Paulina Pukytė. Moralinis senimas ir moralinis jaunimas

Tai bent atrakcija Katedros aikštėj! Žmonės renkasi, vaikus atveda, apžiūrinėja, fotografuoja. Kas gi tai? Kas tas didelis apvalus į dangų nukreiptas ekranas ant raudonų pasvirusių kojų? Čia, ko gero, skirta svarbiam pranešimui ateiviams transliuoti? Gera mintis, seniai laikas.

Rašytojos, menininkės Paulinos Pukytės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“:

Bet kodėl taip arti prie varpinės bokšto – ar neužstoja bokštas ekrano tiems ateiviams? Bet kad žinutė ateiviams transliuojama visai ne iš ekrano, o užrašyta ant jo baltomis raidėmis. Gal dėl to, kad pranešimas toks lakoniškas (ką čia daugžodžiauti): „Vilnius 700 metų jaunas.“ Nors ir nėra tokio pasakymo lietuviškai ir skamba labai jau dirbtinai, gal net kvailokai, nes tai pažodinis vertimas iš anglų kalbos, bet ateiviai juk ne lietuviai, todėl ir suanglintas jiems tas šūkis, kad lengviau būtų su savo „Google“ vertėjo ekvivalentu išsiversti į savo kalbą.

Paulina Eglė Pukytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Argi ne puiku, kad yra galvojama ir apie kitą, kad čia frazė, siekianti būti išgirsta globaliai, netgi visatiškai, o ne lokaliai provincialiai. Čia frazė, žvelgianti į ateitį, turinti galimybę būti suprasta net ir ateivių iš kosmoso. Ar iš bet kur kitur. Tai „morališkai jauna“ frazė. O jos pranešimą sustiprina dar ir šalia nupiešta piktograma: du ovalai vienas ant kito, o po jais – trapecija, tai yra sniego senis vienu batu. Kad ateiviai net ir be „Google“ vertėjo suprastų, jog pas mus ir sniego yra, bet ir pliurzėje galima kojas sušlapti. O tas ekranas, pasirodo, irgi šį tą rodo, bet jis jau atkreiptas į mūsiškį – į vietinį suvokėją.

Ir ką gi jis rodo? Iš pradžių parodo varpinės laikrodį, kuris ir taip ant varpinės bokšto matosi, na, bet anas aukštai, gal ne visi jį pastebi, gal ne visi net supranta, kad ten laikrodis. O kai pamato jį čia, dideliame ekrane, tai visiems iškart aišku, kad štai – laikrodis. Ten dar parodo ir animaciją, kaip to laikrodžio krumpliaračiai sukasi, kad jaunoji karta suprastų, jog tai mechaninis laikrodis, nors ir skaitmeniniame ekrane. O tada parodo, jau skaitmeniniu būdu, kiek dienų ir kiek bėgančių sekundžių mums dar likę – iki kitų metų.

Vilniaus gimtadienis / P. Pukytės nuotr.

Taip negailestingai mums primena, kaip negailestingai greitai ir negrįžtamai senstame, – už tai vilniečiai tikrai bus dėkingi. O po to dar parodo (nes tai svarbiausia), kas šitą dalyką sugalvojo (savivaldybė) ir kas yra jo „kuratorius“ (savivaldybė), ir kas yra jo rėmėjai, tiksliau, kas yra savivaldybės draugai, o kas partneriai. Tačiau atidesnio vietinio suvokėjo nelieka nepastebėta, jog šiuo klausimu savivaldybė turi tik vieną draugą ir tik vieną partnerį. Visiškai suprantama, kad taip mažai turi draugų, bet su partnerių skaičiumi lyg ir geriau ten jiems sekdavosi?

Kai mano kaimynystėje senamiestyje apsigyveno ateivis, greitai pasidarė sau tvarką mūsų daugiabučio kieme: ne tik iškapojo visus žydinčius krūmus, kuriuose gyveno paukščiai, nes tie krūmai jo mašiną braižė savo lapeliais, bet ir nurėžė tokią be galo įžūliai tiesiog siaubingai sovietinę geležinę skalbinių džiovyklę. Policija šiuo vandalizmu visiškai nesusidomėjo. Nesusidomėjo ir savivaldybė, nes, anot jos, tie krūmai „neatitiko saugotinų želdinių kriterijų“, o skalbinių džiovyklė buvo „morališkai pasenusi“. Todėl policijai vandalo neperduos ir atlyginti padarytos žalos nereikalaus.

