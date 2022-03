Eglė Baliutavičiūtė. Apsėdimai: lauktas idealus momentas taip ir neateina, jis apskritai neegzistuoja

Thomas Bernhardas – visuomenės ir politikos kritikas, itin aštriai savo kūriniuose rašęs apie savo šalį, bažnyčią, Vakarų pasaulį, laikomas vienu žymiausių 20 a. antrosios pusės austrų rašytojų. Lietuviškai skaitantiems grožinės literatūros mėgėjams jis jau pažįstamas iš romanų „Grimzdėjas“, „Senieji meistrai“ ir trumposios prozos, eilėraščių vertimų kultūrinėje spaudoje.

Thomas Bernhard „Kalkinė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021, iš vokiečių k. vertė Giedrė Sodeikienė)

Bernhardo kūrybai būdingas nihilizmas, niūrios nuotaikos, vienišumas ir susvetimėjimas. Viso to rasime ir neseniai pasirodžiusiame jo romane „Kalkinė“, kuris vokiškai pirmą kartą išleistas prieš 50 metų.

Pagrindinis knygos veikėjas Konradas yra stačiai apsėstas noro parašyti studiją apie klausą, tačiau visas gyvenimas jam yra vienas didelis trukdis tai padaryti. Su žmona kraustydamasis iš vienos vietos į kitą jis galiausiai įsigyja išsvajotą buvusią kalkinę, kur, jis yra įsitikinęs, galės pagaliau rašyti.

Ir taip nuošalų pastatą jis paverčia tikru kalėjimu sau ir savo silpstančios sveikatos žmonai, tačiau net ir tai nepadeda. Tris dešimtmečius jis kuria studiją galvoje, bet taip ir nesugeba užrašyti nė žodžio. Gyvenimiška ironija – lauktas idealus momentas taip ir neateina, jis apskritai neegzistuoja ir tai Konradas supranta, kai jau vėlu bet ką savo gyvenime pakeisti.

Bet ne vien studija yra Konrado manija, ji tik pati didžiausia, iš tiesų viskas, ko tik jis imasi su nuoširdžiu užsidegimu ar interesu, virsta žalinga manija: siekis įsigyti kalkinę, eksperimentai su žmona ir netgi jos kankinimas – pasaulis kankina jį, neleisdamas atsidėti protinei veiklai, o jis kankina ją, nes vienintelę ją teturi.

Skaitant atrodo, kad smingi į Konrado beprotybę ne tik dėl dažnai ekscentriškų, keistų, neracionalių minčių, bet ypač dėl teksto ritmikos, kuriamos pasikartojimų, tos pačios minties perpasakojimų, minties šuolių ir grįžimų prie ankstesnių temų. Beje, viskas tekstas sudarytas vos iš kelių pastraipų, tad tas nenutrūkstantis teksto srautas, pauzių trūkumas, kai nesuteikiama progos sustoti, pagalvoti, irgi prisideda prie beprotybės įspūdžio.

Bet kad ir kokia įtikinama Konrado beprotystė, vis dėlto iš tiesų nieko iki galo tikro romane nėra. Kiekvienas Konrado žodis tėra citata, persakymas tų, kurie kiek nors jį pažinojo, o jų žodžius dargi perpasakoja trečiasis asmuo – pasakotojas. Tad lieka atviri klausimai: kiek kitų prisiminimai yra artimi Konrado žodžiams, o kiek tėra sugedęs telefonas, kiek beprotybė yra tokia, kokią ją bando perteikti pasakotojas, o gal apsėstas buvo ne tik Konradas, gal ir pasakotojas yra apsėstas Konrado ir jo istorijos, kurią imasi taip karštligiškai pasakoti.

Tai įdomus ir dėmesio vertas kūrinys, jei tik dar nepervargote nuo pasaulio beprotybių ir tamsos. Beje, neseniai paskelbta, kad ši knyga pateko į kasmet Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos renkamų geriausių verstinių knygų ilgąjį sąrašą literatūros klasikos kategorijoje.

