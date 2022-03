Dovilė Kuzminskaitė. Pasikalbėkime apie robotukus: Ishiguro melancholija nudažyti sakiniai ir vos per pirštelį nutolusi utopija

Pasikalbėkime apie robotukus. Žmogaus ir technologijų ryšys, regis, yra neišsemiama literatūros tema, jau ne vieną amžių jaudinanti autorius ir skaitytojus. Atrodo, kad visuomenei labai svarbu suvokti savo santykį su naujovėmis ir tuo, kas „nenatūralu“, o šis susirūpinimas iš esė, žurnalistinių straipsnių ir distopinių filmų kraustosi tiesiai į literatūrą.

Šioje apžvalgoje – du romanai, kuriuose grįžtama prie žmogaus ir technologijų ryšio.

Kazuo Ishiguro. „Klara ir Saulė“. „Baltos lankos“, vertė Mėta Žukaitė

Kazuo Ishiguro, gerai literatūros mėgėjams pažįstamas rašytojas, Nobelio premijos laureatas, šį sykį beldžiasi į skaitytojų duris su romanu „Klara ir Saulė“ (išleido „Baltos lankos“, vertė Mėta Žukaitė). Šioje knygoje populiarusis rašytojas pasakoja apie ligotą mergaitę ir jos dirbtinę draugę Klarą – savotišką robotą, sukurtą taip, kad gebėtų suvokti savo vaiko norus, poreikius bei lūkesčius ir stengtųsi kuo geriau juos atitikti.

Dovilė Kuzminskaitė / N. Rivas nuotr.

Kurdamas šį romaną Ishiguro remiasi inversijos principu: rami, empatiška ir gera čia yra robotė Klara, pasiryžusi pasiaukoti dėl savo mergaitės, o destruktyviais reikalais užsiima būtent žmonės, nepajėgiantys kurti tvirtų tarpusavio ryšių.

Taigi, konstruojamo pasaulio atžvilgiu Ishiguro romanas atipinis. Čia naujoji realybė vaizduojama nuosaikiai, netgi šviesiai, be distopinių pustonių ir katastrofos nuojautos. Ishiguro lieka ištikimas sau – kaip ir ankstesniuose kūriniuose jam įdomiausios yra emocijos, psichologiniai virsmai, empatijos, santykių, o ypač – šeimos tarpusavio ryšių temos. Pernelyg nesikeičia ir rašymo stilius – jūsų laukia tie patys švelnia melancholija nudažyti sakiniai.

Kazuo Ishiguro „Klara ir Saulė“ / Leidėjų nuotr.

Tiesą sakant, vos perskaičius aprašą šis romanas man išsyk priminė kiek seniau išleistą argentinietės Samantos Schweblin knygą „Stiklo akys“, kurioje taip pat ryški žmogaus ir jo draugo robotuko tema, tad hipotezė apie tai, kad santykis su dirbtinumu mus vis dar domina, regis, pasiteisina. Tiesa, jeigu reikėtų rinktis tarp šių dviejų knygų, rinkčiausi Ishiguro – iš jo neįmanoma atimti mokėjimo minimaliais resursais sutverti įtraukų pasaulį ir neišsibarstyti pasakojant.

Jeigu kalbėčiau visiškai atvirai, perskaičiusi trečią iš eilės Ishiguro knygą manau, kad, nepaisant Nobelio, prestižo ir liaupsių, šis autorius arba prilimpa, arba ne. Prilips tiems, kam patinka aptaki, lengvai pro akis plaukianti, remiantis pasakos modeliu konstruojama literatūra: truputėlį liūdna, bet ne per stipriai, truputėlį skatinanti mąstyti, bet ne per komplikuota, truputėlį graži, bet ne per saldi. Na, o aš jaučiuosi kaip reikiant prisiragavusi šio autoriaus kūrybos ir dar vieno tos pačios tonacijos romano jau nebeskaityčiau.

Kazuo Ishiguro / AP nuotr.

