Ieva Šukytė. Kino apdovanojimai šaukia švenčiantys kino meną, bet iš tiesų yra geros rinkodaros kampanijos triumfas

Ar kartais susimąstote, kaip vyksta kino apdovanojimai? Kodėl laimi tam tikri filmai, o net ir dėmesio verti lieka pamiršti ir tinkamai neįvertinti? Pasibaigus kino apdovanojimų sezonui, kurį vainikuoja „Oskarai“, visada kyla diskusijų dėl jų laimėtojų.

Nepakankama įvairovė skirtingose kategorijose, rasinė ir lytinė diskriminacija. Kiekvieni apdovanojimai garsiai šaukia švenčiantys kino meną, bet iš tiesų tai tik geros rinkodaros kampanijos triumfas, kuriai, žinoma, nemaišo, jeigu filmas yra iš tiesų aukštos meninės vertės.

Berlyno kino festivalis / AP nuotr.

Neužtenka vien sukurti gerą juostą, pirmiausia svarbu strategiškai apgalvoti, kur įvyks jos premjera. Didieji tarptautiniai kino festivaliai tapo apdovanojimų žaidimo dalimi. Jeigu pažvelgsime į paskutiniojo dešimtmečio geriausio filmo „Oskarų“ laimėtojus, visi jie turėjo premjeras Venecijos, Teljuraido, Toronto arba Kanų kino festivaliuose. Berlinalė, vykstanti per apdovanojimų sezoną, iškrito iš žaidimo ir joje vyksta nebent vėliau į tarptautinę kategoriją pretenduojančių filmų premjeros. Nors ir šioje ji žymiai atsilieka nuo Kanų.

Tačiau net jei ir potencialo turinčios juostos parodomos metų pradžios renginiuose kaip Sandansas, Berlinalė ar SXSW, po premjeros jų išleidimas užšaldomas iki rudens festivalių, kur prodiuseriai ir pardavimų agentai taikosi į Torontą. Dėl to kenčia mažesni festivaliai, tarp jų ir Lietuvos, kuriems kartais filmus tenka rodyti po premjeros praėjus net ir daugiau nei metams. Kai tada jau visi galvoja apie naujesnius didžiųjų autorinio kino kūrėjų filmus.

Sandanso kino festivalis / AP nuotr.

Didžiųjų kino renginių meno vadovams ir programų sudarytojams tenka sunkus uždavinys kuruojant programas. Norint išlaikyti vardą ir svarbą tarp kitų festivalių, reikia pritraukti ir žinomų autorinio kino vardų, kurie visada sulaukia didesnio žiniasklaidos ir publikos susidomėjimo. Gerai sustrateguota premjera nebūtinai garantuoja svarbių apdovanojimų nominacijas, bet gali turėti įtakos tolimesnei kūrinio kelionei.

Praėjusiais metais festivaliuose buvo parodytos dvi japonų režisieriaus Ryusuke Hamaguchi juostos. Tačiau šiuo metu visi aptarinėja Kanuose pristatytą „Drive My Car“, bet pamiršo Berlinalėje Didžiuoju žiuri prizu apdovanotą „Likimą ir fantazijas“ („Wheel of Fortune and Fantasy“). Nors abu filmai sėkmingai keliauja po kino festivalius, „Drive My Car“ sulaukė žymiai didesnio publikos, žiniasklaidos ir apdovanojimų rato dėmesio.

Filmas „Drive My Car“ / Vida Press nuotr.

Po Bong Joon-ho „Parazito“ triumfo „Oskaruose“ akademijos nariai dabar žymiai labiau linkę nominuoti užsienio kalbos juostas pagrindinėms nominacijoms. Todėl ir žiniasklaida linkusi manyti, kad „Drive My Car“ pagrindiniuose sezono apdovanojimuose susilauks daugiau nei vienos nominacijos.

Didžiajai „Oskarams“ nominuotų filmų daliai nereikia premjeros tarptautiniuose festivaliuose. Toddo Phillipso „Džokeris“ ir Bradley Cooperio „Taip gimė žvaigždė“ ir taip būtų gerai finansiškai pasirodę kino teatruose. Tačiau šių juostų premjeros vyko Venecijoje, o paskui iškart Toronte buvo įtrauktos į „Oskarų lenktynes“. Seniausias pasaulyje Venecijos kino festivalis ne visada buvo populiarus tarp Holivudo studijų.

