Ivaškevičius pristato savo naują romaną „Tomas Mūras“ ir prisipažįsta: dėl karo prieš Ukrainą esu apimtas profesinio paralyžiaus

Rašytojas, dramaturgas, Nacionalinės premijos laureatas Marius Ivaškevičius pristato naują savo romaną „Tomas Mūras“, kurį išleido leidykla „Tyto alba“. Pokalbyje su M. Ivaškevičiumi – ir naujasis romanas, ir karas Ukrainoje. „Nuovargis kyla ir nuo to, kad nieko negali padaryti, – tas beviltiškumas“, – apie savo būseną, sekant naujienas iš Ukrainos, atvirauja M. Ivaškevičius.

„Man buvo įdomu sukurti tą nykstantį vyro modelį – tokį iš esmės patiną, beveik gyvulišką, kuris galbūt ir nėra toks viduje, bet jis tą kaukę užsidėjęs. Nors viduje yra ir jautrumo, bet jis sau negali to leisti, nes tai nevyriška, nemūriška. Daugelis mano kartos to turi. Pavyzdžiui, aš negaliu verkti, aš neverkiau 12 metų – tai psichologinis augimo tame vėlyvojo sovietmečio ir posovietiniame laike klausimas“, – pasakoja M. Ivaškevičius.

– Kaip karo prieš Ukrainą kontekste tęsti tuos kasdienius darbus? Kiek padoru kalbėti apie knygas, pavyzdžiui?

– Knygos išleidimas, atrodo, buvo kažkada seniai, nors iš tikrųjų dar tik trys savaitės. Ne pats geriausias laikas knygai išeiti, kai tokie įvykiai atsitinka. Ką darysi, nepasirinksi.

Aš tokios būsenos neatsimenu – esu apimtas visiško profesinio paralyžiaus, nieko negaliu daryti, tik interviu duoti, įrašus rašyti, komentuoti, žiūrėti žinias iš fronto, iš Ukrainos. Nežinau, kada tai praeis.

Atrodo, nieko neveiki visą dieną, tik spaudinėji telefoną, bet toks nuovargis, kad atrodo, kažkokį fizinį baisų darbą dirbai. Tai tokia, aš įsivaizduoju, daugelio būsena šiuo metu.

– Ir taip baisu pavargti. Baisu, atrodo, kad pavargstame vien nuo kelių dienų naujienų srauto, nedalyvaudami įvykiuose.

– Tas nuovargis yra dar ir nuo to, kad nieko negali padaryti – tas beviltiškumas. O ten būdamas vis tiek ką nors darai, jeigu ir nekariauji, ten esi, yra tavo fizinis buvimas, ir čia yra skirtumas.

– Senesniame interviu esate kalbėjęs apskritai apie Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją, kaip apie šalis, kuriose jums, kaip kūrėjui, kaip menininkui, yra įdomiau dėl to, kad ten daugiau įtampos, daugiau chaoso. Buvimas tokioje aplinkoje, sakėte, kūrėjus dirgina gerąja prasme – atsiranda noro pažinti savo ribines puses. Tada pradėjau galvoti apie Tomą Mūrą, nors viename interviu sakėte, kad Tomas Mūras tikrai nesate Jūs. Bet gal jis dalelė ir Jūsų paties?

– Be abejo, kažkiek jame yra manęs. Neišvengiamai. Kiekvienoje knygoje yra kažkiek autoriaus – vienur didesnė dozė, kitur – mažesnė. Kurdamas personažą moterį, vis tiek įdedi ten savęs visada.

Tomas Mūras uždarytas, jis norėtų veiklos, laisvės, bet yra priverstas gyventi tame narve, į kurį pats save įvarė. Mes tam tikra prasme šiandien esame gal panašioje situacijoje. Galime tik sekti žinias, tik dėti širdeles, reikšti užuojautą ir panašiai. Arba jau eiti į karą, bet tai jau turi būti labai apgalvotas žingsnis, ar esi pasiruošęs tam, ar tikrai ten tavęs reikia, ar netrukdysi tam, kas vyksta.

– Skaitydama „Tomą Mūrą“ pagalvojau, kad prieš karą atrodė, kad knyga puikiai atliepia mūsų visuomenę, o vėliau skaitydama per karą pamačiau viską per karo prizmę. Meno kūrinys – kaip veidrodėlis. Nesvarbu, iš kur šviečia saulė, pasuksi ir visada gausi atspindį? Ar čia gal tik mes desperatiškai ieškome nusiraminimo, to, ką jaučiame, atspindžio?

– Aš net nežinau, net neskaičiau knygos, kai prasidėjo karas. Man labai įdomu girdėti tokias įžvalgas. Čia tikriausiai mūsų savijautos reikalas. Kiekvieną kūrinį mes priklausomai nuo to, kokios būsenos ir kokiomis sąlygomis esame, skaitome kitaip ir kitaip dėliojasi akcentai.

