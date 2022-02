Vytenio Jankūno fotografijų albumo pristatymas: kviečia šokio ritmu perskrieti 2020 m. Niujorką

Vasario 15 d., antradienį, 18 val. Šiuolaikinio meno centro skaitykloje (Vokiečių g. 2, Vilnius) vyks „Lewben Art Foundation“ išleisto menininko Vytenio Jankūno fotografijų albumo „Dance With Me“ pristatymas, rašoma „Lewben Art Foundation“ pranešime žiniasklaidai.

Renginyje dalyvaus specialiai į šį renginį iš Niujorko atvyksiantis menininkas Vytenis Jankūnas, menotyrininkė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio kuratorė bei albumo „Dance With Me“ tekstų autorė Ugnė Marija Makauskaitė, miesto antropologė, Vilnius TECH Kūrybinių industrijų fakulteto docentė Dr. Jekaterina Lavrinec. Pokalbį moderuos kuratorė, Istorijų namų ir Signatarų namų vadovė Justė Kostikovaitė.

Vytenio Jankūno albumas „Dance With Me“ / Leidėjų nuotr.

2021 m. pabaigoje „Lewben Art Foundation“ kartu su Lietuvos išeivijos dailės fondu išleido naują knygą – Niujorke gyvenančio menininko Vytenio Jankūno fotografijų albumą „Dance with Me“. Vytenis Jankūnas į JAV emigravo 1995 m. ir jau daugiau kaip du dešimtmečius Niujorką stebi iš vidaus, fotoobjektyvu preparuodamas didmiesčio organizmą, perteikdamas jo nenutrūkstamai pulsuojančią gyvastį. Pastarųjų metų pandeminė situacija, tarsi panardinusi visą miestą į hibernaciją, atskleidė dar nematytą, pasak paties Jankūno, ir bauginantį, ir tuo pat metu įkvepiantį Niujorko portretą.

„Vieną tų neramių dienų vaikščiojau SoHo kaimynystėje ir staiga mano žvilgsnį patraukė parduotuvės vitrina. Joje nebuvo išdėliota jokių prekių, vien užrašas stikle – „Pašok su manimi“. Nufotografavau pamatytą vaizdą ir tik vėliau supratau, kad tai galėtų būti puikus šios knygos pavadinimas, tarsi kviesčiau žiūrovą, žvelgiant į nuotraukas, šokio ritmu perskrieti su manimi per 2020-ųjų Niujorką“, – sako menininkas Vytenis Jankūnas.

Vytenio Jankūno albumas „Dance With Me“ / Leidėjų nuotr.

„Paradoksalu, bet šio Vytenio Jankūno fotografijų albumo, jei ne 2020-aisiais prasidėjusi pasaulinė pandemija, greičiausiai ir nebūtų buvę. Ši knyga – ne tik prisiminimai ir dokumentacija apie staiga pasaulį šokiravusią naują realybę, tai fotografijų albumas apie po sudėtingos pauzės pokyčiams ir naujiems horizontams atsivėrusį gyvenimą“, – teigia Ugnė Bužinskaitė, „Lewben Art Foundation“ direktorė ir knygos sudarytoja.

„Pirmą kartą į „Lewben Art Foundation“ ir Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekciją Vytenio fotografijas, padarytas Niujorko metro keliaujant iš Kvinso į Manhataną, įtraukėme dar 2016-aisiais. Vėliau kolekciją papildėme ankstyvąja menininko kūryba – 1999 m. tapyba iš ciklo „Where is my Fucking Experience“. Na, ir galiausiai kolekcijoje atsidūrė fotografijos iš naujausio ciklo „Dance with Me“, inspiravusio mus išleisti jį įprasminančią knygą,“ - apie impulsą išleisti knygą pasakoja Lietuvos išeivijos dailės fondo vadovė Giedrė Marčiulaitė.

Vytenio Jankūno albumas „Dance With Me“ / Leidėjų nuotr.

„Žvilgsniu perbraižydamas įprastas judėjimo miesto erdvėje ir laike trajektorijas, Jankūnas pasiūlo savą miesto refleksiją, kuri yra kartu ir konkreti topografiškai bei chronologiškai (Niujorkas, 2020-ieji), ir universali, bylojanti apie bendražmogiškas patirtis ir laikyseną laikmečio krizių akivaizdoje. Juk fotografija tuo ir įtraukia, jog sustabdo tą praeinančią akimirką, net jei ir norėtume ją greičiau pamiršti, įkalindama ją bauginančiai žavingos realybės kvadrate“, – apie knygą atsiliepia teksto autorė, menotyrininkė Ugnė Marija Makauskaitė.

Pasak menotyrininkės, knygos teksto autorės Justės Augustytės, Vytenis Jankūnas, gyvendamas Niujorke daugiau kaip 25 metus, stebi miestą vienu metu iš vietinio gyventojo ir svečio perspektyvos, supindamas insaiderio ir autsaiderio įžvalgas, jautriai reaguodamas į pasikeitusį jau pažįstamo miesto būvį ir tuo pat metu apmąstydamas iš išorės atsineštus mitus apie jį.

Renginio durys atidaromos 18 val., pokalbio pradžia 18.30 val.