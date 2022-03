Į sceną sugrįžta ansamblis kartu su legendiniais bardais: žmonės išsiilgę šviesių emocijų

„Žmonės išsiilgę to, kas iš tiesų nuramina, sustiprina, kas pakelia nuotaiką. Daina jungia ir padeda, o kiekvienas laikas atneša šiek tiek kitokį dainų kalbėjimą“, – sako žinomas aktorius ir atlikėjas Gediminas Storpirštis, rašoma ansamblio „Lietuva“ pranešime žiniasklaidai.

Nuo rytojaus sugrįžtanti ansamblio „Lietuva“ ir legendinių bardų programa „Dainuoju Tau gyvenimą“ žada šiltas emocijas, kurių šiandien itin trūksta. „Lietuvos“ choras ir orkestras kartu su ilgamečiais dainuojamosios poezijos atlikėjais G. Storpirščiu, Sauliumi Bareikiu ir Giedriumi Arbačiausku pristatys gražiausias poetų dainas, tiesa, dabartiniame kontekste įgausiančias visai kitą prasmę.

Ansamblis „Lietuva“ ir bardai / J. Kubilienės nuotr.

„Muzika yra galimybė būti arčiau tiesos, pagarbos ir pažinimo. Mes turime unikalų kultūrinį palikimą, jį reikia pažinti, ir tuo pačiu galvoti apie dabartį – patiems rašyti savo istoriją. Dainuojamoji poezija tęsia mūsų liaudies dainų tradiciją, o bardų žanras sutinka su nacionaliniais lietuvių instrumentais. Tautinės dainos turi skambėti, jos vis dar per mažai įvertinamos“, – įsitikinęs vienas iš solistų G. Storpirštis.

Šviesių emocijų išsiilgę ir į Lietuvą atvykę ukrainiečiai. Į muzikinius pasirodymus jie kviečiami nemokamai kartu su įvairių organizacijų savanoriais, teikiančiais pagalbą ukrainiečių pabėgėliams – „Stiprūs kartu“, „Caritas“, „Maisto bankas“, „Lietuvos Raudonasis kryžius“, „Gelbėkit vaikus“, „ Maltos ordino pagalbos tarnyba“ ir kitais. Ansamblis „Lietuva“ savanorių prašo iš anksto susisiekti su savo organizacija ir registruotis vėliausiai dieną prieš koncertą numatytame mieste, o ukrainiečiai į renginius bus įleidžiami pateikus ukrainietišką asmens dokumentą.

Gediminas Storpirštis / M. Siruso nuotr.

Primins apie žmogiškumą

Vienas iš solistų G. Arbačiauskas tikisi, kad bardų dainos žiūrovus sugrąžins prie gyvenimo esmės ir svarbiausių žmogui vertybių.

„Bardų dainos turtingos savo turiniu. Jos apie žmogiškumą, jausmus ir suvokimą, kodėl mes čia esam. Žmogus pilnas ne tik žinių, bet ir santykio su kitais, su visu pasauliu. Meilė kitam suteikia jėgų kurti, apie meilę verta rašyti ir dainuoti. Iš dainuojamosios poezijos galime daug išmokti, nes dabar pats metas prisiminti ir praplėsti tas žmogiškas vertybes.“

Ansamblis „Lietuva“ ir bardai / J. Kubilienės nuotr.

Dainuojantis aktorius ne kartą yra pasisakęs už darną visuomenėje bei ryžtą, kurių galima pasimokyti ir kituose muzikiniuose projektuose.