Sunaikinta skalbinių džiovyklė / P. Pukytės nuotr.

Apie sunaikintą mūsų kiemo skalbinių džiovyklę savivaldybės buvo štai taip paaiškinta: „Neretu atveju tokios metalinės džiovyklės yra avarinės būklės, nebenaudojamos pagal savo tiesioginę paskirtį, morališkai pasenusios ir praradusios prasmę, nes įrengtos prieš pusę amžiaus ar seniau. Todėl savivaldybės administracija jų neprižiūri ir, siekdama išvengti aplinkinių žmonių galimų susižalojimų, jas palaipsniui išmontuoja daugelyje daugiabučių kiemų. Atsižvelgdamas į tai, savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas atsakingą asmenį supažindino su atsakomybe už savavaldžiavimą pagal LR ANK 518 straipsnį, tačiau atsakomybėn netraukė ir nebus reikalaujama metalinės džiovyklės atstatyti, nes tai nebūtų logiškas ir prasmingas sprendimas.“

Bet mūsų džiovyklė nebuvo avarinės būklės ir buvo aktyviai naudojama, ir niekas į ją nesižalojo, ji buvo funkcionali, paprasta ir lakoniška, ir truputį sena, bet ir graži tuo savo senumu, kaip raukšlė ant senolio veido, ir vis tiek savivaldybei pasirodė morališkai pasenusi. O kas gi yra tas „morališkas“ (o gal moralinis?) pasenimas? Senamiestyje beveik viskas įrengta „prieš pusę amžiaus ir seniau“. Ir patys namai, ir visokie laiptai, tvorelės, sienelės, didžiosios ir mažosios architektūros objektai – turbūt dauguma jų senamiestyje senesni nei penkiasdešimties metų, ar ne todėl senamiestis ir vadinamas senamiesčiu?

Sunaikinta skalbinių džiovyklė / P. Pukytės nuotr.

Tai gal visas senamiestis yra morališkai pasenęs ir praradęs prasmę? O plastmasinių gėlių šabakštynai, milžiniški putoplastiniai grybai, metrinių sausainių ir trimetrinių saldainių sangrūdos virš kavinių durų – morališkai jauni? Ar tas raudonas begalvis s(tay)putnikas Katerdos aikštėje – morališkai jaunas? Prasmingesnis nei skalbinių džiovyklė kieme? Turbūt prasmingiau ir morališkai jauniau yra burzginti savo elektrines džiovykles namuose, naudoti vis brangstančią elektrą, o ne išnešti savo skalbinius į lauką pasiplaikstyti vėjyje ir saulėje? O paskui skristi į Barseloną ir Veneciją gatvėse džiūstančių skalbinių fotografuoti.

Ko gero, „700 metų jaunas“ tai ir reiškia – be patirties, be atminties, be istorijos raukšlių veide.

Sunaikinta skalbinių džiovyklė / P. Pukytės nuotr.

O kas gi to moralinio jaunumo kuratorius (atleiskite už vardo pavartojimą be reikalo)? „Go Vilnius“! O gal „Do Vilnius“? O gal net „Go architects do Vilnius“? Lokaliai lietuviškai sakant, „Eikit, architektai, padarykit Vilnių“. Duokite Vilniaus raukšlėms daugiau botokso! Visi tie angliški žodžiai, be kurių Vilniaus savivaldybė kažkodėl neapsieina, čia, ko gero, iš Byvio ir Tešlagalvio laikų: „padaryti“ – tai reiškia „išdurti“.

Pamenate Byvį ir Tešlagalvį (Beavis and Butt-head)? Tuos du nupieštus nevykėlius, kurie kikendami viską komentuodavo? Byvis buvo blondinas labai plačia šypsena, o Tešlagalvis... angliškai jis vadinosi Butt-head, bet, laimei, tais laikais angliškus žodžius dar išversdavo ir nelabai pažodžiui. Tešlagalvis nesišypsojo, bet ir netapo miesto architektu, nes... negalėjo. Gal kaip tik dėl to tas lygiai prieš trisdešimt metų nupieštas pasaulis ir buvo morališkai teisingesnis, kitaip sakant, jaunesnis negu mūsų?

