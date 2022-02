Giedrė Kazlauskaitė. Mistiniai sutapimai: išsipildžiusi Cvirkos vizija, skveras be stovylos ir karstų verslas

Neseniai ėjau pro apsnigtą nugriautos Petro Cvirkos skulptūros postamentą. Skveras, palyginus su Reformatų, vis dar maloniai erdvus, tuščias, snieguotas. Ėmė juokas, kad, vos tik stovyla buvo nuversta, ėmė ir išsipildė satyrinio romano „Frank Kruk“ vizija.

Spaudoje pasirodė antraščių, kad Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybai priklausanti bendrovė apgaudinėjo klientus. „Artimųjų netekusiems žmonėms kremavimui buvo parduodami brangūs karstai, grįžę iš Lenkijoje esančio krematoriumo. Mirusieji prieš kremavimą buvo perkeliami į pigius kartoninius karstus, o panaudoti karstai grąžinami į Lietuvą ir perparduodami už pirminę kainą.“

Pelnas keliavo ne kokiai romane šaržuojamai „Gelbėjimo Armijai“, o pačiai Katalikų Bažnyčiai. Nagi Pranas Krukelis prisikėlė iš mirusiųjų! Keršija už sudrumstą ramybę. Literatūra mistiniu būdu persipynė su realybe. Beje, panašių mistinių sutapimų buvę ir daugiau: po Sausio 13-osios švilpynių vėjas ėmė ir nušvilpė arkikatedros stogą.

Per Sausio 13-osios renginį prie Seimo susirinko protestuotojai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Stovylos tarsi ir ne per daug gaila, ji pati nekėlė man tokių aistrų, kokias kėlė politikų liberalų cinizmas. Matyt, nesu literatūrocentriška, nors gerai žinau, kad Cvirka – neprastas prozininkas. Kai kas jį net vadina „mūsų Fitzgeraldu“. Skulptoriaus Juozo Mikėno darbo gaila labiau, bet ašarų irgi neliečiau.

Romaną „Frank Kruk“ primygtinai siūlyčiau skaityti jaunimui su rašytojų ambicijomis. Tegu pasimoko kompozicijos, sakinio vaizdingumo, pasakojimo panoramos: jie taip rašyti nemoka. Mano akimis, tai itin vykęs kapitalizmo eskizas, parašytas dar 1934 metais.

Petras Cvirka / „YouTube“ stop kadras

Siužetas trumpai: ne itin stabilios moralės ūkininkų sūnus Pranas Krukelis bėga į JAV ir ten bando prasigyventi. Padirbėjęs krikščioniškoje organizacijoje „Gelbėjimo armija“, įgyja retorikos žinių ir pradeda sėkmingą laidotuvių verslą. Kalba amerikoniškai, nuolat įterpdamas šiur, orait, gadem. Parvykęs iš Amerikos į Lietuvą, Pranas Krukelis, jau besivadinąs Frank Kruk, išvysta kuklią laidotuvių procesiją ir taria sau: „Jie nemoka, kaip matau, biznio su grabais daryti. Apie tai sakiau Lietuvos patriotams. Su jų tokiu pasivažinėjimu nė vienas nabašninkas nenorėtų eiti į kapus.“ Deja, per 1929-ųjų metų ekonominę krizę milijonierius praranda visus savo dolerius ir prasigeria. Nusižudo, įšokdamas į šulinį. Tragiška baigtis.

Teoriškai Cvirka buvo, nepaisant aktyvaus kolaboravimo, politiškai gan nuovokus žmogus. Tikrai suprato visuomenėje ir geopolitikoje vykstančius procesus (nes tarp kolaboravusių būta ir nelabai supratusių). Itin tiksliai stilizavo kapitalizmo sąlygas. Praktiškai – veikiausiai per daug gėrė, tuo panašėdamas į savo romano antiherojų. Knygoje „Frank Kruk“ išjuokiamas turtėjimas, vartojimas, godumas, verslavimas: vis dėlto Cvirka suklupo panašiomis aplinkybėmis – išbandomas valdžia.

Nukeltas Petro Cvirkos paminklas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Romane biznieriaus sėkmė, klestėjimas ir gerovė susilaukia parodijos, o mirties groteską sukuria karstų verslas. Cvirka šaiposi ir iš tradicionalistų, kuriems iš kišenių kyšo žagrių rankenos, ir iš tuštučių miesčionių. Turbūt ir šiandien iš tų pačių šaipytųsi. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre 1959 m. pastatyta net Benjamino Gorbulskio opera „Frank Kruk“ („Youtube“ jos nėra, vadinasi, metas atstatyti). Pikantiška detalė: prieš operos premjerą atstovas iš Maskvos domėjosi, kodėl spektaklyje vien neigiami veikėjai. Kompozitorius atsakė: „Teigiami veikėjai sėdės žiūrovų salėje.“

Spektaklio visuomenė, virstant stovylai, juk turėjo išgyventi ką nors didinga – gal net tą patį, ką patyrė griūnant kokiam nors Leninui Lukiškių aikštėje. Kas nespėjo išreikšti emocijų ir jausmų, fotografavosi ir klijavo samanas. Ką gi, viešoji erdvė apvalyta nuo sovietinio paveldo, lauksime verslo centrų, kuriuose bus galima įsigyti antidepresantų ir vadinamojo emocinės gerovės koučingo paketų.

Urna (asociatyvi) / BNS nuotr.

Šiandien biznį su grabais daryti lietuviai jau pramokę. Į ekologišką Bažnyčios verslą galima pažiūrėti ir gailestingai – mirusiajam karstas gal ir ne taip svarbu, be to, ačiū Dievui, čia tik laidojimo paslaugų, o ne kokios pedofilijos skandalas. Kas žino, gal religinę moralę kontroliuoja viso labo mirties baimė? Nebūtų jos, ir viskas nueitų šuniui ant uodegos. Kiekvienas gyventų kaip nori, atvirai dominuotų instinktai, kultūra nelabai ką ir bereikštų. Šiek tiek ontologinės vilties teikia paaugliai, autobusų stotelėje lyg niekur nieko garsiai traukiantys dainas. Be abejo, jie dainuoja angliškai, bet tai tik rodo, kad daug labiau už mus trokšta būti didesniame pasaulyje. Ir bus.

Dar prieš nugriaunant skulptūrą, su dukra skaitėme „Cukrinius avinėlius“ – tą patį leidimą, kurį skaičiau vaikystėje. Norėjau, kad ir ji Cvirkos kūrinėliuose vaikams pajustų atjautą gyvūnams, senatvei, silpnesniesiems. Apsakyme „Vaikų karas“ yra epizodas, kai po pamokų, žegnodamiesi maldai, vaikai rašaluotais pirštais išsitepa kaktas. Toks visiškai necvirkiškas transcendentinis matmuo. Bet ką mes žinome apie knygų autorius, kuriuos pažįstame tik iš knygų? Juk tarpeliai tarp eilučių visada gali dvelktelėti pačiu gyvenimu.

Rašytojos Giedrės Kazlauskaitės komentaras skambėjo LRT RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“.