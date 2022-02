Įvyko filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ premjera: renginys virto palaikymo Ukrainai akcija

Pirmadienį kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvyko filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“. „Kai 2019 metais pradėjome dirbti su ukrainiečiais, filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ kūrėjais, mes nė įsivaizduoti negalėjome, kad karas kino ekrane virs košmariška realybe“, – sako filmo prodiuserė Giedrė Žickytė.

Ukrainos palikti negalintys, premjeroje turėję dalyvauti filmo herojai ir ukrainiečiai kūrėjai prisijungė vaizdo ryšiu ir tiesiogiai pajautė lietuvių paramą. Premjeros svečiai taip pat buvo raginami atsinešti Ukrainos vėliavą.

Visos pajamas, gautos už filmo rodymą, bus skiriamos nuo karo nukentėjusiems filmo herojams ir kūrėjams Ukrainoje. Aukoti galima ir per premjeros vakarą, auką galima pervesti ir internetu.

„Per vieną naktį žlugo mūsų gražūs planai pakviesti filmo režisierę ir herojus į Lietuvą, o šiandien nieko daugiau negalime, tik visomis jėgomis juos palaikyti. Visas už filmą surinktas pajamas skirsime nuo karo nukentėjusiai kūrėjų komandai ir pagrindinės herojės Annos – vienišos, penkių vaikų mamos, šeimai“, – teigė G. Žickytė.

Filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ premjera / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ukrainiečių ir lietuvių kurtame filme „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ („The Earth is Blue as an Orange“) režisierė Iryna Tsilyk pasakoja Donbase, Krasnogorovkoje, gyvenančios šeimos istoriją. Tuo metu, kai aplink tvyro chaosas ir kiekviename žingsnyje juntamas ne vienus metus vykstantis karas, vieniša keturių vaikų mama Anna savo namuose vaikams kuria šviesos, saugumo ir kūrybos zoną.

Aistra kinui, užvaldžiusi visus šeimos narius, įkvepia filmuoti, montuoti ir pristatyti bendrą jų visų kūrinį – filmą. Kinas kine ir varganoje karo nualintoje buityje išsiskleidęs kūrybos procesas atveria, kokią galią ir magiją katastrofos akivaizdoje turi menas. Mamai ir keturiems jos vaikams traumos transformacija į kūrybą yra vienintelis būdas išlikti žmonėmis.

Prestižiniame „Sundance“ kino festivalyje JAV debiutavusio ir geriausios režisierės prizą dokumentinio kino kategorijoje pelniusio filmo premjerą Lietuvoje 2020-aisiais sustabdė pandemija ir karantinas, o šiandien stabdo karas – planuotos filmo režisierės ir pagrindinės herojės Annos kelionė į Lietuvą neįvyks. Kad ir kaip būtų sunku tai suvokti, šiandien jos gyvena tikrame kare: Kijevas apšaudomas ir sprogdinamas.

„Tai, kas vyksta, yra pavojaus varpai Europai, pavojaus varpai pasauliui, jie pradėjo didelį karą ne tik prieš mus, jie pradėjo karą prieš Europą“, – tvirtino režisierė I. Tsilyk.