauniems menininkams.

Aš atradau neįtikėtiną ilgos trukmės performansų poveikį. Ilgai trunkantis performansas turi transformacijos galią, kurios neturi trumpalaikiai performansai. Viskas, kas trunka penkias, dvidešimt valandų, du, tris mėnesius – tai keičia tave. O keisdamasis pats, tu kartu keiti auditoriją ir suburi meno bendruomenę. Tam turi pasiruošti dvasiškai ir fiziškai, būti neįtikėtinai stipri, nes kitaip nepajėgsi to padaryti. Aš to išmokau ir dabar mokau jaunesnius. Penkių dienų stovykla be maisto, jokių kalbų, sunkūs pratimai. Keliamės 6 val., maudomės šaltame vandenyne – tai labai naudinga. Esu griežta mokytoja.

L. Kreivytė: – Autobiografinėje knygoje „Eiti kiaurai sienas“ rašėte, kad dirbtuvėje, kurią turėjote tėvų bute, viskas buvo labai minimalistiška. Jokių nereikalingų daiktų – tik dažai ir drobė. Jau tada buvo justi išgryninimo poreikis. Tas asketizmas susisieja su ilgos trukmės performansais. Net jei atrodo, kad nieko nevyksta, ilgos trukmės performansai pastoviai keičiasi ir keičia iš vidaus. Turbūt svarbiausia, ką man atvėrė jūsų performansas „Dalyvauja menininkė“ (The Artist is Present) – yra naujai suvokta ir įkūnyta autorystė.

Nes juk ilgą laiką postmoderniame mene buvo kalbama apie autoriaus mirtį. Jūs savo performanse dalyvavote gyvai visą parodos Modernaus meno muziejuje Niujorke laiką. Autorė ir kūrinys yra viena, ir žiūrovas visada yra menininkės akivaizdoje. Visada gyvas santykis, amžina dabartis. Esu jums labai dėkinga už tokį įkvepiantį autoriaus dabartiškumą ir performatyvumą. Berlyne esu sutikusi vieną iš jūsų studenčių – Nezaket Ekici, Vilniuje surengiau jos parodą „Nužudytoms Turkijos moterims atminti“. Ji daug pasakojo apie savitus jūsų mokymo metodus ir jų įtaką.

Toddas Eckertas ir Marina Abramovič, performansas „Gyvenimas mišrioje realybėje“ / Vida Press nuotr.

M. Abramović: – Mano studentams tikrai nelengva, bet Nezaket buvo atkakli ir dabar, manau, vertina mano pamokas. Man svarbus pasiryžimas ir energijos apykaita. Todėl ir Kauno paskaitoje norėjau ne pokalbio su manimi, o tiesioginio pokalbio su auditorija. Norėčiau, kad žmonių skaičius nebūtų ribojamas ir visi norintys galėtų ateiti pasikalbėti ir užduoti klausimą.

Nežinau, kiek mano paskaita truks, bet būsiu ir bendrausiu tiek, kiek reikės žiūrovams. Šiandien, kai vyksta karas, ypač svarbus menininko įsipareigojimas suteikti auditorijai besąlygišką meilę. Tai visų svarbiausia. Performaso menas yra tiesioginis ir emocionalus, tai nėra vartojimo prekė. Tiek daug meno dabar tampa tiesiog preke, mainų objektu. Viskas sukasi apie pinigus. Man daug kas sako: tu turėtum daryti nepakeičiamų žetonų meną (NFT`0 – tavo darbai tam labai tiktų.

Kodėl turėčiau? Nematau tame nieko gero. Viskas, ką girdžiu apie NFT, yra kiek tai kainavo arba kiek uždirbo pinigų. Bet tai neturi prasmės, o prasmė, idėja man yra viskas. Koks tokio meno tikslas, kokia jo skleidžiama žinia?