Filmas „Taip gimė žvaigždė“ / Vida Press nuotr.

Nuo 2012 m. festivaliui vadovaujantis Alberto Barbera pakeitė renginį iš pagrindų. Kai Kanai nusprendė nebeįsileisti „Netflix`o“, nes, pasak jų, platforma griauna tikrąjį kiną, A. Barbera mielai įsileido studijos kūrinius. Alfonso Cuarono „Roma“ laimėjo „Auksinį liūtą“, o vėliau ir 3 „Oskarus“. Praėjusiais metais Venecijoje apdovanotos juostos Maggy Gyllenhaal „Prarasta dukra“ ir Jane Campion „Šuns galia“ yra rimtos pretendentės šių metų apdovanojimams. Venecija tapo prieinamesnė publikai ir kritikams, o Kanai iki šiol vis dar laikosi tradicijų ir prestižo. Tačiau, pasirodo, ši A. Barberos strategija yra veiksminga.

Tačiau festivaliai yra tik apdovanojimų kampanijos pradžia. 2019 m. „Variety“ paskelbė sumas, kurias didžiosios studijos išleidžia rinkodarai ir reklamai besiruošdamos „Oskarams“. Jų žiniomis, „Taip gimė žvaigždės“, „Romos“ ir „Pirmojo žmogaus“ kampanijos kainavo nuo 20 iki 30 milijonų dolerių. Į kuo daugiau kategorijų taikosi filmas, tuo labiau auga sumos. Mažosios nepriklausomo kino studijos kaip „A24“ dažniausiai nusprendžia stumti filmą į vieną ar dvi kategorijas, kadangi jos negali sau leisti kovoti su didžiaisiais Holivudo gigantais ir turi veikti labai apgalvotai ir koncentruotai.

Filmas „Marsietis“ / Vida Press nuotr.

Balsavimo teises turintys asmenys sulaukia įvairių kvietimų į premjeras, susitikimus su aktoriais ir režisieriais viešbučių restoranuose ar įvairių brangiai kainuojančių bukletų. „Romos“ ir „Pirmojo žmogaus“ studijos balsuotojams išsiuntė storas knygas su filmų kadrais, kolekcines garso takelių vinilų plokšteles. Įvairios prabangios dovanos yra įprasta strategija patraukti „Oskarų“ akademijos ir kitų svarbių apdovanojimų narius.

Dauguma pašaipiai juokėsi, kai Ridley Scotto „Marsietis“ laimėjo „Auksinį gaublį“ geriausio miuziklo ir komedijos kategorijoje. Niekas nesuprato, kaip mokslinės fantastikos filmas atsidūrė šioje kategorijoje ir nugalėjo. Tačiau taip nutinka, kai pagrindinėje dramos kategorijoje varžosi per daug stiprūs filmai, tad kūrėjams leidžiama laimėti kitur, net jei tai ir prasilenkia su logika.

„Auksiniai gaubliai“ / AP nuotr.

Praėjusiais metais Holivudo užsienio spaudos asociacijos organizuojami „Auksinių gaublių“ apdovanojimai susilaukė nemalonaus žiniasklaidos dėmesio, tada „LA Times“ parašė straipsnį apie asociacijos narių rasinės įvairovės trūkumą ir neetišką veiklą. Norvegų žurnalistė Kjersti Flaa padavė organizaciją į teismą, kaltindama ją korupcija ir etikos nebuvimu. Žurnalistė asociaciją apibūdino kaip kartelį, kai tos pačios į apdovanojimus pretenduojančios studijos moka tūkstančius dolerių.

Serialas „Emily in Paris“ gavo dvi „Auksinių gaublių“ nominacijas ir už tai susilaukė didelės kritikos. „Sekso ir miesto“ kūrėjų darbas nesusilaukė teigiamų kritikų vertinimų, todėl buvo neaišku, kaip jis buvo nominuotas apdovanojimams. Prieš „Netflix`ui“ iš „Paramount Network“ studijos perimant serialą, 30 asociacijos narių buvo nuskraidinti į Paryžių, ten jie praleido kelias dienas filmavimosi aikštelėje ir buvo apgyvendinti 5 žvaigždučių viešbutyje. Tokios naujienos, žinoma, sukėlė dar didesnį pasipiktinimą. Po „Oskarų“ svarbiausiais apdovanojimais laikytini „Auksiniai gaubliai“ šiemet net nebuvo transliuojami, o tokia žvaigždė kaip Tomas Cruise`as viešai pasisakė grąžinsiantis apdovanojimus atgal.