Daugybė Europos teatrų susidomėjo mano pjese pagal Sviatlanos Aleksijevič knygą „Cinko berniukai“ – pjese „Alpulys“, kuri taip sunkiai skynėsi kelią. Tai yra knyga apie Afganistano karą, apie motinas, laukiančias sūnų, grįžtančių iš Afganistano karo. Staiga ji tapo aktuali, bet supranti, kodėl ji tapo aktuali – tas košmaras, kuris vyksta dabar, ją suaktualina.

Tai taip, tie kūriniai keičia savo spalvas, ypač atsitikus tokiems tikrai globaliems įvykiams. Ačiū Dievui, šįkart tai ne vien Ukrainos ir mūsų reikalas – jis supurtė visą laisvą Vakarų pasaulį ir turbūt iš viso visą pasaulį. Turbūt čia vienintelis pozityvas to, kas vyksta.

– Gal ir geras pokytis. Nes senesniame interviu Jūs sakėte, kad už Lenkijos ir Vokietijos sienos Lietuva, Ukraina, mūsų problemos, Baltarusijos problemos kaip ir niekam neberūpi. Tai čia kažkoks įvyko lūžis gal?

– Aš manau, kad įvyko. Neišvengiamai po šio karo turime laukti didžiulių geopolitinių pokyčių Europoje – aš manau, Europa eis link kažkokios vienybės, link bendros kariuomenės kūrimo, kad būnant mums čia rūpėtų, kas vyksta kažkur net ir toli, o jiems, būnant ten, rūpėtų, kas vyksta mums. Bendros valstybės, bendros tautos pojūtis, kurio iki šiol nėra.

– Siūlau grįžti prie „Tomo Mūro“, prie romano, kuris pasirodė po 20 metų pertraukos. Ne viename interviu sakėte, kad būtent kiti kūriniai – pjesės – ir lėmė šitą ilgą pertrauką. Romanas „Žali“ nebuvo pamirštas tuos 20 metų, visai neseniai buvo labai daug diskusijų apie tai.

Interviu jūs sakydavote, kad labai sunku grįžti prie to teksto, kai jį rašei prieš 20 metų, būdamas visai kitas žmogus, nei esi šiandien. Kai pasirodė „Tomas Mūras“, ką supratote apie save kaip apie rašytoją dabar? Kas yra tie esminiai lūžiai jumyse jau kaip romano autoriuje?

– Gal tapau taupesnis. Tas buvimas teatre, dramaturgijoje, kine, jis tave nuolat disciplinuoja, spaudžia būti kuo tikslesnį, kuo ryškesnį, be tokių duobių, atsiranda tam tikras perfekcionizmas. „Žalius“ aš vieną kartą perrašiau – buvo dvi redakcijos – ir paleidau. „Tomas Mūras“ buvo perrašinėjamas šešis–septynis kartus iki galutinio savo pavidalo. Esminiai skirtumai.

Ir gal tapau radikalesnis, nei buvau, rašydamas „Žalius“. Aš neturiu stabdžių, gal turiu, bet man nesinori jų turėti. Labai paradoksali istorija. Rašiau „Žalius“ tikėdamasis, kad Lietuvoje tai bus toks žiauriai patriotinis romanas apie partizaninį karą, maniau, kad grožinio apie tai nieko gero iki tol nebuvo sukurta šia tema. Viskas pasirodė visiškai kitaip – reakcijos buvo visai kitokios.

Bet, kelintą kartą jau mušamas, užsiaugini odą ir baimių nebelieka. Buvo galvojimas apie savo įvaizdį, apie savo vietą lietuvių literatūros kontekste. Paskui to nebelieka – tiesiog darai tai, kas tau patinka ir kaip tu norėtum, kad ta knyga būtų, kokią mėgtum tą knygą.

– Dabar turite prabangą ir nereikia galvoti, kiek čia reikės parduoti.

– Apie tai visiškai nesuku galvos, net neįsivaizduoju, kokie bus tie pardavimai, ar knyga liks lietuvišku literatūriniu reiškiniu, ar išeis plačiau. Su ta knyga buvo taip – tai buvo fix idėja, supratau, kol to nepadarysiu, neatsikratysiu – kaip parazitas. Reikėjo tą padaryti ir eiti toliau.

Pardavimas iki karo ėjo gerai. O dabar ne tas rūpi ir man pačiam. Nė vienos grožinės literatūros eilutės neperskaičiau, kai visa tai prasidėjo. Tai yra natūralu. Kas dabar gali skaityti knygas? Bet aišku, jeigu nebus atominio karo, kuris mus sunaikintų, tai grįšime į apynormalį gyvenimą ir vėl skaitysime knygas.

– Man atrodo, kad yra žmonių, kurie ieško užuovėjos, atotrūkio nuo naujienų srauto knygose, serialuose, kultūrinėje veikloje. Kai pasakėte, kad rašėte ir niekam nesistengėte įtikti, tarsi atsakote į klausimą, kodėl Tomą Mūrą taip sunku pamilti, pajusti jam empatiją. Tomas Mūras toks atsainus, dominuojantis meno rezidencijų veikėjas, jis yra labai įskaudintas ir liūdnas, pavargęs, turi daug išdidumo.