Augau su močiute, kuri buvo ortodoksų tikėjimo, ir nepaprastai troškau dvasinės patirties. Ne religijos – nes religija susijusi su galia, pinigais ir politika. Man reikėjo dvasingumo, kuris suteikia gyvenimui paprastumo – kaip pasninkas. Geri vandenį ir suvalgai riekelę duonos. Tai susiję su ortodoksišku asketizmu. O mano tėvai buvo visiški ateistai – jie netikėjo niekuo, bet buvo įsitikinę komunistai, jie skatino siekti aukštesnių tikslų, asmeninis gyvenimas jiems nebuvo svarbus. Mane veikė toks dvasingumo ir drąsos mišinys – nieko nebijok, aukokis idėjoms. Lyg to būtų maža, galiausiai dar tapau Tibeto budiste.

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

L. Kreivytė: – Jūsų meno praktikoje susipynė tiek daug įvairių kultūrų ir kartu istorinė Rytų Europos patirtis. Man įdomu, ar mentalinė „Geležinė uždanga“ dar išliko jūsų sąmonėje, ar ji jaučiama bendraujant su žmonėmis iš buvusių socialistinio ir kapitalistinio blokų? Man kartais atrodo, kad nors Berlyno siena griuvo ir Sovietų Sąjunga subyrėjo, bet geležinė uždanga taip ir liko padalijusi smegenis.

Net ir Ukrainos karas atskleidžia, kaip skirtingai Rytai ir Vakarai matė Rusijos grėsmę. Rytų europiečiai sakė, kad Putinas pavojingas, ypač po Krymo aneksijos 2014-aisias. Bet vakariečiams atrodė, kad ekonominė nauda svarbiau. Dabar už tą mūsų supratingumo ir solidarumo stoką Ukrainoje okupantai žudo civilius. Ar mes dar vis padalinti viduje?

M. Abramović: – Manau, kad taip. Prieš kelias savaites buvau Serbijoje – ten vyko didelė demonstracija, remianti Putiną, nes jie bijo Rusijos. Buvo justi baimė, priešiškumas – mes esame kitokie, nei Vakarai. Aš išvykau iš Serbijos seniai, dar Tito valdymo laikais. Nuo tada mano studija buvo visas pasaulis. Keliavau po skirtingas šalis ir sukauptas žinias panaudojau savo „Marinos Abramović metodui“. Bet jei gyveni ten, vis dar jaučiasi skirtumas. Šiuo požiūriu niekas nepasikeitė.

L. Kreivytė: – Ar, remdamasi savo patirtimi, skatintumėte jaunus menininkus keliauti, pažinti skirtingas kultūras ir tradicijas? Ar šiais laikais, kai tiek daug galime sužinoti ir pamatyti technologijų pagalba, tai nebeturi didelės reikšmės?

M. Abramović: – Keliauti po pasaulį jau nėra taip brangu, kaip atrodo. Galima nukeliauti į Indiją ir gyventi pigiau, nei Lietuvoje. Labai svarbu keliauti ir gilintis į skirtingas kultūras, lyginti su savąja, susidaryti tikrą pasaulio vaizdą. Kai tik galėjau, palikau namus ir gėriau į save viską.

Keturiolikos susidomėjau antropologija. Buvo toks vengrų antropologas, kuris kasmet keliaudavo į kitą pasaulio kraštą ir grįžęs kultūros centre papasakodavo apie savo patirtį. Sėdėdavau pirmoje eilėje, gaudydavau kiekvieną žodį. Jis pasakojo, kaip buvo Naujojoje Gvinėjoje, kalbėjosi su buvusiais kanibalais. Paskui apie ritualus Filipinuose. Tai buvo durys į kitą pasaulį, kurį norėjau pažinti.