Tomas Cruise`as / Vida Press nuotr.

Žurnalistė Allisa Wilkinson „Vox“ straipsnyje „Kaip laimėti „Oskarą“ apdovanojimų kampanijas prilygino JAV prezidento rinkimams. Žinoma, šios palyginti su pastarosiomis kainuoja mažai pinigų, tačiau lygiai taip pat bando parduoti sukurtą naratyvą, kodėl šis asmuo turėtų laimėti. Naratyvas, pasak straipsnio autorės, yra itin svarbus ar net svarbesnis už patį kūrinį.

Kiek kartų teko girdėti Lady Gagos istoriją apie tai, kaip niekas ja nepatikėjo, tik Bradley Cooperis, kuriam ji dėkinga už galimybę vaidinti filme. Arba apie tai, kaip jai reikėjo pasirodyti be makiažo. Po filmo premjeros publika buvo įtikinėjama aktorių chemija ir dauguma juostos gerbėjų nuoširdžiai norėjo, kad šie būtų pora ir realybėje. A. Cuarono „Roma“ pasirinko kitokį naratyvą ir kalbėjo apie režisieriaus asmeninį gyvenimą ir jo vaikystės auklę, kuri įkvėpė filmo atsiradimą. Tokios jautrios ir asmeninės istorijos nepalieka abejingų ir paperka žiūrovus bei balsuotojus.

Filmas „Taip gimė žvaigždė“ / Vida Press nuotr.

Aplink filmą sukurtas šurmulys visada jam suteikia geresnių šansų. Užsienio spaudoje jau ne kartą yra pasirodę straipsnių apie tai, kaip „Oskarų“ akademijos nariai nežiūri visų filmų. Todėl kuo daugiau apie filmą kalba, kuo daugiau jo kūrybinė komanda dalyvauja pokalbių šou ir dalija interviu, kuo dažniau rodosi viešumoje, tuo didesnė tikimybė gauti reikiamą balsą. Ypač mažai kas dėmesį kreipia į tarptautinę „Oskarų“ kategoriją, dar mažiau – į trumpąjį kiną.

Praėjusiais metais laimėjęs Thomo Vinterbergo „Dar po vieną“ buvo parodytas Kanuose ir laimėjo 4 pagrindinius apdovanojimus Europos kino apdovanojimuose. Pagrindinis filmo aktorius Madsas Mikkelsenas gerai žinomas JAV publikai iš Džeimso Bondo filmo „007 Kazino Royale“ ir serialo „Hanibalas“. Jau prieš pretenduodamas į „Oskarą“ kūrinys buvo žinomas publikai ir jos akademijos nariams.

Filmas „Dar po vieną“. Thomas Vinterberg / Stop kadras

Šalys, siųsdamos filmus į tarptautinę kategoriją, galbūt ir neleidžia tiek pinigų kiek didžiosios Holivudo studijos, tačiau jos lygiai taip pat aršiai kovoja dėl vietos nominuotojų penketuke. Juostos iš mažų valstybių turi palyginti labai mažai šansų, nesvarbu, net jei šiemet jose buvo sukurti puikūs filmai. Jos neturi pakankamai finansinių resursų kovoti su tokiomis šalimis kaip Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Japonija ir kitos. O jeigu filmas nelaimėjo didžiuosiuose kino festivaliuose, šansų iš viso beveik nėra.

Tad kol sukurtas filmas yra pakankamos kokybės ir turi stiprią dirbančią komandą, jam galima pranašauti sėkmę apdovanojimuose. Galima sutikti, kad tai nėra teisinga ir kad tikrai kiną dėl meno kuriantys režisieriai lieka nepastebėti dėl paprastos priežasties – finansinių resursų stokos. Tačiau kartu galime nustoti rimtai žiūrėti į pačius apdovanojimus, suprasdami, kad viskas yra didžiojo žaidimo dalis. O kaip kitaip išgirsime tą gražią istoriją apie paprastą merginą, kurią vieną iš tūkstančio pastebėjo Bradley Cooperis ir atvedė į „Oskarus“?