– Turbūt, vienas mano kolega, kuris skaitė tekstą, kai knyga dar nebuvo išleista, man pasakė tą patį: „Tu parašei knygą, kurioje nėra nė vieno personažo, su kuriuo norėtum tapatintis.“ Taip, nėra. Ir aš pats nenorėčiau būti Tomu Mūru.

Man buvo įdomu sukurti tą nykstantį vyro modelį – tokį iš esmės patiną, beveik gyvulišką, kuris galbūt ir nėra toks viduje, bet jis tą kaukę užsidėjęs. Nors viduje yra ir jautrumo, bet jis sau negali to leisti, nes tai nevyriška, nemūriška. Daugelis mano kartos to turi.

Pavyzdžiui, aš negaliu verkti, aš neverkiau 12 metų – tai psichologinis augimo tame vėlyvojo sovietmečio ir posovietiniame laike klausimas. Reikėjo jeigu ne kautis už išlikimą, tai bent jau būti, atrodyti tokiam, kokio tavęs bijotų.

– Ir dar, ko gero, aplinka, kurioje Tomas Mūras gyvena, veikia ir rašo dienoraštį, irgi nėra dėkinga. Nes tai yra narvas – rezidencija, kur esi atitrūkęs nuo realaus pasaulio, ir jis 13 metų atitrūkęs. Knygoje rašoma apie tai, kad netolimoje ateityje menininkai tose rezidencijose bus stebimi kaip kokie gyvūnai.

– Iš tų rezidencijų padarytas verslas. Menininkas negali prasimušti, padaryti karjeros, jeigu jis yra laisvas menininkas, kuriantis namie. Vienintelis kelias – gyventi tose rezidencijose ir kraustytis iš vienos į kitą. Ir turistai važiuoja žiūrėti į tą kuriantį žmogų, kuris tarsi truputį kita homo sapiens šaka. Tai sudaro tokį įspūdį, kad primena zoologijos sodus.

– O aš galvojau, gal čia yra tokia pranašystė, kad netolimoje ateityje kuriantis žmogus bus kažkas, į ką įdomu pasižiūrėti, nes viską valdys robotai, kūrybos bus nebedaug.

– Nenoriu primesti interpretacijų. Pačiame knygos finale, kur atsiranda kitas balsas, jam atrodo panašiai kaip ir Jums, rezidencijos – oazės, kur gali netrukdomas kurti.

Mano pozicija tokia – nuostabu, kad Vakarų pasaulyje yra tokių rezidencijų, kur žmogus gali pabėgti nuo rūpesčių, atsidėti kūrybai, bet iš ko jis tą romaną kuria? Jis turi gerti pasaulį, o ne būti prirakintas prie savo kūrinio.

Čia ir yra Tomo Mūro problema – jis svajoja apie laisvę, bet bijo į ją sugrįžti, nes atitrūko. Jis vaidina vyrišką stiprų patiną savo zoologijos sode, bet praėjo 13 metų ir jis bijo išeiti į gyvenimą – kaip į atvirą kosmosą.

– Čia gal ta pati perfekcionizmo problema. Atrodo, kad jei eini į atvirą pasaulį, turi viską atlikti tobulai, negali pasirodyti, kad ko nors nežinai.

– Yra ir tas aspektas. Jis nieko negali daryti paprastai, elementariai. Jo viskas turi būti geriausia, tai žlugdo, tai žudo. Ten yra pokalbis su mama link romano pabaigos. Kuo toliau, tuo labiau jis darosi asocialus. Nuskamba mamos frazė „atsimink, kad tu esi pats geriausias, stipriausias“, jam, matyt, tai buvo įkalta į galvą.

– Ir pats perrašėte septynis kartus... Bet perfekcionizmas išgydomas dalykas.

– Yra ta liga ir man atrodo, kad ji neišgydoma, kaip išgysi nuo noro padaryti geriau, nei padarei. Varžaisi tai su savimi. Turbūt žmogus geriausias, stipriausias, geriausios formos būna 30+, parašo savo bestselerį, o pamažu sensta ir nori įveikti save 30-metį, o nėra nei jėgų, nei resursų. Iš čia ir atsiranda jo atveju paralyžiuojantis perfekcionizmas – kai tu taip nori būti geras, kad net negali pradėti kurti.

– Ar nebūna to paralyžiuojančio jausmo Jums?

– Ne, tuo skiriuosi nuo personažo. Aš kiekvieną kartą ar jaučiuosi taip, ar įteigiu sau, kad šiuo metu esu geriausios formos. Čia turbūt yra rašytojų privilegija prieš sportininkus – jauti visiškai kitokią fizinę kondiciją, net gal ir protinę, jaučiu, kad mano atmintis šlubuoja, pamirštu žodžius, bet vis tiek atsisėdęs prie teksto jaučiu, kad dabar esu toks, koks dar niekada nebuvau, gal tai yra klaida, bet tikiuosi, dar turiu kokius 10 metų.