„Labai noriu, kad nebeliktų to susipriešinimo, kad sugebėtume nekariauti vieni su kitais. Tuo pačiu noriu, kad nepasiduotume – tos stiprybės, pavyzdžiui, įkvepia Martynas Mažvydas, kurio vaidmenį atlikau koliažinėje operoje „Mažvydas“. Dėl to, kas brangiausia, reikia nenuleisti rankų. Beje, per šį projektą susipažinau su nuostabiu ansamblio „Lietuva“ kolektyvu, todėl šiandien man tiesiog dovana su jais dirbti toliau.“

Sėkminga bendra patirtis

G. Storpirštis pasakoja, kad šviesesnės emocijos aplanko ir pačius atlikėjus, sugrįžusius į repeticijas. Programa jiems gerai pažįstama, kadangi pirmieji „Dainuoju Tau gyvenimą“ pasirodymai įvyko dar prieš keletą metų, o žiūrovų išgyvenimai jau tuomet buvo gilūs.

Koncertas „Dainuoju Tau gyvenimą“ / M. Siruso nuotr.

„Smagu sugrįžti į repeticijas. Tiek „Lietuvos“ kolektyvas, tiek mes, solistai, jau norėjome susitikti, vėl prisiminti, kaip skamba šis jungtinis projektas. Kai turėjome šio koncerto premjerą, pastebėjau, jog publika ir ašarą nubraukdavo, ir reaguodavo į dainas, patys kartu dainuodavo su atlikėjais. Kažkas palietė jų širdis, žmonės išeidavo pakylėti.“

Sėkmingą premjerą pamena ir vienas iš „Aktorių trio“ narių S. Bareikis. Jam buvo svarbu per kūrybą perteikti asmenines žinutes, kurios šiandienos kontekste tampa dar aktualesnės.

„Pamatėme, kad pasiūla atitinka poreikį – publika visą laiką įdėmiai mūsų klausydavosi. Mūsų kūryba yra kaip muzikinis ar netgi dvasinės savijautos dienoraštis. Tai ne tik kyla iš individualių patirčių, bet ir siunčia svarbią žinutę, o man, kaip teatralui, tai atrodo teisinga reakcija, to reikia siekti toliau – transliuoti žinutes per poeziją. Nesame skurdūs nei savo kultūra, nei istorija, tad norime tuo dalintis. Dabar kaip niekad mylėkime tai, ką turime.“

Ansamblis „Lietuva“ ir bardai / J. Kubilienės nuotr.

Jungtiniame valstybinio ansamblio „Lietuva“ ir bardų projekte atpažįstamos dainos kaip „Artistai“, „Aš mylėjau tave tau nežinant“, „Ruduo“ ar staiga įsipynusi „Rūta žalioji“ atsiskleidžia visai kitomis spalvomis: aranžuotėse dominuoja tokie instrumentai kaip kanklės, skudučiai ar lumzdeliai, įsipina sutartinių atgarsiai ir tautiniai motyvai, nuolat pereinantys į šiuolaikinį skambesį.

Koncertinėje programoje bardų dainas aranžavo keturi Lietuvos kompozitoriai: Andrius Kulikauskas, Aras Žvirblys, Sigitas Mickis ir Marius Salynas. A. Kulikauskas dar žinomas kaip dainų atlikėjas, kartu su ilgamečiu bendražygiu maestro Vytautu Kernagiu įkūręs „Dainos teatrą“, ilgai dirbęs su „Keistuolių teatro“ aktoriais. Kompozitorius, lektorius S. Mickis taip pat aranžuoja kūrinius „Keistuolių teatrui“. Dar vienas įžymus kompozitorius A. Žvirblys muziką kūrė kitam ansamblio „Lietuva“ muzikiniam spektakliui – misterijai „Dievai ir žmonės“.

Saulius Bareikis / M. Siruso nuotr.

Programos režisierius – Donatas Bakėjus, vyr. dirigentas – dr. Egidijus Kaveckas. Koncerte pasirodys dar dvi ansamblio „Lietuva“ solistės – sopranai Dovilė Kazonaitė ir Ilona Pliavgo.

„Dainuoju Tau gyvenimą“ numatoma rodyti kovo 25 d. Varėnoje, kovo 30 d. Jonavoje, balandžio 6 d. Ukmergėje, balandžio 8 d. Biržuose, balandžio 13 d. Zarasuose ir balandžio 15 d. Alytuje.