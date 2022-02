Kristina Kazlauskaitė mini 69-ąjį gimtadienį: dar gimus nebuvau, o tėvelis jau pasakė – bus vardas Kristina ir bus aktorė

Vasario 13 dieną Lietuvos teatro ir televizijos aktorė Kristina Kazlauskaitė mini gimtadienį. „Tėtis man sakydavo, kad kas meluoja, tas ir vagia, o kas vagia, tai tas gali ir užmušti. Todėl net nesistengdavau meluoti – užtekdavo tėčiui pažiūrėti į akis ir tą pačią sekundę tiesa išaiškėdavo“, – tikino K. Kazlauskaitė.

K. Kazlauskaitė gimė 1953 metų vasario 13 dieną, Kaune, „Inkaro“ gamyklos kultūros namų direktoriaus Napoleono ir buhalterės Irenos šeimoje. Vaikystėje mokslai K. Kazlauskaitei rūpėjo mažai. Kur kas įdomiau – pas tėtį darbe, kultūros namuose, kur pilna užsiėmimų.

Spektaklis „Katė už durų“. Priekyje: Dalia Storyk, Kostas Smoriginas. Atokiau: Petras Steponavičius, Algirdas Latėnas, Kristina Kazlauskaitė, Dalia Overaitė, Arūnas Storpirštis, Vladas Bagdonas (1980) / Lietuvos valstybinio jaunimo teatro archyvo nuotr.

„Lankiau ir piešimą, ir dainavimą, ir baletą. Paskui prasidėjo užklasinis gyvenimas, kuris irgi buvo aktyvus – kur aš tas pamokas darysiu. Geriau vakarui ruošiu scenarijų kokį nors, eiles rašysiu. Todėl su mokslais buvo tragedija...“ – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Gimę tą pačią dieną“ prisimena aktorė.

Anot jos, vaikystėje griežčiausiai auklėjo tėtis – iki šiol atsimena vieną jo auksinę elgesio taisyklę. „Tėtis man sakydavo, kad kas meluoja, tas ir vagia, o kas vagia, tai tas gali ir užmušti. Todėl net nesistengdavau meluoti – užtekdavo tėčiui pažiūrėti į akis ir tą pačią sekundę tiesa išaiškėdavo“, – tikino K. Kazlauskaitė.

Kristina Kazlauskaitė / BNS nuotr.

Baigus mokyklą, pačiai K.Kazlauskaitei nieko spręsti nereikėjo – už ją tai padarė tėtis. „Tais laikais rodydavo prieškarinius filmus, jis buvo nusižiūrėjęs vokiečių aktorę, vardu Kristina. Aš dar gimus nebuvau, o tėvelis jau pasakė – bus vardas Kristina ir bus aktorė“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Gimę tą pačią dieną“ prisiminė K. Kazlauskaitė.

Sėkmingai išlaikiusi stojamuosius egzaminus, K. Kazlauskaitė pradėjo studijuoti režisierės Dalios Tamulevičiūtės vadovaujamame aktorių kurse – kartu su būsimomis žvaigždėmis Kostu Smoriginu, Remigijumi Vilkaičiu, Algirdu Latėnu, Violeta Podolskaite, Dalia Storyk ir kitais.

Spektaklis „Tartiufas“ (1993). Antanas Šurna, Dalia Brenciūtė, Kristina Kazlauskaitė, Saulius Mykolaitis / D. Matvejevo/Lietuvos valstybinio jaunimo teatro archyvo nuotr.

„Konservatorijoje buvo problemų, buvau ir išėjusi. Žinojau, kad jei grįšiu namo, tai tėvas gaus infarktą arba mane priplos. Grįžau ir toliau mokiausi“, – atsimena ji.

Tik pabaigusi aktorinį K. Kazlauskaitė su kurso draugais įsidarbino Jaunimo teatre.

2002 metais K. Kazlauskaitė gavo naują pasiūlymą, kuris patapo bene svarbiausiu posūkiu karjeroje – ji pradėjo vaidinti kultinėje televizijos laidoje „Dviračio šou“.

Kristina Kazlauskaitė / BNS nuotr.

Atšventusi penkiasdešimtmetį, K. Kazlauskaitė ryžosi drąsiam sprendimui – palikti teatrą. Tačiau, ne absoliučiai. Negrįžusi vaidinti, K. Kazlauskaitė užpraeitais metais pristatė premjerą – režisavo komediją „Principas“ pagal Antono Čechovo humoreskas.

„Nepakenčiu netikrumo. Todėl ir turėjau išeiti iš teatro, nes buvau priklausoma. Supratau, kad galiu niekam nepriklausyti. Jeigu niekam nepriklausau, galiu ir įkvėpti kada noriu, ir iškvėpti, kada panorėjusi juoktis ir verkti. Galiu eiti, galiu ir neiti“, – kalbėjo žinoma aktorė.

Kristina Kazlauskaitė / E. Genio/LRT nuotr.

Negana to, anot jos, paskutiniais metais buvusi labai pavargusi, buvo tikrai dideli krūviai: „Iš tikrųjų susidėjo labai daug. Kai matai, kad pradedi kartotis, tai savęs neapgausi. Senais arkliukais važinėti galima, bet man pradėjo tai pačiai trukdyti. Pajutau, kad mano įvairovės skrynelė pasibaigė“.

Be to, jai nebepatikę ir patys pastatymai: „Ateinu ir nenoriu lipti į sceną, man neįdomu, aš to nenoriu daryti. Atėjo kita karta, reikalavimai kiti, aš, matyt, esu seno klasikinės vaidybos kirpimo aktorė“.

Naujametiniame interviu K. Kazlauskaitė linkėjo tautiečiams sveiko, blaivaus proto ir meilės, pagarbos vieno kitam.

Kristina Kazlauskaitė ir Saulius Bareikis / Asmeninio archyvo nuotr.

„Aš turiu kažkokią nesveiką patologinę emocinę atmintį. Užtai aš gal ir į vaidmenis taip „įlendu“. Man užtenka mažiausio spragtelėjimo apie kokį nors prisiminimą ir grįžta viskas“, – yra pripažinusi K. Kazlauskaitė.

Aktorė yra atviravusi ir apie tai, kaip jaučiasi, kai yra atpažįstama tiesiog viešose erdvėse: „Man atrodo, užtenka, kad į tave žiūri scenoje, televizijoje, kine. Nulipus nuo scenos taip norisi užsidėti kapišoną, pačiai žiūrėti į gyvenimą pro krūmelius“.

Paklausta, kokia ji mama, K. Kazlauskaitė teigia, jog to reikėtų klausti jos sūnaus: „Aš atsimenu nuodėmes. Man gėda, kaistu, nes amžinai neturėjau laiko. Kai neturi laiko ir esi pervargęs, kai diena susimaišiusi su naktimi, žmogus netenka kantrybės, nervai pašlyja, vaikas dėl to kenčia. Atsiprašau, sūnau, bet taip buvo.“

Kristina Kazlauskaitė / E. Genio/LRT nuotr.

Pensijos laikotarpis – laimingiausias laikotarpis, tikina ji, nors ir nemano, jog žmogus turi nieko nedaryti. Tačiau ateina laikas, kai norisi skaityti knygas, žiūrėti filmus ir dėliotis laiką taip, kaip norisi pačiam: „Galvoju, kaip gerai, šiandien niekur nereikia eiti. Ir man nušvinta saulė. Reikia rasti, ką gyvenime praleidai, ko nesuspėjai, kam neturėjai laiko, apie ką visą laiką svajojai. Galbūt dabar tavo laikas tai padaryti“.