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

„Vieną dieną ir aš nukeliausiu į tas vietas ir pati viską pamatysiu“ – maniau. Ir nuvykau. Kiekvienas menininkas turėtų tai padaryti, nes nebegalime remtis tik viena kultūra. Reikia pamatyti, kaip žmonės gyvena skirtinguose planetos taškuose, ir kad yra daug ko išmokti iš kitų kultūrų. Tai nereiškia, kad reikia viską perimti, bet verta susipažinti ir patirti. Ne kaip turistui. Niekada nebuvau turiste – nukeliavusi į man svarbiais šalis aš ten apsistodavau ir gyvendavau tris mėnesius, pusę metų.

Man svarbiausia buvo aplankyti dykumas, nes dykuma tokia įdomi. Jėzus išėjo į dykumą, Mahometas išėjo į dykumą. Jie išėjo į dykumą būdami niekuo, o grįžę tapo viskuo. Kažkas svarbaus yra dykumoje, nes ji tokia asketiška. Man irgi rūpėjo išeiti į dykumą. Ten daug išmokau.

L. Kreivytė: – Kas dar, be dykumos, yra jums svarbūs patirties laukai, įvaizdžiai? Vienas iš tokių yra siena – esate įjusi Didžiąja kinų siena tris mėnesius, kad susitiktumėte ir išsiskirtumėte su Ulajumi. Taip pat jūsų performansuose svarbus penkiakampės žvaigždės motyvas. Ar simbolinius ženklus renkatės dėl jų asmeninės svarbos, ar tam tikros energijos?

M. Abramović: – Dėl abiejų. Simboliai turi daug galios. Juos atidžiai studijuoju. Žvaigždė gali būti komunistų simbolis, o apvertus ji reiškia ką kitą. Svastiką randame uolų piešiniuose – nuo Australijos aborigenų iki Tibeto vienuolių, bet jie visada vaizdavo dvi svastikas, žiūrinčias į priešingas puses. Naciai naudojo vieną – ir tai suardė simbolinę pusiausvyrą. Svarbu, kaip simboliai naudojami.

Marina Abramovič, knyga „Eiti kiaurai sienas“ / Vida Press nuotr.

Siena man irgi yra labai svarbus simbolis. Neatsitiktinai savo biografiją pavadinau „Eiti kiaurai sienas“. Kai gimiau, visur susidurdavau su daugybe sienų. Aš nesu tas žmogus, kuris tiesiog stovės prieš sieną – aš ją sugriaunu. Už jos yra kita, paskui dar kita. Neužtenka nugriauti vieną sieną, kad atsidurtum laisvėje. Reikia peržengti daug sienų – fizinių, mentalinių, emocinių. Kai pamatai priešais kliūtį, išsikeli tikslą ją nugalėti, peržengti ir pamatyti, kas yra kitoje pusėje. Daryk ne tai, kas patinka, o tai, ko bijai. Nes tame slypi pokytis.

L. Kreivytė: – Tai labai svarbi pamoka. Žmonės paprastai bando išvengti dalykų, kurių bijo.

Jūs sugebate daug ko atsisakyti, palikti ir keliauti į kitą šalį, keliauti į dykumą, keisti meninę praktiką. Kas toje kelionėje jums daro įtaką? Atrodote stipri kaip deivė – o ar deives kas nors gali paveikti?

M. Abramović: – Manęs nepaveikia žmonės. Man daro poveikį gamta, senosios kultūros. Man svarbi praeities išmintis ir sutikti žmonės. Tai Jo Šventenybė Dalai Lama, Susan Sontag, Johnas Cage`as. Tai skirtingi žmonės, kurie ne tiek paveikė, kiek praturtino mane savo buvimu. Aš juos pažinojau ir daug iš jų išmokau.

Susitikau daugybę kartų su Jo Šventenybe. Tapome geros draugės su Susan Sontag – ketveri metai iki jos mirties, matydavomės beveik kasdien. Iš Johno Cage`o, kuriam padėjau virtuvėje pjaustyti česnaką, kai jis ruošė makrobiotines vakarienes, išmokau kaip būti tikru, pažeidžiamu žmogumi, kaip gerbti kitą. Tai ne įtaka, tai meilė – jie tikrai išskirtiniai.

