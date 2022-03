Kokią moterį reprezentuoja kinas: „Vyrai vis dar smarkiai dominuoja, o kaita nėra tokia drastiška“

Kokią moterį reprezentuoja kinas? Fatališką, atsidavusią šeimai, seksualią, nepriklausomą ar tvirtai stovinčią ant kojų? Per daugiau nei šimtmetį gyvuojančią kino istoriją moterys tapo įvairių socialinių judėjimų, karų ir vyrų baimių įvaizdinimu.

Dažnai hiperseksualizuojamos, nustumtos į vyrų pašonę ir tragiškų likimų – taip, atrodo, būtų galima apibūdinti didžiųjų Holivudo studijų kuriamas veikėjas. Nors laikai pasikeitė ir galbūt moterims kino industrijoje jie tik gerėja – turime stiprių veikėjų, finansiškai sėkmingų moterų režisierių sukurtų juostų, daugelis tyrimų institutų liepia neapsigauti, – vyrai vis dar smarkiai dominuoja, o kaita nėra tokia drastiška, kaip kartais nupiešia medija.

Istoriškai žvelgiant moterys turėjo gan ryškų femme fatale vaidmenį noir žanro filmuose ir tam nemažai įtakos turėjo pasibaigęs Antrasis pasaulinis karas. Akademikų teigimu, klasikiniuose 5–6 deš. noir žanro Holivudo filmuose femme fatale vaidmuo buvo siejamas su seksualinių, socialinių ir ideologinių neramumų srovėmis. Prasidėjus karui moterys išėjo dirbti vietoj vyrų. Jos įgavo ekonominės laisvės, tačiau iš karo grįžę vyrai norėjo susigrąžinti tradicinį šeimos modelį.

Alfredas Hitchcockas / AP nuotr.

Jų akimis, moterys turėjo būti namų šeimininkėmis, o jie išlaikytojais. Tačiau greitai prasidėjo Korėjos karas ir didžioji dalis vyrų vėl paliko namus. Ekonominė laisvė ir karjera tapo ambicingų moterų siekiamybe. O tai nepatiko ir gąsdino priešingą lytį. Moteris klasikiniuose Holivudo filmuose virto mirtina gundytoja, keliančia grėsmę vyrams. Ne paslaptis, kad tuo laikotarpiu didžiosiose studijose dominavo vien vyrai. Todėl režisieriai kūrė tokį moters portretą, kokį jie įsivaizdavo.

Geriausias to pavyzdys galėtų būti britų režisierius Alfredas Hitchcockas ir jo manija gražioms blondinėms. Grace Kelly, Janet Leigh, Kim Novak – gražios moterys, virtusios vyrų mylimosiomis, tačiau šios meilės istorijos neretai baigiasi tragiškai. Susana Jhirad straipsnyje „Hitchcock`s Women“ teigė, kad dėl režisieriaus manijos blondinėms herojėms moterys vaizduojamos ne tokios, kokios jos yra, bet tokios, kokias Hitchcockas norėtų jas matyti.

Filmas „Vertigo“ / Vida Press nuotr.

Jameso Stewarto veikėjas filme „Vertigo“ Kim Novak įkūnytą veikėją paverčia savo svajonių moterimi, liepia jai pasikeisti plaukų spalvą, nešiojamus drabužius, galų gale tai priveda prie tragiškos lemties. Straipsnio autorės manymu, tokie filmai kaip „Langas į kiemą“, kur pagrindinis juostos veikėjas visus stebi per kamerą iš savo buto, yra paties režisieriaus, kuriančio realybę, tačiau joje nedalyvaujančio, atspindys.

Grace Kelly, suvaidinusi ne viename A. Hitchcocko filme, buvo daugiau nei 20 metų jaunesnė nei jos partneriai James`as Stewartas ar Cary Grantas. O štai tų pačių vyrų motinas vaidino už juos vos vyresnės moterys. Panašu, kad per daugiau nei pusę amžiaus Holivude mažai kas pasikeitė. Žiniasklaidoje mėgstama pajuokauti, kad senstant Tomui Cruise`ui jo partnerės veiksmo filmuose tik jaunėja. Ir tai nėra vienintelis atvejis. Apskritai moterys į šį žanrą yra sunkiai įsileidžiamos. Džeimso Bondo franšizėje jos visada atliko fatališką vaidmenį ir galų gale mirdavo kaip blogiukės arba slaptojo agento mylimosios.

Filmas „Mirtis palauks“ / Filmo platintojų nuotr.

Vilkinčios nugarą apnuoginančias ilgas sukneles, nepriekaištingai atrodančios, flirtuojančios vilioklės atrodo labiau kaip vyro aksesuaras nei kaip visavertės filmo veikėjos. Galime prisiminti ir keistą Monicos Bellucci pasirodymą „Spektre“, kur jos veikėja, ką tik palaidojusi savo vyrą, po laidotuvių užsiimą seksu su Bondu. Nors dar prieš pasirodant juostai buvo džiaugiamasi, kad Džeimso Bondo moterį vaidins vyresnė aktorė, po premjeros kūrėjai susilaukė nemažai kritikos neišnaudoję aktorės potencialo. Tiesa, paskutiniame Danielio Craigo pasirodyme „Mirtis palauks“ sulaukiame Lashanos Lynch ir Anos de Armas pasirodymų, šiek tiek atitolusių nuo stereotipinių vaidmenų.