Piia Leino. „Dangus“. „Aukso žuvys“, vertė Urtė Liepuoniūtė

Suomių rašytojos, žurnalistės Piios Leino romanas „Dangus“ (išleido leidykla „Aukso žuvys“, vertė Urtė Liepuoniūtė) – distopija, kurios veiksmas sukasi aplink du veikėjus – Iną ir Akselį, gyvenančius 2058 m. Helsinkyje, kontroliuojamame ultranacionalistų valdžia. Veikėjus supanti aplinka išties menkai žavinga – užterštas vanduo, nuniokotas miestas, maisto produktų stygius, griežta dabarties veiksmų ir ateities galimybių kontrolė, jokio sekso ar kito žmogiškojo kontakto.

Vienintele priemone išgyventi tokiame atšiauriame pasaulyje tampa „Dangus“ – virtualios realybės aplinka, į kurią galima patekti užsidėjus specialius akinius. Tiesa, ta virtuali realybė – ne kažin kokie nematyti pasauliai, o mūsų čia ir dabar gyvenama tikrovė: miestai, gamtos objektai ir visa kita, ko, pakilus jūros lygiui ir prasidėjus karams dėl migracijos ir išteklių, nebeliko. Valdžia kontroliuoja prieigą prie Dangaus ir riboja laiką, kurį galima ten praleisti, tad žmogus tampa savotišku zombiu, netrokštančiu nieko daugiau, tik kuriam laikui pradingti iš supančios aplinkos.

Virtualus pasaulis, virtuali realybė / Christine Sandu/Unsplash nuotr.

Lengva suvokti, kad tokiu būdu autorė bando atkreipti dėmesį į mūsų santykius su socialiniais tinklais, į kuriuos taip pat „išeiname“ pailsėti nuo savęs ir to, kas supa, ir kurie taip pat sukelia jau seniai aprašytą ir apkalbėtą priklausomybę. Taigi, Piios Leino romanas – distopija, bet galimybių skalėje nuo mūsų ji nutolusi vos per pirštelį.

Įdomiausi šio romano aspektai, mano galva, yra struktūra ir prieiga prie temos. Distopiniai romanai dažnai būna nemenkos apimties, prikimšti smulkmenų, kartais kupini itin perteklinių aprašymų. Žinoma, tai pateisinama, nes tokio tipo literatūros esmė ir yra pirmiausia tai, kaip kuriama aplinka. Kuo ji įtaigesnė, tuo geriau skaitytojas įvertins knygą. Vis dėlto Piia Leino įrodo, kad įtaigumui visai nereikia 600 puslapių, užtenka tik gerai pataikyti ten, kur skaitytojui nepatogu, pasirinkti kelis pasikartojančius motyvus ir poveikis pasiektas.

Virtuali realybė / Unsplash nuotr.

Vienas labiausiai išjudinančių romano niuansų, žinoma, yra tai, kad jo veikėjai gyvena visuomenėje, kurioje niekas nieko nebenori, kraštutinėje mūsų pasaulio, kur bėgame trokšdami daiktų arba žmonių ir galios, priešingybėje. Tokią beaistrę aplinką papildo ir trumpučiai skyriai, minimalus kalbėjimas. Be to, šioje knygoje jus nuolat lydės valkatos, bjaurus maistas, pinigų stygius, nešvaros pojūtis... Iš esmės viskas labai panašu į diskursą apie bet kokią kitą priklausomybę.

Vis dėlto įdomiausia, mano galva, ne tai, kad ši knyga aiškiai flirtuoja su klausimu, kas būtų, jeigu savo dabartinius polinkius ir įpročius dar šiek tiek paaštrintume, bet tai, kad, priešingai nei įprastinės distopijos, šis romanas bando išvesti veikėjus, o drauge ir skaitytoją, į šviesą. Kūrinio centre – ne kasdienės veikėjų pastangos išgyventi ir kovoti su juos supančia aplinka, o mėginimas grįžti į būtį prieš didžiuosius pokyčius, išsiveržti iš dusinančio Helsinkio ir išsilaisvinti.

Taigi, su Ishiguro suomę rašytoją sieja polinkis ieškoti šviesiosios pusės ir, kad ir kaip nemėgčiau šito žodžio, pozityvumas. Jeigu reikėtų pasirinkti iš jų dviejų, šį sykį mano balsas atitektų Leino, nes ji atrodo naujesnė, šviežesnė ir mažiau suapvalina aštrius kampučius.