L. Kreivytė: – Paminėjote Johną Cage`ą, kuris darė didelę įtaką Fluxus judėjimui ir jo įkūrėjui Jurgiui Mačiūnui, kuris gimė Kaune ir čia lankė mokyklą kartu su pirmuoju nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovu Vytautu Landsbergiu. Ar kokiame nors jūsų kūrybinio kelio etape jus domino Fluxus ir panašūs meno reiškiniai?

M. Abramović: – Domino. Bet aš apie Fluxus sužinojau vėliau. Belgrade nebuvo apie tai daug informacijos. Kai pradėjau daryti performansus, jaučiausi viena – kaip pirmas žmogus Mėnulyje. Vėliau, jau tapusi performanso menininke su savo praktika, sužinojau apie Fluxus ir pradėjau susitikti fluksistus – Nam June Paiką, Jozefą. Geoffrey Hendricksas gyveno kitoje gatvės pusėje. Pro langą matau jo mažą namelį. Tikras fliuxistas. Man tai įdomu.

Bet mano kūrybos principai skiriasi nuo Fluxus, nes skiriasi santykis su auditorija. Fluxus koncertuose viešpatavo laisvė, improvizacija – galėjo bet kas nutikti ir pasisukti kita kryptimi. Aš laikiausi griežtų savo pačios taisyklių. Jei nusprendžiau kažką padaryti, aš tai padarysiu – net jei tektų mirti bedarant. Fluxus galėjo įtraukti auditoriją ir viską sujaukti – bet kas galėjo tapti jų performanso dalimi. Tuo metu tai buvo svarbu. Fluxus buvo apie laisvę ir ribų peržengimą – taip pat ir moralinių.

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

L. Kreivytė: – Labai įdomi mintis apie Fluxus ribų peržengimą ir sienų griovimą kitokiu, nei jūsų performansuose, būdu. Nors Fluxus tiesiogiai jūsų kūrybos neveikė, bet esate atlikusi kitų menininkų performansus. Kodėl jums tai pasirodė svarbu?

M. Abramović: – Buvau supykusi. Tuo metu galvojau, kad jei aš to nepadarysiu, tai vis tiek atliks jauni menininkai, tik visai nenurodydami į istorinę medžiagą. O istorijos nežinantys dailės kritikai aukštino tuos performansus kaip naujas idėjas. Bet taip neteisinga. Tikrai svarbūs praeities menininkai tai jau padarė, bet jų indėlis nepripažįstamas. Negali pastatyti karjeros ant kito kūrybinio darbo. Ši pasisavinimo tendencija skleidžiasi MTV, madoje, dizaine. Daugybė žmonių tiesiog varto meno knygas ir perdirbinėja idėjas. Tai žiauriai neteisinga, nes jei skoliniesi Bacho muzikos gabalus ir kuri techno Bachą, turi nurodyti autorių ir mokėti už panaudojimo teises.

Jei naudoji knygos ištraukas, turi mokėti už autorines teises. Vargana performansų sritis buvo niekieno teritorija – visi tuo naudojosi. Todėl pasirinkau septynis performansus ir pavadinau „Septyni paprasti kūriniai“. Tai buvo tarsi metafora, apibūdinanti tikrai sunkų darbą. Pagalvojau, kad noriu parodyti, kaip turi būti elgiamasi naudojant kitų autorių performasus. Man buvo svarbu gauti menininko ar jo fondo leidimą, sumokėti autoriui, atlikti naują kūrinio interpretaciją ir būtinai nurodyti šaltinį, iš kur paimta originali medžiaga.

Taip aš sukūriau precedentą, kaip reikia naudoti performansus. Dabar situacija gerėja. Jei kas nors nori atlikti, tarkim, mano performansą, jie kreipiasi į mane leidimo ir aš jį suteikiu – išskyrus tų kūrinių, kurie pavojingi gyvybei. Niekada niekam nesuteiksiu teisės atlikti „Nulinį ritmą“ su pistoletu dėl paprastos priežasties – tai buvo mano kūnas ir mano sprendimas, kaip su juo elgtis.

