Parodoje „Niekas neprisimena jo vardo“ – darbai, kviečiantys mąstyti apie masinį vartojimą

Vilniuje – menininko Jono Aničo paroda „Niekas neprisimena jo vardo“, kurioje – darbai, kviečiantys mąstyti apie masinį vartojimą ir tai, kokią poziciją šiuo klausimu kasdien renkamės kiekvienas iš mūsų.

Menininkas Jonas Aničas, kurio naujausius darbus šiuo metu galima pamatyti Vilniuje, galerijoje AV17, kelerius metus kūryboje plėtoja stebėjimo temą.

„Aš atrinkinėju tokias figūras, kurios tarsi turi tokį žvilgsnį. Ir natūraliai renkuosi tokius objektus, juos kaip skulptorius didinu, iš metalo atliekų, ir kažkaip tęsiasi tokia tema“, – aiškina J. Aničas.

Penkiskart išdidintų skulptūrinių objektų prototipai – kasdien buityje naudojami daiktai. Pavyzdžiui, kabliukai, skirti drabužiams kabinti. Per juos parodoje kalbama apie masinę produkciją.

„Man taip keista pasirodė, kadangi jie sukurti dar sovietmečiu, dar 30 metų po to, po sovietmečio, juos dar galima nusipirkti. Irgi įdomu pasižiūrėti, kas juos perka. Norėjosi perteikti tą vartotojiškumą per tokius paprastus kasdienius objektus, kurie yra mūsų buityje. Atrodytų, galima būtų ir be jų apsieiti gyvenime, kad galbūt jie galėtų kažkokie kokybiški būti pagaminti. Stengiausi užakcentuoti, kad realybėje jie labai trapūs, tie tikri produktai“, – pasakoja menininkas.

Parodoje J. Aničas kreipia dėmesį ir į masiškai gaminamų produktų estetiką, formas. Pavyzdžiui, prieš porą savaičių baigta ranka yra nuoroda į populiarią vieno iš didžiųjų prekybos centrų prekę.

„Kolegos dėstytojai, jie sako, kad labai baisi ji, ta prasme – labai neanatomiška, ir man irgi tai užkliuvo, ir aš norėjau tą pavaizduoti“, – teigia menininkas.

Pastebėti, kaip, vartodami masinę produkciją elgiamės kiekvienas iš mūsų, J. Aničas kviečia kitu savo darbu.

„Už manęs matome naikintuvo piloto kostiumą ir jis yra prijungtas prie pneumatinės sistemos. Ir jis tarsi alsuoja. Jis yra ne su masiniu vartojimu, o su masiniu naikinimu susijęs“, – aiškina kūrėjas.

Kadangi realybėje kostiumas, kaip objektas, nėra prasmingas, kol nepanaudojamas tikslingai – pulti arba apsiginti – šis darbas, anot menininko, taip pat kviečia savęs paklausti – kokią poziciją, vartodami masinę produkciją, pasirinksime: gelbėsimės ar tik pasyviai visus šiuos procesus stebėsime.