Didžiųjų studijų įsitikinimas, kad moterys negali atnešti pinigų, parodo, kodėl taip ilgai reikėjo laukti solinių superherojų moterų filmų. Juodoji Našlė gavo savo juostą jau po mirties „Keršytojų“ paskutinėje dalyje. Gal Gadot „Nuostabioji moteris“ (2017) kino sales išvydo po daugybės Betmeno ir Supermeno komiksų adaptacijų.

„Nuostabioji moteris“ („Wonder Woman“, 2017). / Vida Press nuotr.

Scarlett Johansson, dešimt metų vaidinusi „Marvel“ superheroję, dažnai per interviu susidurdavo su seksistiniais klausimais apie aptempto kostiumo dėvėjimą, specialias dietas, sportą, todėl ne kartą neiškentusi atšovė: „kodėl vyrai gauna įdomius egzistencinius klausimus, o manęs klausinėja apie maistą?“. Superherojų filmuose moterys, net ir stiprios veikėjos, gali būti itin seksualizuojamos, tiesa, su šia problema susiduria ir vyrai, jiems tenka dažnai prieš kameras apnuoginti kūną, kai to daryti visiškai nėra būtina.

Pastarąjį dešimtmetį sulaukėme nemažai perdirbinių, kuriuose pagrindinius vaidmenis atliko moterys, nes Holivudas niekaip negalėjo joms duoti originalaus turinio. Išvydome „Oušeno aštuntuką“ (2018), itin nesėkmingą „Vaiduoklių medžiotojų“ moterišką versiją (2016). „Pašėlusio Makso“ gerbėjai pyko, kad paskutinėje dalyje daugiau dėmesio teko Charlize Theron suvaidintai Furiosai, o ne pačiam Maksui. Moterims bandoma duoti jau gerai žiūrovams žinomus filmus, praeityje uždirbusius daug pinigų. Taip tarsi tikimasi, kad jie lengviau pritrauks kino teatrų lankytojus. Tiesa, Holivudas gerą dešimtmetį išgyvena perdirbinių, tęsinių krizę, bet neigiamoje šviesoje daugiausia atsiduria moterys, pasikėsinusios į šventus vyrų vaidmenis.

Filmas „Pašėlęs Maksas“ / Vida Press nuotr.

San Diego universitete esantis „Center for the Study of Women in Television & Film“ kiekvienais metais pateikia tyrimo „The Celluloid Ceiling“ rezultatus, juose paviešinama moterų statistika industrijoje. Paskutinio tyrimo rezultatai rodo, kad po 2020 m. istorinio šuolio į priekį pandeminiais 2021 m. moterų skaičius geriausiai uždirbusiuose filmuose sumažėjo. Moterys sudarė tik 17 proc. (2020 m. – 18 proc.) režisierių tarp 250 daugiausia uždirbusių filmų, operatorių – tik 6 proc. Televizijose ir internetinėse platformose šie skaičiai geresni – serialų kūrėjai sudaro 30 proc., o režisieriai – 31 proc. Centro direktorė Martha Lauzen „The Guardian“ sakė, kad problema yra tai, kad, galvodami apie režisieriaus ar operatoriaus profesijas, įsivaizduojame baltaodį vyrą. „Žmonės samdo tuos, kurie yra panašūs į juos“, – teigė ji.

Toks vyrų dominavimas aikštelėje atliepia, kokį turinį matome ir ekranuose. Tačiau net jeigu ir moteris užima prodiuserio ar režisieriaus poziciją, ji dažniausiai yra baltaodė. O tai sukelia dar kitą problemą – skirtingų moterų istorijų trūkumą. Pasak Kellie Carter Jackson, net ir praeitą dešimtmetį atsiradus daugiau juostų, kuriose pagrindinius vaidmenis atlieka juodaodžiai, moterims vis dar tenka marginalizuoti merginų ar žmonų vaidmenys. „Net įsivaizduojamame pasaulyje nėra juodaodės Katniss Everdeen iš „Bado žaidynių“ trilogijos, kuri herojiškai vadovautų visiems aplinkiniams vyrams“, – akademiniame straipsnyje „Is Viola Davis in it?“ rašė K. C. Jackson.

„Bado žaidynės“ / Vida Press nuotr.

Turbūt dėl to, kad televizija ir serialai buvo labiau laikomi skirtais moterims, šioje industrijoje moterys turi daugiau saviraiškos laisvės. Net ir Holivudo žvaigždės pastarąjį dešimtmetį renkasi vaidmenis mažuosiuose ekranuose, kadangi jie leidžia vaidinti sudėtingesnius ir įdomesnius veikėjus. Taip dienos šviesą išvydo ir „Big Little Lies“ su Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern ir kitomis aktorėmis. Komikės moterys sukūrė vaidmenis itin sėkminguose serialuose „Veep“, „Parks and Recreation“, „30 Rock“. Pastarasis serialas, laimėjęs 16 „Emmy“ apdovanojimų, sukurtas ilgametės buvusios „Saturday Night Live“ scenaristės ir komikės Tinos Fey.

Kino ir televizijos industrijoje matome teigiamų pokyčių. Net ir senosios studijos stengiasi bent kiek pakeisti stereotipinius vaidmenis. Su tuo susijęs ir „Time`s Up“ judėjimas, kurio metu aktorės pasižadėjo dirbti su moterimis režisierėmis. Šis tandemas išties buvo sėkmingas pastaraisiais metais. Maggie Gyllenhaal režisierės debiutas „The Lost Daughter“ tiek jai, tiek pagrindinį vaidmenį atlikusiai Oliviai Colman atnešė po „Oskaro“ nominaciją. Reikia tikėtis, kad tai nesustos ir pabėgsime nuo kiek tradicinių vaidmenų.