Marinos Abramovič performansas „Ritmas 0“ / Vida Press nuotr.

Niekas nesikreipė į mane dėl performanso „Dalyvauja menininkė“ teisių – nes tai alinantis performansas, trunkantis tris mėnesius po aštuonias valandas per dieną. Tačiau praeitą mėnesį man paskambino iš Indijos jauna menininkė Vandana, kuri nori atlikti šį mano kūrinį. Ji nori išlaikyti originalią performanso trukmę ir prašo mano pagalbos. Turiu jai padėti pasiruošti – kaip kvėpuoti, kaip nusiteikti ir ištverti. Aš tiek daug išmokau Indijoje – meditacijų ir atsiskyrimo praktikų. Jei kas ir gali atlikti šį performansą, tai menininkė iš Indijos. Planuojame tai daryti kitais metais – jūs pirmi tai sužinojote.

L. Kreivytė: – Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ar tokį performansą gali atlikti labai jaunas žmogus? Ar jam reikia sukaupti tam tikrą gyvenimišką patirtį, ar nebūtinai?

M. Abramović: – Nebūčiau galėjusi atlikti šio performanso kai man buvo 20, 30, 40 metų. Neturėjau pakankamai energijos, valios, motyvacijos. Labai ilgai užtrukau, kol tai pasiekiau. Man buvo 65, kai atlikau „Dalyvauja menininkė“. Buvo tikrai labai sunku. Bet aš tai padariau.

Manau, kad su specialiu pasiruošimu ir mano pagalba paaiškinant, su kokiais sunkumais kiekviename etape reiks susidurti, menininkė iš Indijos gali tai padaryti. Tai sunku, mums gali ir nepavykti, bet visada reikia bandyti. Man tai didelis iššūkis. Niekas anksčiau manęs to neprašė.

Praėjo jau 12 metų po mano performanso.

L. Kreivytė: – Ar jums būtų įdomu bendradarbiauti su Lietuvos menininkais? Tarkim, po jūsų paskaitos Kaune nusidrieks prie jūsų menininkų eilė. Kažkas gal norėtų pakartoti performansą, kažkas kartu sukurti naują kūrinį. Ar tai realistiška? Ar jus tai domintų?

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

M. Abramović: – Tam yra įkurtas Marinos Abramović institutas, kuris labai aktyviai dirba. Buvome Graikijoje, Australijoje, Brazilijoje. Mus pakviečia ir mes atvykstame į vietą. Išplatiname viešą kvietimą menininkams pasiūlyti ilgos trukmės performansą, kurio jie niekada nedarė. Graikijoje atsiliepė 300 žmonių, Turkijoje 280. Peržiūrime pasiūlymus – dauguma visai tinkami. Bet atsirenkame, tarkim 8, 12 žmonių. Surengiame performansų dirbtuves ir mokome, kaip atlikti jų projektą – ilgos trukmės performansą muziejuje.

Galiu papasakoti apie vieną nepaprastai sėkmingą performasą Graikijoje. Per du mėnesius jį aplankė daugiau nei 80 000 žmonių. Atėjo mergina, kurios idėja buvo du mėnesius aštuonias valandas per dieną skaičiuoti sekundes. Paklausiau, ar ji tai yra dariusi. Atsakė, kad ne.

Taigi pakvietėme ją į performansų dirbtuves. Jos performansas tapo vienu iš lankomiausiu – savotiška transedentinė patirtis. Žmonės ėjo žiūrėti ir negalėjo patikėti. Jie atsivedė draugus, tie draugai – savo draugus. Paskutinį mėnesį daugybė žmonių kartu skaičiavo sekundes. Visi skaičiavo kartu – kad palaikytų menininkę. Tai priminė žmogaus būties laikinumą ir leido pajusti laiko tėkmę čia ir dabar.