Helen Humphreys „Bilas Triušio Pėda“ (Tyto alba, 2022, iš anglų k. vertė Ina Rosenaitė)

Daug švelnesnių tonų ir kur kas viltingesnis yra šiuolaikinės kanadiečių poetės ir prozininkės H. Humphreys romanas „Bilas Triušio Pėda“, nukeliantis į 20 a. 5–7 dešimtmečio Kanados provinciją. Dvylikametis Leonardas sekioja paskui atšiauraus būdo miestelio valkatą, visų vadinamą Bilu Triušio Pėda.

Triušis / Gary Bendig/Unsplash nuotr.

Mažakalbis Bilas nieko neprisileidžia, bet kažkokiu būdu Leonardas pelno jo prielankumą ir jiedu kartu leidžia dienas spęsdami spąstus, slampinėdami po prerijas ir tiesiog valgydami kartu. Prie kitų vaikų nepritampantis Leonardas itin žavisi asketišku, atsiskyrėlišku Bilo gyvenimo būdu. Bet vieną dieną Bilas šaltakraujiškai nuduria vaikį iš Leonardo mokyklos ir jųdviejų draugystė nutrūksta, bet ne šilti jausmai, kuriuos Leonardas jaučia Bilui.

Jau po studijų Leonardas įsidarbina psichiatru naujoviškus gydymo būdus su LSD taikančioje psichiatrinėje ligoninėje. Pasirodo, būtent čia iš kalėjimo buvo perkeltas ir Bilas. Leonardas su kone maniakišku apsėdimu veržiasi atkurti ryšį su Bilu, darydamas vieną klaidą po kitos savo profesiniame ir asmeniniame gyvenime, mažai tegalvodamas, ar ir Bilui jo reikia, ar jis gali Bilui kuo nors padėti. Šliedamasis prie Bilo Leonardas galvoja tik apie save.

Galiausiai po tragiškų įvykių netekęs visko Leonardas, pasitelkdamas psichoterapiją, pamėgina išsiaiškinti tikrąsias savo maniakiško polinkio prie Bilo priežastis, tai, ką pamiršo apie vaikystę ar nenori prisiminti, nes dabar jau pernelyg naivu manyti, kad tai tiesiog užsitęsusi vaikiška laisvės romantika, kitokio, nuo visuomenės nepriklausomo gyvenimo siekis, kuriuos simbolizavo ir įkūnijo Bilas. Jei nepavyks prisiminti ir suprasti, argi jis galės gyventi toliau? Atgauti ramybę? Kurti ateitį?

Romanas įtraukia nuo pirmųjų saikingai lyriškų, melancholiškų puslapių, tačiau tos švelnios mįslės su tamsos šešėliais, kurias autorė užmena pirmoje pusėje, deja, neįmenamos taip pat grakščiai ir įtaigiai. Nepasiteisina pasirinkimas rašyti koncentruotais, gan neilgais skyriais šuoliuojant per kelis dešimtmečius ir skirtingas Leonardo būsenas, nes skyriuose užgriebiama daugiau, nei vėliau sugebama suvaldyti.

Taigi, antra gana neilgo romano dalis atrodo kiek skubota, sukonstruota, pernelyg racionalizuota, kalbos poetiškumas, paslapties šydas nunyksta ir pasakojimas ima labiau priminti ataskaitą. Be to, tiek ilgai skaitytoją vedžiojusi už nosies dėl to, kas nutiko Leonardui, autorė pabaigoje pateikia labai gyvenimišką, bet bent man nuviliančiai banalią, gelmės ir emocijos stokojančią atomazgą, kuri atitraukė nuo kur kas įdomesnių Leonardo ir Bilo ryšio ir Bilo istorijos, asmenybės, pasiaukojimo linijų.