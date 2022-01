Poetas ir vertėjas Norvilas: literatūrinių premijų Lietuvoje per daug, dažnas jų trokšta, net rankos kreta

Būtų tai jo valia, Gytis Norvilas pravalytų literatūrinių premijų, kurių šiandien mato per daug, lauką, o kartu ir kultūrinę spaudą. Poetas ir vertėjas sako tai pats būdamas vieno seniausių kultūros žurnalų Lietuvoje redaktoriumi, turėdamas omeny interneto žiniasklaidos tempą, „Literatūros ir meno“ siekiamybe jis laiko „ėjimą atatupsta“ ir „laiko lėtinimą“.

„Literatūra ir menas“ pernai paminėjo 75-erių metų leidybos sukaktį, nuo 2014-ųjų jo vyriausiojo redaktoriaus pareigas einantis G. Norvilas sako bene tiek pat kartų pagalvojęs, ar verta daryti tai, ką daro, bet, anot jo, išsimiegi ir supranti, kad taip.

„O kad pasiima dalį gyvenimo, tai be iliuzijų galiu pasakyti – septynias dienas per savaitę, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Stambiu planu“ sakė G. Norvilas. – Bet tai sakydamas nenoriu ir susireikšminti, kad, matot, aukojasi kultūros labui. Man patinka tai daryti, čia yra satisfakcijos ir kaifo. Nes jeigu nepadarai, kam daryti? Visada tai ir autoriams sakau.“

G. Norvilas yra išleidęs ne vieną eilėraščių rinkinį, paskutinį, pavadintą „Akla valtis“, – pernai. Laiko kūrybai – nedaug, bet tam tikra prasme tai disciplinuoja.

„Nereikia turėti iliuzijų, kad pasiimsiu kūrybines atostogas, mėnesiui sėsiu ir kruvina plunksna parašysiu. Galvoju, kad nieko neparašyčiau. O toje įtampoje vis tiek tie pusrutuliai sukasi į vieną pusę, bet kertę sau pasilieki, ji išretėjusi, bet vis tiek iššauni. O jeigu ir neiššautum, na ir kas? Nereikia sureikšminti tų kūrybų, nes per susireikšminimą atsiranda labai juokingų dalykų ir cirko numerių“, – sakė laidos pašnekovas.

Gytis Norvilas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, tai, kas kultūrinei spaudai leidžia išlikti aktualiai ir skaitomai, yra aistra ir bandymas save nustebinti, priešingu atveju vargu ar verta tęsti. Tiesa, kaip savikritiškai savo paties padėtį apmąsto pašnekovas, galbūt ne paskutinėje vietoje yra ir tuštybė.

„Maximoje“ yra tokia pareigybė keisti kilimėlius, geras, reikalingas darbas, dėl higienos ir viso kito važiuoji per tinklus, išveži, keiti kilimėlius. Gali eiti ten ir uždirbsi daugiau negu būdamas redaktoriumi ar asociacijos vadovu, aš irgi gal puikiai galėčiau klijuoti plyteles, būti pagalbiniu darbininku, o paskui gal ir meistreliu, santechniku gal kokiu – man vidutiniškai gal ir išeitų. Bet yra kas sustabdo nuo to, gal tuštybė. Greičiausiai ji ne paskutinėje vietoje. Tave gi kviečia į ambasadą, kai koks nors vakaras vyksta, Landsbergio jubiliejus – tave kviečia, vyksta rinkimai – visi labai myli kultūrą, ir socdemai, ir krikdemai, kviečia ateiti pasišnekėti: ko jums trūksta? (...) Bet ar Norvilą kviečia? Kviečia gi ne tave, o redaktoriaus pareigybę. Nebuvau nei ten, nei ten, nei ten – aš nemėgstu, man visokie jubiliejai yra siaubas. (...) Gal dėl to, kad aš sociofobas, glušius, nemokantis žaisti, strateguoti. Gi turėtum tą daryti, kad leidiniui gal kas nors nuskiltų, gal rėmėjų kokių nors atsirastų, bandyti prieiti, susišnekėti – tą galima gi kultūringai padaryti“, – kalbėjo G Norvilas.

Biblioteka / E. Blaževič/LRT nuotr.

2017-aisiais interviu „Bernardinams“ poetas yra sakęs: „Būtų mano valia, panaikinčiau visas premijas, visą kultūrinę spaudą. Ir ne todėl, kad jų nereikia, o todėl, kad jų reikia. Iš dugno, iš apačios išdygtų tai, ko išties šiandien reikia. Gimtų iš energijos, o ne iš inercijos. Iš būtinybės, o ne iš kažkokios šventos karvės tradicijos.“

„Stambiu planu“ pašnekovas tebėra kritiškas literatūrinių premijų gausos ir vyraujančių standartų joms gauti atžvilgiu.

„Kiekviena savivaldybė jaučia pareigą turėti kokią nors literatūrinę premiją. Tokia mašinerija. Praktiškai visos teikiamos už gamtos grožio atskleidimą, tautinių vertybių puoselėjimą, tradicijas. (...) Ir daug kas jų trokšta, net rankos kreta, matau, yra, kurie graužiasi: „man dar nedavė, kada duos?“. Tuštybę paglosto“, – sakė jis.

Gytis Norvilas / BNS nuotr.

Kaip savotišką atsaką „Literatūra ir menas“ 2016 m. įsteigė „Šūdvabalio premiją“. Nors mėšlavabalis – gyvis ne tauriausiai skambančiu pavadinimu, premija nebuvo skirta pažeminti ir neturėjo neigiamų konotacijų. Ši premija, kaip aiškino jos iniciatoriai, gali būti skiriama už nepatogų, drąsų ir nuoseklų buvimą, atkaklumą, kultūrinę veiklą, įvykį.

„Mintis buvo labai aiški – įterpti juoko elementą į tą premijų chorą“, – „Stambiu planu“ sakė G. Norvilas.

2017-aisiais, redakcijos sprendimu, premija skirta Gedimino kalnui „už nesibaigiantį meninį veiksmą, performansą – slankiojimą, atkaklumą, bruzdėjimą, gyvybingumą, neramybę, taip spiriantį visuomenę mąstyti, būdrauti“.

Gedimino kalnas / E. Genio/LRT nuotr.

„Premijos gerai, bet kai jos veikia struktūriškai, aiškiai. (...) Yra daug gerų premijų, kurios prestižą išlaiko ir tą nuosekliai daro, yra pasižiūrima iš esmės, negali neigti. Literatūrinių premijų tiesiog, mano galva, yra per daug, aišku, bus tam prieštaraujančių, bet, pavyzdžiui, vizualieji menai, man atrodo, yra šiuo klausimu nuskriausti“, – laidoje kalbėjo G. Norvilas.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidos „Stambiu planu“ įraše.