Marina Abramovič / Vida Press nuotr.

Trumpai tariant, viskas vyksta taip: jūs pakviečiate Marinos Abramović institutą, mes atvykstame keturiese, paskelbiame kvietimą, atrenkame projektų pasiūlymus. Tada ruošiamės, rengiame performansų dirbtuves kur nors kaime. Pasiruošus mums reikia institucijos. Labai tinka muziejai. Kiekvienas menininkas gauna atskirą erdvę. Jie ir jos atlieka performansus aštuonias valandas per dieną visą mėnesį arba du, tris. Tai gyvenimą keičianti patirtis. Dabar mes dirbame Amsterdame, teatre. Galite atvykti pažiūrėti spalio mėnesį.

Tai bus tik vienos dienos aštuonių valandų performasas, kurį stebės 2500-ai žiūrovų. Toks eksperimentas. Visada bandome peržengti ribas. Dirba labai įdomūs menininkai. Tik du nauji, o kiti – jau turintys ilgalaikių performansų patirties. Nes jeigu nori susitikti su tokio dydžio publika, turi būti labai patyręs. Dabar tai kokių 40 menininkų grupė. Bet tai nėra mano performansų kartojimas – tai jų pačių sukurti nauji darbai. Esu tikra, kad ir Lietuvoje atsirastų daug neįtikėtinai įdomių menininkų.

Taigi mano institutas veikia dviem kryptimis. Viena vadinasi Marinos Abramović metodas – tai dirbtuvės ar kursai, skirti ne tik menininkams, bet ir politikams, mokytojams, ūkininkams – bet kam, kas ieško gilesnio santykio su savimi ir savo gyvenimu. Kita kryptis – darbas su jaunais menininkais, jų paruošimas plėtoti ir išpildyti savo sumanymus. Ne kartojimas to, kas jau padaryta, o naujų idėjų vystymas.

L. Kreivytė: – Viliuosi, kad vieną dieną Marinos Abramović institutas atvyks į Lietuvą. Ir paskutinis klausimas, gal kiek utopiškas. Ką ryžtumėtės padaryti, jei turėtumėte galią pakeisti pasaulį, sustabdyti karą? Kur brėžiate meno ir gyvenimo ribą?

M. Abramović: – Ką tik man persiuntė tokį paveiksliuką iš instagramo. Prie ilgo stalo sėdžiu aš ir Vladimiras Putinas – tarsi mano performanse „Dalyvauja menininkė“. Žmonės galvoja, kad turiu tokią galią. Deja. Kareiviai turi kariauti, menininkai – kurti. Kiekvienas turi savo paskirtį.

Politikai privalo pakeisti savo mąstymą.

L. Kreivytė: – Danų filosofas Sørenas Kierkegaardas rašė, kad yra du žmonių tipai: didvyriai ir poetai – vieni daro žygius, kiti apdainuoja. Jūs, Marina, esate ir abu kartu: kuriate performansus ir kartu skleidžiate svarbią žinią. Nekantriai lauksiu jūsų paskaitos Kaune.

M. Abramović: – Man ši paskaita Kaune yra labai svarbi – pasistengsiu padaryti viską, ką galiu. Labai noriu pasikalbėti su jaunais žmonėmis. Tai išskirtinė patirtis.

Marina Abramovič ir Ulay / Vida Press nuotr.

L. Kreivytė: – Dėkoju už pokalbį ir dosniai skirtą laiką.

Kovo 29 dieną 18 val. Kauno paveikslų galerijoje bus atidaryta Marinos Abramovič paroda „Būties atmintis“, o kovo 31 dieną 18 val. Žalgirio arenoje Kaune vyks menininkės paskaita „Performansas. Praeitis, dabartis, ateitis“. Tai vienas svarbiausių Kaunas – „Europos kultūros sostinė 2022“ renginių.